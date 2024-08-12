А чего добился ты к 30? Как перестать сравнивать себя со сверстниками (и успешными зумерами) и не стесняться искать себя?

Страх принять решение

Возраст после 30 становится для них фактором риска.

«Отношения не приносят мне счастья, но найду ли я еще одного партнера, от которого смогу родить ребенка? Пусть работа не нравится, а начальник — дрянь, есть ли шансы получить работу получше? Всегда мечтал принять участие в марафоне, но смогу ли я натренироваться с нуля? Ведь я уже много лет не играл даже в футбол, а мне уже тридцать восемь…»

Главная проблема взрослых молодых — стремление тянуть с решениями. В то время как молодые взрослые не знают самих себя, не имеют представления, чего хотят и на что способны, они понимают, что оказались в тупике и в экзистенциальном кризисе. Кто сумел продвинуться дальше, живет в другом состоянии: одного они достигли, другое приобрели, третье отбросили. Необходимость выбирать наложила ограничения на их жизнь, направила ее в определенное русло, позволила самоопределиться.

Если замечают (а это случается часто), что их не устраивает сделанный выбор, они понимают, что нужно что-то менять, чтобы достичь удовлетворенности. Однако взрослые молодые этого не делают. Они, конечно, боятся. Выбрать означает отказаться от чего-то.

Более того, их учили делать все правильно с первого раза, чтобы успевать справляться со всеми задачами и требованиями, которые преследуют их со всех сторон. И если позже они сталкиваются с тем, что приходится сделать еще две-три попытки, у них развивается патологическое чувство вины, что они не из тех, кто справится с чем угодно.

За этим стоит не только страх. В возрасте между тридцатью и сорока мы впервые серьезно оцениваем, правильный ли выбор делали. Поначалу выбирать было страшно, но на вашей стороне была защита — возраст. Нас десантировали в жизнь, это так, но вся жизнь была впереди. Теперь возраст превратился в фактор риска.

Вот и получается, что человек не пользуется правом взрослого, чтобы выбрать себе жизнь по своему образу и подобию.

В отличие от двадцатипятилетних, тридцатипятилетние в общих чертах понимают, какую жизнь они бы хотели прожить. В глубине души они интуитивно почувствовали, какой она должна быть. Направление, выбранное на каждом перекрестке судьбы (идти ли учиться и что изучать, куда отправлять резюме, где жить, с кем спать, как вести себя с родительской семьей, заводить собаку или нет), до этого момента руководило их действиями. Возможно, они оказались не совсем в том месте, в котором хотели бы оказаться, но это как раз показывает: они знают, где хотели бы быть.

Взрослые молодые сталкиваются со своего рода астенией: они измотаны, потому что каждый шаг дается им с огромным трудом. Топтаться на месте тоже трудно, за это приходится платить высокой ценой своего несчастья. Так и получается, что отступление спасает от катастрофы.

Здесь может быть только один выход: несмотря на осознание своего возраста идти навстречу себе. Менять свою жизнь, если это необходимо. Отказывать от того, что тяготит. Не бояться делать выбор.