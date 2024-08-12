А чего добился ты к 30? Как перестать сравнивать себя со сверстниками (и успешными зумерами) и не стесняться искать себя?

Вы у мамы большой, а кажется, что серьезная и размеренная жизнь не для вас? Спасибо социальной стигме возраста «взрослых молодых» (между тридцатью и сорока). Вместо того, чтобы как Джоуи на пороге 30-го дня рождения кричать: «Why, God, why?», читаем отрывок из книги Стефании Андреоли, известного итальянского психотерапевта, «Молодые, но взрослые» . И разбираемся, почему надо перестать пытаться все успеть, начать ошибаться и не тянуть с решениями.
Взрослые молодые
В то время как робкие молодые взрослые (от 20 до 30 лет) не способны представить свое будущее и сформулировать свои желания, взрослые молодые устроились на определенном месте (работа, отношения, должность), покинули родительский дом и наслаждаются автономией. Если они подают голос, к ним прислушиваются. Но! Они еще не достигли и середины земного пути, а уже сломлены, недовольны, неудовлетворены. У них есть веские причины для этого.
Они изо всех сил бегут вперед, чувствуя необходимость прилагать неимоверные усилия. Они устали, разочарованы, обескуражены. Можно предположить, они думают, что не знают, как жить взрослой жизнью, считая, что проблема в них самих, а не в капризной природе жизни, которая больше заботится о себе, чем о тех, кто ее проживает. О том, какова твоя жизнь, лучше она или хуже, чем у других, можно судить лишь со стороны. Изнутри жизнь — просто жизнь, и она утомительна для всех.
Взрослые молодые, чувствуя себя вымотанными, разочаровываются в жизни, словно она недостаточно вознаграждает их за поиск жизненного баланса. Они измучены обязательствами, которые выполняют во имя неясно чего, если в награду им не достается удовольствий. Складывается впечатление, что в самую гедонистическую эпоху за всю историю человечества жить означает вновь и вновь сталкиваться со слезами, потом и кровью.
Может показаться, что они хотят вернуться в двадцать с небольшим, когда будущее еще не наступило, все дороги перед тобой, и ты пока не упустил ни одной. Когда мать и отец все еще остаются родителями, ты боишься принимать решения, но на душе у тебя спокойно, потому что выбор есть и ты еще ничем не пожертвовал.
Но почему 30-ти- и 40-летние чувствуют себя такими потерянными?
Страх принять решение
Возраст после 30 становится для них фактором риска.
«Отношения не приносят мне счастья, но найду ли я еще одного партнера, от которого смогу родить ребенка? Пусть работа не нравится, а начальник — дрянь, есть ли шансы получить работу получше? Всегда мечтал принять участие в марафоне, но смогу ли я натренироваться с нуля? Ведь я уже много лет не играл даже в футбол, а мне уже тридцать восемь…»
Главная проблема взрослых молодых — стремление тянуть с решениями. В то время как молодые взрослые не знают самих себя, не имеют представления, чего хотят и на что способны, они понимают, что оказались в тупике и в экзистенциальном кризисе. Кто сумел продвинуться дальше, живет в другом состоянии: одного они достигли, другое приобрели, третье отбросили. Необходимость выбирать наложила ограничения на их жизнь, направила ее в определенное русло, позволила самоопределиться.
Если замечают (а это случается часто), что их не устраивает сделанный выбор, они понимают, что нужно что-то менять, чтобы достичь удовлетворенности. Однако взрослые молодые этого не делают. Они, конечно, боятся. Выбрать означает отказаться от чего-то.
Более того, их учили делать все правильно с первого раза, чтобы успевать справляться со всеми задачами и требованиями, которые преследуют их со всех сторон. И если позже они сталкиваются с тем, что приходится сделать еще две-три попытки, у них развивается патологическое чувство вины, что они не из тех, кто справится с чем угодно.
За этим стоит не только страх. В возрасте между тридцатью и сорока мы впервые серьезно оцениваем, правильный ли выбор делали. Поначалу выбирать было страшно, но на вашей стороне была защита — возраст. Нас десантировали в жизнь, это так, но вся жизнь была впереди. Теперь возраст превратился в фактор риска.
Вот и получается, что человек не пользуется правом взрослого, чтобы выбрать себе жизнь по своему образу и подобию.
В отличие от двадцатипятилетних, тридцатипятилетние в общих чертах понимают, какую жизнь они бы хотели прожить. В глубине души они интуитивно почувствовали, какой она должна быть. Направление, выбранное на каждом перекрестке судьбы (идти ли учиться и что изучать, куда отправлять резюме, где жить, с кем спать, как вести себя с родительской семьей, заводить собаку или нет), до этого момента руководило их действиями. Возможно, они оказались не совсем в том месте, в котором хотели бы оказаться, но это как раз показывает: они знают, где хотели бы быть.
Взрослые молодые сталкиваются со своего рода астенией: они измотаны, потому что каждый шаг дается им с огромным трудом. Топтаться на месте тоже трудно, за это приходится платить высокой ценой своего несчастья. Так и получается, что отступление спасает от катастрофы.
Здесь может быть только один выход: несмотря на осознание своего возраста идти навстречу себе. Менять свою жизнь, если это необходимо. Отказывать от того, что тяготит. Не бояться делать выбор.
Не бояться будущего
Возраст от 30 до 40 порождает страх перемен. Но если вы хотите стать счастливее, нужно хотя бы попытаться изменить свою жизнь.
Будущее к нам не придет, если мы сначала не придумаем его для себя. Главное, когда речь заходит о будущем, — назначить ему встречу. Страх осуждения, страх неудачи, страх не стать самим собой, страх отправиться в свободное плавание, страх, что будет слишком страшно, страх конца света, страх быть самими собой, а не идеальными существами — все это заклятые враги будущего. Они обездвиживают, не позволяют стать собой, душат надежду.
«А вдруг я сделаю неправильный выбор? Как я переживу расставание, если человек, которого я люблю, покинет меня? Что я буду делать, если уйду с постоянной работы, решив начать свой бизнес, а потом забеременею? Что произойдет, если я уеду из страны и буду жить за границей? У меня еще есть время бросить все, чем я занимаюсь, и заняться чем-то еще, что, как мне кажется, сделает меня счастливее? »
Эти вопросы-сомнения мешают нам сделать первый шаг к переменам, но он необходим. Чтобы преодолеть внутренние барьеры, разрешите себе быть людьми, которые позволяют событиям происходить, и проживать их. Это, вне зависимости от того, как пойдут события, и есть будущее.
С будущим настолько трудно столкнуться лицом к лицу, что появляется искушение всегда держать дверь в прошлое открытой, чтобы иметь возможность вернуться.
«Я настолько растерян, что не могу представить себе это завтра. В нем нет ни подходящего для меня места, ни жизненных обстоятельств, в которых я себя вижу. Мне не удается представить будущее, потому что я не могу думать о нем или думать об окружающем мире, пока не пойму самого себя».
Почему мы так боимся будущего? Потому что будущее без идентичности невозможно, потому что в такое будущее некого отправить жить.
Отсутствие малейшего понятия о себе приводит к тому, что мы теряем векторы, указывающие, что будет потом.
Взрослые страдают от боли, которую можно определить как экзистенциальную. Все они бегут от несчастья, каждый как может. Они боятся обвинений и осуждения, пытаются защитить себя. В голове у них по кругу крутятся одни и те же мысли, которыми они и живут. Они пытаются найти хоть немного утешения в любви, но эмоции сбивают их с толку, а отношения — дестабилизируют.
Однако именно поколение молодых взрослых может спасти мир, высказав то, на что у полностью взрослых не хватило смелости, сделать аутентичность новым универсальным языком.
Вот несколько шагов, которые стоит предпринять, чтобы почувствовать себя свободнее и счастливее:
- Избавиться от никчемности и бессилия, которые терзают нас. Это от фальшивой необходимости успевать делать все, в то время как истинное удобство — это когда предел твоих возможностей мягко дотрагивается до твоего плеча и разрешает тебе сказать: ну ладно, хватит.
- Вернуть прелесть встречи с собой без страха, тихо предлагая узнавать друг друга через наши истинные мысли, а не через слова, которые, как нам кажется, мы должны сказать, потому так принято… Кем?
- Аутентичность не только допускает ошибку, но и считает, что без нее не стать настоящими. Тогда ошибки уже не пугают, их снова можно допускать. Ошибаться — интересно. Ошибаться — нормально.
- Посмотреть на себе новым взглядом. остановиться и подумать, что же мне действительно нужно.
Все это поможет приблизиться к самим себе, а значит понять себя и ощутить смысл и радость жизни.
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