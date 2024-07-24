Хотите высказать всем и все? Правильно! Вот почему нельзя подавлять негативные эмоции и как их продуктивно сублимировать

Испытывая страх, зависть, ненависть, ревность, злость и прочие темные чувства, а бонусом ругая себя за это, вы никому не делаете лучше. Когда-нибудь прессованный негатив переполнит чашу терпения организма, и могут пострадать и нервная система, и окружающие люди. Как выразить все, что накопилось, но не перейти грань, почему эмоциям (и своему восприятию) нельзя доверять на 100% и грозит ли тем, кто держит все в себе, хвабён (болезнь гнева!) — объясняет психотерапевт Ким Хе Нам в книге «Прожить жизнь заново».
Почему «плохих» чувств не бывает?
О, люди, что всегда дружелюбны, ласковы и ни с кем никогда не ссорятся! «У него удивительно приятный характер. Ни разу не видела, чтобы он хмурился». «Она просто ангел. Никогда не скажет мужу дурного слова». Такие люди вызывают у окружающих удивление и уважение; но, если хорошенько присмотреться, можно увидеть, что у них есть кое-что общее.
Когда таких людей охватывает ненависть, гнев, обида, ревность или зависть, то они стараются немедленно подавить в себе эти чувства. Они считают, что испытывать негативные эмоции нельзя. Но вот только существует ли вообще в мире такая вещь, как «плохие чувства»? Любые чувства нормальны. Другой вопрос, что порой они становятся слишком сильными. Ощутив зависть в адрес друга, большинство людей застыдится и подумает: «Да что ж я за человек-то такой?» Однако, даже если мы завидуем кому-либо, это еще не означает, что мы плохие. По крайней мере пока мы не перестаём контролировать себя настолько, что начинаем вредить окружающим.
Так что, если вы позавидовали другу, можно просто признать, что вы — человек, а человек легко поддается соблазнам. Зависть же можно сублимировать в здоровый азарт и двигаться вперёд, помогая друг другу. При таком подходе мы не только сможем контролировать свои чувства, но и сумеем с пониманием отнестись к негативным эмоциям окружающих.
Со злостью все точно так же. Обычно люди боятся, что, разозлившись, они выйдут из себя и навредят кому-нибудь. Однако подавленный гнев может привести к болезни*, буквально выжечь нас изнутри либо позже внезапно прорваться в совсем не подходящей для этого ситуации. И напротив, если мы осознаем, что злимся, то можем попытаться понять, что послужило поводом к этому чувству, и отыскать приемлемый способ выпустить свой гнев. Если вы оправданно злитесь на нечто несправедливое, то своей разумной реакцией вы можете защитить себя от подобного в дальнейшем или дать понять другому человеку, что вы сейчас в гневе, чтобы он мог вести себя с вами осмотрительнее. Так можно разорвать порочный круг боли.
*В оригинале автор здесь говорит о таком чисто корейском явлении, как хвабён (кор. 화병) — буквально, «болезнь [от] гнева». Хвабён — это культурно обусловленное (то есть встречающееся только у представителей конкретной культуры и/или нации, конкретно здесь — Кореи) депрессивное расстройство, которое развивается в результате долгого подавления гнева. При хвабён у человека могут присутствовать паника и страх неминуемой смерти, бессонница, потеря аппетита, дисфория, одышка, усталость и генерализованная боль. — Прим. пер.
Если не ругать себя за негатив, то что делать?
Однако те, кто не может вынести самого факта наличия у них негативных эмоций, сразу же клеймят себя как нехороших людей и подавляют «неправильные» чувства, стоит только им появиться. Такие люди думают, что если они покажут другому человеку свои эмоции, то это немедленно оттолкнёт его. Поэтому они не проявляют своих «негативных» чувств — и только терпят и терпят.
Подобные черты характера нередко формируются в детстве. Если ребенок раздражается или ноет, а родитель в ответ строго ругает либо игнорирует его, то у малыша создается ошибочное восприятие собственных чувств как неправильных, и он сам начинает считать, что все его негативные эмоции должны быть безоговорочно подавлены. А потом такой ребёнок, не умеющий смотреть в лицо собственным чувствам, не научившийся управлять ими, становится взрослым человеком. Хоть он и вырос, но по-прежнему чувствует себя потерянным и подавленным всякий раз, когда испытывает негативные эмоции. Такой взрослый не может себе позволить испытывать все это — точно так же, как и его родители, которых когда-то, в их собственном детстве, ругали, если они собирались заплакать.
Допустим, вы злитесь. Тогда вам необходимо в первую очередь сказать себе: «А, так я злюсь в ответ на слова этого человека!» — признав таким образом свои чувства. Иначе вы не сумеете заглянуть внутрь себя и, следовательно, упустите возможность правильно себя контролировать. С другой стороны, если вы внимательно рассмотрите свой гнев, то сможете поразмыслить о его причине и в конце концов научиться его контролировать.
Таким образом, не нужно считать себя плохим человеком, если вы испытываете «плохие» чувства. Если же вы чувствуете себя запутавшимся, когда вас накрывают негативные эмоции, и вы всякий раз в такие моменты думаете, что «так нельзя», то советую следующее:
1. Дайте себе время разобраться с тем, что вы чувствуете
Когда мы испытываем негативные эмоции, нам следует, прежде всего, перестать их бояться и внимательно посмотреть, как они растут и в каком направлении движутся. Чем сильнее вы будете пытаться подавить их, тем сильнее они станут. Поэтому славно было бы дать своим чувствам дорогу, позволить им течь естественно: со временем они ослабеют и естественным образом распадутся.
Однако это не означает, что следует позволять экстремально сильным эмоциям выплескиваться наружу. Эмоции порой способны обладать ужасающей разрушительной силой, поэтому если мы выпускаем их на свободу, то не только не избавляемся от них, а, напротив, заставляем свой пульс ускоряться, а тревогу — расти. Следовательно, выпускать пар следует лишь хорошенько подождав. А лучший способ не поддаваться эмоциям — точно знать, что вы чувствуете. Что бы вы ни ощущали, сделайте вначале глубокий вдох; если вы будете понимать, как чувства изменяются внутри вас, в вашем сознании, то сможете управлять ими.
2. Выражая свои чувства, используйте «я-послания»
После того, как мы поймём, что чувствуем, необходимо корректно сообщить это второму человеку. Ведь в конце концов причина, по которой мы вообще выражаем свои эмоции, заключается в том, что мы нуждаемся в любви, признании, похвале и защите. Если вы хотите построить хорошие отношения с человеком, то, когда вас захлёстывают чувства, вместо того чтобы обвинять собеседника, стоит использовать «я-послания». Они помогут удовлетворить ваши собственные потребности и позволят принять чувства второго человека. «Я очень расстроилась из-за того, что ты не пришёл вовремя». «Я злюсь, когда ты игнорируешь все мнения, кроме своего». Говоря фразами вроде этих, мы делаем «я» главным. Это позволяет ясно донести до собеседника, что же этот самый «я» испытывает.
Однако в разного рода конфликтах люди, как правило, бросают в адрес собеседника фразы вроде: «Ты меня расстраиваешь», «Ты меня разозлил». Они обвиняют второго человека. При таком раскладе он начинает злиться из соображений самозащиты, и вскоре начинается ссора. Следовательно, выражая свои эмоции, следует твёрдо помнить, что цель коммуникации — точно и корректно передать собеседнику, что именно мы чувствуем.
3. Когда вас переполняют чувства, удерживайтесь от резких высказываний
Чем сильнее наша эмоция, тем легче она передается другому человеку и тем быстрее вызывает в нём резонанс. Если мой собеседник в хорошем настроении, то и я рядом с ним почувствую себя лучше, а если он раздражен, то и я начну раздражаться. Поэтому если нас охватили некие неприятные чувства, то лучше воздержаться от их выражения, насколько это возможно. Если нас переполняют негативные эмоции, то лучше взять паузу и сказать что-нибудь вроде:
«Давай поговорим, когда оба успокоимся».
4. Не предавайте своих чувств, но и не доверяйте им слишком сильно
Наши чувства «работают» по принципу скорейшего удовлетворения. То есть стремятся к наибыстрейшему проявлению, и на осознание фактов времени не остаётся. Таким образом, если мы, когда наше эмоциональное состояние нестабильно, слепо следуем за своими чувствами, то рискуем не увидеть важные факты и необратимо испортить наши отношения с другим человеком. Поэтому задержите на секунду дыхание и спросите себя: «То, что я сейчас чувствую, — спонтанная эмоция, требующая немедленного выхода, или же я могу поработать с ней позже?» Только так мы можем уберечь себя и окружающих от боли, вызванной поспешным или напрасным выражением наших чувств.
Комментарии (0)