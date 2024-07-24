Хотите высказать всем и все? Правильно! Вот почему нельзя подавлять негативные эмоции и как их продуктивно сублимировать

Почему «плохих» чувств не бывает?

О, люди, что всегда дружелюбны, ласковы и ни с кем никогда не ссорятся! «У него удивительно приятный характер. Ни разу не видела, чтобы он хмурился». «Она просто ангел. Никогда не скажет мужу дурного слова». Такие люди вызывают у окружающих удивление и уважение; но, если хорошенько присмотреться, можно увидеть, что у них есть кое-что общее.

Когда таких людей охватывает ненависть, гнев, обида, ревность или зависть, то они стараются немедленно подавить в себе эти чувства. Они считают, что испытывать негативные эмоции нельзя. Но вот только существует ли вообще в мире такая вещь, как «плохие чувства»? Любые чувства нормальны. Другой вопрос, что порой они становятся слишком сильными. Ощутив зависть в адрес друга, большинство людей застыдится и подумает: «Да что ж я за человек-то такой?» Однако, даже если мы завидуем кому-либо, это еще не означает, что мы плохие. По крайней мере пока мы не перестаём контролировать себя настолько, что начинаем вредить окружающим.

Так что, если вы позавидовали другу, можно просто признать, что вы — человек, а человек легко поддается соблазнам. Зависть же можно сублимировать в здоровый азарт и двигаться вперёд, помогая друг другу. При таком подходе мы не только сможем контролировать свои чувства, но и сумеем с пониманием отнестись к негативным эмоциям окружающих.

Со злостью все точно так же. Обычно люди боятся, что, разозлившись, они выйдут из себя и навредят кому-нибудь. Однако подавленный гнев может привести к болезни*, буквально выжечь нас изнутри либо позже внезапно прорваться в совсем не подходящей для этого ситуации. И напротив, если мы осознаем, что злимся, то можем попытаться понять, что послужило поводом к этому чувству, и отыскать приемлемый способ выпустить свой гнев. Если вы оправданно злитесь на нечто несправедливое, то своей разумной реакцией вы можете защитить себя от подобного в дальнейшем или дать понять другому человеку, что вы сейчас в гневе, чтобы он мог вести себя с вами осмотрительнее. Так можно разорвать порочный круг боли.

*В оригинале автор здесь говорит о таком чисто корейском явлении, как хвабён (кор. 화병) — буквально, «болезнь [от] гнева». Хвабён — это культурно обусловленное (то есть встречающееся только у представителей конкретной культуры и/или нации, конкретно здесь — Кореи) депрессивное расстройство, которое развивается в результате долгого подавления гнева. При хвабён у человека могут присутствовать паника и страх неминуемой смерти, бессонница, потеря аппетита, дисфория, одышка, усталость и генерализованная боль. — Прим. пер.