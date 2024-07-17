Не забуду, не прощу (?)! Как отпустить сильную обиду и что делать, если вы не дождались извинений?

Не умеешь, не берись — не про извинения, их нужно учиться приносить! Но некоторые люди (иногда даже родители!) будто бы органически на это не способны, так что простить их, не рассердившись еще больше, становится экстра-сложно. Как проявить чудеса экологичности и сделать шаг навстречу, и когда (и почему) можно на полную мощность включить режим оскорбленной гордости и предубеждения — объяснила доктор психологии Линдси К. Гибсон в книге «Как выстраивать отношения с эмоционально незрелыми людьми» (издательство Елены Терещенковой). В конце материала бонус: делимся тестом — проверьте, насколько вы эмоционально зрелый человек!
Мне обязательно их прощать? Ищем варианты, когда прощение кажется невозможным
Невозможно заставить себя простить человека. Прощение — состояние ума, которое приходит к вам, когда вы к этому готовы. Принуждая себя кого-то простить, вы усложняете процесс, который может занять всю жизнь и так никогда и не завершиться. Прощение не может быть целью. Скорее это побочный продукт долгих лет работы со своими чувствами.
Может быть, вы не можете простить и оправдать то, как с вами обращались, и при этом вы все равно хотите поддерживать отношения с этим человеком. Ваше желание говорит лишь о том, что причины для сохранения отношений существуют рядом с вашим горем из-за того, как этот человек вел себя по отношению к вам.
Простить проще, когда нас об этом просят. Но эмоционально незрелые люди обычно не извиняются, потому что уверены в своей правоте и инстинктивно отрицают или избегают всего, что заставляет их сомневаться в себе. И поскольку они уже уклонялись от гораздо более незначительных проявлений эмоциональной близости, они вряд ли станут утруждать себя тем, чтобы попросить прощения.
Как правило, эмоционально незрелым людям недостает эмпатии и саморефлексии, чтобы искренне извиниться. Они настолько сосредоточены на себе и уверены в своем взгляде на мир, что ждут, что и вы будете смотреть на ситуацию с их точки зрения. Они считают, что, если бы вы поняли их чувства, их действия сразу обрели бы смысл. Их самооправдания толкают отношения к отчуждению, а не к прощению.
Это справедливо в случае эмоционально незрелых людей, потому что их навыки эмоционального общения и разрешения конфликтов ограничены. Если загнать такого человека в угол рассказами о том, как он вас задел, он скажет, например: «Ну, что ты хочешь, чтобы я сказал?» Он необязательно будет сопротивляться или грубить.
Возможно, он не знает, как помириться с вами, потому что никто никогда не показывал ему, как это делается. Если вы решите научить его, вам придется рассказать, что именно вы от него хотите, то есть чтобы он признал, что он причинил вам боль, открыто выразил сожаление и попросил прощения. Не исключено, что вы будете первыми, кто объяснит эмоционально незрелому человеку, как восстанавливать отношения после конфликта.
Что, если вы не можете простить?
Можно ли поддерживать отношения, несмотря на это? Вам необязательно прощать кого-либо за то, что он сделал, но вы можете продолжать отношения, учитывая новую информацию об эмоциональных ограничениях этого человека и о том, что вы, скорее всего, получите в этих отношениях. Было бы полезно рассматривать поведение эмоционально незрелого человека более отстраненно.
Например, вам может быть легче терпеть его, если вы посмотрите на его несостоятельность в более широком контексте. Попробуйте воспринимать его как человека, которому свойственны самые обычные человеческие состояния: он плохо справляется со стрессом, часто защищается, ведет себя эгоцентрично, несправедливо и даже жестоко. Все это есть в каждом из нас, и так было на протяжении долгих веков. [...]
Переживая трудные времена, вы заметите, что вам проще прощать других. Например, многие люди, столкнувшись со сложностями в собственной жизни, становятся более терпимыми к окружающим. Но даже если в вашем случае все по другому, важно быть верными себе. Некоторые события вашего прошлого навсегда остаются слишком болезненными, чтобы их простить. [...]
Некоторые люди, в том числе терапевты, считают, что через сочувствие к тирану мы избавляемся от безжалостного гнева. Но у этого щедрого подхода бывают побочные эффекты. От многих взрослых детей эмоционально незрелых родителей с самого детства ждали, что они будут сочувствовать СВОИМ мучителям. Детям пришлось поменяться ролями в отношениях с родителями, они вынужденно заботились об эмоциональном благополучии взрослых. От них ждали понимания и терпения, потому что их родители были так несчастны, при этом родители могли обращаться с ними, как им заблагорассудится. Я считаю, что терапевты не должны подталкивать своих клиентов к сочувствию, потому что это поддерживает нездоровую смену ролей. Клиент самостоятельно найдет в себе сочувствие, если это не будет противоречить его эмоциональной правде.
Сочувствие, как и прощение, не может быть целью. Скорее это дар, который мы, возможно, обретем — а может, и нет — в процессе проработки собственной боли.
Наконец, давайте рассмотрим еще один подход к прощению. В некоторых странах, например в Южной Африке и Канаде, травмы, полученные одной бесправной группой людей, были слишком огромны и широко распространены, чтобы можно было восстановить справедливость в судебном порядке. Вместо этого были организованы Комиссии правды и примирения, в рамках их работы угнетенные люди могли рассказать о страданиях, через которые им пришлось пройти. Эта модель показывает, что примирение может происходить даже в тех случаях, когда причиненный вред слишком велик и агрессоры не могут рассчитывать на прощение.
Теперь давайте посмотрим, как вы можете применить эту идею в собственной жизни.
Стратегия
Если вы не уверены, что можете простить эмоционально незрелого человека, но хотите продолжать ваши отношения, вы можете запустить собственный процесс правды и примирения. Объясните эмоционально незрелому человеку, как вам важно, чтобы вас выслушали, даже много лет спустя. Спросите, готов ли он услышать вашу правду. Или предложите ему рассказать свою версию событий после того, как он выслушает вас. Это поможет вашему примирению в будущем. Помните, что речь идет о правде и примирении, а не о правде и прощении.
Чтобы этот подход сработал, обе стороны должны быть готовы выслушать друг друга, а эмоционально незрелые люди часто отказываются это делать. Примирения не случится, если одна из сторон будет закрываться, защищаться и отказываться принять свою ответственность. Если это ваша ситуация, но вы хотите сохранить контакт, возможно, стоит отказаться от идеи донести до человека свою правду и принять тот уровень отношений, который возможен. В исследовании Пиллемера многие разобщенные люди восстановили контакт друг с другом, научившись поддерживать твердые границы и перестав обсуждать прошлое.
Давайте поработаем с вашими чувствами по поводу прощения значимых людей в вашей жизни.
Размышление и исследование
Вспомните эмоционально незрелого человека, которого вы уважаете или любите, но никак не простите за причиненную вам боль. Сделайте таблицу из двух колонок. В первой колонке напишите список вещей, за которые вы благодарны этому человеку. Во второй колонке напишите по пунктам, за что вы его не можете простить. Тренируйтесь выдерживать сложность ситуации, размышляя о том, что написанное в обеих колонках — правда.
Представьте, что этот человек согласился пройти через процесс установления правды и примирения вместе с вами. Запишите, что бы вы хотели ему рассказать о связанном с ним опыте. Представьте, что он смог бы осознать, что сделал, и взять на себя ответственность за поступки. Что он мог бы вам сказать? Какие чувства возникают, когда вы представляете себе этот разговор? Как бы это повлияло на ваши чувства к этому человеку?
Совет
Только вы знаете, как на вас сказалось поведение другого. Если вы скажете человеку правду, но это ничего не изменит, хотите ли вы все равно оставаться в этих отношениях? Если да, сможете ли вы совместить непрощение и неудовлетворенную потребность в извинениях от этого человека с другими чувствами, которые вы к нему испытываете?
Хотите ли вы, чтобы этот человек был частью вашей жизни, даже если он никогда не признает, что причинил вам боль и был неправ? Важно задать себе эти вопросы, так как есть вероятность, что вам не удастся разобраться с проблемами в отношениях. В конечном итоге только вы знаете, стоит ли прикладывать так много эмоциональных усилий для сохранения контакта.
Проверь себя! Особенности личности эмоционально незрелых людей
Структура личности
- Чрезвычайно эгоцентричны, эгоистичны и зациклены на себе.
- Косны и склонны все упрощать; нет богатого внутреннего мира.
- Низкий уровень саморазвития; нет контакта с собой; разные части личности плохо интегрированы между собой.
- Эмоции по принципу «все или ничего»; делят все на черное и белое, плохое и хорошее.
- Непоследовательные и противоречивые убеждения и действия (недостаточная личностная интеграция).
- Не обладают навыком саморефлексии; не пытаются понять свою роль в проблеме; не сомневаются в себе и своих действиях.
Отношение к реальности
- Отрицают, искажают или игнорируют реальность, если она им не нравится; чрезмерно все упрощают, чтобы всегда быть правыми.
- «Аффективный реализм»; «Реальность такая, какой я ее чувствую».
- Зациклены на себе; все вращается вокруг них и того, как что-то на них влияет.
- Сосредоточены на физическом и материальном до такой степени, что исключают эмоциональное и психологическое.
- Тонут в конкретных деталях; упускают общую картину и более глубокое значение происходящего.
Эмоциональные характеристики
- Интенсивные, но поверхностные эмоции.
- Фоновая раздражительность и нетерпеливость.
- Низкая способность переносить стресс, импульсивность.
- Больше чувствуют, чем думают; делают то, что кажется лучше и снимает напряжение.
- Нет смешанных чувств; низкая вариативность эмоций, мало нюансов.
Защитные механизмы и копинговые стратегии
- Плохо переносят стресс, нетерпеливы, закрыты, узкий кругозор.
- Постоянно защищаются и критически настроены ко всему новому.
- Не умеют наблюдать за собой; не могут объективно думать о собственном мышлении и поведении.
- Склонны к конкретному, буквальному мышлению или безличному абстрактному умствованию; уделяют больше внимания частям, чем целому.
- Не воспринимают себя последовательно в разные моменты времени, поэтому плохо берут на себя ответственность за совершенные поступки, «тогда — это тогда, а сейчас — это сейчас».
Межличностное общение
- Низкий уровень эмпатии; нечувствительность; часто вызывают гнев и раздражение у других.
- Не ставят себя на место другого; не могут представить, что чувствует и думает другой человек.
- Не понимают намеков; не обращают внимания на чувства и реакции других.
- Воспринимают людей как часть, роль или символ; не воспринимают их как психологически реальных или целостных индивидов.
- Субъективны, а не объективны; отрицают другие точки зрения; испытывают дискомфорт из-за различий.
- Эмоциональное принуждение (пытаются вызвать у других стыд, вину, страх или сомнения в себе); эмоциональные захваты.
- Не выполняют свою часть эмоциональной работы; не пытаются восстановить отношения.
- Слияние или поверхностность вместо эмоциональной близости.
- Отравляют другим удовольствие: проявляют садизм, вредничают, выражают презрение, завидуют, высмеивают, используют сарказм, ведут себя цинично.
- Не умеют общаться прямо, вместо этого полагаются на эмоциональное заражение; проективная идентификация.
- Испытывают интенсивный дискомфорт, когда кто-то демонстрирует глубокие чувства или пытается установить с ними эмоциональную близость.
- Им трудно что-то дать (низкая способность принимать).
- Требуют отзеркаливания и похвалы, восхищения, хотят, чтобы их считали особенными и авторитетными.
- Смена ролей; их дети беспокоятся и заботятся о них.
- Роли священны: роль нельзя изменить, они имеют право на особую роль, принуждают других играть определенные роли.
- Выделяют любимчиков; ищут людей, с которыми можно впасть в слияние и психологически в них раствориться.
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