Не забуду, не прощу (?)! Как отпустить сильную обиду и что делать, если вы не дождались извинений?

Мне обязательно их прощать? Ищем варианты, когда прощение кажется невозможным

Невозможно заставить себя простить человека. Прощение — состояние ума, которое приходит к вам, когда вы к этому готовы. Принуждая себя кого-то простить, вы усложняете процесс, который может занять всю жизнь и так никогда и не завершиться. Прощение не может быть целью. Скорее это побочный продукт долгих лет работы со своими чувствами.

Может быть, вы не можете простить и оправдать то, как с вами обращались, и при этом вы все равно хотите поддерживать отношения с этим человеком. Ваше желание говорит лишь о том, что причины для сохранения отношений существуют рядом с вашим горем из-за того, как этот человек вел себя по отношению к вам.

Простить проще, когда нас об этом просят. Но эмоционально незрелые люди обычно не извиняются, потому что уверены в своей правоте и инстинктивно отрицают или избегают всего, что заставляет их сомневаться в себе. И поскольку они уже уклонялись от гораздо более незначительных проявлений эмоциональной близости, они вряд ли станут утруждать себя тем, чтобы попросить прощения.

Как правило, эмоционально незрелым людям недостает эмпатии и саморефлексии, чтобы искренне извиниться. Они настолько сосредоточены на себе и уверены в своем взгляде на мир, что ждут, что и вы будете смотреть на ситуацию с их точки зрения. Они считают, что, если бы вы поняли их чувства, их действия сразу обрели бы смысл. Их самооправдания толкают отношения к отчуждению, а не к прощению.

Семейный социолог Карл Пиллемер [2020] исследовал отчуждение и считает, что многие люди не извиняются и не ищут примирения, потому что их самооценка не выдержит признания их ответственности за ситуацию. [...] Например, Пиллемер выяснил, что многие из тех, чье поведение он изучал, демонстрируют то, что он называет «защитным невежеством», то есть закрывают глаза на свои проступки, а это типичное поведение эмоционально незрелых людей. Пиллемер выяснил, что некоторые люди спонтанно приносят извинения спустя какое-то время, когда отношения восстановлены, но такие люди не просили прощения, когда их открыто в чем-то обвиняли. Я считаю, что это доказывает: нам вряд ли стоит ждать, что кто-то извинится или попросит о прощении, особенно в ситуации, когда человек находится под давлением.

Это справедливо в случае эмоционально незрелых людей, потому что их навыки эмоционального общения и разрешения конфликтов ограничены. Если загнать такого человека в угол рассказами о том, как он вас задел, он скажет, например: «Ну, что ты хочешь, чтобы я сказал?» Он необязательно будет сопротивляться или грубить.

Возможно, он не знает, как помириться с вами, потому что никто никогда не показывал ему, как это делается. Если вы решите научить его, вам придется рассказать, что именно вы от него хотите, то есть чтобы он признал, что он причинил вам боль, открыто выразил сожаление и попросил прощения. Не исключено, что вы будете первыми, кто объяснит эмоционально незрелому человеку, как восстанавливать отношения после конфликта.

Что, если вы не можете простить?

Можно ли поддерживать отношения, несмотря на это? Вам необязательно прощать кого-либо за то, что он сделал, но вы можете продолжать отношения, учитывая новую информацию об эмоциональных ограничениях этого человека и о том, что вы, скорее всего, получите в этих отношениях. Было бы полезно рассматривать поведение эмоционально незрелого человека более отстраненно.

Например, вам может быть легче терпеть его, если вы посмотрите на его несостоятельность в более широком контексте. Попробуйте воспринимать его как человека, которому свойственны самые обычные человеческие состояния: он плохо справляется со стрессом, часто защищается, ведет себя эгоцентрично, несправедливо и даже жестоко. Все это есть в каждом из нас, и так было на протяжении долгих веков. [...]

Переживая трудные времена, вы заметите, что вам проще прощать других. Например, многие люди, столкнувшись со сложностями в собственной жизни, становятся более терпимыми к окружающим. Но даже если в вашем случае все по другому, важно быть верными себе. Некоторые события вашего прошлого навсегда остаются слишком болезненными, чтобы их простить. [...]

Некоторые люди, в том числе терапевты, считают, что через сочувствие к тирану мы избавляемся от безжалостного гнева. Но у этого щедрого подхода бывают побочные эффекты. От многих взрослых детей эмоционально незрелых родителей с самого детства ждали, что они будут сочувствовать СВОИМ мучителям. Детям пришлось поменяться ролями в отношениях с родителями, они вынужденно заботились об эмоциональном благополучии взрослых. От них ждали понимания и терпения, потому что их родители были так несчастны, при этом родители могли обращаться с ними, как им заблагорассудится. Я считаю, что терапевты не должны подталкивать своих клиентов к сочувствию, потому что это поддерживает нездоровую смену ролей. Клиент самостоятельно найдет в себе сочувствие, если это не будет противоречить его эмоциональной правде.

Сочувствие, как и прощение, не может быть целью. Скорее это дар, который мы, возможно, обретем — а может, и нет — в процессе проработки собственной боли.

Наконец, давайте рассмотрим еще один подход к прощению. В некоторых странах, например в Южной Африке и Канаде, травмы, полученные одной бесправной группой людей, были слишком огромны и широко распространены, чтобы можно было восстановить справедливость в судебном порядке. Вместо этого были организованы Комиссии правды и примирения, в рамках их работы угнетенные люди могли рассказать о страданиях, через которые им пришлось пройти. Эта модель показывает, что примирение может происходить даже в тех случаях, когда причиненный вред слишком велик и агрессоры не могут рассчитывать на прощение.

Теперь давайте посмотрим, как вы можете применить эту идею в собственной жизни.