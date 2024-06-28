Академик РАН Святослав Медведев доказал, что после смерти сознание не исчезает!

Вопрос, лежащий в основе исследования: почему после смерти тела некоторых буддийских монахов не разлагаются?

Далай-Лама объяснил это тем, что после смерти их сознание переходит с жизненного «грубого» уровня на уровень «тончайший». В том, что работа сознания не останавливается, а меняется, и заключается феномен сохранения тел умерших нетленными после прекращения работы мозга в привычном понимании.

И теперь Святослав Медведев доказал это и первым в науке описал особое поведение тела, посмертные изменения которого происходят чрезвычайно медленно — до 38 дней (это называется посмертной медитацией). Также ученый определил, что при некоторых видах прижизненных медитаций возможен частичный уход от грубого сознания к тонкому.