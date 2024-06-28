Академик РАН Святослав Медведев доказал, что после смерти сознание не исчезает!

В журнале Forensic Science International: Reports опубликованы результаты исследования выдающегося российского нейрофизиолога, представителя династии исследователей мозга — Бехтеревых, в котором он доказал ранее недоказанные (!) факты о трансформациях организма после смерти — выводы сделаны ученым на основе изучения медитаций буддийских монахов.
Вопрос, лежащий в основе исследования: почему после смерти тела некоторых буддийских монахов не разлагаются?
Далай-Лама объяснил это тем, что после смерти их сознание переходит с жизненного «грубого» уровня на уровень «тончайший». В том, что работа сознания не останавливается, а меняется, и заключается феномен сохранения тел умерших нетленными после прекращения работы мозга в привычном понимании.
И теперь Святослав Медведев доказал это и первым в науке описал особое поведение тела, посмертные изменения которого происходят чрезвычайно медленно — до 38 дней (это называется посмертной медитацией). Также ученый определил, что при некоторых видах прижизненных медитаций возможен частичный уход от грубого сознания к тонкому.
Святослав Медведев
нейрофизиолог, академик РАН
«Эти результаты — большой шаг в понимании взаимодействия тела и сознания, материального и идеального. Ученые еще не знают, какие процессы лежат в основе описанного феномена, но впервые доказано его существование. Теперь можно продолжать его изучение, не как явления в буддистской религии, а как научно обоснованного факта.
По сути, мы сделали новый шаг в решении проблемы, сформулированной еще Декартом — "как соотносятся разум и тело?"».
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