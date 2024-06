«Один тут отдыхаешь?». Как подружиться со своими субличностями (есть в каждом, и это нормально!) и научиться здоровому эгоизму?

Менеджеры нужны, чтобы достигать целей (или наоборот — не допустить какого-то события), они всегда действуют проактивно. Пожарные «работают» постфактум, когда что-то уже случилось, минимизируют ущерб. При этом они «заливают» все — и плохое, и хорошее. Защита направлена на то, чтобы человеку не было плохо. А как узнать, что именно для него плохо?

За это отвечают изгнанники. У них есть негативный опыт, чаще всего детский или юношеский. Менеджеры действуют под девизом «никогда больше не допустим, чтобы нам было одиноко, больно, чтобы мы прошли через унижение». Здесь каждый человек действует по-своему: кто-то избегает, кто-то контролирует, кто-то занимает лидерские позиции и так далее.

Собственно, этим и занимаются наши части. IFS-терапия помогает установить с ними контакт, учит человека замечать свои эмоции. Важно помнить, что в IFS не существует плохих частей. Все они стараются сделать для нас то, что считают лучшим в силу собственного опыта и знаний (которые появились, когда появилась сама часть). Иногда это детский опыт, иногда — мнение подростка. Вот почему в 40 или 50 лет человек может вести себя как 14-летний ребенок.

Несколько слов об энергии Self, важном постулате IFS-терапии. Эта энергия соединяющая части, как магнитное поле, большой ресурс человека, его настоящее «я». Она дает присутствие здесь и теперь, возможность к состраданию, ясность в суждениях, творчество, смелость. Эти качества есть в каждом. Проблема в том, что иногда частей так много, или они так травмированы, что полностью занимают внутренний мир человека и перекрывают ему доступ к Self. Задача терапевта — освободить Self, дать возможность взаимодействия с частями, простор, место для самоизлечения.