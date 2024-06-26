«Один тут отдыхаешь?». Как подружиться со своими субличностями (есть в каждом, и это нормально!) и научиться здоровому эгоизму?

Что такое IFS-терапия и для каких запросов она полезна?

IFS-терапия (The Internal Family Systems Model) — терапия внутренних семейных систем, или же системная семейная психотерапия субличностей. Этот современный подход основан на идее множественности личности: в человеке сосуществуют разные части, и есть энергия, которая их соединяет (ее называют энергией Self).

Метод придумал Ричард Шварц, американский системный семейный терапевт. Он применил логику семейных систем к внутреннему миру человека. Шварц предположил, что в каждом из нас живет своя внутренняя семья, и члены этой семьи находятся в разных отношениях друг с другом. Иногда кто-то из них выходит на передний план, начинает доминировать, и это может привести к определенным проблемам. Задача терапевта не в том, чтобы усилить ту или иную часть, а в том, чтобы помочь всей «семье» в целом.

Так и появилась терапия IFS. Ее основная цель — добиться равновесия в хаосе частей. А дирижерская задача терапевта — сделать так, чтобы части играли слаженную мелодию во благо человека.

Это действенный метод. В 2015 году его включили в реестр доказательных и проверенных моделей в США. Есть множество исследований, которые доказывают эффективность IFS. Метод подходит для решения множества психологических проблем, с которыми люди обращаются к психотерапевту. В частности, он может улучшить общее самочувствие человека, помочь повысить самооценку и стрессоустойчивость, справиться с тревогой, депрессивными расстройствами, паническими состояниями, фобиями, проработать травмы. А также дополнить медикаментозное лечение при различных заболеваниях.

В чем отличие множества психологических личностей (в теории IFS-терапии) от множества психотических личностей (как у Билли Миллигана)? Может ли одно перейти в другое?

Главное различие между множественным, или же диссоциативным расстройством личности, и IFS-подходом в том, что в первом случае это патология. Личность человека расщеплена и ее разные части друг с другом не взаимодействуют. Каждая из них как тумблер на старом телевизоре — переключается и играет какой-то свой канал, при этом содержимое каналов практически друг другу недоступно.

Во втором случае, в IFS, личностей много. Как актеры на сцене, они периодически выходят на первый план, а потом уходят в тень или за кулисы, переключаются друг между другом и находятся во взаимодействии. Вот это бесконечное, иногда конфликтное взаимодействие частей в нашей голове, собственно, и может быть проблемным. IFS помогает создать безопасную дистанцию между частями, выстроить доверительные отношения между ними и self, помочь человеку вновь управлять своей жизнью.

Для того, чтобы понять идею было проще, представим треугольник IFS. Сверху два угла, слева пускай будут менеджеры, а справа пожарные. И менеджеры и пожарные — это так называемые защитники. Снизу расположим те части, которые Шварц назвал изгнанниками.