«Один тут отдыхаешь?». Как подружиться со своими субличностями (есть в каждом, и это нормально!) и научиться здоровому эгоизму?

Поиск собственного «я» — задача непростая, но при этом очень важная. О том, что предлагает для решения этого кейса IFS-терапия (что это?), мы поговорили с Владимиром Дашевским — автором книги «Цветы эгоизма» и одним из самых востребованных российских психотерапевтов с обширной практикой, которую он ведет с 2000 года. Разбираем, кто такие менеджеры, пожарные, изгнанники и внутренняя семья, живущие внутри нас, и учимся техникам ролевой проработки (полезная игра в доктора!) и визуализации, которые помогут найти общий язык с собой настоящим и с миром (даже самыми сложными индивидуумами).
Что такое IFS-терапия и для каких запросов она полезна?
IFS-терапия (The Internal Family Systems Model) — терапия внутренних семейных систем, или же системная семейная психотерапия субличностей. Этот современный подход основан на идее множественности личности: в человеке сосуществуют разные части, и есть энергия, которая их соединяет (ее называют энергией Self).
Метод придумал Ричард Шварц, американский системный семейный терапевт. Он применил логику семейных систем к внутреннему миру человека. Шварц предположил, что в каждом из нас живет своя внутренняя семья, и члены этой семьи находятся в разных отношениях друг с другом. Иногда кто-то из них выходит на передний план, начинает доминировать, и это может привести к определенным проблемам. Задача терапевта не в том, чтобы усилить ту или иную часть, а в том, чтобы помочь всей «семье» в целом.
Так и появилась терапия IFS. Ее основная цель — добиться равновесия в хаосе частей. А дирижерская задача терапевта — сделать так, чтобы части играли слаженную мелодию во благо человека.
Это действенный метод. В 2015 году его включили в реестр доказательных и проверенных моделей в США. Есть множество исследований, которые доказывают эффективность IFS. Метод подходит для решения множества психологических проблем, с которыми люди обращаются к психотерапевту. В частности, он может улучшить общее самочувствие человека, помочь повысить самооценку и стрессоустойчивость, справиться с тревогой, депрессивными расстройствами, паническими состояниями, фобиями, проработать травмы. А также дополнить медикаментозное лечение при различных заболеваниях.
В чем отличие множества психологических личностей (в теории IFS-терапии) от множества психотических личностей (как у Билли Миллигана)? Может ли одно перейти в другое?
Главное различие между множественным, или же диссоциативным расстройством личности, и IFS-подходом в том, что в первом случае это патология. Личность человека расщеплена и ее разные части друг с другом не взаимодействуют. Каждая из них как тумблер на старом телевизоре — переключается и играет какой-то свой канал, при этом содержимое каналов практически друг другу недоступно.
Во втором случае, в IFS, личностей много. Как актеры на сцене, они периодически выходят на первый план, а потом уходят в тень или за кулисы, переключаются друг между другом и находятся во взаимодействии. Вот это бесконечное, иногда конфликтное взаимодействие частей в нашей голове, собственно, и может быть проблемным. IFS помогает создать безопасную дистанцию между частями, выстроить доверительные отношения между ними и self, помочь человеку вновь управлять своей жизнью.
Для того, чтобы понять идею было проще, представим треугольник IFS. Сверху два угла, слева пускай будут менеджеры, а справа пожарные. И менеджеры и пожарные — это так называемые защитники. Снизу расположим те части, которые Шварц назвал изгнанниками.
Менеджеры нужны, чтобы достигать целей (или наоборот — не допустить какого-то события), они всегда действуют проактивно. Пожарные «работают» постфактум, когда что-то уже случилось, минимизируют ущерб. При этом они «заливают» все — и плохое, и хорошее. Защита направлена на то, чтобы человеку не было плохо. А как узнать, что именно для него плохо?
За это отвечают изгнанники. У них есть негативный опыт, чаще всего детский или юношеский. Менеджеры действуют под девизом «никогда больше не допустим, чтобы нам было одиноко, больно, чтобы мы прошли через унижение». Здесь каждый человек действует по-своему: кто-то избегает, кто-то контролирует, кто-то занимает лидерские позиции и так далее.
Собственно, этим и занимаются наши части. IFS-терапия помогает установить с ними контакт, учит человека замечать свои эмоции. Важно помнить, что в IFS не существует плохих частей. Все они стараются сделать для нас то, что считают лучшим в силу собственного опыта и знаний (которые появились, когда появилась сама часть). Иногда это детский опыт, иногда — мнение подростка. Вот почему в 40 или 50 лет человек может вести себя как 14-летний ребенок.
Несколько слов об энергии Self, важном постулате IFS-терапии. Эта энергия соединяющая части, как магнитное поле, большой ресурс человека, его настоящее «я». Она дает присутствие здесь и теперь, возможность к состраданию, ясность в суждениях, творчество, смелость. Эти качества есть в каждом. Проблема в том, что иногда частей так много, или они так травмированы, что полностью занимают внутренний мир человека и перекрывают ему доступ к Self. Задача терапевта — освободить Self, дать возможность взаимодействия с частями, простор, место для самоизлечения.
Какие у IFS-терапии противопоказания?
Противопоказания те же, что и у любого другого метода психотерапии. Например, ее вряд ли можно применять в психотических состояниях, тут скорее нужна помощь психиатра. Или, если человек находится в очевидно острой ситуации, например в ситуации продолжающегося семейного насилия, то вряд ли имеет смысл заниматься IFS, прежде всего нужно обеспечить безопасность. Либо в связи с недостаточными опытом и компетентностью специалиста, когда он не может оказывать помощь. Например, тот же случай, связанный с насилием: если терапевт проходил через подобные ситуации, его затапливают собственные эмоции, и в этом случае IFS-терапия тоже вряд ли может проводиться.
В остальных случаях она работает с индивидуальными клиентами, в семейной и парной терапии, с подростками и детьми, в ситуации любого межличностного взаимодействия.
Поиск собственного «я» в рамках IFS-терапии — это про разумный эгоизм?
У этого процесса много синонимов. То, что может быть поиском собственного «я» в рамках терапии, в философии может быть разумным эгоизмом, в mindfulness может быть осознанностью, и так далее. Это слова, с помощью которых мы описываем состояние, в котором человек равен себе. В котором он с уважением принимает собственные мысли и чувства. В котором он способен отличить собственные мысли и чувства от мыслей и чувств других людей, и не смешивать их.
Владимир Дашевский
психотерапевт
«Это такая устойчивость, когда фундаментом является собственная субъектность, и когда человек прикладывает усилия, чтобы сохранять ее в любых обстоятельствах, независимо от обязательств или насильных ролей. Возможность опираться на внутреннюю правду, на собственное "я" — пожалуй, это и есть величайшее достижение, которое может прийти в результате духовных практик и собственных исканий, а иногда — каких-то внезапных озарений, в том числе и в результате психотерапии. В это состояние ведет не одна-единственная дорожка».
Упражнения на сохранение устойчивости (когда все вокруг давят обязательствами и насильными ролями)
В моей книге «Цветы эгоизма» таких упражнений много. Есть вещи, которые вы не в состоянии изменить — как вы не можете голыми руками остановить асфальтоукладочный каток. В этом случае достаточно отойти в сторону, может быть, и не стоит ему мешать. А есть вещи, когда мы можем брать на себя ответственность, и это работает.
- Техника «Белый халат»
Это разновидность коммуникативной техники, предназначенная для общения со «сложными» людьми. Иногда избежать его невозможно, например, если это родственники. Мы как будто на подводной лодке: деться некуда, а быть правдивым и говорить все, что думаешь, невозможно, потому что бессмысленно и не хочется. Как быть?
Представьте себя доктором-психиатром. Перед токсичным общением мысленно наденьте на себя белый халат. Вспомните, как в кино доктор общается с пациентами психиатрической клиники.
— Да, голубчик, понимаю, вы — Наполеон Бонапарт. А как вы сегодня спали? Как завтрак?
Он говорит тепло и с любовью. Не вступая в полемику, понимая особенности человека, не пытаясь переделать и переубедить в собственной правде. Поскольку это невозможно. Мы знаем, что у психически больных людей отсутствует критика к своему состоянию, поэтому не пытаемся им что-то доказать. Такую же логику можно применить к другим, абсолютно здоровым людям.
Не с целью отнестись к ним свысока, а с единственной целью выработать в себе терпение и терпимость.
- Визуализация «Автобус»
Представьте себя водителем рейсового городского автобуса. Мысленно устройтесь поудобнее. Настройте кресло, руль, приборы, кнопки, рычаги. Вы надежно закрыты от пассажиров пластиковой перегородкой. Вы едете по маршруту, который хорошо знаете уже много лет. Нужно вовремя делать остановки, открывать и закрывать двери, глядя в зеркало заднего вида. Вы не можете контролировать, кто зайдет и/или выйдет на следующей остановке. Может быть, это будет дружная семья, маляр в грязной одежде, панк с включенной колонкой, благообразная бабушка или полицейский.
Представьте, что пассажиры — это ваши мысли, чувства, желания и/или субличности.
Есть приятные, нейтральные, а есть не очень-то милые. Какие-то держатся дольше, какие-то быстро выходят. Некоторые ездят знакомым маршрутом каждый день. Ваша задача — замечать каждого пассажира, мысленно говорить ему «Привет!» и продолжать движение. Вы водитель, вы в безопасности. Вы — это не ваши пассажиры! Ни один из пассажиров не остается в автобусе навсегда, все выходят.
А вечером автобус направляется в парк, где его моют и проводят профилактическое обслуживание, чтобы на следующий день он снова отправился по маршруту.
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