Как вовремя заметить домашнее насилие и правильно помочь пострадавшему?

Что понимается под домашним насилием в правовом смысле

Рассказывают юристы СПб РОО «ПОЛИНА. Кризисный центр для женщин». Не смотря на то, что российское законодательство не содержит такого термина как «домашнее насилие», обычно под «домашним насилием» подразумеваются различные деяния, которые запрещены теми или иными статьями КоАП РФ и УК РФ, независимо от того, направлены эти действия нарушителя против близкого человека (ребенка, партнера, супруга) или посторонних людей: побои, угрозы, уничтожение или повреждение имущества, оскорбления, распространение сведений о частной жизни, вымогательство, насильственные действия сексуального характера и так далее.

Соответственно, в ситуации домашнего насилия пострадавшая или пострадавший может прибегнуть к существующим механизмам защиты — обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении себя правонарушения и/или преступления и просьбой провести проверку по данному факту.

Конкретные действия зависят от многих сопутствующих обстоятельств. Например, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по факту оскорбления (статья 5.61 КоАП РФ) возбуждает прокурор — значит, по факту этого нарушения нужно обратиться в прокуратуру, а в связи с угрозами убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ) — в органы внутренних дел.

Конечно, в соответствии с законодательством РФ жертва не обязана обладать специальными юридическими знаниями — заявление можно написать в свободной форме и подать в отделение любого правоохранительного органа, который в свою очередь должен (при необходимости) передать заявление в тот орган, который уполномочен на проведение проверки.

Вместе с тем от того, насколько полно в заявлении будут отражены обстоятельства произошедшего с указанием на конкретные признаки правонарушения и/или преступления, во многом зависит результат рассмотрения заявления (возбудят ли дело об административном правонарушении/преступление, привлекут ли виновное лицо к ответственности).

! Поэтому мы составили инструкции с порядком действий в ситуации, если пострадавшая оказалась в ситуации домашнего насилия.

Как действовать, если вы столкнулись с домашним насилием

Вызовите полицию. Сделайте это как можно скорее после нанесения побоев.

Сделайте это как можно скорее после нанесения побоев. Если в одном помещении с агрессором находиться небезопасно, покиньте помещение — отправляйтесь в полицию или медицинское учреждение (в зависимости от состояния и самочувствия).

— отправляйтесь в полицию или медицинское учреждение (в зависимости от состояния и самочувствия). Потребуйте, чтобы сотрудники полиции направили вас на медицинское обследование в бюро судебно-медицинской экспертизы для фиксации телесных повреждений и определения вреда здоровью.

для фиксации телесных повреждений и определения вреда здоровью. Сообщите знакомым. Позвоните друзьям, родственникам, людям, которые могут оказать вам помощь, сообщите о случившемся, попросите о помощи: сопроводить в полицию, на время предоставить возможность проживания, присмотреть за детьми, питомцами и т.д. В дальнейшем эти люди могут выступить свидетелями в вашем деле.

Позвоните друзьям, родственникам, людям, которые могут оказать вам помощь, сообщите о случившемся, попросите о помощи: сопроводить в полицию, на время предоставить возможность проживания, присмотреть за детьми, питомцами и т.д. Получите помощь врачей. Если самочувствие не настолько критично, обратиться в травматологический пункт, а при его отсутствии — в ближайшую поликлинику или больницу.

Даже если видимых повреждений на ваш взгляд нет, в любом случае нужно обратиться в медицинское учреждение. Подробно расскажите врачу, как себя чувствуете, на что жалуетесь, какие болевые ощущения есть в теле. Обязательно получите справку о том, что вы обращались в медицинское учреждение по поводу телесных повреждений. В справке должно быть указано: номер карты, дата обращения, разборчиво ФИО врача, штамп медицинского учреждения.

Сделайте фото. Если есть возможность, сфотографируйте телесные повреждения в присутствии 1-2 свидетелей. Запишите: с помощью какого технического средства была выполнена фотосъёмка, дату, время, место проведения фотосъемки, ФИО и адреса свидетелей, в присутствии которых проводилась фотосъемка.

Если есть возможность, сфотографируйте телесные повреждения в присутствии 1-2 свидетелей. Запишите: с помощью какого технического средства была выполнена фотосъёмка, дату, время, место проведения фотосъемки, ФИО и адреса свидетелей, в присутствии которых проводилась фотосъемка. Напишите заявление в полицию о том, что вы подверглись побоям. Заявление можно подать в отдел полиции, либо непосредственно полицейским, прибывшим по вашему вызову.

Подробнее алгоритмы действий можно посмотреть здесь.

Полиция обязана принимать заявления, как в письменном, так и в устном виде. Поэтому если у вас нет возможности составить письменное заявление, вы можете продиктовать его. Рекомендуем после проверить то, что было написано с ваших слов. При подаче заявления вам обязаны выдать талон-уведомление, в котором должно быть указано: от кого принято заявление, когда оно принято, под каким номером оно зарегистрировано.