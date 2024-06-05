Как вовремя заметить домашнее насилие и правильно помочь пострадавшему?

По оценкам Организации Объединенных Наций во всем мире насилию подвергается 736 миллионов (!) женщин и, к сожалению, в лучшую сторону статистика меняется чрезвычайно медленно. Однако предотвратить насилие и помочь пострадавшей можно — главное, знать, как поступить в конкретной ситуации, а не быть безучастным свидетелем. «Собака.ru» вместе с экспертами Кризисного Центра «ПОЛИНА» подготовила большую инструкцию с правилами идентификации насилия (часто оно неочевидно) и алгоритмом действий, которые во многом обеспечат физическую, психологическую и юридическую безопасность.
Что значит «домашнее насилие»
Домашнее насилие — общий термин, охватывающий различные действия, нарушающие права на личную безопасность и неприкосновенность. Это целый комплекс разных видов поведения против воли другого человека, который может включать в себя насилие:
- эмоционально-психологическое — угрозы, оскорбительные, унижающие комментарии, манипулятивные фразы и тому подобное;
- физическое — побои, причинение вреда здоровью;
- экономическое — контроль над пользованием деньгами и другими материальными ресурсами, из-за чего человек не может самостоятельно распоряжаться финансами и становится зависимым от других;
- сексуализированное — любые действия сексуального характера, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей).
Что считается домашним насилием с психологической точки зрения
Как объяснила нам руководитель СПб РОО «ПОЛИНА. Кризисный центр для женщин», психолог Елена Болюбах, безусловно, признаками насилия являются очевидные свидетельства побоев и иных травм полученных в ходе партнерского насилия, однако есть не менее значимые невидимые следы:
- Обесценивание чувств, желаний и потребностей партнера, что приводит к потере веры в собственные силы.
- Социальная изоляция человека, подвергающегося насилию: с одной стороны стыдно и неприятно, и как будто бы непринято делиться с окружающими тем, что в близких отношениях ты чувствуешь угрозу, а с другой стороны, близкое окружение женщины подвергающейся насилию также может чувствовать себя в небезопасности с ее партнером.
- Экономическое давление или запрет на работу, в том числе с целью тотального контроля и формирования финансовой уязвимости.
- Подчинение и контроль, выраженные в слежке, требовании паролей и доступов к устройствам, запрете на самостоятельные встречи с друзьями, родственниками, самостоятельное определение совместного досуга
- И, что самое важное, чувство небезопасности рядом с близким человеком в собственном доме.
Что понимается под домашним насилием в правовом смысле
Рассказывают юристы СПб РОО «ПОЛИНА. Кризисный центр для женщин». Не смотря на то, что российское законодательство не содержит такого термина как «домашнее насилие», обычно под «домашним насилием» подразумеваются различные деяния, которые запрещены теми или иными статьями КоАП РФ и УК РФ, независимо от того, направлены эти действия нарушителя против близкого человека (ребенка, партнера, супруга) или посторонних людей: побои, угрозы, уничтожение или повреждение имущества, оскорбления, распространение сведений о частной жизни, вымогательство, насильственные действия сексуального характера и так далее.
Соответственно, в ситуации домашнего насилия пострадавшая или пострадавший может прибегнуть к существующим механизмам защиты — обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении себя правонарушения и/или преступления и просьбой провести проверку по данному факту.
Конкретные действия зависят от многих сопутствующих обстоятельств. Например, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по факту оскорбления (статья 5.61 КоАП РФ) возбуждает прокурор — значит, по факту этого нарушения нужно обратиться в прокуратуру, а в связи с угрозами убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ) — в органы внутренних дел.
Конечно, в соответствии с законодательством РФ жертва не обязана обладать специальными юридическими знаниями — заявление можно написать в свободной форме и подать в отделение любого правоохранительного органа, который в свою очередь должен (при необходимости) передать заявление в тот орган, который уполномочен на проведение проверки.
Вместе с тем от того, насколько полно в заявлении будут отражены обстоятельства произошедшего с указанием на конкретные признаки правонарушения и/или преступления, во многом зависит результат рассмотрения заявления (возбудят ли дело об административном правонарушении/преступление, привлекут ли виновное лицо к ответственности).
! Поэтому мы составили инструкции с порядком действий в ситуации, если пострадавшая оказалась в ситуации домашнего насилия.
Как действовать, если вы столкнулись с домашним насилием
- Вызовите полицию. Сделайте это как можно скорее после нанесения побоев.
- Если в одном помещении с агрессором находиться небезопасно, покиньте помещение — отправляйтесь в полицию или медицинское учреждение (в зависимости от состояния и самочувствия).
- Потребуйте, чтобы сотрудники полиции направили вас на медицинское обследование в бюро судебно-медицинской экспертизы для фиксации телесных повреждений и определения вреда здоровью.
- Сообщите знакомым. Позвоните друзьям, родственникам, людям, которые могут оказать вам помощь, сообщите о случившемся, попросите о помощи: сопроводить в полицию, на время предоставить возможность проживания, присмотреть за детьми, питомцами и т.д. В дальнейшем эти люди могут выступить свидетелями в вашем деле.
- Получите помощь врачей. Если самочувствие не настолько критично, обратиться в травматологический пункт, а при его отсутствии — в ближайшую поликлинику или больницу.
- Сделайте фото. Если есть возможность, сфотографируйте телесные повреждения в присутствии 1-2 свидетелей. Запишите: с помощью какого технического средства была выполнена фотосъёмка, дату, время, место проведения фотосъемки, ФИО и адреса свидетелей, в присутствии которых проводилась фотосъемка.
- Напишите заявление в полицию о том, что вы подверглись побоям. Заявление можно подать в отдел полиции, либо непосредственно полицейским, прибывшим по вашему вызову.
Подробнее алгоритмы действий можно посмотреть здесь.
Это универсальный сигнал о помощи в случае домашнего насилия. Он узнаваем и используется во всем мире.
Как помочь человеку, ставшему жертвой домашнего насилия
Сразу оговоримся: к сожалению, иногда ситуации не предполагают вариативности действий — только экстренную помощь. Руководящий принцип в такой случае — оценить собственные риски, вызвать профессионалов. Если вы не готовы вмешаться из-за того, что опасность может угрожать и вам — это тоже ок. Помните о собственной безопасности и о безопасности пострадавшей, а также о том, что помощь должны оказывать квалифицированные специалисты. Вы не должны брать на себя больше, чем можете взять как свидетель.
Если подозреваете, что чьему-то жизни и здоровью прямо сейчас угрожает опасность, важно самим оставаясь в безопасном пространстве и вызвать правоохранительные органы/скорую помощь/экстренные службы (Единый номер 112).
Если вы уже вызвали правоохранительные органы, оценили риски и чувствуете, что хотите и можете помочь еще чем-то, то существуют так называемые 5Д-реакции свидетеля на ситуацию насилия. С учетом произошедшего, контекста, рисков для собственной безопасности можно выбрать один из способов действия.
- Дезориентируй
Сделайте вид, что вы друзья, спросите время, отвлеките. Любой способ переключения внимания и отвлечения подойдёт, так как в моменте насилие остановится.
- Делегируй
Обратитесь к любому человеку, наделённому той или иной властью (например, учителю, бармену или водителю автобуса) и попросите вмешаться.
- Действуй
Прямо обратитесь к тому, кто совершает насилие. Затем переключите свое внимание на человека, который подвергается насилию. Если вам отвечают, не реагируйте, не идите на конфликт. Используйте этот способ только в крайнем случае: ваша личная безопасность и безопасность человека, подвергающегося насилию, важнее всего.
- Демонстрируй поддержку
Если вы растерялись и не успели отреагировать в момент насилия, если было небезопасно вмешиваться, если вы узнаете о том, что уже произошло, тогда вы можете подойти к пострадавшей после и оказать поддержку. Дайте понять, что вы считаете случившееся ненормальным. Окажите поддержку, поделитесь контактами кризисного центра.
- Документируй
В некоторых ситуациях пострадавший от насилия нуждается в доказательствах, которые помогут отстоять свои права. Вы можете задокументировать происходящее. По мере возможности, и если это не угрожает вашей безопасности, зафиксируйте признаки происходящего (звуки, видео, но только если вы оцениваете, что это уместно, и безопасно для Вас и пострадавшей)
Подробнее о действиях свидетеля можно прочитать тут
Что делать, если подруга / коллега сама рассказала о насилии и/или просила о помощи
Если вы узнали от знакомой женщины о том, что она попала в ситуацию насилия, прежде всего, как и в случае с незнакомцами, оцените ситуацию, риски для себя и пострадавшей и вызывайте помощь (см. выше):
Если оцениваете ситуацию как не острую и не угрожающую жизни и здоровью, если рядом нет преследователя — есть больше времени и вариантов действий. В такой ситуации нужно действовать осторожно, чтобы ваша пострадавшая не дистанцировалась, почувствовав излишнюю напористость. Помните, что она и так уже находится в ситуации давления.
! Мы сами (и люди вокруг нас) часто неосознанно произносим слова, которые не просто не поддерживают, но и ранят. Пугают, отнимают силы, занижают уровень проблемы. Если вы действительно хотите помочь, говорите по-другому — создавая ощущение безопасности и предлагая решение проблемы.
Необходимо экологично подходить к разговору и дать понять, что человек может на вас положиться. Создайте безопасное пространство. Например, просто пригласив выпить кофе, вы уже поможете выйти из негативной среды, которая окружает дома. Так вокруг возникнет здоровая и поддерживающая среда, благодаря которой появится больше возможностей получить поддержку, больше опор. Не осуждайте пострадавшую и ни в коем случае не намекайте на то, что она сама виновата.
Замените токсичные формулировки на экологичные.
- Токсичный вариант: «Ты — жертва насилия? Тебя избили? Что это за синяки?»
Резкое и прямое указание на возможный опыт столкновения с насилием скорее может вызвать у человека желание закрыться, отрицать, обороняться.
Лучше сказать: «Кажется, тебе сейчас очень больно. Как я могу помочь? Отвезти тебя к врачу? Я могу вызвать для тебя скорую или найти специалистов, которые точно знают, как помочь».
- Токсичный вариант: «Может, ты сам что-то сделал не так?»
Любые вопросы о провокации или бездействии (сопротивлялся ли?) добавляют чувства вины.
Лучше сказать: «Мне очень жаль, что это случилось. Ты не виноват. Виноват то, кто это с тобой сделал».
- Токсичный вариант: «Расскажи подробнее, что случилось»
Детальные расспросы создают у человека ощущение небезопасности, он может замкнуться и перестать доверять.
Лучше сказать: «Ты можешь рассказать только то, что сам считаешь нужным. Главное, знай: я рядом».
Избегайте вопросов:
- Почему ты туда пошла?
- Почему ты так выглядела/как была одета?
- Почему ты не сопротивлялась?
- Ты уверена, что никак его не спровоцировала?
- Почему ты это делала?
Помните, что помощь должны оказывать квалифицированные специалисты. Вы не должны брать на себя больше, чем можете взять как свидетель, но можете поделиться ссылками на полезные ресурсы, статьи и сайт кризисных центров, отправить тест оценки рисков насилия и алгоритмы действий в опасной ситуации (это в том числе поможет пострадавшему сформулировать свой запрос на помощь).
Если хотите помочь, главный принцип — внимательно выслушать пострадавшую и бережно направить ее к специалистам. Передайте ей контакты профессионалов. Расскажите, что помощь бесплатна и конфиденциальна. Она может выбрать безопасный для себя способ обратиться — если звонок может услышать обидчик, можно написать, если есть подозрение, что он может прочитать сообщение, предложите ей написать/позвонить из безопасного места/с другого телефона. Если она не готова звонить прямо сейчас, не настаивайте — это важно. Поддержите ее в любом решении.
Если Вы подозреваете, что подруга/соседка/коллега подвергается насилию, но она не рассказывает об этом — можно ли что-то сделать? Как помочь?
Опять же, оцените риски для себя и пострадавшей, при необходимости вызовете службы. Обидчик будет знать, что это сделали вы. Учитывайте это при оценке рисков. Если вы определили ситуацию как не угрожающую жизни и здоровью пострадавшей и свидетелей, и вы сами в безопасности прямо сейчас, то вот, на что нужно обратить внимание в первую очередь.
- Если вы подозреваете, что ваша соседка/коллега систематически подвергается насилию, не всегда хорошая идея — подлавливать ее прямо в подъезде и вызывать на разговор о произошедшем — такой разговор может услышать сам обидчик, а также, что он может нарушить границы пострадавшей. Важно оставлять за ней право на то, чтобы не рассказывать вам в подробностях о происходящем, потому что ей может быть элементарно неловко и неприятно.
- Чаще уместно сделать так, чтобы необходимая информация максимально экологично и ненавязчиво попалась на глаза. Вы можете распечатать визитки-помогаторы с контактами кризисного центра и оставить на видном месте, чтобы пострадавшая знала о существующих вариантах профессиональной и конфиденциальной помощи, к которым она сможет обратиться, когда будет готова. Также вы можете поделиться информацией о кризисном в центре в своих социальных сетях: ее вполне может увидеть та женщина, которой она нужна прямо сейчас.
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