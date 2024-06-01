«В угол поставлю и ремня получишь» не сработает! Психолог — как родителям найти общий язык с детьми в конфликтной ситуации

Сколько споров разгорается на тему физических наказаний детей. Стоит только написать: «Бить ребенка нельзя» и тут же полетят комментарии с доводами в пользу обратного:

— Он по-другому не понимает!

— Меня били, и я вырос нормальным человеком!

По проведенным опросам, среди аудитории 30 – 55 лет более 60% считают телесные наказания необходимыми. Почему же, несмотря на такую популярность этого мнения, психологи стойко придерживаются рекомендаций «не бить ни в коем случае»? Рассмотрим оборотную сторону этого вопроса и его отложенные эффекты.

В краткосрочной перспективе физические наказания показывают «отличные» результаты

Их действенность заключается в почти быстром эффекте — дети начинают слушаться, становятся шелковыми. Из-за этой мгновенности у родителей складывается впечатление, что метод работает — только так ребенок начинает что-то понимать!

Что в действительности ребенок слышит и понимает

К сожалению, обо всем этом узнаем мы, психологи, когда к нам приходят выросшие битые дети. Взрослые мужчины и женщины, вспоминая страшные картины своего детства, рыдают в голос и кажется, что этим слезам не будет конца. Они рассказывают, как было страшно и беззащитно перед грозной фигурой большого и сильного взрослого, нависающей над ними. До сих пор ощущают несправедливость и обиду: «Я был совсем маленьким и мой проступок был несоразмерен такому жестокому наказанию». Вспоминают, как сжимались в комок и замирали внутри, переставали со временем чувствовать что-либо.

Ведь к насилию привыкаешь, и психика, чтобы не разрушиться, включает самые разнообразные варианты защит, например, отрицание: «Я не могу поверить в то, что моя мама меня бьет, ведь она меня любит. Моя мама не может быть плохой, ведь она весь мой мир, значит плохой я, я это заслужил». Множество амбивалентных чувств сталкивается внутри и срастается в один большой комок.

И с этим комком битые дети вырастают и в своей взрослой жизни сталкиваются с новыми препятствиями.

Как построить близкие отношения, когда доверия к людям нет? Когда самые близкие и родные способны делать так больно.

Как открываться и рассказывать что-то о себе, не боясь, что за эту откровенность «прилетит»?

Кругом начинают мерещиться предатели, изменники и прочие злодеи. А ведь известно, что наше восприятие работает избирательно, показывая нам те картинки, которые мы делаем значимыми. И тогда каждый раз мы будем «находить» подтверждения своим самым страшным догадкам. Мир небезопасен! Я не могу никому доверять! Мне нельзя ни с кем сближаться! Лучше напасть или убежать первым, пока не станет слишком больно.