«В угол поставлю и ремня получишь» не сработает! Психолог — как родителям найти общий язык с детьми в конфликтной ситуации

«Папин ремень» и «мамина тряпка» прочно утвердились в ДНК воспитания, поскольку передавались из одного (травмированного) поколения в другое (еще более травмированное) поколение. Но не привили дисциплину и послушание, а привели в кабинет психолога — так что от этого паттерна пора избавиться. Почему физические наказания ребенка крайне негативно отражаются на его взрослой жизни и как родителям удержать себя в руках и донести свою позицию максимально экологично (и по-настоящему эффективно) — рассказала Евгения Асеева, психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart.
Сколько споров разгорается на тему физических наказаний детей. Стоит только написать: «Бить ребенка нельзя» и тут же полетят комментарии с доводами в пользу обратного:
— Он по-другому не понимает!
— Меня били, и я вырос нормальным человеком!
По проведенным опросам, среди аудитории 30 – 55 лет более 60% считают телесные наказания необходимыми. Почему же, несмотря на такую популярность этого мнения, психологи стойко придерживаются рекомендаций «не бить ни в коем случае»? Рассмотрим оборотную сторону этого вопроса и его отложенные эффекты.
В краткосрочной перспективе физические наказания показывают «отличные» результаты
Их действенность заключается в почти быстром эффекте — дети начинают слушаться, становятся шелковыми. Из-за этой мгновенности у родителей складывается впечатление, что метод работает — только так ребенок начинает что-то понимать!
Что в действительности ребенок слышит и понимает
К сожалению, обо всем этом узнаем мы, психологи, когда к нам приходят выросшие битые дети. Взрослые мужчины и женщины, вспоминая страшные картины своего детства, рыдают в голос и кажется, что этим слезам не будет конца. Они рассказывают, как было страшно и беззащитно перед грозной фигурой большого и сильного взрослого, нависающей над ними. До сих пор ощущают несправедливость и обиду: «Я был совсем маленьким и мой проступок был несоразмерен такому жестокому наказанию». Вспоминают, как сжимались в комок и замирали внутри, переставали со временем чувствовать что-либо.
Ведь к насилию привыкаешь, и психика, чтобы не разрушиться, включает самые разнообразные варианты защит, например, отрицание: «Я не могу поверить в то, что моя мама меня бьет, ведь она меня любит. Моя мама не может быть плохой, ведь она весь мой мир, значит плохой я, я это заслужил». Множество амбивалентных чувств сталкивается внутри и срастается в один большой комок.
И с этим комком битые дети вырастают и в своей взрослой жизни сталкиваются с новыми препятствиями.
- Как построить близкие отношения, когда доверия к людям нет? Когда самые близкие и родные способны делать так больно.
- Как открываться и рассказывать что-то о себе, не боясь, что за эту откровенность «прилетит»?
Кругом начинают мерещиться предатели, изменники и прочие злодеи. А ведь известно, что наше восприятие работает избирательно, показывая нам те картинки, которые мы делаем значимыми. И тогда каждый раз мы будем «находить» подтверждения своим самым страшным догадкам. Мир небезопасен! Я не могу никому доверять! Мне нельзя ни с кем сближаться! Лучше напасть или убежать первым, пока не станет слишком больно.
Кажется сложным в этой ситуации не винить родителей, но это тоже не так
Я понимаю всю сложность этого вопроса и сочувствую обеим сторонам. Ведь если мы не берем клинические случаи: психопатию, садистические наклонности и другие психические отклонения, то должны принять факт: ни один родитель на земле не желает зла своему ребенку. Зато каждый родитель испытывает чувство вины за свои воспитательные ошибки. Ко мне обращается много мам и пап, которые не хотят браться за ремень, но не знаю, как по-другому. Срывы, скандалы, рукоприкладство — все это случается от бессилия и отчаяния что-либо изменить. В школах детей учат письму, счету, разным наукам, но не учат тому, как быть со сложными чувствами и как правильно конфликтовать.
Но что, если мы остановимся и попробуем с сочувствием посмотреть на происходящее? Попробуем пожалеть себя и своих детей.
Сегодня я устал, у меня нет сил, нет ресурса, я не могу держать себя в руках. Дело не в моем ребенке, а в том, что я валюсь с ног и нужно совсем немного, чтобы взорваться. Поэтому я озвучу это и сделаю паузу: «Прости, я на грани, я очень устал (-а). Мне нужно прийти в себя или будет скандал».
Если мы будем чаще прислушиваться к себе, то сможем услышать, как у нас внутри что-то продолжает болеть и плакать.
Наши собственные травмы, замороженные чувства и воспоминания о том, что было в детстве и о чем не хочется думать. Поэтому мы держимся с натянутыми улыбками, убеждая себя в том, что выросли «нормальными», а потом не можем терпеть слезы своих детей: «Почему мне в детстве плакать было нельзя, а ему можно? Он тоже должен стать послушным, как я! Я должен выбить из него всю дурь и как можно скорее, иначе…» А что вот что же такого страшного в этом «иначе» мы не знаем. И что бывает иначе – тоже. Но бывает. И все возможно изменить. Можно остановить руку с ремнем.
Как родителю остановить себя, если он понимает, что готов шлепнуть
Есть две стратегии:
Краткосрочная стратегия «скорой помощи». Для того, чтобы остановиться в моменте, можно использовать различные техники саморегуляции. Подышать (выдох длиннее вдоха). Сжать и разжать кулаки, потрястись всем телом. Попить воды или умыться. Резко сесть на пол или переключить внимание — перечислить, какие предметы есть вокруг.
Долгосрочная стратегия осознанности. Необходимо заниматься своим психологическим состоянием, вовремя удовлетворять потребности, понимать, с чем в действительности связан гнев. Не всегда источником раздражения является ребенок, он может провоцировать выход накопившихся эмоций или быть мишенью переноса. Важно осознавать, что с вами происходит. Если не получается сделать это самостоятельно, обратитесь к специалисту.
Как донести до ребенка свою идею без рукоприкладства
Рукоприкладство привлекательно тем, что работает быстро, но на длительной дистанции его последствия разрушительны для отношений. Остальные тактики поведения требуют времени, последовательности и терпения. Схема объяснения может быть следующей:
- Сказать о чувствах: «Меня очень расстраивает / злит / огорчает / раздражает...»
- Озвучить причину возникновения чувств: «Когда я вижу разбросанные вещи / несделанные уроки / немытую посуду…»
- Провести границу, озвучить просьбу: «Необходимо убирать вещи в шкаф / В нашей семье не принято драться / Я прошу тебя помыть посуду»
- Ввести санкции, если это необходимо, обсуждая их вместе с ребенком: «Что можно сделать, чтобы это не повторялось? / Что будет, если ты не исполнишь мою просьбу?»
! Продумывать санкции следует так, чтобы их можно было ввести не как кару, а как естественное последствие плохого поведения: «Ты не убрал вещи в срок, поэтому мы не успеем посмотреть вместе фильм. Помнишь, мы договаривались об этом?»
Давайте перестанем наказывать себя и своих детей. Не будем рушить связь с близкими, которые так зависят от нас, для которых мы — воздух. Давайте будем бережны друг к другу и к самим себе. Это сложный путь, но в долгосрочной перспективе — единственно верный.
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