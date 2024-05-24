Мы стали слишком осознанными! Почему вредно все время «быть в ресурсе», «рефлексировать» и «откликаться»

Больше вечно продуктивных блогеров (как они успевают пить смузи и учить корейский, стоя в уткатасане?) раздражают только исключительно проработанные, преисполнившиеся и благостные пси-энтузиасты. Как осознанность превратилась в токсичный тренд и почему ради истинного ментального благополучия пора перестать раздавать всем ярлыки абьюзивности, искать у себя травмы и отмечать, что вам «откликается», а что нет — объяснила психотерапевт Ирина Белкина.
Добавьте пси-элемент в любой пост, рилс, историю или влог — он станет хайлатом, даже если центральная тема ни с чем ментальным не связана. Психология стала чем-то вроде универсальной интеллектуальной темы (так что скоро вместо погоды в неловкие моменты мы будем вспоминать Фрейда и Юнга) — об этом интересно говорить, в этом интересно разбираться. Но зачастую для многих психологические знания — лишь ширма, возможность не погружаться в истинного себя. Почему?
(Не)верный посыл: в пси-знаниях ли сила?
Большинство из нас выросли с мыслью, что в знаниях — сила. Наши родители жили во времена, когда основным девизом в обществе была фраза: «Учиться, учиться и еще раз учиться». И, безусловно, это полезно — читать, изучать, разбираться. Но есть одно важное «но» — настоящая сила не в знаниях.
Можно всю жизнь быть своего рода копилкой теорий, исследований, информации, но при этом в реальной жизни, на практике этими ценными сведениями никак не пользоваться. А можно встроить новые знания в свою реальность, посмотреть, как они влияют на нас, какие изменения несут — позитивные или нет, и после уже решить, насколько они нам подходят.
Поэтому истинная сила, она, конечно же, в действиях, за которыми в последствии формируется и накапливается личный опыт. А чтобы знания стали опытом очень важно каждому из нас развивать критическое мышление.
Перед очередным рилсом психолога нужно включить...?
Не VPN! А критическое мышление или, простыми словами, — наши скепсис, подозрительность и желание перепроверить, а действительно нам сказали правду или нет. Очень напоминает бабушек у подъезда (и селебов в первом ряду на показе), которые с прищуром поглядывают на прохожих, с сомнением относятся к тому, что им говорят (и показывают).
Критическое мышление — здоровая недоверчивость. Слушая, мы можем кивать, соглашаться, но про себя обязательно думать: «Хорошо, хорошо, ты говори, но я обязательно проверю».
Очень важно включать внутренний фильтр на всю информацию, которая нам поступает. Проблемы, чтобы найти ответ на свой вопрос в Интернете, сейчас нет. Но при этом полученные сведения нужно оценить перед тем, как принять близко к разуму:
- Насколько качественный контент я получаю?
- Насколько компетентен человек, который отвечает на вопрос?
Современный мир весьма динамичен. Мы живем в экспресс-формате, где очень сильно процветает информационный фастфуд и фастфуд-потребление — некачественное, невдумчивое, неосознанное. И причина как раз в динамике и скорости нашей жизни: есть определенный вопрос, мы быстро ищем ответ, быстро читаем и бежим дальше. Здесь очень важно, как и с питанием, заботиться о том, чтобы это были именно качественное потребление. Вот основные его признаки:
- Не в спешке.
- Не на бегу.
- Вы сверяете, уточняете информацию, порой дотошно и весьма избирательно (все это про вашу заботу о себе!).
Когда психологичность полезна, а когда стоит воздержаться?
Некоторые начинают транслировать свои знания из области психологии в жизнь и на свое окружение:
- искать детские травмы и обвинять во всем своих родителей;
- рьяно следить за собой, боясь травмировать собственных детей;
- видеть абьюз в неосторожном высказывании или поступке партнера и обязательно отмечать это.
Для чего они это делают? На самом деле, для большинства людей их травмы, проблемы с родителями, партнером, детьми — некий щит от реальности. Способ не смотреть на свою жизнь и не брать на себя ответственность: они используют психологическую информацию как главный аргумент, почему в их жизни что-то не складывается.
И здесь, чтобы понять, с какой целью применяются психологические знания (и помогают ли они в принципе), важно задать себе ключевые вопросы:
- «Я это делаю, чтобы...?».
- «Для чего я это говорю?».
- «Как моя жизнь должна измениться благодаря ...?»
Если человек, к примеру, ловит себя на мысли, что он часто использует психологическую терминологию и делает это, чтобы произвести впечатление на окружающих, то здесь нужно осознать свою истинную потребность и проработать ее, но другим способом.
Ирина Белкина
психотерапевт
«Все, что происходит с нами в терапии, в погружении и изучении себя — это очень личное, для нас и для повышения качества нашей жизни. Психологичность, безусловно, полезна. Не для того, чтобы впечатлить своими знаниями и умными терминами. Не для того, чтобы обвинить кого-то другого в своих неудачах. А как раз для того, чтобы показать, какие мы осознанные, широко мыслящие и умеющие эти знания применять на практике и позитивно менять себя»..
Не причиняем добро?
Не причинять добро — базовый принцип для тех, кто только вступил на путь изучения психологии и познания себя, получил первые плоды и видит, как жизнь начала исправляться в лучшую сторону. Безусловно, в такой ситуации очень хочется «причинить добро», поделиться новым знанием, объяснить и донести до других людей открывшуюся истину. Зачастую первое желание — рассказать близким и дорогим людям, «поставить их на эти же рельсы трансформаций».
И здесь очень важно проявить уважение. Мы «не лечим» других без спроса. У психологов есть святое правило: если к вам не обратились за помощью, то не надо эту помощь предлагать насильно и пытаться исправить что-то в человеке. Не стоит вырывать молочные зубы, они вылетят сами, когда придет время. Также и мы не пытаемся влезть в чужую жизнь без запроса человека. Особенно, если им пока это совсем не нужно.
Единственное, что мы можем сделать, — заниматься своей реальностью, получать удовольствие от собственных результатов, менять качество своего состояния и жизни в целом. А вот ваш пример уже может стать отправной точкой изменений для других людей. Глядя на вас, они могут сформировать свой запрос, «Я хочу также» и обратиться за помощью.
Что такое настоящая осознанность и как ее тренировать?
Как объясняют специалисты клиники Мэйо, осознанность (майндфулнесс) — это тип медитации, в которой вы сосредотачиваетесь на глубоком осознании того, что вы чувствуете в данный момент, без интерпретации или осуждения. Практики осознанности расслабляют тело и разум, снижают стресс и беспокойство, уменьшают боль, снижают высокое давление. Также майндфулнесс-упражнения помогают при борьбе с выгоранием, потерей концентрации, депрессией и бессонницей.
Вот примеры самых простых упражнений.
- Обращение внимания. Специально замедлитесь (как бы ни было сложно) и постарайтесь ощутить окружающий мир всеми органами чувств — осязанием, слухом, зрением, обонянием и вкусом. Например, когда едите любимую маковую булочку с шоколадным маслом в «Саду», не отвлекайтесь на телефон, а смакуйте каждый кусочек.
- Концентрация на дыхании. Если раздражает примерно все и до взрыва остается один неудачный вопрос разговорчивого коллеги, то попробуйте минуту-две подышать, сосредоточившись на каждом вдохе-выдохе. Хорошо, если получится закрыть глаза, принять удобную позу и одновременно выпрямить спину, руки положить на колени, а ступнями коснуться пола (долой каблуки!).
- Медитативное сканирование тела. Ложимся на спину, вытянув ноги и руки и развернув ладони вверх. Начинаем медленно и вдумчиво фокусироваться на каждой части тела: от мизинца на левой ноге до кончика правого уха с новым пирсингом. Не отмахивайтесь от мыслей и эмоций, позвольте им спокойно пройти сквозь ваш разум.
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