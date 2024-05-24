Мы стали слишком осознанными! Почему вредно все время «быть в ресурсе», «рефлексировать» и «откликаться»

Добавьте пси-элемент в любой пост, рилс, историю или влог — он станет хайлатом, даже если центральная тема ни с чем ментальным не связана. Психология стала чем-то вроде универсальной интеллектуальной темы (так что скоро вместо погоды в неловкие моменты мы будем вспоминать Фрейда и Юнга) — об этом интересно говорить, в этом интересно разбираться. Но зачастую для многих психологические знания — лишь ширма, возможность не погружаться в истинного себя. Почему?

(Не)верный посыл: в пси-знаниях ли сила?

Большинство из нас выросли с мыслью, что в знаниях — сила. Наши родители жили во времена, когда основным девизом в обществе была фраза: «Учиться, учиться и еще раз учиться». И, безусловно, это полезно — читать, изучать, разбираться. Но есть одно важное «но» — настоящая сила не в знаниях.

Можно всю жизнь быть своего рода копилкой теорий, исследований, информации, но при этом в реальной жизни, на практике этими ценными сведениями никак не пользоваться. А можно встроить новые знания в свою реальность, посмотреть, как они влияют на нас, какие изменения несут — позитивные или нет, и после уже решить, насколько они нам подходят.

Поэтому истинная сила, она, конечно же, в действиях, за которыми в последствии формируется и накапливается личный опыт. А чтобы знания стали опытом очень важно каждому из нас развивать критическое мышление.

Перед очередным рилсом психолога нужно включить...?

Не VPN! А критическое мышление или, простыми словами, — наши скепсис, подозрительность и желание перепроверить, а действительно нам сказали правду или нет. Очень напоминает бабушек у подъезда (и селебов в первом ряду на показе), которые с прищуром поглядывают на прохожих, с сомнением относятся к тому, что им говорят (и показывают).

Критическое мышление — здоровая недоверчивость. Слушая, мы можем кивать, соглашаться, но про себя обязательно думать: «Хорошо, хорошо, ты говори, но я обязательно проверю».

Очень важно включать внутренний фильтр на всю информацию, которая нам поступает. Проблемы, чтобы найти ответ на свой вопрос в Интернете, сейчас нет. Но при этом полученные сведения нужно оценить перед тем, как принять близко к разуму:

Насколько качественный контент я получаю?

Насколько компетентен человек, который отвечает на вопрос?

Современный мир весьма динамичен. Мы живем в экспресс-формате, где очень сильно процветает информационный фастфуд и фастфуд-потребление — некачественное, невдумчивое, неосознанное. И причина как раз в динамике и скорости нашей жизни: есть определенный вопрос, мы быстро ищем ответ, быстро читаем и бежим дальше. Здесь очень важно, как и с питанием, заботиться о том, чтобы это были именно качественное потребление. Вот основные его признаки: