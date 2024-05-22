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Психология

Возвращение организма к жизни, внезапные (гениальные) инсайты и оргазм во сне! Как объяснить невероятные способности мозга — спросили нейропсихолога

Вы никогда не ошибаетесь, с первого взгляда понимая, змея подколодная перед вами или золотой человек? Пикантные сны иногда дарят ощутимые телесные вайбы? За секунду до подгорающего дедлайна снисходит гениальная идея? Все это — результат работы нашего мозга. Как объяснить эти «фокусы» и почему на самом деле в них нет ничего мистического (все научно и логично) — объяснила Наталья Жукова, нейропсихолог-реабилитолог, основательница Университета Современной Психологии.

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Мозг — сложнейший орган нашего тела, который выполняет множество разнообразных задач: управление телом и его координация в пространстве, обработка новой информации, запоминание и многое другое. Несмотря на то, что ученые постоянно занимаются исследованием этой фантастической «машины», многое о секретах ее работы нам только предстоит узнать.

Последние научные достижения области мозга и нейронных связей уже сейчас позволяют говорить о невероятных возможностях, в частности, связанных с нейроинтерфейсами. Несколько лет назад ученым удалось «соединить» между собой мозг человека и специальную систему, распознающую символы, о которых в этот момент думает испытуемый. Безусловно разработка подобных устройств, считывающих сигналы головного мозга, ориентирована прежде всего на людей, чьи моторные способности развиты недостаточно или были потеряны вследствие болезни, несчастного случая или старости.

Самоизлечение и обновление ДНК

Порой мозгу даже не нужны никакие дополнительные системы, и он самостоятельно справляется со сложной болезнью. Скорее всего, вы слышали о случаях, когда люди, страдающие от тяжелых заболеваний или их последствий, неожиданно выздоравливали. У кого-то такие кейсы вызывают сомнение, у кого-то, напротив, воодушевление. И правильно. Как говорится, доверяй, но проверяй. Поэтому ученые уделили много времени исследованию мозга Терри Уоллиса. Неудивительно, ведь его история и правда необычная: после аварии молодой человек провел почти 20 лет в состоянии, когда мозг проявлял активность минимально. Однако мозгу в какой-то момент удалось «перезагрузиться», и Терри пришел в сознание. Этот случай не мог не заинтересовать исследователей: по всей видимости, нейроны, несмотря на спокойное состояние, смогли построить новые связи между собой, что привело к стимуляции и «запуску» всей сети.

Стимуляция определенных областей мозга по-разному влияет на наше здоровье. Например, на развитие и укрепление иммунных реакций, благодаря которым мы легче справляемся с болезнями. Более того, состояние нашей психики напрямую связано с физическим состоянием: нарушения в работе мозга могут приводить к депрессии и другим расстройствам. Мы все подвержены стрессу, но не каждый из нас способен правильно его выдерживать. И мозг здесь играет далеко не последнюю роль. Есть мнение, что нейроны в момент, когда человек спит, могут влиять на восстановление ДНК в клетках нашего тела. И мозг способен не только на это!

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Оргазм во сне

Во время сна в головном мозге становятся активными центры, отвечающие за удовольствие. Таким образом, происходит стимуляция ряда нервных окончаний. И вследствие этой необычной, но интересной «механики» человек способен испытать даже оргазм! Если мы проанализируем совокупность факторов (сон определенного содержания, предшествующий стресс перед сном, ваш темперамент и так далее), мы поймем, что это вполне нормально.

Неожиданные воспоминания и озарения

Скорее всего, мозг не раз демонстрировал вам и другие «фокусы». Как известно, информация о прошлом хранится в различных участках коры, и мозг способен их доставать совершенно неожиданно. Вот вы идете по улице и вдруг вспоминаете имя человека, с которым вы дружили в детстве. Такие «вспышки» происходят из-за того, что нейроны связаны между собой в чрезвычайно сложную сеть, и работа между ними происходит постоянно. Благодаря этому мы не только можем помнить, но и воображать, представлять. Каждого посещала хотя бы одна гениальная идея, прежде всего поражающая своей нестандартностью: головной мозг способен ассоциировать различные концепции и создавать новые связи, что способствует зарождению новых, оригинальных решений.

Первое впечатление

Выше мы говорили о переживаниях, и о том, как мозг на них откликается. Воспринимать внешние и внутренние сигналы — также одна из главных задач нашего мозга. Мы анализируем невербальные сигналы, мимику, жесты и интонации голоса другого человека, и благодаря этому составляем о нем впечатление. Если человек видит другого здесь и сейчас, он «опирается» на сигналы, происходящие в этот самый момент, без привлечения памяти и проективных ассоциаций (в обратной ситуации нельзя говорить о непредвзятости и проекцию необходимо прорабатывать), и таким образом мозг «помогает» нам понять — нравится нам человек или нет, чувствуем ли мы себя спокойно, нет ли опасности находиться с другим и так далее. Поэтому можно с уверенностью говорить, что мозг и эмпатическое  влечение неразрывно связаны.

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