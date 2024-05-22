Возвращение организма к жизни, внезапные (гениальные) инсайты и оргазм во сне! Как объяснить невероятные способности мозга — спросили нейропсихолога

Мозг — сложнейший орган нашего тела, который выполняет множество разнообразных задач: управление телом и его координация в пространстве, обработка новой информации, запоминание и многое другое. Несмотря на то, что ученые постоянно занимаются исследованием этой фантастической «машины», многое о секретах ее работы нам только предстоит узнать.

Последние научные достижения области мозга и нейронных связей уже сейчас позволяют говорить о невероятных возможностях, в частности, связанных с нейроинтерфейсами. Несколько лет назад ученым удалось «соединить» между собой мозг человека и специальную систему, распознающую символы, о которых в этот момент думает испытуемый. Безусловно разработка подобных устройств, считывающих сигналы головного мозга, ориентирована прежде всего на людей, чьи моторные способности развиты недостаточно или были потеряны вследствие болезни, несчастного случая или старости.

Самоизлечение и обновление ДНК

Порой мозгу даже не нужны никакие дополнительные системы, и он самостоятельно справляется со сложной болезнью. Скорее всего, вы слышали о случаях, когда люди, страдающие от тяжелых заболеваний или их последствий, неожиданно выздоравливали. У кого-то такие кейсы вызывают сомнение, у кого-то, напротив, воодушевление. И правильно. Как говорится, доверяй, но проверяй. Поэтому ученые уделили много времени исследованию мозга Терри Уоллиса. Неудивительно, ведь его история и правда необычная: после аварии молодой человек провел почти 20 лет в состоянии, когда мозг проявлял активность минимально. Однако мозгу в какой-то момент удалось «перезагрузиться», и Терри пришел в сознание. Этот случай не мог не заинтересовать исследователей: по всей видимости, нейроны, несмотря на спокойное состояние, смогли построить новые связи между собой, что привело к стимуляции и «запуску» всей сети.

Стимуляция определенных областей мозга по-разному влияет на наше здоровье. Например, на развитие и укрепление иммунных реакций, благодаря которым мы легче справляемся с болезнями. Более того, состояние нашей психики напрямую связано с физическим состоянием: нарушения в работе мозга могут приводить к депрессии и другим расстройствам. Мы все подвержены стрессу, но не каждый из нас способен правильно его выдерживать. И мозг здесь играет далеко не последнюю роль. Есть мнение, что нейроны в момент, когда человек спит, могут влиять на восстановление ДНК в клетках нашего тела. И мозг способен не только на это!