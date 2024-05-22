Возвращение организма к жизни, внезапные (гениальные) инсайты и оргазм во сне! Как объяснить невероятные способности мозга — спросили нейропсихолога

Вы никогда не ошибаетесь, с первого взгляда понимая, змея подколодная перед вами или золотой человек? Пикантные сны иногда дарят ощутимые телесные вайбы? За секунду до подгорающего дедлайна снисходит гениальная идея? Все это — результат работы нашего мозга. Как объяснить эти «фокусы» и почему на самом деле в них нет ничего мистического (все научно и логично) — объяснила Наталья Жукова, нейропсихолог-реабилитолог, основательница Университета Современной Психологии.
Мозг — сложнейший орган нашего тела, который выполняет множество разнообразных задач: управление телом и его координация в пространстве, обработка новой информации, запоминание и многое другое. Несмотря на то, что ученые постоянно занимаются исследованием этой фантастической «машины», многое о секретах ее работы нам только предстоит узнать.
Самоизлечение и обновление ДНК
Порой мозгу даже не нужны никакие дополнительные системы, и он самостоятельно справляется со сложной болезнью. Скорее всего, вы слышали о случаях, когда люди, страдающие от тяжелых заболеваний или их последствий, неожиданно выздоравливали. У кого-то такие кейсы вызывают сомнение, у кого-то, напротив, воодушевление. И правильно. Как говорится, доверяй, но проверяй. Поэтому ученые уделили много времени исследованию мозга Терри Уоллиса. Неудивительно, ведь его история и правда необычная: после аварии молодой человек провел почти 20 лет в состоянии, когда мозг проявлял активность минимально. Однако мозгу в какой-то момент удалось «перезагрузиться», и Терри пришел в сознание. Этот случай не мог не заинтересовать исследователей: по всей видимости, нейроны, несмотря на спокойное состояние, смогли построить новые связи между собой, что привело к стимуляции и «запуску» всей сети.
Стимуляция определенных областей мозга по-разному влияет на наше здоровье. Например, на развитие и укрепление иммунных реакций, благодаря которым мы легче справляемся с болезнями. Более того, состояние нашей психики напрямую связано с физическим состоянием: нарушения в работе мозга могут приводить к депрессии и другим расстройствам. Мы все подвержены стрессу, но не каждый из нас способен правильно его выдерживать. И мозг здесь играет далеко не последнюю роль. Есть мнение, что нейроны в момент, когда человек спит, могут влиять на восстановление ДНК в клетках нашего тела. И мозг способен не только на это!
Оргазм во сне
Во время сна в головном мозге становятся активными центры, отвечающие за удовольствие. Таким образом, происходит стимуляция ряда нервных окончаний. И вследствие этой необычной, но интересной «механики» человек способен испытать даже оргазм! Если мы проанализируем совокупность факторов (сон определенного содержания, предшествующий стресс перед сном, ваш темперамент и так далее), мы поймем, что это вполне нормально.
Неожиданные воспоминания и озарения
Скорее всего, мозг не раз демонстрировал вам и другие «фокусы». Как известно, информация о прошлом хранится в различных участках коры, и мозг способен их доставать совершенно неожиданно. Вот вы идете по улице и вдруг вспоминаете имя человека, с которым вы дружили в детстве. Такие «вспышки» происходят из-за того, что нейроны связаны между собой в чрезвычайно сложную сеть, и работа между ними происходит постоянно. Благодаря этому мы не только можем помнить, но и воображать, представлять. Каждого посещала хотя бы одна гениальная идея, прежде всего поражающая своей нестандартностью: головной мозг способен ассоциировать различные концепции и создавать новые связи, что способствует зарождению новых, оригинальных решений.
Первое впечатление
Выше мы говорили о переживаниях, и о том, как мозг на них откликается. Воспринимать внешние и внутренние сигналы — также одна из главных задач нашего мозга. Мы анализируем невербальные сигналы, мимику, жесты и интонации голоса другого человека, и благодаря этому составляем о нем впечатление. Если человек видит другого здесь и сейчас, он «опирается» на сигналы, происходящие в этот самый момент, без привлечения памяти и проективных ассоциаций (в обратной ситуации нельзя говорить о непредвзятости и проекцию необходимо прорабатывать), и таким образом мозг «помогает» нам понять — нравится нам человек или нет, чувствуем ли мы себя спокойно, нет ли опасности находиться с другим и так далее. Поэтому можно с уверенностью говорить, что мозг и эмпатическое влечение неразрывно связаны.
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