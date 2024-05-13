Гид по самооценке (и самокритике)! Откуда берется синдром отличника? И как перестать делить свои качества на «супер» и «ну такое»?

Что называют самооценкой и как она формируется?

Самооценка — это формат отношений, которые человек строит с самим собой. Это касается трех категорий. Первая — «как я отношусь к себе, какой у меня есть образ относительно себя». Вторая — «какой я во взаимоотношениях с другими людьми». И третья — «насколько я могу доверять себе в том, как я справляюсь с жизненными и профессиональными задачами». И все это закладывается в детстве.

Самооценка ребенка формируется на базе того, что думают и говорят про него, его успехи и отношения с другими людьми значимые взрослые, а не на основе реального представления о себе. Если родители часто повторяли: «Сиди тише. Не разговаривай за столом. Не ходи туда. Не бери это. Не делай то», эти ограничения превращаются в установки, которые мы, вырастая, берем с собой во взрослую жизнь, где они начинают управлять поведением.

Чтобы стать психологически взрослым, нужно научиться регулировать самооценку самостоятельно и относиться к мнению мамы (и всех остальных людей) как к ориентиру с незначительным удельным весом: 80% мнения о себе мы должны формировать из нашей позиции Взрослого, а 20% мнения — это обратная связь от других людей.

Почему люди стали делить качества на плохие и хорошие?

Если говорить про социальный аспект, то потому, что так легче управлять обществом, и так людям проще взаимодействовать. Когда мы проявляем социально одобряемые черты, относимся друг к другу уважительно, это помогает нам сотрудничать. Сотрудничество — это деятельность, которая позволила человеку стать царем всего живого. А, например, жадность, эгоцентризм и трусость — не помогают кооперации, они не позволяют строить крепкие связи в стае, и поэтому признаны плохими.

Но здесь важно перестать делить свои и чужие качества на плохие и хорошие. Не ругать себя, не уничтожать самокритикой, а изучить свои условно-негативные качества, признав, что «это тоже я».

Когда мы признаем: «да, я бываю жадной, трусливой, ленивой, и я разрешаю этому быть», у нас появляется над этим власть. В непредвиденных обстоятельствах эти чувства и черты личности не выскакивают, как черт из табакерки (например, человек выпил и начал вести себя как попало), мы можем ими управлять и показывать только те стороны, с которых сами хотим, чтобы нас видели.