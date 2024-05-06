5 техник защиты от токсичного общения: признание эмоций, специальная пауза, блокировка эмоционального шантажа

Сложно противостоять филигранным манипуляциям в духе «Ты слишком остро реагируешь, никто тебя не обидел»! Но лучше научиться защищаться, вместо того, чтобы прятать боль и держать лицо (чувствуя вину за то, что не постоял за себя!). Предлагаем проверить, не вредит ли вам подавление чувств, и опробовать методы стратегического избегания, обнуления критики и блок-ответов против абьюзеров. Выбрали несколько полезных советов из книги «Токсичные слова» — корейского бестселлера в жанре self-help.
Не отрицайте свои эмоции
Какие чувства вы испытаете, узнав, что вас обсуждают за вашей спиной? Вероятнее всего, это будет замешательство или неприязнь. А если выяснится, что судачат близкие люди, список дополнят обида и злость. Что ж, абсолютно нормальная реакция. Но чаще всего мы подавляем возникающие из-за чужих слов «плохие» эмоции.
Айрис Маусс, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли, и ее коллеги решили узнать, как признание негативных эмоций связано с депрессией и тревожностью. В эксперименте участвовала тысяча человек. Каждый испытуемый должен был оценить три утверждения по шкале от 1 до 7 баллов:
- Я говорю себе, что мои чувства недопустимы.
- Я критикую себя за неразумные или неуместные эмоции.
- У меня возникают плохие и неуместные эмоции, которые мне не следует испытывать.
Те, кто набирал высокие баллы, часто сообщали о симптомах тревоги или депрессии, а еще о низкой удовлетворенности жизнью и психологическом неблагополучии. Люди, которые не определяли свои эмоции «плохими» или «неуместными», а принимали их такими, как есть, напротив, были более здоровы психологически.
Помните: вы больше, чем чье-то мнение о вас
Существуют черты характера, которые мы можем уверенно назвать положительными или отрицательными. Но есть и такие свойства личности, оценка которых зависит от точки зрения. Возьмем человека, который подолгу раздумывает, прежде чем действовать. Одни скажут, что он спокойный и осторожный, а другие — что он мнительный и не умеет принимать решения быстро. Для одних терпение — признак упорства и выносливости, а для других — недальновидности и скрытности. Любой человек, с которым вы вступаете в отношения, судит о вашем характере исходя из своих представлений о правильном и неправильном. Иными словами, сторонняя оценка не является непреложной истиной, это всего лишь мнение.
Для успешной коммуникации важно осознать, что наши положительные черты характера могут быть истолкованы другими негативно, и наоборот. Если во время лекции спросить: «Каково работать с мотивированными людьми?» — большинство слушателей ответят, что иметь дело с активными и увлеченными коллегами — одно удовольствие. Однако измените в этом вопросе всего одно слово: «Каково работать с мотивированным начальником?» — и столкнетесь с совсем другой реакцией. Многие решат, что такой руководитель не считается с подчиненными и заставляет их перерабатывать. Таким образом, одни и те же особенности воспринимаются как противоположные в зависимости от точки зрения, ситуации и отношений.
Если человек говорит о вас негативно, не стоит спрашивать себя: «Выходит, со мной что-то не так?» Лучше подумайте: «Значит, вот так я выгляжу по его мнению». Не стройте свою идентичность на основе постоянно меняющихся оценок и комментариев то одного, то другого собеседника. Если страх критики и отторжения заставляет вас напряженно следить за реакцией окружающих и подстраиваться под них, можно потерять себя.
Реагируйте с задержкой
Многих из нас ранят слова, которые приходят через каналы обмена мгновенными сообщениями. Разговор идет быстро, и некоторые люди не выбирают выражения — пишут все, что приходит в голову. Они не заботятся о восприятии собеседника и ждут, что он будет отвечать в том же темпе. Не пытайтесь угнаться за ними, держите дистанцию. Будьте в центре своей жизни и реагируйте с «задержкой во времени».
Если не удается найти общий язык, используйте методы стратегического избегания — например, намеренно откладывайте разговор или вообще отказывайтесь от него. Даже просто продолжать разговор на тему, которая вам неинтересна, в отношениях, не являющихся для вас важными, будет пустой тратой времени и эмоций. Виктор Франкл, психиатр и автор книги «Сказать жизни “Да!”: психолог в концлагере», говорил: «Между стимулом и реакцией есть промежуток. В этом промежутке лежат свобода и сила выбирать свою реакцию. А от нее зависят наше развитие и счастье».
Разумнее всего согласовывать время, когда вы можете поговорить друг с другом, а также избегать обсуждения деликатных тем, о которых вы говорить не хотите, с помощью физического дистанцирования. Нужно по возможности дистанцироваться и реже встречаться с человеком, который не уважает личные границы, даже несмотря на то, что вы уже обозначили, что вам некомфортно.
Выходите из неприятного диалога
Если собеседник продолжает вас ранить, ситуация выходит из-под контроля или вы просто хотите успокоиться и привести в порядок мысли, не бойтесь закончить общение.
Можно уйти в буквальном смысле слова. Как только возникает щекотливая тема, сразу извиняйтесь и физически отправляйтесь в другое место. Вы можете использовать следующие слова: «Простите, мне нужно срочно кое-куда позвонить», «Подождите, мне нужно в уборную», «Похоже, меня зовет ребенок».
Или попробуйте изменить направление беседы. Переведите разговор с деликатной темы на какую-нибудь другую. Вы можете использовать, например, такие слова: «Мне неудобно говорить об этом, так что давайте обсудим что-нибудь другое». Возможно, когда вы сделаете это, человек спросит: «Но почему? Что здесь неудобного?» Все, что нужно ответить, это: «Даже если мы продолжим говорить об этом, мы не сможем преодолеть разницу во мнениях, поэтому лучше поговорить о чем-то другом».
Не поддавайтесь на эмоциональный шантаж
Выслушивали ли вы когда-нибудь просьбу или требования против желания? Знакома ли вам ситуация, когда человек пытается манипулировать вашими чувствами и буквально умоляет передумать, хотя вы ему уже отказали? Американский психолог Сьюзан Форвард называет такое воздействие эмоциональным шантажом. Чтобы противостоять ему, необходимо твердо отстаивать свои принципы и личные границы в отношениях.
Подумайте, нет ли в вашем окружении людей, которые всегда предъявляют необоснованные требования и добиваются своих целей с помощью следующих слов:
- Раз мы так близки, уж эту мою просьбу ты выполнишь, правда?
- Ты же старшая внучка, поэтому должна подавать хороший пример двоюродным братьям и сестрам. Кому, как не тебе, организовывать семейные мероприятия.
- У меня совсем не такие намерения, не слишком ли болезненно ты все воспринимаешь?
В первом случае собеседник использует ваш страх разрыва отношений, а также боязнь подвергнуться критике и выглядеть плохим человеком. Второе высказывание — это манипуляция чувством долга и принуждение к самопожертвованию и альтруизму. Третья фраза заставляет вас ощутить вину за непонимание намерений и собственные моральные качества.
Эмоциональный шантаж трудно распознать сразу, поскольку для маскировки истинных мотивов используют чувства, доставляющие наибольший дискомфорт. Не корите себя за то, что заметили его слишком поздно. А когда разглядите манипуляцию, не поддавайтесь, говоря: «Я подумаю» или «Приму это во внимание». Четко установите границы между собой и собеседником и заявите, что с вами нельзя вести себя так. Можете использовать следующие формулировки:
- Хотя мы и близки, эту просьбу я выполнить не могу.
- Если вы меня уважаете, больше не предъявляйте такие требования.
- Я не могу угадывать твои намерения. Если я тебе важна, впредь выражайся яснее.
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