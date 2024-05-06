5 техник защиты от токсичного общения: признание эмоций, специальная пауза, блокировка эмоционального шантажа

Не отрицайте свои эмоции

Какие чувства вы испытаете, узнав, что вас обсуждают за вашей спиной? Вероятнее всего, это будет замешательство или неприязнь. А если выяснится, что судачат близкие люди, список дополнят обида и злость. Что ж, абсолютно нормальная реакция. Но чаще всего мы подавляем возникающие из-за чужих слов «плохие» эмоции.

Айрис Маусс, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли, и ее коллеги решили узнать, как признание негативных эмоций связано с депрессией и тревожностью. В эксперименте участвовала тысяча человек. Каждый испытуемый должен был оценить три утверждения по шкале от 1 до 7 баллов:

Я говорю себе, что мои чувства недопустимы.

Я критикую себя за неразумные или неуместные эмоции.

У меня возникают плохие и неуместные эмоции, которые мне не следует испытывать.

Те, кто набирал высокие баллы, часто сообщали о симптомах тревоги или депрессии, а еще о низкой удовлетворенности жизнью и психологическом неблагополучии. Люди, которые не определяли свои эмоции «плохими» или «неуместными», а принимали их такими, как есть, напротив, были более здоровы психологически.

Эмоции не бывают плохими или хорошими. Так что не делите их на разрешенные и недозволенные, а просто прислушайтесь к себе. У того или иного чувства всегда есть причина. Не существует «приличий», ради которых стоило бы терпеть душевную боль. Если чужие слова вас травмировали, не глотайте обиду молча, а тем более с улыбкой. Если хочется сказать: «Ты меня ранил», — не бойтесь, так и скажите. Вы испытываете негативные эмоции не потому, что придирчивы и слишком чувствительны, а потому, что собеседник вам нагрубил или повел себя некрасиво. Прежде чем переживать из-за уязвленного самолюбия других людей, поставьте в центр отношений себя. Никто не может обращаться с вами плохо.

Помните: вы больше, чем чье-то мнение о вас

Существуют черты характера, которые мы можем уверенно назвать положительными или отрицательными. Но есть и такие свойства личности, оценка которых зависит от точки зрения. Возьмем человека, который подолгу раздумывает, прежде чем действовать. Одни скажут, что он спокойный и осторожный, а другие — что он мнительный и не умеет принимать решения быстро. Для одних терпение — признак упорства и выносливости, а для других — недальновидности и скрытности. Любой человек, с которым вы вступаете в отношения, судит о вашем характере исходя из своих представлений о правильном и неправильном. Иными словами, сторонняя оценка не является непреложной истиной, это всего лишь мнение.

Для успешной коммуникации важно осознать, что наши положительные черты характера могут быть истолкованы другими негативно, и наоборот. Если во время лекции спросить: «Каково работать с мотивированными людьми?» — большинство слушателей ответят, что иметь дело с активными и увлеченными коллегами — одно удовольствие. Однако измените в этом вопросе всего одно слово: «Каково работать с мотивированным начальником?» — и столкнетесь с совсем другой реакцией. Многие решат, что такой руководитель не считается с подчиненными и заставляет их перерабатывать. Таким образом, одни и те же особенности воспринимаются как противоположные в зависимости от точки зрения, ситуации и отношений.

Если человек говорит о вас негативно, не стоит спрашивать себя: «Выходит, со мной что-то не так?» Лучше подумайте: «Значит, вот так я выгляжу по его мнению». Не стройте свою идентичность на основе постоянно меняющихся оценок и комментариев то одного, то другого собеседника. Если страх критики и отторжения заставляет вас напряженно следить за реакцией окружающих и подстраиваться под них, можно потерять себя.