«Думаешь не головой, а...»: как сильный краш мешает мозгу работать и причем тут запечатление (да, это термин из науки, а не из «Сумерек»!)

Импринтинг

Импринтинг — запечатление, «впечатывание в мозг» определенной ключевой информации в строго определенный период онтогенеза. Напомню, что впервые наблюдал и описал данное явление австрийский этолог Конрад Лоренц. В случае полового поведения часто запечатлевается, во-первых, потенциальный половой партнер (похож на членов семьи, но не слишком, не до полного совпадения); во-вторых, первый половой партнер.

Запечатление потенциального полового партнера происходит в пубертате, то есть в период полового созревания. В этот момент эталонами часто являются братья (сестры), родители, ближайшее окружение семьи. Полное совпадение запрещено: это защита от инбридинга — близкородственного скрещивания, которое обычно резко ухудшает качество потомства.

Второй вариант импринтинга, связанного с половым поведением, — запечатление первого полового партнера. Человек, с которым у вас случались первые поцелуи под луной, а уж тем более — первая физическая близость, имеет шанс очень сильно закрепиться в мозге. Конечно, нейросети у всех разные. Но есть люди, которые после того самого «первого раза» воспринимают привлекательным только тип внешности первого партнера. Они становятся однолюбами, без вариантов. Тут явно идет запечатление, приводящее к моногамии.

Классический вариант импринтинга на потенциального полового партнера наблюдается и в случае уток. Вы о нем знаете, это история по мотивам сказки Г. Х. Андерсена про гадкого утенка. По сюжету яйцо лебедя подложили на птичий двор, и все насмехались над несуразным вылупившимся птенцом. Но в итоге все кончилось хорошо.

Экологами же был поставлен следующий эксперимент. Они брали два вида уток — крякву и серую утку — и яйцо крякв подкладывали в гнездо серой утки. Если вылупилась кряква-самка, которая дальше росла среди серых уток, то она, войдя в брачный возраст, принимала ухаживания только самца кряквы. А если вылупился самец-кряква, то, вырастая, он ухаживал за самкой серой утки. То есть на самку-крякву не влияет, где она выросла, а на самца — очень даже. Точно так же, если взять яйцо серой утки и вырастить птенца у крякв, то самка серой утки будет принимать ухаживания самца своего вида, а серый селезень будет ухаживать за самкой кряквы.

Почему? Ответ таков: импринтинг важен там, где не хватает точности врожденных механизмов, встроенных знаний о том, как должен выглядеть половой партнер.

Селезни разных видов четко различаются по внешним признакам, а вот уточки довольно похожи. И раз самцы четко различаются, эволюция записала в мозг самки-кряквы подсказку: «Твой — это тот, который с зеленой головой». Тогда все понятно. В итоге уточки врожденно узнают селезней своего вида, и импринтинг тут не нужен. А вот самки кряквы и серой утки весьма похожи. В обоих случаях их «наряд» — смесь оливково-серо-коричневых пятен, их так просто на генетическом уровне не «пропишешь», необходим импринтинг. Зрительные центры мозга самца должны запечатлеть, как окрашены перья подрастающих самок в его семье. И, соответственно, дальше селезень адресует свои ухаживания тому виду, с которым вырос.

Вывод: импринтинг нужен для того, чтобы особо точно настроиться.

Если все это понятно, то ответьте: гадкий утенок в сказке Андерсена был самцом или самкой? Вы же помните саму историю? Утенок сидел, сидел в камышах, увидел лебедей и вдруг понял, как его неудержимо тянет к этим прекрасным птицам. То есть его мозг знал, что он все-таки лебедь. Поэтому, конечно, гадкий утенок — это самка, лебедушка. А был бы самец, он остался бы на птичьем дворе и стал бы там самой крутой уткой. Тем более что лебедь большой — он запросто заклюет всех селезней и гусей. [