«Думаешь не головой, а...»: как сильный краш мешает мозгу работать и причем тут запечатление (да, это термин из науки, а не из «Сумерек»!)

Ответ на краеугольный вопрос: «Почему мы выбираем партнеров, похожих на некий образ (маму / папу / Тимоти Шаламе)» — знает нейронаука! Все дело в том, что природой в нас генетически заложены механизмы выбора идеального (субъективно!) спутника. Для чего первая влюбленность буквально «впечатывается» в сознание, какие и зачем гормоны на время отключают разум и логику и о чем говорить полуночное желание «лазать в окна к любимым женщинам» — объясняет доктор биологических наук, нейрофизиолог Вячеслав Дубынин в книге «Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания» от издательства «Бомбора».
Импринтинг
Импринтинг — запечатление, «впечатывание в мозг» определенной ключевой информации в строго определенный период онтогенеза. Напомню, что впервые наблюдал и описал данное явление австрийский этолог Конрад Лоренц. В случае полового поведения часто запечатлевается, во-первых, потенциальный половой партнер (похож на членов семьи, но не слишком, не до полного совпадения); во-вторых, первый половой партнер.
Запечатление потенциального полового партнера происходит в пубертате, то есть в период полового созревания. В этот момент эталонами часто являются братья (сестры), родители, ближайшее окружение семьи. Полное совпадение запрещено: это защита от инбридинга — близкородственного скрещивания, которое обычно резко ухудшает качество потомства.
Второй вариант импринтинга, связанного с половым поведением, — запечатление первого полового партнера. Человек, с которым у вас случались первые поцелуи под луной, а уж тем более — первая физическая близость, имеет шанс очень сильно закрепиться в мозге. Конечно, нейросети у всех разные. Но есть люди, которые после того самого «первого раза» воспринимают привлекательным только тип внешности первого партнера. Они становятся однолюбами, без вариантов. Тут явно идет запечатление, приводящее к моногамии.
Классический вариант импринтинга на потенциального полового партнера наблюдается и в случае уток. Вы о нем знаете, это история по мотивам сказки Г. Х. Андерсена про гадкого утенка. По сюжету яйцо лебедя подложили на птичий двор, и все насмехались над несуразным вылупившимся птенцом. Но в итоге все кончилось хорошо.
Экологами же был поставлен следующий эксперимент. Они брали два вида уток — крякву и серую утку — и яйцо крякв подкладывали в гнездо серой утки. Если вылупилась кряква-самка, которая дальше росла среди серых уток, то она, войдя в брачный возраст, принимала ухаживания только самца кряквы. А если вылупился самец-кряква, то, вырастая, он ухаживал за самкой серой утки. То есть на самку-крякву не влияет, где она выросла, а на самца — очень даже. Точно так же, если взять яйцо серой утки и вырастить птенца у крякв, то самка серой утки будет принимать ухаживания самца своего вида, а серый селезень будет ухаживать за самкой кряквы.
Почему? Ответ таков: импринтинг важен там, где не хватает точности врожденных механизмов, встроенных знаний о том, как должен выглядеть половой партнер.
Селезни разных видов четко различаются по внешним признакам, а вот уточки довольно похожи. И раз самцы четко различаются, эволюция записала в мозг самки-кряквы подсказку: «Твой — это тот, который с зеленой головой». Тогда все понятно. В итоге уточки врожденно узнают селезней своего вида, и импринтинг тут не нужен. А вот самки кряквы и серой утки весьма похожи. В обоих случаях их «наряд» — смесь оливково-серо-коричневых пятен, их так просто на генетическом уровне не «пропишешь», необходим импринтинг. Зрительные центры мозга самца должны запечатлеть, как окрашены перья подрастающих самок в его семье. И, соответственно, дальше селезень адресует свои ухаживания тому виду, с которым вырос.
Вывод: импринтинг нужен для того, чтобы особо точно настроиться.
Если все это понятно, то ответьте: гадкий утенок в сказке Андерсена был самцом или самкой? Вы же помните саму историю? Утенок сидел, сидел в камышах, увидел лебедей и вдруг понял, как его неудержимо тянет к этим прекрасным птицам. То есть его мозг знал, что он все-таки лебедь. Поэтому, конечно, гадкий утенок — это самка, лебедушка. А был бы самец, он остался бы на птичьем дворе и стал бы там самой крутой уткой. Тем более что лебедь большой — он запросто заклюет всех селезней и гусей. [
«Импрессинг» в половом поведении людей
В человеческой жизни все это тоже работает, но, конечно, в более мягкой форме. Психологи не любят говорить «импринтинг» и используют термин «импрессинг», то есть «некоторое впечатление». Тем не менее эффект «впечатывания» часто встречается.
Давайте возьмем какое-нибудь классическое произведение и попробуем проанализировать его с этой точки зрения. Скажем, «Евгений Онегин», да простит нас Александр Сергеевич. Ленскому на момент дуэли было 20 лет. Если помните: «Чуть отрок, Ольгою плененный…». Понятно, что его пубертат проходил в семье Лариных. И он запечатлел Ольгу как важнейшего потенциального полового партнера. У него явно был импринтинг. Ольга же была малолетним ребенком, и она запечатлела Ленского как члена семьи, с которым нельзя скрещиваться. И когда ей исполнилось 16, она как-то не особо видела в нем возможного возлюбленного или мужа. То есть ситуация, когда мальчику 12 лет, а девочке 8, сыграла отрицательную роль в дальнейшей жизни персонажей. Зато потом, когда Ленский погиб, Ольга вышла замуж за улана, и тогда уж у нее все сложилось.
У Татьяны Лариной возник импринтинг на героев книг (да и сейчас такое сплошь и рядом: сошедшие со страниц или экранов персонажи отпечатываются в сердцах фанатов). Помните: «Ей рано нравились романы, они ей заменяли все…»? Ее идеал — собирательный литературный образ. Когда появился Евгений, она перенесла на него этот стереотип. И тут неважно, соответствовал он этому идеалу или нет. Обязан был соответствовать, раз уж девушка так решила! Но не сложилось… С Евгением — вообще беда, потому что, судя по первой главе, у него был внушительный опыт половой жизни. Получается, что у Онегина не случилось импринтинга в юности, не было длительного контакта с какой-то значимой женщиной в 16–18 лет. Это как птенец, который смотрел слишком много на разных уток, да так и не понял, кто его мама, а кто — возможная жена.
Ранний опыт множественных половых контактов сбивает механизм импринтинга.
Часто бывает, что семейные отношения у таких людей потом складываются непросто, потому что настоящей любви и верности уже не получается. Они как бы растратили свой пыл, новизну впечатлений на быстрые связи в юности, а когда дело в зрелости доходит до постоянного партнерства — тут им чего-то уже не хватает. У социологов есть гипотеза: степень удовлетворенности человека браком тем ниже, чем больше было у него партнеров до женитьбы. Конечно, вся история с персонажами «Евгения Онегина» выдумана Пушкиным. Но Александр Сергеевич был гений и к тому же использовал весь свой, прямо скажем, немаленький жизненный опыт. Самого его, в контексте сказанного, можно, пожалуй, сравнить с Онегиным, который в конце концов женился на Ольге.
Состояние любви и разумная деятельность мозга
Когда мы влюбляемся, это означает, что образ встреченного человека активировал в нашем мозге некие врожденно существующие каналы. Плюс он «попал» в импринтинг, а еще в наши сладкие мечты и грезы, связанные с литературными персонажами, героями фильмов, звездами спорта и музыки.
В нейросетях начинает бурлить гремучий коктейль из медиаторов и гормонов (половых, гипоталамических и гипофизарных, адреналина). В большом количестве выделяются дофамин, окситоцин и вазопрессин, серотонин (последний, напомню, снижает уровень отрицательных эмоций). Чувство любви захватывает большинство отделов новой коры, гиппокамп, гипоталамус, базальные ганглии. Дофамин дает радость, подталкивает нас «лазить в окна к любимым женщинам», демонстрировать свои достоинства, улучшает обучение и формирование навыков общения, ухаживания. С окситоцином связывают чувство доверия и счастье даже при минимальном физическом контакте («слегка соприкоснувшись рукавами»); с вазопрессином — верность, ощущение избранности, «только ты», потребность всегда быть рядом. В итоге возникает эйфорическое влюбленное состояние мозга, которое формирует эмоциональный подъем. Но разумной деятельности это, конечно, мешает. Еще Агата Кристи когда-то тонко подметила: по-настоящему влюбленный мужчина похож на овцу. Я же добавлю, что это касается обоих полов, и тому есть научное объяснение.
С помощью томографии выяснилось, что серьезная, страстная влюбленность ухудшает функционирование лобной коры. Поведение влюбленного человека порой не очень-то адекватно, а принимаемые им решения иногда вызывают вопросы.
Зато его захватывают положительные эмоции, жизнь прекрасна! И ему все равно, что о нем подумают. Это ведь так романтично — сорваться в ночи в соседний город, чтобы поцеловать перед сном любимую девушку… Конкуренция любви (состояния влюбленности) и разумной деятельности на бытовом уровне достаточно очевидна. Она определяется тем, что нужно в осознанный и расчетливый мозг все-таки «впихнуть» привязанность и страсть, чтобы сформировать семью, чтобы появились дети. Без влюбленности это плохо получается, и эволюция решила эту проблему именно так. Потому как прагматичному мозгу ну совсем не нужно ехать в полночь в соседний город.
Важная ремарка: наш мозг генерирует положительные эмоции в состоянии влюбленности, если считает, что очередной шаг, действие или событие приближают человека к заветной цели — обладанию объектом привязанности. Если же все наоборот — возникают не менее впечатляющие «ураганы» негативных эмоций, обусловленные прежде всего спадом выработки серотонина. А тут уже и депрессия замаячила на горизонте (либо еще что похуже). Ясно ведь, что поведение крайне юных и неопытных в любви Ромео и Джульетты в конце пьесы трудно назвать нормальным…
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