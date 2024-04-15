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Психология

«А вдруг он маньяк или абьюзер?»: как начать знакомиться в Интернете и когда точно можно «разлогиниться»?

Если вы не адепт нечаянно нагрянувшей любви, а сторонник рацио, то вам точно пригодится наша инструкция по преодолению волнения перед свиданием, выстраиванию личных границ и скринингу благонадежности потенциального мэтча (токсик, абьюзер или безупречно-зеленый флаг?). Вот 6 шагов и одно базовое правило поисков тру лав — о них нам рассказала Альбина Собина, клинический психолог, преподаватель Международного онлайн-института психологии Smart.

Roman Samborskyi

Шаг № 1. Разрешите себе знакомиться

Бережный к себе и другому поиск партнера строится на таком взаимодействии, которое имеет ясное развитие. Поэтому очень важно быть готовым к тому, чтобы заводить новые знакомства и понимать, для чего это нужно вам.

«Показания», чтобы выйти в свет (хотя бы онлайн):

  1. Только так вы решите вопрос с поиском партнера. Заперевшись дома и выключив все соцсети, коммуницировать, очевидно, невозможно;
  2. Знакомство с новыми людьми, их разноплановым  поведением и эмоциями поможет с большим принятием и пониманием относиться к себе;
  3. Мировоззрение станет объемнее;
  4. Общение с новым интересным человеком станет для мозга увлекательной задачей, создаст определенные нейрокогнитивные импульсы и простимулирует память, внимание, разовьет самоконтроль и коммуникативные навыки.

«Противопоказания» для новых знакомств ограничиваются уровнем психического ресурса. Мы ведь говорим о такой, достаточно тонкой для восприятия, коммуникации, как романтическая. Она учитывает:

  • Тип темперамента обоих партнеров;
  • Уровень стресса;
  • Степень готовности к общению;
  • Общее эмоциональное состояние;
  • Наличие или отсутствие психологических, психических и других трудностей в этот период жизни.

Все это отражается на готовности к знакомству в принципе и на ритме общения: будет ли возможным одно свидание в неделю, месяц или больший промежуток времени. Бережно относиться к себе и другому человеку в этом случае –значит,  учитывать потребности и в других своих важных сферах жизни.

Тем не менее, помните, что отношения могут завязываться и в трудных жизненных ситуациях (в больницах) и в неожиданных (на фикс-сессии рабочего форс-мажора). Такие примеры тоже есть, но это, скорее, не про поиск партнера (на который и нужна описываемая нами энергия), а про стечение обстоятельств, в которых люди откликнулись на свои симпатии.

Шаг № 2. Наберитесь храбрости 

Как побороть страх свиданий онлайн и вживую? Все зависит от уровня страха. Если он вами оценивается как высокий и препятствующий свиданиям долгое время, рекомендую вместе с психологом прояснить от чего именно бережет вас страх (ведь это эмоция защиты!) и поменять свое восприятие.

Если же страх вы интерпретируете как сильное волнение, то переключиться на положительные эмоции можно, уменьшив обдумывание, как именно пройдет свидание. Сам способ называется дерефлексией – вы убираете лишнюю рефлексию и сосредотачиваетесь на ценности события, чтобы сохранить более уравновешенный настрой. Вместо мысленных диалогов, образов спросите себя: «В чем для меня лично ценность этого свидания? Что оно позволит мне понять, решить?». И сконцентрируйтесь на своем ответе. Например, придя к выводу, что вам важно понять, симпатичен ли человек — вы переключитесь из состояния тревоги в состояние исследования.

Еще один способ справиться с волнением — задать себе вопрос: «Что нового я узнаю о человеке?». Здесь мы подключаем одну из самых сильных эмоций, выгодно конкурирующую со страхом — интерес, причем познавательный.

Шаг № 3. Сразу разберитесь с границами

Когда вы только начинаете общаться (онлайн или офлайн), задается некий тон и степень обсуждения тех или иных тем. Вот с этого и начинается выстраивание границ. В каком тоне вам приятно вести диалог? При какой степени погруженности в вопросы вам безопасно, свободно (без ощущения давления) вести диалог? Насколько интересна тема, о которой идет речь? Сверяясь с ощущением: «приятно, интересно, безопасно», можно продолжать отношения, не нарушая принцип согласованности с собой.

Шаг № 4. Придерживайтесь правил онлайн-безопасности

По этим красным флагам можно определить ненадежного партнера в интернет-сервисе.

  1. Нет ясных ответов на ваши прямые вопросы;
  2. Не соблюдаются договоренности (например, обещание написать в срок — не равно сообщению);
  3. Нарушаются границы общения;
  4. Есть собственное ощущение, что общение с конкретным человеком неприятно (возможно, сознание еще не обработало фактическую информации, но на чувственном уровне уже стабильно ощущается нечто достаточно отторгающее).

Шаг № 5. Готовьтесь (но не торопитесь!) разлогиниться

Мы ведь говорим о взрослых людях, которые целенаправленно ищут партнеров и знакомятся с этой целью. Важно помнить об этом, когда приходит готовность к личной встрече. По сути, все это время вы выбираете онлайн того, с кем логичным продолжением станет личная встреча.

Тем не менее, некоторые люди знакомятся в сети для развлечения, в качестве эксперимента или по другим причинам. Поэтому обязательно сверяйте с заинтересовавшими вас собеседниками цели общения. Обозначив потребность,  наблюдайте обратную связь. Если она положительная – мэтч, а может, и встреча (если оба в ней заинтересованы), состоится. И вы уже знаете, что делать, чтобы волноваться меньше!

Шаг № 6. Мониторьте ситуацию на свидании вживую

Красные флаги:

  1. Вы чувствуете себя дискомфортно;
  2. Вам не нравится запах партнера;
  3. Есть реакции, которые сложно объяснить, они не соответствуют социальной обстановке;
  4. Ваши потребности не учитываются;
  5. Партнер демонстрирует невовлеченность; 
  6. Партнер нарушает ваши личные границы;
  7. Партнер допускает оценочно-категоричное общение и поведение.  

Зеленые флаги:

  1. Речь ясная;
  2. Положительные эмоции – основные в присутствии этого человека;
  3. Приятный запах партнера;
  4. Ваши потребности слышатся и учитываются как важные;
  5. Соблюдаются границы в общении, спрашивается разрешение на темы и действия для большего сближения;
  6. Есть общие интересы и темы разговора;
  7. Общение протекает легко;
  8. У вас схожее чувство юмора;
  9. Всем понята договоренность о дальнейшем взаимодействии.

Не шаг, а база. Не будьте красным флагом!

Как экологично относиться к другому человеку? Соотносите то, что вы чувствуете к партнеру, с оценкой его проявления. Например, при разговоре, предмет которого не интересует вас, но увлекает собеседника сказать:

«Замечаю, как тебе это интересно! С каким восторгом ты говоришь об этом» — будет экологично. Вы произнесли исключительно то, что видите, не говоря о том, что вам все равно (честно!), но показали, что способны понять ценность этой темы для партнера. 

«Не понимаю, что ты нашел в этом, мне не интересно обсуждение» — достаточно категорично и не способствует выстраиванию коммуникации.

Если партнер просит обратную связь, то здесь ваши ключевые ориентиры: честность, ясность, я-высказывание.

«Как ты относишься к этому фильму? Мне очень понравился! А тебе?» 
«Мне не очень понравился» . (избегайте категоричности и грубости!)

Можно дополнить ответ пояснением, если хочется раскрыть его для большего понимания. Например:

«Мне не очень понравился. Замечаю, что больше люблю …» 

Вернувшись к началу нашего разговора об экологичном выборе партнера, отмечу, что согласованность с собой («Быть с этим человеком — мой искренний выбор») и станет основой для ясного развития отношений с вашей стороны. А если так сложится с обеих сторон — реализуется и цель свиданий!

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