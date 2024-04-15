«А вдруг он маньяк или абьюзер?»: как начать знакомиться в Интернете и когда точно можно «разлогиниться»?

Шаг № 1. Разрешите себе знакомиться

Бережный к себе и другому поиск партнера строится на таком взаимодействии, которое имеет ясное развитие. Поэтому очень важно быть готовым к тому, чтобы заводить новые знакомства и понимать, для чего это нужно вам.

«Показания», чтобы выйти в свет (хотя бы онлайн):

Только так вы решите вопрос с поиском партнера. Заперевшись дома и выключив все соцсети, коммуницировать, очевидно, невозможно; Знакомство с новыми людьми, их разноплановым поведением и эмоциями поможет с большим принятием и пониманием относиться к себе; Мировоззрение станет объемнее; Общение с новым интересным человеком станет для мозга увлекательной задачей, создаст определенные нейрокогнитивные импульсы и простимулирует память, внимание, разовьет самоконтроль и коммуникативные навыки.

«Противопоказания» для новых знакомств ограничиваются уровнем психического ресурса. Мы ведь говорим о такой, достаточно тонкой для восприятия, коммуникации, как романтическая. Она учитывает:

Тип темперамента обоих партнеров;

Уровень стресса;

Степень готовности к общению;

Общее эмоциональное состояние;

Наличие или отсутствие психологических, психических и других трудностей в этот период жизни.

Все это отражается на готовности к знакомству в принципе и на ритме общения: будет ли возможным одно свидание в неделю, месяц или больший промежуток времени. Бережно относиться к себе и другому человеку в этом случае –значит, учитывать потребности и в других своих важных сферах жизни.

Тем не менее, помните, что отношения могут завязываться и в трудных жизненных ситуациях (в больницах) и в неожиданных (на фикс-сессии рабочего форс-мажора). Такие примеры тоже есть, но это, скорее, не про поиск партнера (на который и нужна описываемая нами энергия), а про стечение обстоятельств, в которых люди откликнулись на свои симпатии.

Шаг № 2. Наберитесь храбрости

Как побороть страх свиданий онлайн и вживую? Все зависит от уровня страха. Если он вами оценивается как высокий и препятствующий свиданиям долгое время, рекомендую вместе с психологом прояснить от чего именно бережет вас страх (ведь это эмоция защиты!) и поменять свое восприятие.

Если же страх вы интерпретируете как сильное волнение, то переключиться на положительные эмоции можно, уменьшив обдумывание, как именно пройдет свидание. Сам способ называется дерефлексией – вы убираете лишнюю рефлексию и сосредотачиваетесь на ценности события, чтобы сохранить более уравновешенный настрой. Вместо мысленных диалогов, образов спросите себя: «В чем для меня лично ценность этого свидания? Что оно позволит мне понять, решить?». И сконцентрируйтесь на своем ответе. Например, придя к выводу, что вам важно понять, симпатичен ли человек — вы переключитесь из состояния тревоги в состояние исследования.

Еще один способ справиться с волнением — задать себе вопрос: «Что нового я узнаю о человеке?». Здесь мы подключаем одну из самых сильных эмоций, выгодно конкурирующую со страхом — интерес, причем познавательный.