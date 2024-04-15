«А вдруг он маньяк или абьюзер?»: как начать знакомиться в Интернете и когда точно можно «разлогиниться»?

Если вы не адепт нечаянно нагрянувшей любви, а сторонник рацио, то вам точно пригодится наша инструкция по преодолению волнения перед свиданием, выстраиванию личных границ и скринингу благонадежности потенциального мэтча (токсик, абьюзер или безупречно-зеленый флаг?). Вот 6 шагов и одно базовое правило поисков тру лав — о них нам рассказала Альбина Собина, клинический психолог, преподаватель Международного онлайн-института психологии Smart.
Шаг № 1. Разрешите себе знакомиться
Бережный к себе и другому поиск партнера строится на таком взаимодействии, которое имеет ясное развитие. Поэтому очень важно быть готовым к тому, чтобы заводить новые знакомства и понимать, для чего это нужно вам.
«Показания», чтобы выйти в свет (хотя бы онлайн):
- Только так вы решите вопрос с поиском партнера. Заперевшись дома и выключив все соцсети, коммуницировать, очевидно, невозможно;
- Знакомство с новыми людьми, их разноплановым поведением и эмоциями поможет с большим принятием и пониманием относиться к себе;
- Мировоззрение станет объемнее;
- Общение с новым интересным человеком станет для мозга увлекательной задачей, создаст определенные нейрокогнитивные импульсы и простимулирует память, внимание, разовьет самоконтроль и коммуникативные навыки.
«Противопоказания» для новых знакомств ограничиваются уровнем психического ресурса. Мы ведь говорим о такой, достаточно тонкой для восприятия, коммуникации, как романтическая. Она учитывает:
- Тип темперамента обоих партнеров;
- Уровень стресса;
- Степень готовности к общению;
- Общее эмоциональное состояние;
- Наличие или отсутствие психологических, психических и других трудностей в этот период жизни.
Все это отражается на готовности к знакомству в принципе и на ритме общения: будет ли возможным одно свидание в неделю, месяц или больший промежуток времени. Бережно относиться к себе и другому человеку в этом случае –значит, учитывать потребности и в других своих важных сферах жизни.
Шаг № 2. Наберитесь храбрости
Как побороть страх свиданий онлайн и вживую? Все зависит от уровня страха. Если он вами оценивается как высокий и препятствующий свиданиям долгое время, рекомендую вместе с психологом прояснить от чего именно бережет вас страх (ведь это эмоция защиты!) и поменять свое восприятие.
Если же страх вы интерпретируете как сильное волнение, то переключиться на положительные эмоции можно, уменьшив обдумывание, как именно пройдет свидание. Сам способ называется дерефлексией – вы убираете лишнюю рефлексию и сосредотачиваетесь на ценности события, чтобы сохранить более уравновешенный настрой. Вместо мысленных диалогов, образов спросите себя: «В чем для меня лично ценность этого свидания? Что оно позволит мне понять, решить?». И сконцентрируйтесь на своем ответе. Например, придя к выводу, что вам важно понять, симпатичен ли человек — вы переключитесь из состояния тревоги в состояние исследования.
Еще один способ справиться с волнением — задать себе вопрос: «Что нового я узнаю о человеке?». Здесь мы подключаем одну из самых сильных эмоций, выгодно конкурирующую со страхом — интерес, причем познавательный.
Шаг № 3. Сразу разберитесь с границами
Когда вы только начинаете общаться (онлайн или офлайн), задается некий тон и степень обсуждения тех или иных тем. Вот с этого и начинается выстраивание границ. В каком тоне вам приятно вести диалог? При какой степени погруженности в вопросы вам безопасно, свободно (без ощущения давления) вести диалог? Насколько интересна тема, о которой идет речь? Сверяясь с ощущением: «приятно, интересно, безопасно», можно продолжать отношения, не нарушая принцип согласованности с собой.
Шаг № 4. Придерживайтесь правил онлайн-безопасности
По этим красным флагам можно определить ненадежного партнера в интернет-сервисе.
- Нет ясных ответов на ваши прямые вопросы;
- Не соблюдаются договоренности (например, обещание написать в срок — не равно сообщению);
- Нарушаются границы общения;
- Есть собственное ощущение, что общение с конкретным человеком неприятно (возможно, сознание еще не обработало фактическую информации, но на чувственном уровне уже стабильно ощущается нечто достаточно отторгающее).
Шаг № 5. Готовьтесь (но не торопитесь!) разлогиниться
Мы ведь говорим о взрослых людях, которые целенаправленно ищут партнеров и знакомятся с этой целью. Важно помнить об этом, когда приходит готовность к личной встрече. По сути, все это время вы выбираете онлайн того, с кем логичным продолжением станет личная встреча.
Тем не менее, некоторые люди знакомятся в сети для развлечения, в качестве эксперимента или по другим причинам. Поэтому обязательно сверяйте с заинтересовавшими вас собеседниками цели общения. Обозначив потребность, наблюдайте обратную связь. Если она положительная – мэтч, а может, и встреча (если оба в ней заинтересованы), состоится. И вы уже знаете, что делать, чтобы волноваться меньше!
Шаг № 6. Мониторьте ситуацию на свидании вживую
Красные флаги:
- Вы чувствуете себя дискомфортно;
- Вам не нравится запах партнера;
- Есть реакции, которые сложно объяснить, они не соответствуют социальной обстановке;
- Ваши потребности не учитываются;
- Партнер демонстрирует невовлеченность;
- Партнер нарушает ваши личные границы;
- Партнер допускает оценочно-категоричное общение и поведение.
Зеленые флаги:
- Речь ясная;
- Положительные эмоции – основные в присутствии этого человека;
- Приятный запах партнера;
- Ваши потребности слышатся и учитываются как важные;
- Соблюдаются границы в общении, спрашивается разрешение на темы и действия для большего сближения;
- Есть общие интересы и темы разговора;
- Общение протекает легко;
- У вас схожее чувство юмора;
- Всем понята договоренность о дальнейшем взаимодействии.
Не шаг, а база. Не будьте красным флагом!
Как экологично относиться к другому человеку? Соотносите то, что вы чувствуете к партнеру, с оценкой его проявления. Например, при разговоре, предмет которого не интересует вас, но увлекает собеседника сказать:
«Замечаю, как тебе это интересно! С каким восторгом ты говоришь об этом» — будет экологично. Вы произнесли исключительно то, что видите, не говоря о том, что вам все равно (честно!), но показали, что способны понять ценность этой темы для партнера.
«Не понимаю, что ты нашел в этом, мне не интересно обсуждение» — достаточно категорично и не способствует выстраиванию коммуникации.
Если партнер просит обратную связь, то здесь ваши ключевые ориентиры: честность, ясность, я-высказывание.
«Как ты относишься к этому фильму? Мне очень понравился! А тебе?»
«Мне не очень понравился» . (избегайте категоричности и грубости!)
Можно дополнить ответ пояснением, если хочется раскрыть его для большего понимания. Например:
«Мне не очень понравился. Замечаю, что больше люблю …»
Вернувшись к началу нашего разговора об экологичном выборе партнера, отмечу, что согласованность с собой («Быть с этим человеком — мой искренний выбор») и станет основой для ясного развития отношений с вашей стороны. А если так сложится с обеих сторон — реализуется и цель свиданий!
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