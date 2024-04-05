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Психология

Петербургская команда запустила анонимный онлайн-сервис психологической помощи для подростков!

Написать в чат «1221» по любому вопросу могут молодые люди от 12 до 21 года с 18:00 до 22:00.

Zatria.Creative

Как это работает?

  1. Молодой человек пишет в бот.
  2. Бот отвечает в течение 5 минут и переадресует запрос к свободному психологу. 
  3. Через несколько минут или с небольшой задержкой (о ней придет отдельное сообщение-предупреждение) подростку в закрытом чате с соблюдением конфиденциальности пишет получивший запрос психолог — представляется, просит больше рассказать о проблеме. 
  4. Общие с психологом длится 50 минут.
  5. Если оказывается, что помощь нужна более длительная, специалисты «1221» рекомендуют, в какие дружественные проекты можно за ней обратиться.

Это бесплатно?

Да, помощь психологи оказывают безвозмездно. 

«1221» — некоммерческий сервис в самом начале своего пути, поэтому ему нужна поддержка. Помочь можно здесь: оставить пожертвование на любую сумму, оплатить пси-консультацию сотрудников платформы, купить лоты от проектов-партнеров, например, завтрак или чашку кофе в инклюзивном кафе «Огурцы», сертификат или экскурсию по закулисью благотворительных магазинов «Спасибо!». 

Кто в команде? 

Всего в «1221» 17 сотрудников и 10 волонтеров (и еще 47 в листе ожидания!). Руководит всем проектом Наташа Галечьян, соосновательница «Нормального места» и «Зеленой психологии». Психологическую помощью курируют и супервизируют Юля Кулешова (проект «Тебе поверят»), Юлия Холодова (автор книги «Буллинг: молчать нельзя, рассказывать»), Артем Лешко (координатор «Благотворительной Больницы»). 

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