Петербургская команда запустила анонимный онлайн-сервис психологической помощи для подростков!

Как это работает?

Молодой человек пишет в бот. Бот отвечает в течение 5 минут и переадресует запрос к свободному психологу. Через несколько минут или с небольшой задержкой (о ней придет отдельное сообщение-предупреждение) подростку в закрытом чате с соблюдением конфиденциальности пишет получивший запрос психолог — представляется, просит больше рассказать о проблеме. Общие с психологом длится 50 минут. Если оказывается, что помощь нужна более длительная, специалисты «1221» рекомендуют, в какие дружественные проекты можно за ней обратиться.

Это бесплатно?

Да, помощь психологи оказывают безвозмездно.

«1221» — некоммерческий сервис в самом начале своего пути, поэтому ему нужна поддержка. Помочь можно здесь: оставить пожертвование на любую сумму, оплатить пси-консультацию сотрудников платформы, купить лоты от проектов-партнеров, например, завтрак или чашку кофе в инклюзивном кафе «Огурцы», сертификат или экскурсию по закулисью благотворительных магазинов «Спасибо!».

Кто в команде?

Всего в «1221» 17 сотрудников и 10 волонтеров (и еще 47 в листе ожидания!). Руководит всем проектом Наташа Галечьян, соосновательница «Нормального места» и «Зеленой психологии». Психологическую помощью курируют и супервизируют Юля Кулешова (проект «Тебе поверят»), Юлия Холодова (автор книги «Буллинг: молчать нельзя, рассказывать»), Артем Лешко (координатор «Благотворительной Больницы»).