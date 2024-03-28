Стойте, это же «прокраститруд» — вещь страшнее прокрастинации! Что это такое? И почему вы скорее всего им занимаетесь?

В последнее время психологи, бизнес-тренеры и специалисты по личной эффективности все больше говорят о новом опасном противнике — его называют прокраститруд. Многие из них считают, что он даже опаснее классической прокрастинации, ведь занимаясь им, человек даже не осознает, что откладывает важные дела на потом. Объясняем, как это работает.
Что такое прокраститруд?
Если коротко, так называют один из видов прокрастинации. Главное отличие от всех прочих состоит в том, что человек, занятый прокраститрудом, не читает интересную книжку, не смотрит сериал и не встречается с друзьями. Напротив, он постоянно занят делами: отвечает на электронную почту, отправляет заявки на отраслевые конференции, приводит в порядок заметки в Google Календаре. Однако суть остается той же — важный проект, которым необходимо заняться, все еще остается нетронутым.
Считается, что термин «прокраститруд» (буквально procrastiworking) придумала художница Джессика Хирш. «Как-то в начале моей карьеры меня спросили, — вспоминает Хирш на своем сайте, — "какой совет вы дали бы юным дизайнерам?" Данный мною тогда ответ до сих пор остается довольно известной цитатой в дизайнерском сообществе. Я сказала, что всегда обращаю внимание на ту работу, которую делаю, пока откладываю другую. Я даже придумала термин для ее описания — "прокраститруд"».
Сама Хирш, судя по всему, не считает прокраститруд большим грехом. Она посвятила ему мотивирующий постер с текстом: «Работа, которой вы занимаетесь, пока прокрастинируете, возможно, и есть та самая работа, которой вам бы стоило заниматься всю оставшуюся жизнь». Однако психологи и бизнес-тренеры по всему миру в последний год все чаще говорят об этом явлении как о проблеме.
«Одна моя клиентка рассказала, как она откладывает работу, переключаясь на более легкую задачу, — пишет в своей колонке для Fast Company коуч Аманда МакКинни. — Хотя это не та задача, на которой ей нужно сосредоточиться, она переключается, потому что ей так легче, и она может вычеркнуть ее из своего списка». Главная проблема, уверена МакКинни в том, что такой прокраститруд все еще является прокрастинацией, то есть сосредоточением на чем угодно, кроме важной работы.
Чем опасен прокраститруд?
Тем, что его очень сложно распознать. «Прокрастинация часто вызывает у вас чувство вины из-за того, что вы не делали то, что необходимо, — поясняет Аманда МакКинни. — Но прокраститруд оставляет вас довольными собой, ведь вы все время что-то делали. Поэтому его так трудно распознать».
«Мы занимаем себя, как бы говоря "ну, это же тоже надо сделать", — добавляет коуч и автор подкаста I'm Busy Being Awesome Паула Энгебретсон. — В результате мы откладываем то, что действительно важно, ради дел, которые просто были в нашем календаре. Другими словами, прокраститруд — это очень подлая штука».
В результате, отмечают специалисты по личной эффективности, человек может быть постоянно занят, при этом не успевать самое важное и даже не догадываться о том, что на самом деле прокрастинирует
Аманда МакКинни
Коуч:
Еще один способ [заниматься прокраститрудом], на мой взгляд, — [разбирать почтовый ящик]. Если я не буду осторожна, мой e-mail может управлять моим днем… Я буду гордиться тем, чего достигла, я приближусь к нулю [непрочитанных писем] в ящике, я буду рада, что отвечаю людям и делаю это быстро, но я не добьюсь своей реальной цели. Реальность такова, что наш e-mail — это список дел, который составил для нас кто-то другой. Если мы не будем осторожны, задачи других людей заполнят наш день.
Как понять, что ты занимаешься прокраститрудом?
Внимательно приглядеться к тому, что делаешь. Так, коуч Паула Энгебретсон (она, к слову, называет прокраститруд своим «любимым видом прокрастинации») предлагает список признаков того, что бурная деятельность человека может на самом деле быть просто способом не делать какой-то важный и ответственный проект.
- Вы работаете весь день, но вам нечего предъявить (в том числе самим себе) в качестве результата.
- Вы постоянно заняты, но не добиваетесь прогресса в достижении своих целей.
- Вам приходится оправдываться (в том числе перед собой) за то, что вы делали (яркий пример — фраза «это все равно когда-нибудь нужно было сделать»).
- Вы постоянно заняты, но очень редко бываете по-настоящему продуктивны.
Дарья Виноградова
Психолог CBT Clinic:
Давайте рассмотрим прокрастинацию и прокраститруд, как конфликт мотиваций. Чем больше в каком-то виде деятельности величины вознаграждения, вероятности успеха, и чем меньше времени до вознаграждения, тем вероятнее мы возьмемся за эту деятельность. Если вы выбираете из двух дел более мотивационное, но гораздо менее значимое сейчас — то это прокраститруд. Можно завести дневник наблюдений, чтобы выявить дела, которые компенсируют откладывание важных и дискомфортных задач. Так вы сможете осознать масштаб своей прокрастинации и прокраститруда.
Что делать, чтобы покончить с прокраститрудом?
Для начала, советуют специалисты по личной эффективности, следует понять, чего именно вы хотите добиться. И составить четкий план того, как вы собираетесь действовать. «Если у нас нет ясности относительно цели, над достижением которой мы работаем, или если мы не знаем точно, что мы должны сделать к концу какого-то временного отрезка, мы можем начать скрываться в прокрастинации», — предупреждает Паула Энгебретсон.
Коуч Аманда МакКинни предлагает в своей колонке инструкцию из четырех шагов, как перестать тратить время на прокраститруд:
- Шаг первый: проверить свой список задач. «Действительно ли дела в вашем ежедневнике — это то, что нужно сделать, чтобы приблизиться к цели? Если нет — поймите, что там на самом деле должно быть», — пишет МакКинни;
- Шаг второй: сравните свой обновленный список дел с тем, что реально сделано за день. «Найдите расхождения и честно скажите себе, что на самом деле произошло и почему вы переключили свое внимание. Чем честнее вы будете, тем большему вы научитесь», — пишет коуч;
- Шаг третий: поймите, как именно вы прокрастинируете. «Поймите, на что вы обычно отвлекаетесь. Как только вы осознаете свои привычки, вам будет легче заметить, [что вы занимаетесь прокраститрудом]», — добавляет автор.
- Шаг четвертый: знай лучше, делай больше. «Осознав, как именно вы отвлекаетесь от работы, составьте план действий на случай, если вы вновь себя поймаете на этом», — заключает МакКинни.
Как поясняет в беседе с «Собака.ru» психолог CBT Clinic Дарья Виноградова, даже если вы заметили, что занимаетесь прокраститрудом, не нужно немедленно возвращаться к важному, но пугающему делу. «Что, если этих важных дел слишком много, и психике сложно справиться с таким напряжением и отсутствием мотивационных компонентов. Возможно, в таких случаях самосострадание будет лучшей идеей, чем возвращение себя к важным и дискомфортным делам. Например, обеспечить себе отдых, сделать что-то ценностное, например, провести время с близкими», — полагает она.
Однако, если вы понимаете, что прокраститруд всерьез мешает вам в повседневной жизни, то психолог рекомендует действовать следующим образом:
- Тренировать навык осознанности. «Самые доступные способы — это ведение дневника эмоций и делание базовых практик майндфулнес. Например: сканирование тела, наблюдение за дыханием», — говорит Виноградова.
- Ставите себе «поведенческие цели». «Попробуйте разбить пугающие огромные дела на небольшие, с достижимой поведенческой целью. Такая цель видима для вас и других; она специфична и конкретна; ее можно разбить на маленькие шаги; первый шаг можно сделать всего за пять минут. Разбейте свои цели по такому принципу, распишите подробно эти шаги и вам будет легче вернуться к ним из прокраститруда», — предлагает психолог.
- Ставьте ограничения по времени на то, что откладываете и вознаграждайте себя после этого времени, вне зависимости от результата. «Попробуйте определить, сколько по времени вам будет приемлемо заниматься этой работой. После пройденного времени, отложите работу и сделайте перерыв, даже если ушли в прокраститруд в процессе», — предлагает эксперт.
- Определите долгосрочные последствия прокраститруда. «Если он позволяет получать удовлетворение в кратковременной перспективе, чувствовать себя лучше несмотря на откладывание важных задач, то в долгосрочной перспективе разве не он может заставить чувствовать себя плохо. Попробуйте написать так же краткосрочные и долгосрочные последствия того, что вы откладываете — краткосрочными возможно будут дискомфорт и напряжение, но в долгосрочных как раз будет более качественное удовлетворение от себя», — говорит психолог.
- Повышайте свою толерантность к неидеальному результату. «Возможно сейчас вы легко добьетесь прекрасных результатов в уборке кухни, и скорее всего получите неопределённый результат от похода в налоговую. Если вы привыкли избегать не идеальных результатов, вам сложно будет почувствовать на себе, что для многих задач важна не идеальность, а просто - результат и завершение этих задач», — поясняет свою мысль собеседница редакции.
- Не вините и не ругайте себя за прокраститруд. «Прокрастинирующий человек может испытывать чувство вины и стыда за то, что понимая всю важность некоторых дел, он все равно откладывает. А прокраститруд может стать дополнительной причиной поругаться себя за неэффективность. Попробуйте представить, что вместо режима ругающего критика у вас включается режим заботы и поддержки. Как можно поддержать себя, если вы снова не сделали сегодня что-то важное? Попробуйте придумать 5 способов. И помните, что не важно, насколько вы уже углубились в прокраститруд - в любой момент у вас есть право сделать шаги в другую сторону, к тому, что гораздо важнее для вас сейчас», — заключает Виноградова.
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
Комментарии (0)