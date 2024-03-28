Стойте, это же «прокраститруд» — вещь страшнее прокрастинации! Что это такое? И почему вы скорее всего им занимаетесь?

Что такое прокраститруд?

Если коротко, так называют один из видов прокрастинации. Главное отличие от всех прочих состоит в том, что человек, занятый прокраститрудом, не читает интересную книжку, не смотрит сериал и не встречается с друзьями. Напротив, он постоянно занят делами: отвечает на электронную почту, отправляет заявки на отраслевые конференции, приводит в порядок заметки в Google Календаре. Однако суть остается той же — важный проект, которым необходимо заняться, все еще остается нетронутым.

Считается, что термин «прокраститруд» (буквально procrastiworking) придумала художница Джессика Хирш. «Как-то в начале моей карьеры меня спросили, — вспоминает Хирш на своем сайте, — "какой совет вы дали бы юным дизайнерам?" Данный мною тогда ответ до сих пор остается довольно известной цитатой в дизайнерском сообществе. Я сказала, что всегда обращаю внимание на ту работу, которую делаю, пока откладываю другую. Я даже придумала термин для ее описания — "прокраститруд"».

Сама Хирш, судя по всему, не считает прокраститруд большим грехом. Она посвятила ему мотивирующий постер с текстом: «Работа, которой вы занимаетесь, пока прокрастинируете, возможно, и есть та самая работа, которой вам бы стоило заниматься всю оставшуюся жизнь». Однако психологи и бизнес-тренеры по всему миру в последний год все чаще говорят об этом явлении как о проблеме.

«Одна моя клиентка рассказала, как она откладывает работу, переключаясь на более легкую задачу, — пишет в своей колонке для Fast Company коуч Аманда МакКинни. — Хотя это не та задача, на которой ей нужно сосредоточиться, она переключается, потому что ей так легче, и она может вычеркнуть ее из своего списка». Главная проблема, уверена МакКинни в том, что такой прокраститруд все еще является прокрастинацией, то есть сосредоточением на чем угодно, кроме важной работы.