Что такое нейроразнообразие и как правильно использовать свой мозг в работе?

Выступаем за инклюзию головного мозга (в прямом смысле!). И читаем, как добиться профессионального успеха всем нестандартно мыслящим — в книге «Нейроотличные» от издательства «Альпина Паблишер». Ее написали люди с нейродивергентными чертами — журналист с расстройством аутистического спектра Петер Ампе и коуч с легкой формой синдрома дефицита внимания и гиперактивности Эмили Раммант, которые перевели язык научных данных и статистики в простые и понятные гайды и формулы!
Призыв к нейроразнообразию
Нейроразнообразие означает вариации или разнообразие когнитивных функций человека, то есть того, как работает мозг. Каждый мозг уникален — так же уникален, как отпечаток пальца, — и у всех нас разные навыки, потребности и способности. Нейродивергенция относится к типам когнитивных функций, которые не считаются типичными и отклоняются от нормы.
Это часто означает, что нейроотличные люди сами по себе считаются «с отклонениями» или «с особенностями». Что странно, ведь за последние десятилетия, а то и столетия, довольно много ученых невольно разработали методы мышления, которые позволили бы им мыслить так же, как нейродивергентные люди.
Взять хотя бы широко известное латеральное мышление, которое в 70‐х годах прошлого века описал психолог Эдвард де Боно. В основе этой концепции лежит предположение, что у решения задачи есть начальная и конечная точка и что нормальный человек склонен выбирать кратчайший путь между ними. Латеральное же мышление помогает искать решения неожиданными, обходными путями. Именно так работает мозг человека с СДВГ. Он не переходит от А к Б, а блуждает по всему алфавиту и приходит к удивительным, инновационным и неожиданным решениям.
При ближайшем рассмотрении многие техники творческого мышления практически имитируют работу нейроотличного разума. И это вовсе не изобретение нынешнего или прошлого века. Вы уже, наверное, догадались, что пример будет вновь римлян: уже в древности они владели приемами мышления, которые позволяли взглянуть на мир по-другому. Стоики исходили из предположения, что человек не выбирает происходящее, зато может выбрать, как на него реагировать. Если с ситуацией ничего невозможно поделать, остается только смириться.
В этом смысле термин «стоицизм» попал в словари как философское направление, которое специализируется на претерпевании происходящего. Однако мышление стоиков устроено совсем не так. Они принимают только то, что не могут изменить. Например, бессмысленно испытывать иррациональную злость из-за штрафа за превышение скорости, потому что изменить прошлое все равно нельзя. Гораздо интереснее звучит такой принцип стоиков: каждое событие — повод взглянуть на ситуацию по-другому, извлечь уроки. Их девиз: невзгоды ведут к процветанию. Когда происходит что‐то плохое, стоик не расстраивается, а старается обернуть ситуацию в свою пользу. Они считают важным навыком умение переосмыслить неудачу. Римский император Марк Аврелий писал в книге «К самому себе»: «Продвигает в деле самая помеха делу, и ведет по пути трудность пути». Как вы уже знаете, Лисбет Диллен черпает жизнестойкость из аналогичного принципа. Может показаться, что это противоестественный образ мышления для здравомысящего человека, но для человека с признаками нейроатипичности он совершенно нормален.
Неудачи видятся стоикам как познавательный процесс, в ходе которого можно научиться принимать и переосмысливать ситуацию и тем самым приходить к иному взгляду на мир. Такой подход до сих пор признавали и использовали только философы, психологи, изобретатели и другие творчески мыслящие люди. Однако настало время оценить, как этот способ мышления применяют люди, которые изначально мыслят по-другому и естественным образом приходят к неожиданным решениям.
[...] Я расскажу, как увязать свои особенности с работой. По этой схеме мы рассмотрим четыре нейропсихологических расстройства: СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), РАС (расстройство аутистического спектра), дислексию и ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство).
Расстройство аутистического спектра (РАС)
Люди с расстройствами аутистического спектра нуждаются в подходящей рабочей среде, у них нередко есть уникальные интересы, а порой и особые таланты. Чуть выше я упоминал сериал «Нетипичный» от студии Netflix. По сюжету 18‐летний юноша с расстройством аутистического спектра находит свое дело, сумев совместить увлечение Антарктикой, внимательность к деталям и талант к рисованию, — он начинает учиться на научного иллюстратора.
Есть и реальный подобный пример — американский профессор Темпл Грандин (1947 г.р.). Ее особый дар — визуальное мышление, ее уникальный интерес — защита животных. Став зоологом, она выбрала подходящую для себя рабочую среду. На пересечении этих трех направлений и возникла миссия сделать скотобойни и животноводческие фермы более безопасными для животных. Для этого были разработаны конструкции, которые учитывают естественное поведение животных и, соответственно, помогают им успокоиться, в результате чего мясо получается более качественным и дешевым. Благодаря визуальному таланту Темпл прекрасно представляла себе, как эти конструкции должны выглядеть. Кроме того, она сконструировала для себя машину, аналогичную той, что она сделала для скота. Это устройство из двух пластин, предназначенное для успокаивания гиперчувствительных людей. Ее выводы подтверждают формулу, которую мы привели в начале главы:
Уникальный интерес + особый дар + подходящая рабочая среда = ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)
Как и в случае с РАС, существует формула профессионального успеха при СДВГ:
Разнообразие + дедлайны + свободная рабочая среда = ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ
Свобода — одно из основных условий работы: вам просто необходимо иметь возможность выбирать, когда и где работать. Для поддержания уровня дофамина необходимо, чтобы задачи были разнообразными, а для гарантии их выполнения нужны сроки. Но самое главное — нужна спокойная, целеустремленная сила в вашем окружении, которая поможет дойти до финиша.
Отличный тому пример — Майкл Фелпс, которого многие считают лучшим пловцом всех времен. В этом, конечно же, замешаны не только особенности его телосложения, но и тот факт, что из-за СДВГ он с девяти лет начал заниматься плаванием, чтобы развить в себе способность к концентрации и самодисциплине. Сегодня он призывает уделять внимание психическому здоровью, поскольку после завершения головокружительной карьеры в спорте, как и многие другие спортсмены, попал в «черную дыру».
Дислексия
Для дислексии (расстройстве, связанном со сложностями в обучении — Прим. ред.) у меня тоже есть формула успеха и счастья на рабочем месте, и выглядит она так:
Уникальный интерес + самостоятельность + визуальный дар = ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ
Под уникальным интересом подразумевается наличие как внутреннего, так и внешнего интереса к своей работе. Можно сказать, что это относится ко всем, но люди с дислексией зависят от своих интересов даже больше других, иначе они не могут выкладываться на максимум, подтверждают ученые Брок и Фернетт Эйде. В худшем случае, если задачи их не интересуют, им очень трудно выполнять их хорошо и не отвлекаться. Поэтому уникальный интерес должен быть как внутренним — выражаться в сути работы, так и внешним — приводить к таким интересным вещам, как деньги, статус или достижение личных целей.
Ричард Брэнсон — яркий тому пример. Его слова говорят сами за себя: «Я поставил перед собой цель — создать то, что мне нравится и при этом приносит доход, который покрывает мои траты». Самостоятельность означает, что вам нравится работать независимо от других и самому определять свои границы и структуры. Визуальный дар — ваш врожденный талант к формированию таких структур, при условии что вы уделяете этому таланту необходимое внимание и развиваете его. На рабочем месте вас не должно ничто отвлекать, чтобы вы могли сосредоточиться и разобраться в этих структурах. Именно в таких условиях ваша настойчивость проявляется лучше всего.
Стивен Спилберг, успешный американский режиссер и продюсер, — хороший пример, который подтверждает эту формулу. Он оказал огромное влияние на киноиндустрию благодаря своему таланту превращать простые истории в непревзойденные зрелища с помощью блестящих спецэффектов, сильного сюжета и взрывной музыки. Ему удалось добиться такого успеха в своей профессии вопреки тем трудностям, с которыми он столкнулся в школе, где ему было просто неинтересно. Режиссеру необходимо транслировать свое видение, независимо от пожеланий спонсоров относительно сценария. Здесь нужен неоспоримый визуальный талант, а чтобы довести проект до конца, необходимо сосредоточиться на съемочной площадке, и в этом поможет слаженная работа съемочной команды. У Спилберга диагностировали дислексию только в возрасте 60 лет. К счастью, он сосредоточился на своих визуальных способностях гораздо раньше.
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)
Для тревожных и компульсивных читателей я, конечно же, тоже придумал формулу, которая поможет добиться успеха на рабочем месте. На самом деле все очень логично:
Специфический источник тревоги + влияние + инклюзивная среда = ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ
Начните с конкретного страха, который лежит в основе ваших мыслей и/или действий, если, как уже говорилось, он еще поддается контролю. Нельзя терять себя в навязчивых идеях или компульсивном поведении — важно уметь совладать с ними и использовать ОКР как свой талант.
Затем нужно найти работу, которая позволит использовать этот страх и тем самым удовлетворить потребность или желание защитить, сохранить или получить что‐либо. Если вы сможете делать это в рабочей среде, где такая чувствительность приветствуется, то все будет хорошо. Однако важно следить за тем, чтобы она не подпитывала вашу компульсию до такого уровня, когда вы теряете над ней контроль и сползаете вправо по шкале. Поэтому я рассматриваю «привнесение пользы» как часть формулы успеха при ОКР.
Я уже приводил в пример Илона Маска. Этот успешный бизнесмен утверждает, что для него важно выживание человеческой расы. Так, он настаивает на том, что необходимо изучить не только преимущества, но и возможные «подводные камни» искусственного интеллекта.
Речь идет о том, чтобы не позволить роботам захватить власть на планете. Кроме того, он хочет демократизировать пилотируемые полеты в космос, чтобы у человечества был запасной выход, если что‐то пойдет не так. И его неординарные идеи вовсе не мешают ему жить, даже если это очередной маркетинговый трюк. Сегодня Маск — один из богатейших людей на Земле. Может быть, позже он станет самым богатым на Марсе.
С ним резко контрастирует молодая экоактивистка Грета Тунберг, которую несколько организаций назвали «Женщиной года» и выдвинули на Нобелевскую премию мира уже в 16 лет за ее стремление заставить политиков сократить выбросы CO2. У Греты диагностировали ОКР и синдром Аспергера. Ее жизненный девиз: «Быть не таким, как все, — это суперспособность». Вместо того чтобы искать новую планету, она понимает, что в вопросе выживания нет серых зон. Мы либо продолжаем существовать как цивилизация, либо нет. И ее усилия направлены на то, чтобы убедить в этом весь мир.
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