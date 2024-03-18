Что такое нейроразнообразие и как правильно использовать свой мозг в работе?

Призыв к нейроразнообразию

Нейроразнообразие означает вариации или разнообразие когнитивных функций человека, то есть того, как работает мозг. Каждый мозг уникален — так же уникален, как отпечаток пальца, — и у всех нас разные навыки, потребности и способности. Нейродивергенция относится к типам когнитивных функций, которые не считаются типичными и отклоняются от нормы.

Это часто означает, что нейроотличные люди сами по себе считаются «с отклонениями» или «с особенностями». Что странно, ведь за последние десятилетия, а то и столетия, довольно много ученых невольно разработали методы мышления, которые позволили бы им мыслить так же, как нейродивергентные люди.

Взять хотя бы широко известное латеральное мышление, которое в 70‐х годах прошлого века описал психолог Эдвард де Боно. В основе этой концепции лежит предположение, что у решения задачи есть начальная и конечная точка и что нормальный человек склонен выбирать кратчайший путь между ними. Латеральное же мышление помогает искать решения неожиданными, обходными путями. Именно так работает мозг человека с СДВГ. Он не переходит от А к Б, а блуждает по всему алфавиту и приходит к удивительным, инновационным и неожиданным решениям.

Это не вы как инопланетянин, это ваши особенности с другой планеты.

При ближайшем рассмотрении многие техники творческого мышления практически имитируют работу нейроотличного разума. И это вовсе не изобретение нынешнего или прошлого века. Вы уже, наверное, догадались, что пример будет вновь римлян: уже в древности они владели приемами мышления, которые позволяли взглянуть на мир по-другому. Стоики исходили из предположения, что человек не выбирает происходящее, зато может выбрать, как на него реагировать. Если с ситуацией ничего невозможно поделать, остается только смириться.

В этом смысле термин «стоицизм» попал в словари как философское направление, которое специализируется на претерпевании происходящего. Однако мышление стоиков устроено совсем не так. Они принимают только то, что не могут изменить. Например, бессмысленно испытывать иррациональную злость из-за штрафа за превышение скорости, потому что изменить прошлое все равно нельзя. Гораздо интереснее звучит такой принцип стоиков: каждое событие — повод взглянуть на ситуацию по-другому, извлечь уроки. Их девиз: невзгоды ведут к процветанию. Когда происходит что‐то плохое, стоик не расстраивается, а старается обернуть ситуацию в свою пользу. Они считают важным навыком умение переосмыслить неудачу. Римский император Марк Аврелий писал в книге «К самому себе»: «Продвигает в деле самая помеха делу, и ведет по пути трудность пути». Как вы уже знаете, Лисбет Диллен черпает жизнестойкость из аналогичного принципа. Может показаться, что это противоестественный образ мышления для здравомысящего человека, но для человека с признаками нейроатипичности он совершенно нормален.

Неудачи видятся стоикам как познавательный процесс, в ходе которого можно научиться принимать и переосмысливать ситуацию и тем самым приходить к иному взгляду на мир. Такой подход до сих пор признавали и использовали только философы, психологи, изобретатели и другие творчески мыслящие люди. Однако настало время оценить, как этот способ мышления применяют люди, которые изначально мыслят по-другому и естественным образом приходят к неожиданным решениям.

Того же мнения придерживается и американский психолог Девон Макихрон, которая в интервью 2018 года призвала воспринимать нейроразнообразие не как недостаток, а как избыток. Более того, она даже заявляет, что нейроразнообразие — это часть «человеческого генома, и оно способствует эволюции человечества, гены аутизма и СДВГ — это не ошибка, а вариация в геноме человека, которая помогает прогрессу».

[...] Я расскажу, как увязать свои особенности с работой. По этой схеме мы рассмотрим четыре нейропсихологических расстройства: СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), РАС (расстройство аутистического спектра), дислексию и ОКР (обсессивно-­компульсивное расстройство).