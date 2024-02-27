Российский Красный Крест зафиксировал более, чем двукратное увеличение спроса на психологическую помощь в 2023 году!

Как передает РБК, в 2022 на единую горячую линию Российского Красного Креста (РКК) обратились 5 987 человек, а в ушедшем году их число составило уже 17 404. Самыми частыми причинами для жалоб стали стресс и сложности в адаптации к нему.
Получение психосоциальной поддержки при стрессе в 2023 году оказалось актуально в 88% случаев всех обращений в РКК. Также людям нужна была помощь по другим вопросам, в том числе по восстановлению отношений в семье. Другие обращения были связаны с получением информации о гуманитарной помощи, мобилизации и так далее.
Кроме того Российский Красный Крест поделился статистикой заявок на индивидуальное психологическое сопровождение (другой сервис, существующий отдельно от горячей линии).
В большинстве (27%) случаев люди искали помощь из-за тревоги и страха. Пик обращений пришелся на ноябрь.
Вторыми по популярности причинами для жалоб стали депрессивные симптомы (14% от общего числа за год). Как рассказали представители РКК, показатель менялся нелинейно: с января по апрель находился в пределах от 12 до 18%, в мае и ноябре достигал 20,8 и 20% соответственно, а к концу года снизился до 16,7%.
На третьем месте — переживание утраты (11%). В первом полугодии 2023 года число запросов составляло 5–14%, в июле поднялось до 33%, а к ноябрю–декабрю оказалось на отметке 17%.
Достаточно распространены в течение года были также вопросы по:
- управлению агрессией и гневом;
- решению сложностей в детско-родительских отношениях;
- проблеме формирования негативных копингов (методов преодоления стресса).
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