Как в эпоху тотальной толерантности подбирать слова и не бояться всех обидеть?

Проходим тест на экологичность, учимся понимать и принимать, отстаивать границы и распознавать манипуляции, преисполняемся дружелюбием по правилу кота Леопольда! Как это сделать — рассказал Иван Брушлинский, практикующий психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart.
Почему между новой этикой и свободой слова возникают конфликты?
За последние 10 лет культура коммуникации претерпела значительные изменения. Тренд на толерантность и этичность в общении изменяет представления людей о том, как можно и как нельзя вести себя в публичных пространствах. Повысилась чувствительность и восприимчивость к словам. Отчасти это связано с прозрачностью соцсетей, отчасти — с возможностью комментирования, уравнивающей всех пользователей в возможности выразить свою точку зрения.
Ключевым противостоянием, характерным в большей степени для западной культуры, однако, нашедшим отражение и в наших реалиях, стал конфликт между «свободой слова» и «новой этикой». Тактичность, понимание контекста стали практически обязательны для любого публичного спикера. Иное поведение становится поводом для недовольства, критики, а иногда и требования полной «отмены».
Толерантность — это, как минимум, терпимость, а, как максимум, — уважение к различиям мнений, культур, верований, традиций и прочих различий, существующих между людьми. В современном мире это качество тесно связано с навыком экологичной (ненасильственной) коммуникации и бережным отношением к личным границам собеседника. Как же научиться подбирать слова так, чтобы никого не обидеть, и стать самым дипломатичным человеком на «диком Интернете» (и не только!)?
Нужно ко всему относиться с пониманием и принятием?
Толерантность точно не означает безусловное согласие со всеми точками зрения. То, что вы не начинаете спорить с бабушкой из-за ее негативного отношения к мобильным телефонам или уважаете право коллеги по работе ходить в футболке с логотипом музыкальной группы, которую с детства ненавидите — не означает, что вы поддерживаете их мнение.
Разумеется, в случаях, когда другие задевают ваши собственные границы, говорить о дипломатичности намного труднее. Наверняка вы сталкивались с людьми, которые, лишь почувствовав, что их немного задели, тут же обрушивали на оппонента весь свой гнев. Довольно часто возможность выплеснуть накопившуюся агрессию преобладает над ценностью этичного общения. Однако можно попробовать быть экологичным: с пониманием отнестись к жизни другого человека, уровню его стресса, возможной токсичности социального окружения — и не отвечать зеркально.
Насколько экологично вы общаетесь?
Пройдите небольшой тест:
- Вы стараетесь слушать собеседника активно? Проявляете интерес и внимание к его словам, задаете уточняющие вопросы?
- Выражаете свои мысли корректно? Избегаете агрессивного или уничижительного тона?
- Уважаете чужие границы? Не пытаетесь навязать свое мнение? Принимаете точку зрения, даже если она не соответствует вашей?
- Обращаете внимание на мимику, жесты и тон собеседника? Пытаетесь ли понять, в каком эмоциональном состоянии он находится?
- В случае возникновения противоречий или конфликтной ситуации, стараетесь найти компромисс, учесть интересы обеих сторон и найти взаимопонимание?
Если на все вопросы вы уверенно ответили «Да», то вас точно можно назвать мастером экологичной коммуникации!
* Впрочем, когда ваши границы явно задеты — ценность терпимости может уступить некоторой жесткости и в этом случае вас вряд ли кто-то осудит.
Как быть толерантным, но беречь личные границы?
Хороший способом научиться любому навыку — подражание. Даже если в вашей компании нет эталона этичного общения, всегда можно обратиться к культурным образам. Попробуйте иногда задаваться вопросом: «А что бы в этой ситуации сделал, к примеру, Дамблдор или Кот Леопольд?». Вероятно, вы обнаружите, что человеколюбие, мудрость и дружелюбие — действенное противоядие от автоматических агрессивных реакций.
Но помните, что апеллирование к толерантности иногда является манипулятивным приемом. Красный флаг — фраза-упрек и попытка управления (часто с предоставлением манипулятору простора для злоупотребления поведением!): «Люди должны простить мою грубость, ведь я одинок в личной жизни» или «У моего ребенка такой характер, остальные должны это терпеть».
Краткая формула толерантности: «Возможно разное». Это индивидуальный, нравственный отказ от унификации картины мира под свою собственную, внимательность к чужому опыту, особенно если он значительно отличается от вашего.
Пожалуй, главным способом нарушения этого принципа является обесценивание индивидуальных черт другого человека, однако встречаются самые разнообразные виды интолерантности (исключения определенных людей по тем или иным признакам из социума), например:
- Оскорбление и унижение на основе этнических, гендерных и иных личных характеристик (в том числе особенностей здоровья);
- Игнорирование или пренебрежительное отношение к мнению и чувствам других людей;
- Дискриминация при найме на работу, при получении образования или других сферах жизни на основе расовой, религиозной или иной принадлежности;
- Пропаганда ненависти и распространение негативных стереотипов о какой-либо группе людей.
Иногда не получается быть терпимым с определенным человеком или группой людей, особенно, если в прошлом случился болезненный контакт. Когда успокоиться не получается, не бойтесь аккуратно выходить из ситуации, переключать свое внимание на другие темы и собеседников.
Разумеется, всегда быть толерантным невозможно. Однако старайтесь больше узнавать о том, как живут люди с различными особенностями (прекрасно. что сейчас формируется принцип инклюзии людей с синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра и онкологическими заболеваниями!). Если мы все начнем стремиться к пониманию, а не осуждению, то чаще будем чувствовать себя в безопасном и принимающем мире.
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