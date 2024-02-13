Как в эпоху тотальной толерантности подбирать слова и не бояться всех обидеть?

Почему между новой этикой и свободой слова возникают конфликты?

За последние 10 лет культура коммуникации претерпела значительные изменения. Тренд на толерантность и этичность в общении изменяет представления людей о том, как можно и как нельзя вести себя в публичных пространствах. Повысилась чувствительность и восприимчивость к словам. Отчасти это связано с прозрачностью соцсетей, отчасти — с возможностью комментирования, уравнивающей всех пользователей в возможности выразить свою точку зрения.

Ключевым противостоянием, характерным в большей степени для западной культуры, однако, нашедшим отражение и в наших реалиях, стал конфликт между «свободой слова» и «новой этикой». Тактичность, понимание контекста стали практически обязательны для любого публичного спикера. Иное поведение становится поводом для недовольства, критики, а иногда и требования полной «отмены».

Толерантность — это, как минимум, терпимость, а, как максимум, — уважение к различиям мнений, культур, верований, традиций и прочих различий, существующих между людьми. В современном мире это качество тесно связано с навыком экологичной (ненасильственной) коммуникации и бережным отношением к личным границам собеседника. Как же научиться подбирать слова так, чтобы никого не обидеть, и стать самым дипломатичным человеком на «диком Интернете» (и не только!)?