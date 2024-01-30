Как перестать жить чужими потребностями (и начать своими!) и не винить себя за это?

Подлинная забота о себе подобна наращиванию мышц — для этого необходимо время. Именно поэтому нужно постоянно размышлять о том, насколько хорошо вам удается устанавливать границы. Чтобы оценить свои успехи, воспользуйтесь чек-листом, приведенным ниже.

! Возвращайтесь к нему через определенные промежутки времени — через несколько недель, месяцев, а также сверяйтесь с ним при прохождении очередного жизненного этапа.

Чек-лист уровня подлинной заботы о себе

Уровень может быть красным, если верны следующие утверждения:

Вы чувствуете хроническое переутомление.

Когда члены семьи, друзья или коллеги обращаются к вам с просьбами, у вас даже не возникает мысль отказать им.

Мелкие просьбы часто вызывают у вас раздражение или гнев.

Вы соглашаетесь на все просьбы, даже если устали и перегружены работой (а иногда ради этого бросаете важные дела), после чего чувствуете обиду и недовольство.

Вы часто мечтаете бросить все и сбежать.

У вас нет времени на занятия, способствующие хорошему самочувствию (физические упражнения, чтение любимых книг, качественное общение с друзьями); но даже если время находится, вы ничего этого не делаете, предпочитая проводить время в социальных сетях или просто дремать.

У вас редко бывает пространство для выбора, чтобы взвешенно решать, на что тратить время и силы; жизнь зачастую выходит из-под вашего контроля.

Уровень может быть желтым, если верны следующие утверждения:

Вы способны сказать «нет», когда дело касается обязательств и задач; однако, установив границы, вы испытываете чувство вины.

Установив границы, вы не чувствуете вину лишь в одном случае: если кто-то другой разрешил вам сказать «нет».

Вы осознаете, что нужно откровенно говорить с начальством или родными о распределении труда или рабочей нагрузке, но не можете заставить себя сделать первый шаг.

Вы не пренебрегаете отпуском и порой находите время, чтобы побыть наедине с собой, но как только возвращаетесь к обычной жизни, снова чувствуете переутомление и опустошенность.

Уровень может быть зеленым, если верны следующие утверждения: