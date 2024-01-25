Что такое микроакты радости и как они могут сделать нашу жизнь счастливее?

Проект Big JOY запущен в 2021 году, и в нем уже приняли участие 88 000 человек из 208 стран. Идея «большой радости» в том, что мы сами можем понять, что помогает нам чувствовать себя хорошо, и чаще заниматься такими приносящими радость активностями. Проверить это на практике, став добровольцем проекта, может каждый – потребуется только неделю ежедневно по 7 минут заниматься делами (теми самыми микроактами), которые наука считает стимуляторами положительных эмоций.

«Микроакты радости фокусируют нас на хорошем и тех методах, которые могут сделать нашу жизнь еще лучше. Это очень важно в такие мрачные времена, именно так мы приносим свет» — Элисса Эпель, профессор психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, одна из разработчиков проекта Big JOY.

Эмме Беддингтон в этом году 50, и, как она сама признается: «Научиться получать больше радости от жизни становится для нее все более актуальным». Именно поэтому без излишней романтизации, но с исследовательским интересом она дала Big JOY шанс.

День 0: Начало работы

Подготовка к неделе повышения оптимизма началась с регистрации в программе, а закончилась предложением послушать запись смеющихся людей. Вайб ситкома? Да, он, и Эмме эта фальшивость не понравилась. Так же, как и не пришлась по вкусу пугающе глубокая анкета:

«Удовлетворены ли вы своей жизнью в целом?»

«Чувствуете ли вы себя удовлетворенной своими отношениями и дружбой на этой неделе?»

«Насколько человечной вы чувствуете себя с другими?»

Кстати, утром и вечером в программе нужно заполнять анкету самочувствия, чтобы разобраться со своими положительными и отрицательными эмоциями и тем, в какой степени их испытываешь. Сложно, но интересно и полезно.

День 1: Праздник чужой радости

Первый день — первое задание. Нужно выбрать среди знакомых одного или нескольких человек и попросить их рассказать о чем-то вдохновляющем или забавном, что недавно произошло в их жизни, порадовало или стало поводом для гордости. В ответ нужно кивнуть, улыбнуться (искренне!) и ответить, например, так: «Должно быть, это было здорово!» (лучше смотреть по ситуации, иногда именно такая фраза все-таки неуместна).

Это задание доставляет Эмме, опросившей приятелей, с которыми поет в хоре, гораздо больше удовольствия. Обсуждается все: и рождение внуков, и наблюдение за птицами, и восторг, который приносит музыка (в этой истории — валлийские народные песни). Сразу после выполнения задания и в конце дня Big JOY просит оценить настроение — и оно отличное. Более того, Эмма не ограничивается одним днем, продолжает интересоваться жизнью друзей и радоваться вместе с ними и за них.