4 мысли (и сэлф-хэлп карточки!) против тревоги и депрессии

30 нежных (и не очень) напоминаний, которые помогают жить, собрал в колоду «Рецепт равновесия» Кирилл Сычёв — врач-психиатр и психотерапевт, автор книги «Так себе: самотерапия для тех, кто устал от депрессии, тревоги и непонимания» и телеграм-канала «Доктор Сычёв». А мы выбрали из нее несколько ментальных тузов и попросили эксперта их прокомментировать.
«Не превращай свою жизнь в психотерапию с утра до вечера…»
Когда человек только начинает заниматься психотерапией, часто создается ощущение быстрого улучшения, опоры на что-то, чего раньше в его жизни не было. Это хорошо. Но некоторые люди из этой опоры склонны делать опору единственную. Особенно если у человека сложные жизненные обстоятельства: родственник тяжело болеет, развод, выгорание — да что угодно.
Человек возводит в абсолют инструменты психотерапии. Ему начинает казаться, что день без занятий равен опасности для его зыбкой стабильности. Появляется страх «отката». Хотя по сути своей ментальное состояние не может существовать в вакууме от обстоятельств, постоянно что-то меняется. Нормально чувствовать себя то немного лучше, то немного хуже. И главная цель психотерапии как раз в том, чтобы реально и спокойно смотреть на эти изменения, не боясь их и принимая.
«Не сравнивай свое состояние с тем, что было до болезни…»
Человеческая память устроена достаточно сложно. Когда мы вспоминаем какой-то промежуток своей жизни, мы всегда делаем акцент на одних обстоятельствах и пренебрегаем другими. Поэтому часто люди несколько романтизируют то, как они себя ощущали до болезни. Особенно если с того момента прошло уже несколько месяцев или лет. Начинает казаться, что тогда было отлично, а вот сейчас гораздо хуже. Хотя наверняка состояние менялось даже в течение дня.
Невозможно все время чувствовать себя отлично. Для точности отслеживания динамики того, как вы себя чувствуете удобно вести дневники, отмечая в них баллы по разным шкалам — типа настроения и удовлетворенности моментом. Это все равно будет не слишком надежно, но уже куда более объективно, чем просто воспоминания.
«Вспомни три хороших события последних дней…»
Это упражнение, когда мы занимаемся с человеком индивидуальной психотерапией. Оно, конечно, выглядит несколько иначе и сложнее, чем написано в карточке. Но суть остается прежней — когда общее состояние ментального здоровья ухудшается, человеку часто начинает казаться, что абсолютно ничего хорошего в его жизни не происходит.
В этот момент важно признать, что жизнь сложнее, чем хорошее и плохое. И постараться найти в ней что-то, что пусть и не сильно, но доставило удовольствие, подняло настроение или хотя бы отдаленно напомнило о ценности существования. Как правило, небольшие позитивные вещи происходят каждый день у любого человека: вышло солнце, написал друг, пришла интересная идея, суп из доставки был достаточно вкусный и даже не холодный.
«Ты имеешь полное право затрахать своего врача вопросами про диагноз»
Советская школа психиатрии (да и медицины, в целом), как мне кажется, предусматривала ролевую позицию врача как самого умного и недоступного героя — полубога. А позицию пациента как ведомого несмышленыша с отсутствием каких бы то ни было знаний и прав.
Сегодня все поменялось. Но врачи все еще часто позволяют себе не сообщать полную информацию о состоянии пациента, сознательно (или нет) часто не сообщают диагноз или то, почему была выбрана та или иная тактика лечения. Я считаю это вопиющей проблемой. Мне кажется, что любой человек имеет право понимать что именно с ним происходит и на что опирается в своей логике конкретный врач. Поэтому я советую заранее готовиться к приему и задавать врачу столько вопросов, сколько у вас есть. И даже больше. А обязанность врача, опираясь на свои знания, рассказать всю известную ему информацию по этому вопросу и дать ответы.
Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
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