4 мысли (и сэлф-хэлп карточки!) против тревоги и депрессии

«Не превращай свою жизнь в психотерапию с утра до вечера…»

Когда человек только начинает заниматься психотерапией, часто создается ощущение быстрого улучшения, опоры на что-то, чего раньше в его жизни не было. Это хорошо. Но некоторые люди из этой опоры склонны делать опору единственную. Особенно если у человека сложные жизненные обстоятельства: родственник тяжело болеет, развод, выгорание — да что угодно.

Человек возводит в абсолют инструменты психотерапии. Ему начинает казаться, что день без занятий равен опасности для его зыбкой стабильности. Появляется страх «отката». Хотя по сути своей ментальное состояние не может существовать в вакууме от обстоятельств, постоянно что-то меняется. Нормально чувствовать себя то немного лучше, то немного хуже. И главная цель психотерапии как раз в том, чтобы реально и спокойно смотреть на эти изменения, не боясь их и принимая.