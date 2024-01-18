Без гиперопеки: как привить ребенку ответственность и научить управлять жизнью?

Частая слабость родителей — повышенная тревожность за будущее их ребенка. Можно ли перестать бояться плохих оценок (не поступит ведь!), болезней и несчастных случаев и как принять «суровую» реальность: от увлечения подростка видеоиграми до узкого круга друзей? Инструкцией делятся клинический нейропсихолог Уильям Стиксруд и педагог Нед Джонсон в книге «Самостоятельные дети» от издательства «МИФ».
Примиритесь со своими сильнейшими страхами
Один из важнейших вопросов, которые могут задать себе тревожные родители: «Чего я больше всего боюсь?» Если представить себе наихудший сценарий и возможные пути выхода из положения, можно успокоиться. Вопрос «Что бы я сделал?» и осознание того, что они по-прежнему будут любить и поддерживать своего ребенка, помогает родителям отпустить ситуацию и прекратить попытки ее контролировать, если это невозможно. Давайте немного разовьем эту мысль, рассмотрев некоторые из страхов, которые упоминаются наиболее часто.
«Боюсь, мой ребенок зайдет в тупик».
Возможно, вы обеспокоены тем, что из-за своих текущих ошибок ребенок не получит хорошего образования, не будет иметь навыков, необходимых для успеха в жизни, никогда не заведет настоящих друзей, никогда не женится и так далее. Во-первых, вспомните, с какими трудностями вы сами сталкивались в средней или старшей школе. Эти трудности все еще преследуют вас? Скорее всего, вы выросли и изменились, как изменятся и ваши дети, если им будет предоставлена такая возможность. Помните вопрос, который мы задали во второй главе: чья это жизнь? Что бы ни произошло, будете ли вы любить своего ребенка и делать все возможное, чтобы помочь ему? Конечно да. Ваша обязанность — любить и поддерживать его. Но вы не обязаны защищать его от боли. Да это и не в ваших силах.
«Боюсь, что, если я не буду настаивать на определенной планке и показывать свое неодобрение, мой ребенок подумает, что меня устраивают его плохие поступки».
Многие встревоженные родители, как правило, жестко обращаются со своими детьми: они считают этот путь правильным, пока дети не исправятся, и проявлять мягкотелость в отношениях с детьми до этого момента было бы опасно. Такой подход может привести к тому ,что родители будут только осуждать ребенка. Но, как мы уже выяснили, постоянно пилить ребенка из-за одного и того же (правил поведения за столом, уборки за собой, чистки зубов, выполнения школьных заданий) — контрпродуктивно. На самом деле ребенок, скорее, зайдет в тупик, если будет продолжаться эта негативная тенденция: мы то и дело пытаемся изменить его, а он сопротивляется. Его чувство контроля начинает зависеть от того, сможет ли он не дать нам на него повлиять. Когда наши супруги, родители, братья, сестры или друзья дразнят нас, желая, чтобы мы изменили ту или иную привычку, нам меньше всего хочется это делать.
«Я боюсь, что, если хоть на мгновение утрачу бдительность, моего ребенка обидят или даже убьют».
Если вы больше всего боитесь, что ребенка похитят по дороге в школу или он станет жертвой нападения или ДТП, наш ответ будет таким.
Во-первых, не забывайте, что сегодня самая безопасная эпоха, и поймите, что ваши страхи вытекают из весьма искаженного мировосприятия. Уровень преступности и смертность в ДТП — самые низкие за последние несколько десятилетий. Все дело в нашем восприятии опасности Мы пытаемся все обезопасить и продезинфицировать, но это совершенно бессмысленно. Возьмем, к примеру, сферу игрового оборудования, как Ханна Розин в статье для журнала Atlantic. Были предприняты большие усилия, чтобы убрать с игровых площадок все опасные предметы, и теперь на детских площадках осталось мало возможностей для исследований и творчества. Несмотря на это, отмечает Розин, «наше пристальное внимание к безопасности не оказало какого-то серьезного влияния на число несчастных случаев на детских площадках».
Во-вторых, если вы хотите, чтобы ваши дети были в максимальной безопасности, лучше всего дать им возможность получить собственный опыт и научить их рассуждать здраво. Позвольте шестилетнему ребенку залезть на дерево и упасть — тогда он поймет важные вещи о риске и о том, как он владеет своим телом. Даже если он сломает руку и окажется в гипсе, ему будет полезно знать, что он пережил кое-что страшное и стал сильнее. Обычно опыт лучший учитель, чем слова. Более того, в следующий раз ребенок задумается. Вашим детям нужно тренироваться идти на не смертельный риск и справляться с ним. В конце концов, жизнь не может пройти совсем без риска — мы постоянно рискуем в любви, на работе, с финансовыми вложениями.
Займите позицию принятия без осуждения
Вернер Эрхард еще в 1970-х годах сделал знаменитой фразу «Что есть, то есть». Сегодня мы можем сказать: «Вот то, что есть» или «Все это хорошо». Это еще один способ показать, что разумно принимать мир таким, какой он есть. Применительно к людям это способ выразить то, что нужно любить окружающих со всеми их недостатками. Общим знаменателем всех болезненных ситуаций является желание изменить текущую реальность («Мне нужно, чтобы мой ребенок лучше учился в школе, совершенствовал навыки общения, был менее озабоченным, ел больше [или меньше, или лучше], меньше увлекался видеоиграми и соцсетями», и так далее).
В книге «Быстрое избавление от эмоционального расстройства» (Rapid Relief from Emotional Distress) Гэри Эмери и Джеймс Кэмпбелл рекомендуют нам научиться мириться с реальностью, сначала честно восприняв ее такой, какая она есть. Они выступают за формулу, известную как ACT: принять (accept), выбрать (choose), действовать (take action). Применительно к вашим детям это может выглядеть так:
Я принимаю то, что мой ребенок плохо учится / не имеет друзей / не умеет читать, и я считаю это частью его собственного пути.
Я выбираю представление о себе как о спокойном, сопереживающем родителе, который всегда поддерживает сына.
Я буду действовать, предлагая помощь, сосредоточившись на сильных сторонах своего ребенка, устанавливая ограничения, где это необходимо, и демонстрируя на собственном примере, как нужно принимать ситуацию и думать о самом себе.
Кроме того, я буду обращаться за помощью к другим, если моему ребенку нужна будет помощь в чтении, математике или в любой области, где кто-то третий сможет помочь ему больше, чем я.
Принять не означает одобрить, оправдать или смириться с оскорблением. Это значит признать реальность такой, какая она есть, а не внутренне противостоять ели полностью ее отрицать.
Принятие — это очень сильная позиция. Во-первых, принимая своих детей такими, какие они есть, вы уважаете их. Принятие — это тоже выбор, и, выбирая принятие того, что «есть то, что есть», мы повышаем чувство контроля над ситуацией. Это противоположно ситуации, когда мы думаем, что должны изменить то, чего изменить не можем. (Почему у моего сына СДВГ? Почему у моей дочери анорексия? Почему это случилось со мной?)
Наконец, если мы начнем с принятия, мы будем эффективнее устанавливать лимиты и ограничения. Принятие повышает нашу гибкость и позволяет реагировать вдумчиво, а не инстинктивно или эмоционально. Примите к сведению, что, судя по нашему опыту, ваш ребенок, вполне вероятно, такой, каким он должен быть прямо сейчас. Это не значит, что мы не желаем детям лучшего будущего. Просто на данный момент нет никаких доказательств того, что они действительно сбились с курса.
Что делать сегодня вечером
- Общайтесь со своим ребенком наедине, в идеале, без гаджетов. Если у вас не один ребенок, по очереди проводите время с каждым из детей. Это удивительно полезно детям и поможет вам насладиться общением с ними. Кроме того, это внушит детям чувство, что они — ваш приоритет.
- Если вы сильно встревожены, предпринимайте что-нибудь, чтобы справиться с этим состоянием. Лечение тревожных расстройств — лучшее, что можно сделать для себя и своей семьи. Рассмотрите когнитивно-поведенческую терапию: там можно обучиться очень эффективным методам выявления и «обработки» искаженных и непродуктивных мыслей, которые и провоцируют повышенную тревожность. Учитесь медитировать. Займитесь йогой. Занимайтесь регулярно. Чаще бывайте на природе. Больше спите. Больше общайтесь с друзьями, если это помогает вам чувствовать себя спокойно.
- Не принимайте решений за ребенка, руководствуясь страхом. Если вы поймаете себя на мысли: «Боюсь, если я не сделаю этого сейчас, то...» — немедленно остановитесь. Делайте то, что кажется вам правильным сейчас, а не то, что будто бы должны, потому что, если вы этого не сделаете, случится то, чего вы так боитесь.
- Если ребенок испытывает трудности, каждый день разрешайте себе тревожиться из-за его проблем в какой-то определенный короткий промежуток времени. Буквально запишите это в свой ежедневник. Так ваш мозг поймет, что гораздо безопаснее тревожиться не весь день.
- Помните, кто за что отвечает: невозможно круглосуточно нести ответственность за благополучие своих детей.
- Если вы очень переживаете за своего ребенка-подростка и много раз обсуждали эти проблемы, напишите ему небольшое письмо с кратким изложением ваших тревог и предложением любой помощи, какая может ему понадобиться. Затем пообещайте, что не будете поднимать эту тему в течение месяца. Если нарушите обещание (а вы его непременно нарушите), извинитесь и подтвердите его.
- Возьмите лист бумаги и проведите вертикальную линию посередине. В левой графе запишите следующие утверждения: «Ничего страшного, что у Джереми есть трудности с учебой», «Ничего страшного, что у Сары сейчас нет друзей», «Ничего страшного, что у Бена сейчас депрессия». В правой графе запишите мысли, которые приходят вам на ум в ответна эти утверждения (вероятно, в опровержение).
Затем проанализируйте эти спонтанно возникшие мысли. Задавайте следующие вопросы: «Абсолютно ли я уверен, что эта мысль верна?», «Каким бы я был человеком, если бы так не думал?». Это упражнение для автоопроса, разработанное писателем и лектором Байрон Кейти совместно с другими учеными, может стать полезным инструментом для выявления мыслей, из-за которых вы попадаете в ловушку негативного мировосприятия.
- Создайте план снижения стресса для себя. Можете ли вы больше времени уделять физической нагрузке? Больше спать? Что вас успокаивает и как увеличить присутствие этого фактора? Не жертвуйте своим эмоциональным самочувствием ради того, чтобы всегда быть к услугам своих детей. Выделите немного времени исключительно для себя.
- Демонстрируйте принятие себя таким, какой вы есть, и рассказывайте об этом детям.
Комментарии (0)