Без гиперопеки: как привить ребенку ответственность и научить управлять жизнью?

Примиритесь со своими сильнейшими страхами

Один из важнейших вопросов, которые могут задать себе тревожные родители: «Чего я больше всего боюсь?» Если представить себе наихудший сценарий и возможные пути выхода из положения, можно успокоиться. Вопрос «Что бы я сделал?» и осознание того, что они по-прежнему будут любить и поддерживать своего ребенка, помогает родителям отпустить ситуацию и прекратить попытки ее контролировать, если это невозможно. Давайте немного разовьем эту мысль, рассмотрев некоторые из страхов, которые упоминаются наиболее часто.

«Боюсь, мой ребенок зайдет в тупик».

Возможно, вы обеспокоены тем, что из-за своих текущих ошибок ребенок не получит хорошего образования, не будет иметь навыков, необходимых для успеха в жизни, никогда не заведет настоящих друзей, никогда не женится и так далее. Во-первых, вспомните, с какими трудностями вы сами сталкивались в средней или старшей школе. Эти трудности все еще преследуют вас? Скорее всего, вы выросли и изменились, как изменятся и ваши дети, если им будет предоставлена такая возможность. Помните вопрос, который мы задали во второй главе: чья это жизнь? Что бы ни произошло, будете ли вы любить своего ребенка и делать все возможное, чтобы помочь ему? Конечно да. Ваша обязанность — любить и поддерживать его. Но вы не обязаны защищать его от боли. Да это и не в ваших силах.

«Боюсь, что, если я не буду настаивать на определенной планке и показывать свое неодобрение, мой ребенок подумает, что меня устраивают его плохие поступки».

Многие встревоженные родители, как правило, жестко обращаются со своими детьми: они считают этот путь правильным, пока дети не исправятся, и проявлять мягкотелость в отношениях с детьми до этого момента было бы опасно. Такой подход может привести к тому ,что родители будут только осуждать ребенка. Но, как мы уже выяснили, постоянно пилить ребенка из-за одного и того же (правил поведения за столом, уборки за собой, чистки зубов, выполнения школьных заданий) — контрпродуктивно. На самом деле ребенок, скорее, зайдет в тупик, если будет продолжаться эта негативная тенденция: мы то и дело пытаемся изменить его, а он сопротивляется. Его чувство контроля начинает зависеть от того, сможет ли он не дать нам на него повлиять. Когда наши супруги, родители, братья, сестры или друзья дразнят нас, желая, чтобы мы изменили ту или иную привычку, нам меньше всего хочется это делать.

«Я боюсь, что, если хоть на мгновение утрачу бдительность, моего ребенка обидят или даже убьют».

Если вы больше всего боитесь, что ребенка похитят по дороге в школу или он станет жертвой нападения или ДТП, наш ответ будет таким.

Во-первых, не забывайте, что сегодня самая безопасная эпоха, и поймите, что ваши страхи вытекают из весьма искаженного мировосприятия. Уровень преступности и смертность в ДТП — самые низкие за последние несколько десятилетий. Все дело в нашем восприятии опасности Мы пытаемся все обезопасить и продезинфицировать, но это совершенно бессмысленно. Возьмем, к примеру, сферу игрового оборудования, как Ханна Розин в статье для журнала Atlantic. Были предприняты большие усилия, чтобы убрать с игровых площадок все опасные предметы, и теперь на детских площадках осталось мало возможностей для исследований и творчества. Несмотря на это, отмечает Розин, «наше пристальное внимание к безопасности не оказало какого-то серьезного влияния на число несчастных случаев на детских площадках».

Во-вторых, если вы хотите, чтобы ваши дети были в максимальной безопасности, лучше всего дать им возможность получить собственный опыт и научить их рассуждать здраво. Позвольте шестилетнему ребенку залезть на дерево и упасть — тогда он поймет важные вещи о риске и о том, как он владеет своим телом. Даже если он сломает руку и окажется в гипсе, ему будет полезно знать, что он пережил кое-что страшное и стал сильнее. Обычно опыт лучший учитель, чем слова. Более того, в следующий раз ребенок задумается. Вашим детям нужно тренироваться идти на не смертельный риск и справляться с ним. В конце концов, жизнь не может пройти совсем без риска — мы постоянно рискуем в любви, на работе, с финансовыми вложениями.