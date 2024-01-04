Каникулы без драм: как не поссориться с родственниками?

Как защищаться

Если беспокоит этот вопрос, то, скорее всего, вы заведомо более слабый человек в общении, которое вам неприятно. А собеседник получает при этом эмоциональную выгоду — он видит вашу реакцию и чувствует, что оказывает влияние. И может повторить этот успешный для него трюк снова.

Так обычно себя ведут люди с заниженной самооценкой. Когда они видят, что могут вывести других из себя, спровоцировать на эмоции, то таким извращенным образом получают подтверждение своей важности — они видят, что другому не все равно. И совершенно безразлично, с каким знаком будет эта реакция — плюсом (положительная) или минусом (негативная).

Поэтому, когда кто-то постоянно нападает на ваши границы, он побеждает, а вы оказываетесь в эмоциональном проигрыше. Что же делать? Самый действенный совет — обратиться к психотерапевту и поработать с вопросами границ и самооценкой. Это действует всегда, но требует времени, усилий и денег. Поэтому к каникулам или даже к одному ужину, когда общение с родственниками так концентрированно, вы вряд ли успеете прокачать все навыки «психологической самообороны» за один сеанс.

Что же делать, если вы оказываетесь за праздничным столом, больше напоминающим поле боя? На этот случай есть несколько рекомендаций.

Повторяющийся болезненный сценарий

Предупрежден — значит, вооружен. По прошлому опыту вы знаете, что будет происходить, и можете подготовиться. Есть какой-то стандартный сценарий, по которому этот процесс развивается: поднимаются определенные (часто одни и те же) темы, возникают одни и те же реакции у вас и у близких. Сядьте заранее и проанализируйте — кто начинает разговор, в какой момент вы эмоционально включаетесь, что именно вас цепляет. Продумайте возможные варианты ответов, чтобы повернуть беседу в другую сторону.

Когда вы осознаете весь сценарий, по которому идет разговор, вам сразу станет легче, ведь вы получите больший контроль над происходящим. Все станет выглядеть очевидно и предсказуемо, а знание сюжета наперед поможет вам спланировать альтернативное развитие событий. Но для этого нужно критически осмыслить ситуацию предварительно, чтобы снова не оказаться пойманным в моменте.

Разговором управляет тот, кто задает вопросы

Наша цель — сохранить спокойствие, а для этого нужно держать в уме цель коммуникации. Ваша задача — не ввязываться в разговор, который атакует ваши границы, ведь из него крайне сложно выйти победителем: вас задевают за больное. А люди, которые уже «нападали» и получали эмоциональную реакцию, обязательно захотят сделать это снова, ведь раньше у них получалось.

Но вы уже проанализировали сценарий и знаете, как эти беседы начинаются, поэтому просто избегайте их!

Каким образом? Есть два варианта:

Можно сказать, что вы не хотите обсуждать данную тему. Это часто встречающийся совет, но он сработает, только если у всех участников свои хорошие границы, и они уважают чужие: «Не хочет говорить — значит, это не мое дело». В противном случае такой ответ вызовет только еще больше вопросов, а нападение усилится.

Второй вариант — менять тему беседы. Вы хорошо знаете своих близких, поэтому заранее приготовьте отвлекающие вопросы на темы, которые они любят. Помните, что разговором управляет тот, кто спрашивает. Ответ: «Я не хочу об этом разговаривать» или «Давай поговорим о чем-то другом» ни к чему не приводит, потому что вы в пассивной позиции и защищаетесь. Вряд ли собеседник начнет придумывать новый топик вместо интересного для него разговора. Поэтому переходите в активную позицию и задавайте такие вопросы, которые удобны вам.

Избавьтесь от цели кого-то переубедить

Иногда не все удается предусмотреть, и спор разгорается — каждый отчаянно отстаивает свою позицию. В таком случае нужно отказаться от цели склонить человека на свою сторону (ведь если нет борьбы мнений, то нет и конфликта!). Очень часто мы думаем, что собеседник чего-то не знает или не понимает. «Я тебе сейчас расскажу, и ты поймешь», «Ты неправильно представляешь себе ситуацию, сейчас я объясню» — эта позиция очень распространена, однако спешу вас огорчить – никого нельзя переубедить.

Мнения людей формируются под влиянием их жизненного опыта и ценностей, и они неосознанно фильтруют информацию так, чтобы она подтверждала их точку зрения, а противоречащие сведения часто просто отсекаются или объявляются ненадежными. Поэтому ваш собеседник может только сам захотеть поменять свой взгляд, но вряд ли это произойдет под давлением и по причине вашего убеждения.

Люди не хотят быть побежденными. Более того, когда вы подвергаете сомнению позицию другого человека, он воспринимает это как нападки на свою личность. Возможно, вы замечали, как критика может ранить вас. Поэтому не стоит переубеждать маму, которая напоминает про тикающие часики, что у вас своя стратегия.

В ситуации разногласия мягко акцентируйте внимание собеседника на том, что у вас своя жизнь, а у него своя, вы понимаете, что за вас волнуются, но с вами все в порядке.

Англичане называют эту тактику agree to disagree («согласиться в том, что мы не согласны друг с другом» в дословном переводе), и она очень хорошо помогает. Конечно, для нее потребуется большой заряд спокойствия.

Чтобы тактика agree to disagree сработала, ваш собеседник тоже должен быть настроен на мир в семье. Когда человеку нужно одержать эмоциональную победу и почувствовать свою важность, то договориться будет сложнее. Но продолжайте свою линию, что точек зрения может быть две, и у вас нет задачи выбрать лучшую, предлагайте захватывающие темы для спокойного разговора, и все получится.

Позаботьтесь о себе

Еще два совета. Во-первых, все удается лучше с практикой. Границы можно демонстрировать в огромном количестве ситуаций — делайте это. Тогда близкие постепенно привыкнут к тому, что у вас есть своя жизненная позиция, вы не стесняетесь ее высказывать и не позволите ставить под сомнение.

Во-вторых, важно понимать, что только вы управляете своим состоянием. Оно волнует только вас, и никто другой о нем не позаботится просто потому, что никто другой вас не поймет так, как вы сами.

Повторюсь, все вопросы, которые мы анализируем, прорабатываются не только самостоятельно, но и в терапии. И очень помогает сочетание этих тактик, тогда вышеприведенные советы становится гораздо проще применять. В безопасной атмосфере можно высказать воображаемому оппоненту то, что не получается в реальности, проработать накопившиеся эмоции и найти мир в душе.

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