Методика хевенинга: как перепрограммировать мозг, избавиться от тревоги и заблокировать плохие воспоминания?

В процессе эволюции организм человека получил ресурсы, позволяющие ему излечиваться от стресса и травм. Продолжая изучать связь между разумом и телом, мы можем разрабатывать новые стратегии. Методика хевенинга — один из моих любимых навыков. Она очень простая и эффективная, а в отличие от лекарств у нее нет побочных эффектов.

Хевенинг меняет мозговые волны, тем самым успокаивая разум.

Я убедилась в этом на собственном опыте, увидев на дисплее медицинского прибора свою мозговую активность. Впервые услышав о хевенинге, я была настроена скептически. Все казалось слишком простым, чтобы быть правдой. Братья Руден (врач и стоматолог), которые изобрели эту технику, не проводили исследований того уровня, к которому я привыкла. Обычно новые медицинские методы лечения проходят через рандомизированные контролируемые испытания (РКИ) — исследования, которые отличаются высоким уровнем строгости. В них эффект плацебо (контрольная группа, не подвергаемая вмешательству) или эффективность «золотого стандарта» (лучшее на данный момент лечение) сравниваются с новым вмешательством, где каждая группа набирается случайным образом. Хотя братья Руден и изучили результаты исследований, чтобы понять, какая техника прикосновений наиболее эффективна, до РКИ у них дело так и не дошло. С другой стороны, методика появилась совсем недавно, и все еще впереди.

Прикосновения по методу хевенинга увеличивают количество медленных, спокойных мозговых волн. Вы можете касаться себя сами, благодаря чему эти упражнения можно выполнять самостоятельно, в любом месте и в любое время.

За техникой хевенинга стоит идея о том, что человек может стимулировать дельта-волны за счет различной активности. Мозг, подобно нашему сердцу, пронизан электрическими сигналами. Если электрическую активность сердца измеряют с помощью ЭКГ (электрокардиография), то для мозга используется ЭЭГ (энцефалография). Специалисты называют методики, в которых они используются, психосенсорными техниками.

Дельта-волны по своей природе оказывают успокаивающее воздействие. Они генерируются, когда мы расслабляемся в конце дня или погружаемся в глубокий сон. В большинстве случаев, когда преобладают дельта-волны, других волн (например, гамма-волны, связанные с мышлением и бдительностью) становится меньше. Во время изучения данной методики я наблюдала этот процесс в реальном времени.

У меня это изменение произошло, когда я вспоминала о самом страшном событии в своей жизни. Теперь это воспоминание изменилось навсегда. В апреле 2015 года я работала в медицинской школе в Непале. Я находилась в своей квартире в Патане, в долине Катманду, когда произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Здание трясло так сильно, что я слышала треск стен. Когда я побежала вниз по лестнице, казалось, что ступени стали жидкими и двигаются во всех направлениях. Это было сюрреалистичное зрелище — твердые предметы теряли свои свойства и рассыпались. Я была в ужасе. [...]

Если вы хотите услышать мою историю и узнать о разрушительных последствиях той катастрофы, то можете ознакомиться с моим выступлением на конференции TEDx «Путь от героя к смирению», а также зайти на наш некоммерческий сайт Global Familymed Foundation, где вы можете поддержать учебную больницу Патана — Патанскую академию наук о здоровье (Patan Academy of Health Sciences, PAHS). Эта трагедия жила в моей голове до тех пор, пока три года спустя я не узнала о хевенинге и не перепрограммировала те самые воспоминания.

Идея хевенинга возникла благодаря исследователям, которые прикрепляли участникам мониторы ЭЭГ и просили их выполнять простые действия. Они видели, какие действия способствуют увеличению числа и интенсивности успокаивающих дельта-волн мозга. Так исследователи обнаружили один из способов самоисцеления организма. Как оказалось, мягкие прикосновения рукой к трем участкам тела способствуют самым сильным дельта-волнам. Причем это те самые участки, которые мы все используем, когда нам нужно успокоиться.