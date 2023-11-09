Сверхчувствительность головного мозга (и не только): как стать гением и оградить себя от ментальных перегрузок?

Слишком много, слишком громко, слишком быстро

За любой дар нужно платить. Цена дара чувствительного человека — это обратная сторона глубокой и тщательной обработки информации мозгом, который и служит источником суперспособностей. Такой мозг поглощает ментальную энергию: он работает на пределе возможностей постоянно и, как результат, часто нуждается в отдыхе. Более того, он нуждается в пространстве. Ему требуется немного больше времени, немного больше терпения, немного больше тишины и спокойствия. Если все эти условия обеспечены, дары чувствительности проявляются во всей полноте, а чувствительный мозг устремляется к вершинам гениальности, глубоко и всесторонне обрабатывая каждую крупицу информации.

Однако, если эти условия отсутствуют, перегруженный мозг, находясь под постоянным давлением, в спешке и стрессе, не в состоянии переварить всю поступающую информацию. Физическая и эмоциональная нагрузка переполняет его, как белье, не помещающееся в стиральную машину. И перегрузка — это цена за высокую восприимчивость к окружающей среде и одна из самых масштабных трудностей, с которой сталкиваются все чувствительные люди.

Как же быть, если вы чувствительное создание в не особо чувствительном мире? Как справляться с многолюдными помещениями, напряженными графиками и слишком шумными местами? Что делать, если вы обладаете чудесными дарами, но ваши потребности в обществе считаются неудобными? Если вы хотите использовать свои дары на благо всего мира, но для этого вам нужны спокойствие, тишина и отдых?

Распространенные причины перегрузки

Любой чувствительный человек рано или поздно сталкивается с перегрузкой, и не единожды: она настигает на работе, когда вы заботитесь о детях или в общении. Ниже приведены самые распространенные причины перегрузки. Это не полный список, и, возможно, вы не найдете там того, что влияет именно на вас.

Итак, что из перечисленного вас утомляет и изматывает?

Чрезмерные сенсорные раздражители (толпа, громкая музыка, как повторяющиеся, так и разрозненные звуки, перепады температуры, запахи, яркий свет).

Переживания, тревожность, навязчивые мысли. Чужие эмоции, особенно негативные, такие как осуждение, стресс или гнев.

Ваши собственные эмоции.

Активное общение и большое количество планов. Строгие дедлайны, загруженные графики или быстрая смена видов деятельности.

Большое количество информации или печальные новости (например, просмотр информационных программ по ТВ или прокручивание ленты новостей). Перемены (иногда даже позитивные, например работа мечты или долгожданный ребенок).

Новизна, сюрпризы и неопределенность. Хаотичное расписание или нарушение привычного образа жизни.

Беспорядок вокруг (например, в комнате или на рабочем столе).

Выполнение заданий (даже знакомых) под контролем (например, аттестация на работе, спортивные соревно- вания, печатание на клавиатуре, когда кто-то наблюдает, публичное выступление или, возможно, даже ваша собственная свадьба).

Слишком большое количество вещей, которые одновременно требуют вашего внимания.

Факторы из списка выше могут влиять на любого человека вне зависимости от уровня его чувствительности, особенно если что-то из перечисленного происходит одновременно. Однако чувствительные люди быстрее достигают пика перегрузки и острее ощущают ее.

Почему так происходит? Представьте, что вы носите с собой невидимую корзину. У некоторых она большая, а у некоторых, чувствительных, — гораздо меньше. Мы не выбираем размер корзины; каждый человек рождается со своей нервной системой и определенной способностью справляться с раздражителями. Вне зависимости от размера корзины каждый звук, каждая эмоция и каждый запах чувствительными людьми ощущаются острее — так считает трудотерапевт Ларисса Гелерис, работающая с детьми и взрослыми с нарушениями обработки сенсорной информации.

Если корзина пуста, вы ощущаете скуку, беспокойство или даже подавленность. Если же она переполнена, вы испытываете стресс, усталость и потрясение, возможно, вы даже паникуете, злитесь или чувствуете себя беспомощным.

У каждого свой порог толерантности к раздражителям; каждый старается сделать так, чтобы корзина была заполнена до идеального уровня — ни больше ни меньше. Так, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) постоянно ощущают, что их корзина пуста. Поэтому они барабанят пальцами по столу или подпрыгивают на стуле во время урока, пытаясь взбодриться.

У чувствительных людей все ровно наоборот: их корзина быстро переполняется даже от повседневной деятельности, например рабочего дня или заботы о детях. Ларисса Гелерис объясняет это так: «Как только корзина переполняется, все выплескивается наружу, и тогда мы видим эмоциональную дисрегуляцию или перегрузку. По сути, сенсорная система говорит: “Нет, всё, я больше не могу. Я достаточно переварила и отфильтровала, я перегружена и больше не способна справляться со всем этим”».

Для Гелерис аналогия с корзиной — больше, чем просто теория, потому что она и сама чувствительный человек: «По крайней мере, так считает мой психотерапевт», — со смехом говорит она во время нашей беседы. Так что ее корзина часто переполняется. Нередко это случалось, когда она меняла подгузники своей трехмесячной дочке: та плакала, игрушки были разбросаны по полу, а содержимое подгузника — боль, знакомая всем родителям, — было повсюду. В результате Ларисса чувствовала себя перегруженной и не могла сдерживать эмоции: «Я буквально чувствовала, что держусь из последних сил», — вспоминает она. Вдобавок она не так давно перенесла сотрясение мозга. Из-за травмы ей стало физически и морально тяжело находиться в ограниченном пространстве, поэтому у пеленального столика она ощущала себя как в ловушке: «Я посмотрела вокруг себя, увидела бардак, эти игрушки и просто разрыдалась», — признается она. Паника отступила лишь когда на помощь пришел муж: он убрал все игрушки и спас ее от сенсорной атаки.