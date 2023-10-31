Инструкция к подросткам: как общаться, чтобы сохранить их доверие и поддержать самооценку?

Примерять на себя нужно не только фэшн-новинки, но и актуальную психологию. Тон в детском воспитании задают стильные петербургские родители — выстраивают отношения с детьми по прогрессивным восточным моделям (например, дрим-тим Павловы — адепты японской системы «икудзи»). Следуем за трендами и делимся шпаргалкой на случай важных переговоров с зумерами! Почему нужно смириться с вечным ответом «не знаю» и как поддержать молодого человека правильно, а не токсично — читаем в книге «Пара важных слов. Корейские секреты воспитания счастливого и уверенного в себе ребенка» от эксперта по воспитанию Ли Ен Чжэ.
Дождитесь, пока ребенок захочет сам рассказать о том, что его беспокоит
Когда ребенок превращается в подростка (а происходить это начинает примерно в средней школе), он начинает постоянно повторять одно и то же: «Не знаю». Что бы вы у него ни спросили, ответ будет один — «Не знаю». От этого становится тяжело на душе и труднее дышать.
— Как в школе дела?
— Не знаю.
— Как контрольная прошла?
— Не знаю.
— Мы так давно не ходили никуда покушать. Сходим куда-нибудь?
— Не знаю.
— С кем сегодня пойдешь гулять?
— Не знаю.
Действительно, звучит довольно глупо, не правда ли? Ведь всякий знает, хорошо или плохо идут дела в школе, если он в ней постоянно бывает. И как можно ответить на вопрос «Какие у тебя планы?» — «Не знаю», если самостоятельно договаривался о встрече? Поразительно. Такой ответ вызывает лишь раздражение и негодование. В довершение всего вам начинает казаться, что ребенок над вами издевается. «Не знаешь? Это что за ответ такой? А кто знает?» «А что ты знаешь?! Совсем дурак?»
Я сам бесчисленное множество раз слышал фразу «Не знаю» от сына. Сначала я тоже постоянно злился, но позже понял, что у этого ответа есть две причины. Во-первых, ребенок не хочет попасться на крючок родителей. Ведь если он ответит на вопрос, родители обязательно найдут к чему придраться. Дети с самого детства попадают в такие ситуации.
— Хороший ребенок разве будет так много телевизор смотреть?
— Нет, не будет.
— Ну а ты почему постоянно в телевизор смотришь? Ты что, плохой ребенок?
— Нет… — Вот тогда иди книжку почитай!
— Хорошо…
Ребенок просто спокойно смотрит телевизор, когда родители, проходя мимо, начинают задавать вопросы, на которые ребенок по наивности отвечает. И вот тут мама или папа находят что-то, за что можно зацепиться, и манипуляцией заставляют ребенка выключить телевизор. Этот же способ родители используют, чтобы повлиять на поведение детей: «Если ты будешь таким упрямым, как думаешь, придет к тебе Дед Мороз или нет?» Или заставить их учиться: «Как ты думаешь, ты сможешь чего-то в жизни добиться, если не будешь усердно учиться?» Вступая в диалог и отвечая на эти вопросы, ребенок неизменно попадается на крючок родительской манипуляции. И количество таких ситуаций в жизни ребенка очень много. Ведь исход разговора предопределен.
Со временем ребенок в качестве защитной реакции начинает избегать вообще каких бы то ни было диалогов с родителями. И какой же самый действенный способ избежать разговора? Дать сильнейший отпор. Фразу «Не знаю» можно назвать самой эффективной для завершения диалога, который еще даже не начался. С момента, когда ребенок осознает это, он начнет отвечать одинаково на любой вопрос, заданный родителями. Так удается убить двух зайцев одним ударом: заставить родителей замолчать и избежать расставленных ими ловушек.
Второе значение этого ответа — «я не хочу говорить». В процессе взросления ребенок обязательно обзаводится секретами. Возможно, ему кто-то нравится, возможно, он недоволен жизнью или чувствует себя неполноценным, и ему не хочется говорить об этих вещах. Между тем родители постоянно устраивают мелкие допросы. Возможно, подросток хочет избежать разговора о школе или не хочет говорить, с кем он собирается встретиться, но родителям обязательно нужно это узнать. Какой самый простой выход из такой ситуации может найти ребенок? Естественно, он захочет закончить расспрос с помощью слов «не знаю». Если подросток ответит фразой «Я не хочу об этом говорить», родители обязательно попытаются выяснить причину такого нежелания. Так что «не знаю» является тузом в рукаве, способным отбить все встречные вопросы. Поэтому дети так часто произносят эти слова.
Тем не менее родители начинают злиться в ответ и переходят в атаку: «Как это ты не знаешь? Что за бред? Ты издеваешься?» Родителям невдомек, что своими резкими и грубыми словами они только увеличивают дистанцию между собой и детьми, делая так, что дети начинают еще сильнее закрываться и уходить в себя. Однако у «не знаю» есть еще два скрытых смысла.
- «Я не желаю об этом думать». (Отстаивание своего права решающего голоса.)
- «Зачем вы вообще задаете мне такой немыслимый вопрос?» (Критика родителей.)
У взрослых тоже есть темы, на которые они не хотят говорить. Понравится ли вам, если кто-то попытается заставить вас говорить о том, о чем вы говорить не хотите? Конечно, нет. Подростки от взрослых в этом не отличаются. Но в попытках обойти ловушку они злят родителей. Насколько же это должно быть неприятно и досадно! В итоге ребенок приходит к выводу, что мама и папа не самые лучшие собеседники для здорового диалога, и пытается как можно меньше общаться с родителями. Бесспорно, родители поступают так исключительно из желания помочь. Но насильно заставлять ребенка говорить не лучшая идея.
- «Да что ты не знаешь?»
- «Почему ты с нами не разговариваешь?»
- «Что тебя, в конце концов, не устраивает?»
- «Как так не знаешь? Совсем дурак?»
Все эти фразы заставляют губы подростка еще крепче и плотнее сжиматься. Если вы видите, что ребенок не хочет обсуждать что-либо, лучшим выходом будет просто оставить его в покое. Иначе вы только плотнее захлопнете дверь в его сердце и окончательно испортите ваши отношения. Есть еще кое-что важное. Слишком сильное нетерпение и горячий интерес родителей к делам ребенка также могут привести к отдалению и желанию ребенка закрыться в себе. Если вы будете молчать, удержитесь от первого шага, его в итоге сделает ребенок, которому нужно будет высказаться. Ведь даже обвинение сохраняет за обвиняемым право на молчание. Я уверен, что, когда ребенок не хочет делиться чем-то (даже если вам не по себе от этого), лучший выход — дать ему время и терпеливо ждать.
Пять шагов к более качественному общению с ребенком
- 1. Нет поучительным лекциям.
Родители всегда хотят сказать что-нибудь, что может помочь ребенку. Отсюда и берут начало поучительные лекции. Однако вместо того чтобы проводить воспитательные монологи, вам нужно выйти на диалог. В диалоге обе стороны могут выражать свои мысли на равных. Родители должны внимательно слушать то, что говорят дети.
- 2. Нет нападкам.
Подростки могут говорить что-то шокирующее, что не вписывается в представления взрослых о морали. Могут выдать что-то неприличное. Не ругайте и не нападайте на них за это. Нападки и критика обрывают диалог. Научитесь терпению.
- 3. Цените точку зрения ребенка.
Внимательно прислушивайтесь к его мнению и покажите, что для вас оно ценно. Вас может удивить, как сильно это повлияет на желание подростка чем-то поделиться с вами.
- 4. Сдерживайте себя во время разговора.
Родители вообще очень много говорят. Старайтесь высказывать не больше половины того, что у вас в голове. Диалог состоится, только если вы будете внимательно следить за тем, что и как вы говорите.
- 5. Говорите, невзирая на время и место.
Пытайтесь заговорить с ребенком каждый раз, когда выпадает удобный случай. Вместо того чтобы выделять определенное время на разговор, пытайтесь завести диалог, пока едете в машине, обедаете или сидите на диване. Не откладывайте. Вы не должны упускать шанс, который вам предоставляет настоящее.
Направляйте ребенка в будущее, а не в прошлое
Заветным желанием любого родителя является светлое будущее ребенка. Но часто родители неосознанно толкают детей к прошлому, в противоположное от желаемого направление. Мамы и папы, у которых фразы «Зачем ты так поступил?», «Я же говорил не делать так!» вошли в привычку, неосознанно сковывают поведение и мысли ребенка прошлым. Разумеется, начинается все с момента, когда ребенок игнорирует сказанное родителями. Например, малыш не удовлетворен или разочарован желанной игрушкой, от которой мама его отговаривала. То же самое происходит, когда ребенок, игнорируя просьбы не бегать и не прыгать, продолжает это делать и в итоге плачет из-за разбитой коленки. Все это результат непослушания.
Но не слушаются родителей не только малыши. Разочарование в своих решениях — обычное дело и для выросших детей. Представьте, как изводит себя молодой человек, поступивший на специальность, против которой были родители. И как он переживает по поводу трудоустройства после получения диплома. А что чаще всего можно услышать от родителей в моменты, когда ребенок разочарован в принятых им из-за упрямства решениях? «Ну вот видишь! А я что говорил?» Слова, за которыми стоит сожаление. Я сам постоянно их повторял, и в эти моменты мной двигало исключительно сострадание к сыну. Но давайте взглянем на эти слова с другой стороны.
Представьте, что ваш друг или начальник на работе говорит вам то же самое: «Ну вот, а я тебе что говорил?» Вам бы стало досадно. Слова ударили бы по вашему чувству собственного достоинства, не правда ли? Конечно. Потому что на самом деле в них заключено следующее:
- «Ты недостаточно подумал!» (Удар по достоинству.)
- «Твой образ мыслей создает проблемы». (Провокация тревожности)
- «Ты хуже, чем я!» (Унижение.)
- «Конечно, нужно было меня слушать! Я плохого не посоветую!» (Проявление чувства собственного превосходства.)
Есть такой вид ракет, боеголовки которых могут разделяться и поражать сразу несколько целей. Фразы вроде «А я что говорил?» можно сравнить с такими ракетами. Они наносят множественный урон душе и психике ребенка. Первый удар наносится по чувству собственного достоинства. Так вы принижаете и недооцениваете его таланты и аналитические способности. Словами «А я был прав!» родители указывают на собственное превосходство перед ребенком, только что потерпевшим неудачу. Естественно, как я говорил ранее, фундаментом слов «А я что говорил?» является чувство сострадания. Однако родительскому состраданию очень сложно пробиться сквозь стену упреков.
Не кажется ли вам, что сочувствие лучше выразить другим способом? «Тебе должно быть так тяжело! Мама с папой тебя понимают и поддерживают». В этих словах нет и следа нападок, при этом они точно доносят то, что имеют в виду родители. В них ребенок может найти поддержку и утешение. Так родители могут помочь ребенку обрести новые силы.
Родителям может быть неловко напрямую проявлять любовь и желание поддержать ребенка. Поэтому они часто пытаются каким-то образом завуалировать свои истинные чувства. В результате их желание помочь часто выглядит как насмешка. Фраза «А я что говорил?» может служить хорошим тому примером. Существует еще множество фраз с похожим эффектом.
- «Я же говорил, что не получится!»
- «Мы же тебя предупреждали, что будешь жалеть, если нас не послушаешь!»
- «К этому все и шло!»
- «Мы же говорили так не делать, вот нужно тебе было так упрямиться?»
Все эти фразы можно отнести к одной категории. Все они, словно те боеголовки, одновременно бьют по нескольким направлениям: критикуют, принижают и угнетают слушателя. Возможно, в глубине души вам и правда может быть жаль, но ребенок видит только нападки и критику. Это все равно что ударить по щеке человека, которого вы на самом деле хотите погладить. В такой ситуации людям очень сложно наладить диалог.
Думаю, теперь вам понятно, почему ребенок хмурится, когда он слышит: «А я что говорил?» Что в такой ситуации могут сделать родители? Дело в том, что фразы «А я что говорил?», «Я же сказал, что не получится» тянут нас в прошлое. Другими словами, вы говорите: «Ты в прошлом поступил неправильно». Но можем ли мы вернуться в прошлое и исправить наши действия и решения? Нет. Поэтому такие замечания бессмысленны.
Лучшим решением будет сконцентрироваться на настоящем и будущем.
- «Мама же тебе говорила, что не нужно покупать эту игрушку?» — «Это игрушка быстро тебе надоела. Давай в следующий раз купим что-нибудь получше?»
- «Я же тебе говорила, что упадешь, если будешь так бегать?» — «Давай мы сейчас обработаем тебе коленку, и дальше ты будешь аккуратнее».
- «Я же говорил, что тебе эта французская литература в жизни не поможет! Надо было так упрямиться — «Специальность не решает всего. Давай вместе подумаем, что можно сделать».
Нужно уметь смело стирать прошлое. Перестаньте сетовать на уже принятые решения, смотрите вперед. Твердым голосом скажите: «Давай сделаем все, чтобы в будущем этого не повторилось!»
Когда вы пытаетесь справиться с напряжением и возвращаетесь к уже совершенным ошибкам ребенка, вы заставляете его страдать. Вы можете просто мягко сказать: «Постарайся в будущем», — и этого уже будет достаточно. Если вы будете возвращаться в ситуации, которые уже нельзя изменить, взгляд вашего ребенка также будет обращен на неудачи в прошлом. Ребенок должен постоянно двигаться вперед, а не думать только о том, чего уже не изменить, чтобы не увязать в прошлом, отдаляясь от будущего. Я поступал точно так же, как и многие родители, постоянно повторяя: «Ты и в прошлый раз так же сделал и дальше так будешь?», «Ты даже не думал о том, что будешь жалеть?» Я застрял в прошлом и делал сыну больно. Все, чего я хотел, направить его в светлое будущее, но выходило наоборот.
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