Инструкция к подросткам: как общаться, чтобы сохранить их доверие и поддержать самооценку?

Дождитесь, пока ребенок захочет сам рассказать о том, что его беспокоит

Когда ребенок превращается в подростка (а происходить это начинает примерно в средней школе), он начинает постоянно повторять одно и то же: «Не знаю». Что бы вы у него ни спросили, ответ будет один — «Не знаю». От этого становится тяжело на душе и труднее дышать.

— Как в школе дела?

— Не знаю.

— Как контрольная прошла?

— Не знаю.

— Мы так давно не ходили никуда покушать. Сходим куда-нибудь?

— Не знаю.

— С кем сегодня пойдешь гулять?

— Не знаю.

Действительно, звучит довольно глупо, не правда ли? Ведь всякий знает, хорошо или плохо идут дела в школе, если он в ней постоянно бывает. И как можно ответить на вопрос «Какие у тебя планы?» — «Не знаю», если самостоятельно договаривался о встрече? Поразительно. Такой ответ вызывает лишь раздражение и негодование. В довершение всего вам начинает казаться, что ребенок над вами издевается. «Не знаешь? Это что за ответ такой? А кто знает?» «А что ты знаешь?! Совсем дурак?»

Я сам бесчисленное множество раз слышал фразу «Не знаю» от сына. Сначала я тоже постоянно злился, но позже понял, что у этого ответа есть две причины. Во-первых, ребенок не хочет попасться на крючок родителей. Ведь если он ответит на вопрос, родители обязательно найдут к чему придраться. Дети с самого детства попадают в такие ситуации.

— Хороший ребенок разве будет так много телевизор смотреть?

— Нет, не будет.

— Ну а ты почему постоянно в телевизор смотришь? Ты что, плохой ребенок?

— Нет… — Вот тогда иди книжку почитай!

— Хорошо…

Ребенок просто спокойно смотрит телевизор, когда родители, проходя мимо, начинают задавать вопросы, на которые ребенок по наивности отвечает. И вот тут мама или папа находят что-то, за что можно зацепиться, и манипуляцией заставляют ребенка выключить телевизор. Этот же способ родители используют, чтобы повлиять на поведение детей: «Если ты будешь таким упрямым, как думаешь, придет к тебе Дед Мороз или нет?» Или заставить их учиться: «Как ты думаешь, ты сможешь чего-то в жизни добиться, если не будешь усердно учиться?» Вступая в диалог и отвечая на эти вопросы, ребенок неизменно попадается на крючок родительской манипуляции. И количество таких ситуаций в жизни ребенка очень много. Ведь исход разговора предопределен.

Со временем ребенок в качестве защитной реакции начинает избегать вообще каких бы то ни было диалогов с родителями. И какой же самый действенный способ избежать разговора? Дать сильнейший отпор. Фразу «Не знаю» можно назвать самой эффективной для завершения диалога, который еще даже не начался. С момента, когда ребенок осознает это, он начнет отвечать одинаково на любой вопрос, заданный родителями. Так удается убить двух зайцев одним ударом: заставить родителей замолчать и избежать расставленных ими ловушек.

Второе значение этого ответа — «я не хочу говорить». В процессе взросления ребенок обязательно обзаводится секретами. Возможно, ему кто-то нравится, возможно, он недоволен жизнью или чувствует себя неполноценным, и ему не хочется говорить об этих вещах. Между тем родители постоянно устраивают мелкие допросы. Возможно, подросток хочет избежать разговора о школе или не хочет говорить, с кем он собирается встретиться, но родителям обязательно нужно это узнать. Какой самый простой выход из такой ситуации может найти ребенок? Естественно, он захочет закончить расспрос с помощью слов «не знаю». Если подросток ответит фразой «Я не хочу об этом говорить», родители обязательно попытаются выяснить причину такого нежелания. Так что «не знаю» является тузом в рукаве, способным отбить все встречные вопросы. Поэтому дети так часто произносят эти слова.

Тем не менее родители начинают злиться в ответ и переходят в атаку: «Как это ты не знаешь? Что за бред? Ты издеваешься?» Родителям невдомек, что своими резкими и грубыми словами они только увеличивают дистанцию между собой и детьми, делая так, что дети начинают еще сильнее закрываться и уходить в себя. Однако у «не знаю» есть еще два скрытых смысла.

«Я не желаю об этом думать». (Отстаивание своего права решающего голоса.) «Зачем вы вообще задаете мне такой немыслимый вопрос?» (Критика родителей.)

У взрослых тоже есть темы, на которые они не хотят говорить. Понравится ли вам, если кто-то попытается заставить вас говорить о том, о чем вы говорить не хотите? Конечно, нет. Подростки от взрослых в этом не отличаются. Но в попытках обойти ловушку они злят родителей. Насколько же это должно быть неприятно и досадно! В итоге ребенок приходит к выводу, что мама и папа не самые лучшие собеседники для здорового диалога, и пытается как можно меньше общаться с родителями. Бесспорно, родители поступают так исключительно из желания помочь. Но насильно заставлять ребенка говорить не лучшая идея.

«Да что ты не знаешь?» «Почему ты с нами не разговариваешь?» «Что тебя, в конце концов, не устраивает?» «Как так не знаешь? Совсем дурак?»

Все эти фразы заставляют губы подростка еще крепче и плотнее сжиматься. Если вы видите, что ребенок не хочет обсуждать что-либо, лучшим выходом будет просто оставить его в покое. Иначе вы только плотнее захлопнете дверь в его сердце и окончательно испортите ваши отношения. Есть еще кое-что важное. Слишком сильное нетерпение и горячий интерес родителей к делам ребенка также могут привести к отдалению и желанию ребенка закрыться в себе. Если вы будете молчать, удержитесь от первого шага, его в итоге сделает ребенок, которому нужно будет высказаться. Ведь даже обвинение сохраняет за обвиняемым право на молчание. Я уверен, что, когда ребенок не хочет делиться чем-то (даже если вам не по себе от этого), лучший выход — дать ему время и терпеливо ждать.