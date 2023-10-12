Чек-ап влюбленности: какие «дефициты» закрываются чувствами и как понять, что вам действительно нужны отношения?

Начнем с пары показательных примеров. Предположим, вы — женщина, недавно вышедшая из декрета и испытывающая неуверенность в своих компетенциях, вдруг влюбляетесь в нового начальника. Он харизматичный, инициативный, пользующийся популярностью среди коллег.

Или вы мужчина, которому в детстве запрещали быть чувственным. Ваша текущая работа требует сдержанности и показательной неуязвимости. Но вдруг в фитнес клубе вы встречаете преподавательницу по танцам. Она открыта в общении, свободна в движении и заразительно смеется, что совершенно вас очаровывает. Вы изредка пересекаетесь, но испытываете сильное притяжение.

Значат ли эти переживания влюбленности, что объект вашей симпатии — потенциальная пара? Возможно, но это не всегда так. Порой подобные чувства относятся исключительно к вам и не связаны с развитием отношений. Попробуем разобраться, как это устроено.

Чем поможет психология Юнга?

Считается, что в нашей психике заложено стремление к целостности и реализации своих потенциалов. Всемирно известный психотерапевт Карл Густав Юнг различал Эго, как центр сознания, то, что мы обычно понимаем под «я», и Самость — центр психики вообще (включая бессознательное) и нечто, стремящееся к реализации максимальной полноты и индивидуальности личности. Ведущая задача Эго — отвечать за связь с окружающим миром. Когда мы ходим на работу, копим на квартиру, испытываем колебания самооценки, радуемся достижениям, тревожимся — это все связано с Эго. Самость же «желает» для нас жизни, воплощающей наши индивидуальные потенциалы, то есть ее стремления шире, чем действия Эго.

Но как психика понимает, чего не хватает для развития? Здесь помощником зачастую оказывается механизм проекций, в частности, в сфере романтических отношений. Так внимание Эго словно направляется туда, куда нужно Самости.

Что такое проекции?

Простыми словами проекции — это бессознательные фантазии о другом, когда мы приписываем ему те или иные качества, исходя из собственных мыслей, чувств, мотивов. Так, женщина из первого примера, испытывая дефицит уверенности и вектора для карьерного развития, видит недостающее ей в начальнике, то есть, ее, вероятно, тянет не столько к нему персонально, сколько к тому, чего в настоящий момент нет у нее. Психика пытается дополучить желаемое качество как бы на аутсорсинге. «Если я буду с ним в паре, значит это будет и у меня» — логика примерно такая.

Мужчина из второго примера может, в свою очередь, быть очарован не личностью девушки, а качествами, которые у него под запретом — эмоциональность и спонтанность.