Чек-ап влюбленности: какие «дефициты» закрываются чувствами и как понять, что вам действительно нужны отношения?

Казалось бы, фраза «меня к нему / к ней тянет» может означать только желание быть с этим человеком. Но это не всегда так. Порой влюбленность говорят не столько о стремлении образовать пару, сколько о нашем внутреннем потенциале к развитию. Тогда мы, на самом деле, очаровываемся своим образом рядом с кем-то или личностными качествами этого человека, которых нам не хватает. Анализируем свой очередной краш и разбираем, как превратить безответную влюбленность в ресурс для собственного роста — вместе с юнгианским психологом, автором книги «Таинственный лес. Как диалог с бессознательным помогает выйти из жизненного тупика» от издательства «Альпина Паблишер», Екатериной Давыдовой.
Начнем с пары показательных примеров. Предположим, вы — женщина, недавно вышедшая из декрета и испытывающая неуверенность в своих компетенциях, вдруг влюбляетесь в нового начальника. Он харизматичный, инициативный, пользующийся популярностью среди коллег.
Или вы мужчина, которому в детстве запрещали быть чувственным. Ваша текущая работа требует сдержанности и показательной неуязвимости. Но вдруг в фитнес клубе вы встречаете преподавательницу по танцам. Она открыта в общении, свободна в движении и заразительно смеется, что совершенно вас очаровывает. Вы изредка пересекаетесь, но испытываете сильное притяжение.
Значат ли эти переживания влюбленности, что объект вашей симпатии — потенциальная пара? Возможно, но это не всегда так. Порой подобные чувства относятся исключительно к вам и не связаны с развитием отношений. Попробуем разобраться, как это устроено.
Чем поможет психология Юнга?
Считается, что в нашей психике заложено стремление к целостности и реализации своих потенциалов. Всемирно известный психотерапевт Карл Густав Юнг различал Эго, как центр сознания, то, что мы обычно понимаем под «я», и Самость — центр психики вообще (включая бессознательное) и нечто, стремящееся к реализации максимальной полноты и индивидуальности личности. Ведущая задача Эго — отвечать за связь с окружающим миром. Когда мы ходим на работу, копим на квартиру, испытываем колебания самооценки, радуемся достижениям, тревожимся — это все связано с Эго. Самость же «желает» для нас жизни, воплощающей наши индивидуальные потенциалы, то есть ее стремления шире, чем действия Эго.
Но как психика понимает, чего не хватает для развития? Здесь помощником зачастую оказывается механизм проекций, в частности, в сфере романтических отношений. Так внимание Эго словно направляется туда, куда нужно Самости.
Что такое проекции?
Простыми словами проекции — это бессознательные фантазии о другом, когда мы приписываем ему те или иные качества, исходя из собственных мыслей, чувств, мотивов. Так, женщина из первого примера, испытывая дефицит уверенности и вектора для карьерного развития, видит недостающее ей в начальнике, то есть, ее, вероятно, тянет не столько к нему персонально, сколько к тому, чего в настоящий момент нет у нее. Психика пытается дополучить желаемое качество как бы на аутсорсинге. «Если я буду с ним в паре, значит это будет и у меня» — логика примерно такая.
Мужчина из второго примера может, в свою очередь, быть очарован не личностью девушки, а качествами, которые у него под запретом — эмоциональность и спонтанность.
Что такое Персона и Тень?
Но почему вообще у нас образуются личностные дефициты? Это тесно связано с понятием Тени. Считается, что по мере того, как человек растет и адаптируется к обществу (семья, школьный коллектив и далее…) у него формируется две части личности — Персона, то есть маска, которую мы носим, чтобы быть принимаемыми и, соответственно, Тень — то, что считалось неприемлемым, плохим или приносящим проблемы на ранних этапах нашего развития. Порой случается, что в Тень вытесняются и вполне положительные качества: например, креативность, если в семье поощрялось лишь беспрекословное подчинение; искренность, если она использовалась, чтобы уязвить; инициативность, если она была наказуема.
Такие полезные, но когда-то отвергнутые качества, юнгианский аналитик Роберт Джонсон называет красивым выражением «Золото Тени». Наши же проекции могут быть дорожкой, показывающей, что является этим самым золотом. Например, девушку из первого примера могли в детстве осаживать («помалкивай, ты же ребёнок», «что ты там можешь знать…»), поэтому проявление себя превратилось в теневое качество, но при этом оно ей присуще в потенциале и весьма полезно. А в виде безответной влюблённости в харизматичного и целеустремленного начальника психика показывает ей путь к собственной целостности. То есть, может оказаться, что ей нужен не начальник, а раскрытие тех качеств, которые есть у него.
Мужчина из второго примера мог расти в атмосфере буллинга в школе, когда за любое самораскрытие был риск получить насмешки и издевательства. Встретив же девушку в фитнес клубе и очаровавшись ее внутренней свободой, он может начать распаковывать то, что когда-то было подавлено в нем самом.
Как анализировать влюбленность на проекции и Золото Тени?
Вот несколько рекомендаций, которые помогут сориентироваться в этом процессе:
- Ответьте на вопрос: есть ли реальная динамика в отношениях с вашим возлюбленным или это скорее односторонняя очарованность в надежде на взаимность? Если развития нет, велика вероятность, что вы имеете дело именно с проекцией Золота Тени, ведущей вас к собственной целостности.
- Обозначьте качества человека, которым вы очарованы, а также опишите образ себя рядом с ним. Подумайте, насколько та или иная характеристика присуща вам сейчас или в прошлом.
- Поразмышляйте о собственной биографии, пытаясь понять, как именно вам надо было приспосабливаться к окружению в семье, школе, университете… Было ли такое, что вы пытались развить какое-то качество, но вас стыдили, винили или как-то ограничивали из-за него? Или, возможно, проявлять какую-то сторону себя было небезопасно, поэтому вы подавили эту часть как неприемлемую?
- Подумайте, как выявленные качества можно постепенно развивать самостоятельно и использовать в положительном ключе. Для ускорения процесса будет полезной работа с психологом, получение конкретных знаний в сфере вашего потенциального роста, а также отработка новых навыков на практике.
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