Ирина Хакамада: «Что бы ни случилось, нужно уметь мысленно переворачивать бутерброд маслом вверх и съедать его!»

Обвинить происходящее и окружающих в своих проблемах, а потом с удовольствием начать грустить — увы, проще (и бесполезнее) всего. Гораздо сложнее, но и круче — прокачать скилл оборачивания любых форс-мажоров в свою пользу. Как это сделать — рассказала коуч и бизнес-спикер Ирина Хакамада в книге «Чиллософия: Опыты выхода из безвыходности» от издательства «Альпина Паблишер». Делимся нервоспасительной инструкцией!
Как перестать ныть и негативить
Очень многие люди жалуются на негативный синдром. Они страдают от постоянной негативной повестки в голове, то есть во всем видят проблемы. Даже там, где проблем нет, они их придумывают. Маленькую проблему раздувают до большой, а большая затмевает все хорошее, что было раньше. Что делать? Как себя перепрограммировать на… не хочу употреблять слово «позитивная», оно истасканное. Лучше скажу так: как перепрограммировать себя на конструктивную повестку, где есть оперативные задачи и приоритеты действий по улучшению ситуации? Ну, во-первых, нужно включить аналитический ум. Надо точно знать, что в данный момент имеет серьезные последствия для тебя, а что не очень. Во-вторых, научитесь заменять неценные проблемы ценными впечатлениями. Звучит красиво, но непонятно, поэтому объясню на своем примере.
Я уехала в Намибию, получила колоссальные впечатления, огромную энергию. И вся группа, с которой я летала, пишет теперь о незабываемых эмоциях и скучает по впечатлениям. Все они улетели в Москву, а у меня был другой рейс, авиакомпании KLM. Но случилось два форс-мажора. Первый: KLM отменила рейс и перенесла вылет на пять часов раньше! Но пять часов раньше — это проблема: я на тот момент находилась далеко в пустыне. Понятно, что мы не успевали ни на какие пересадки. После этого мне поменяли билеты, отправив через Тель-Авив. Но тут произошел второй форс-мажор — очередной конфликт между Палестиной и израильтянами. Аэропорт закрыли для пересадок. И мы это выяснили в последний момент: в Эфиопии (стране пересадки) у меня забрали паспорт и никуда не пустили. Я, конечно, разволновалась. Ночь, Эфиопия, один рейс слетел, теперь второй рейс слетел без всяких объяснений причин. Когда вы одни в незнакомой стране — это сложно. Особенно в Эфиопии, где не существует никаких европейских правил поведения и т. д.
Первое, что мне посоветовал муж по телефону: «Ир, начинай скандал. С ними никто не скандалит, потому что это граница, они в форме, они все крутые и ничего не объясняют. Включи всю свою харизму и заодно потренируйся в английском языке, в скандальном. Начинай на них давить. Или пусть это сделает помощник». Помощник отказался. И я начала давить. Вначале тихо, потом громче. Они офигели. Я сказала (по-английски), что они нарушают мои права человека. Что они, совершенно не имея на то права, арестовали мои документы, что я ни в чем не виновата, что они не могут объяснить, почему меня не пускают, и что у них будет очень много проблем. Это полное безобразие. Пока я на них кричала, мне стало хорошо, меня отпустило. А еще нам отдали паспорта — но только после того, как самолет улетел. Я развернулась и ушла в зал ожидания.
Потом мы начали искать другие рейсы. У помощника ничего не вышло, он остался, улетел на следующий день. А я решила кровь из носу все-таки выбраться пораньше. Надо было успеть к лекции в Москве. Короче говоря, двое суток я пересаживалась с одного рейса на другой, но прилетела вовремя. Конечно, мотаясь из одной страны в другую, я могла бы погрузиться в негатив: «Какой ужас, какой кошмар, я еле успеваю. Еще неизвестно, какие будут преграды на пересадках. Может быть, из Стамбула не вылечу, потому что нет сообщения с Россией, “Аэрофлот” закрыл Турцию. Может быть, застряну в Каире» и т. д. Вместо этого я все время вспоминала пустыню и говорила себе: «Боже мой, то, что я видела, того стоит». Это раз. Во-вторых, я повторяла: «Приключения! Я настоящий путешественник! И это приключение. Путешествие — это вот так. У тебя тяжелый рюкзак за спиной и маленький чемоданчик. Слава богу, у тебя только ручная кладь, иначе бы все потерялось сто пятьдесят раз. У тебя в сумке тяжелая картина, подаренная прекрасной девушкой, все это ты тащишь на себе — это приключение. И каждый раз найти все выходы, переходы, все выяснить — это тоже приключение. Потому что ты на пути, ты в путешествии домой после великолепной пустыни».
Ну, вы же знаете, что я курю. В Каире я шла на пересадку и вдруг увидела кафе, в котором было написано: «Здесь можно курить». И я была абсолютно счастлива! Оказывается, можно взять капучино, стакан воды, сесть и цивилизованно, не в душной курилке, закурить сигарету. Это перекрыло все остальное, а пустыня оставалась со мной. Потом я перебралась в Стамбул. Там не было места для курения. И вот я долго иду, ищу свой выход. Терпеливо топаю к нему и интуитивно чувствую: сейчас что-то произойдет, потому что я в хорошем настроении, я, наконец, скоро приближусь к Москве.
И вдруг я вижу табличку: «Терраса». Что такое «терраса»? Я же на втором этаже в трансфертной закрытой зоне, отсюда никто не выходит и т. д. А тут указатель «Терраса». «Ага, — думаю, — значит, там, может быть, можно курить». И, кстати, эта терраса оказалась рядом с моим выходом. Я через стеклянный коридор выхожу на свежий воздух террасы, а там пять пепельниц и небольшое количество курящих туристов: немногие догадались, что терраса — это место для курения. И опять счастье. Понимаете? И вот так весь свой путь я прошла на позитиве, приехала и тот же день читала лекцию, хотя промучилась двое суток, а спину страшно тянуло от багажа. Но я каждый раз говорила себе: «Пустыня — она того стоила! Путешественник всегда сталкивается с неожиданностями. Это часть моего путешествия. Пусть не такая приятная, зато это путешествие, это приключение. А главное — я дважды нашла место для курения и успела прочесть лекцию».
Надеюсь, теперь вы понимаете, каким образом перепрограммировать свой мозг даже в случае очень больших неприятностей, а тем более мелких страхов. Главное — ценности. Что для тебя главное, ценное в жизни, какие впечатления? И в тот момент, когда вы начинаете придумывать проблемы или углубляться в них, попробуйте их заменить на то, что делает вас сильным и счастливым. И в этом состоянии вы решите все проблемы. И вам даже повезет — вы найдете свою террасу.
Закон бутерброда, или Как перевернуть реальность
Всем известен закон бутерброда: если бутерброд падает, то обязательно маслом вниз. Это результат большой человеческой практики. Когда ты очень хочешь сделать что-то правильно, тебе начинают мешать все мелочи на свете, и в результате — провал, бутерброд действительно падает маслом вниз.
Если мы посмотрим на природу, то заметим, что в ней не существует закона бутерброда. Осенний лист упал, потому что пришло его время накормить почву, чтобы в будущем дерево опять зазеленело. Травинка, съеденная каким-то там червячком, дала жизнь, например, куколке: червячок превратился в куколку, а из куколки родилась бабочка. В природе нет ничего плохого или хорошего, там есть закономерность сосуществования всего со всем. В этом суть равнодушной вселенской логики. Ничто не уходит зря, ничто не приходит зря, и всё со всем взаимосвязано.
Человек — часть природы, но очень уж обособленная. Люди не принимают законы природы, а начинают придумывать свои — например, закон бутерброда. По большому счету на каждый бутерброд, который упал маслом вниз, можно взглянуть по-иному. А нужно ли вам было это масло? А нужен ли был вам этот бутерброд? А может, для чего-то нужно было, чтоб он упал маслом вниз? Есть же поговорка, что у любой медали две стороны. В любом событии, как и в природе, есть минусы и плюсы, есть инь и ян, и они существуют вместе. Поэтому, что бы ни случилось, нужно уметь мысленно переворачивать бутерброд маслом вверх и съедать его.
Вот пример из жизни: частная машина столкнулась с мотоциклом. Кто виноват, кто не виноват — неясно. Мотоциклист упал, подскочил, как резиновый шарик, поговорил с полицией и, разобравшись, уехал. Что делает водитель? Вначале он начинает ругаться на дурацких мотоциклистов. Потом начинает ныть по поводу того, что чинить машину будет очень сложно, потому что она помялась (а ничего сложного на самом деле нет). Дальше — нудеть по поводу того, как мучительно оформлять страховку. Пошло-поехало… Бутерброд упал маслом вниз.
Как перевернуть бутерброд? Да очень просто. Вы столкнулись с парнем на мотоцикле — и парень остался жив! Да не только жив, он очень легко поранил ногу, не предъявил никаких претензий, честно разобрался с полицией и спокойно на этом же мотоцикле здоровым и живым уехал. Это счастье! А вот если бы в результате этого случая был труп (и неважно, кто виноват) — это уже жизненная драма, которая запомнится надолго.
Поэтому давайте все-таки, пусть мы и считаем себя особенными, будем поближе к природе. В любом явлении всегда можно найти обратную сторону (или перевернуть бутерброд). Это нужно для нашего же ментального здоровья. Бесконечные мелочные бытовые трудности — вирусы-убийцы, а мы стимулируем ментальное иммунное сопротивление. В жизни бывают и серьезные трагедии; чтобы их пережить, нужно очень много сил. А если их тратить по мелочам, тогда к моменту серьезных событий силы иссякнут, и бутерброд с маслом в руках не поможет.
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