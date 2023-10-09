Ирина Хакамада: «Что бы ни случилось, нужно уметь мысленно переворачивать бутерброд маслом вверх и съедать его!»

Как перестать ныть и негативить

Очень многие люди жалуются на негативный синдром. Они страдают от постоянной негативной повестки в голове, то есть во всем видят проблемы. Даже там, где проблем нет, они их придумывают. Маленькую проблему раздувают до большой, а большая затмевает все хорошее, что было раньше. Что делать? Как себя перепрограммировать на… не хочу употреблять слово «позитивная», оно истасканное. Лучше скажу так: как перепрограммировать себя на конструктивную повестку, где есть оперативные задачи и приоритеты действий по улучшению ситуации? Ну, во-первых, нужно включить аналитический ум. Надо точно знать, что в данный момент имеет серьезные последствия для тебя, а что не очень. Во-вторых, научитесь заменять неценные проблемы ценными впечатлениями. Звучит красиво, но непонятно, поэтому объясню на своем примере.

Я уехала в Намибию, получила колоссальные впечатления, огромную энергию. И вся группа, с которой я летала, пишет теперь о незабываемых эмоциях и скучает по впечатлениям. Все они улетели в Москву, а у меня был другой рейс, авиакомпании KLM. Но случилось два форс-мажора. Первый: KLM отменила рейс и перенесла вылет на пять часов раньше! Но пять часов раньше — это проблема: я на тот момент находилась далеко в пустыне. Понятно, что мы не успевали ни на какие пересадки. После этого мне поменяли билеты, отправив через Тель-Авив. Но тут произошел второй форс-мажор — очередной конфликт между Палестиной и израильтянами. Аэропорт закрыли для пересадок. И мы это выяснили в последний момент: в Эфиопии (стране пересадки) у меня забрали паспорт и никуда не пустили. Я, конечно, разволновалась. Ночь, Эфиопия, один рейс слетел, теперь второй рейс слетел без всяких объяснений причин. Когда вы одни в незнакомой стране — это сложно. Особенно в Эфиопии, где не существует никаких европейских правил поведения и т. д.

Первое, что мне посоветовал муж по телефону: «Ир, начинай скандал. С ними никто не скандалит, потому что это граница, они в форме, они все крутые и ничего не объясняют. Включи всю свою харизму и заодно потренируйся в английском языке, в скандальном. Начинай на них давить. Или пусть это сделает помощник». Помощник отказался. И я начала давить. Вначале тихо, потом громче. Они офигели. Я сказала (по-английски), что они нарушают мои права человека. Что они, совершенно не имея на то права, арестовали мои документы, что я ни в чем не виновата, что они не могут объяснить, почему меня не пускают, и что у них будет очень много проблем. Это полное безобразие. Пока я на них кричала, мне стало хорошо, меня отпустило. А еще нам отдали паспорта — но только после того, как самолет улетел. Я развернулась и ушла в зал ожидания.

В тот момент, когда вы начинаете придумывать проблемы или углубляться в них, попробуйте их заменить на то, что делает вас сильным и счастливым.

Потом мы начали искать другие рейсы. У помощника ничего не вышло, он остался, улетел на следующий день. А я решила кровь из носу все-таки выбраться пораньше. Надо было успеть к лекции в Москве. Короче говоря, двое суток я пересаживалась с одного рейса на другой, но прилетела вовремя. Конечно, мотаясь из одной страны в другую, я могла бы погрузиться в негатив: «Какой ужас, какой кошмар, я еле успеваю. Еще неизвестно, какие будут преграды на пересадках. Может быть, из Стамбула не вылечу, потому что нет сообщения с Россией, “Аэрофлот” закрыл Турцию. Может быть, застряну в Каире» и т. д. Вместо этого я все время вспоминала пустыню и говорила себе: «Боже мой, то, что я видела, того стоит». Это раз. Во-вторых, я повторяла: «Приключения! Я настоящий путешественник! И это приключение. Путешествие — это вот так. У тебя тяжелый рюкзак за спиной и маленький чемоданчик. Слава богу, у тебя только ручная кладь, иначе бы все потерялось сто пятьдесят раз. У тебя в сумке тяжелая картина, подаренная прекрасной девушкой, все это ты тащишь на себе — это приключение. И каждый раз найти все выходы, переходы, все выяснить — это тоже приключение. Потому что ты на пути, ты в путешествии домой после великолепной пустыни».

Ну, вы же знаете, что я курю. В Каире я шла на пересадку и вдруг увидела кафе, в котором было написано: «Здесь можно курить». И я была абсолютно счастлива! Оказывается, можно взять капучино, стакан воды, сесть и цивилизованно, не в душной курилке, закурить сигарету. Это перекрыло все остальное, а пустыня оставалась со мной. Потом я перебралась в Стамбул. Там не было места для курения. И вот я долго иду, ищу свой выход. Терпеливо топаю к нему и интуитивно чувствую: сейчас что-то произойдет, потому что я в хорошем настроении, я, наконец, скоро приближусь к Москве.

И вдруг я вижу табличку: «Терраса». Что такое «терраса»? Я же на втором этаже в трансфертной закрытой зоне, отсюда никто не выходит и т. д. А тут указатель «Терраса». «Ага, — думаю, — значит, там, может быть, можно курить». И, кстати, эта терраса оказалась рядом с моим выходом. Я через стеклянный коридор выхожу на свежий воздух террасы, а там пять пепельниц и небольшое количество курящих туристов: немногие догадались, что терраса — это место для курения. И опять счастье. Понимаете? И вот так весь свой путь я прошла на позитиве, приехала и тот же день читала лекцию, хотя промучилась двое суток, а спину страшно тянуло от багажа. Но я каждый раз говорила себе: «Пустыня — она того стоила! Путешественник всегда сталкивается с неожиданностями. Это часть моего путешествия. Пусть не такая приятная, зато это путешествие, это приключение. А главное — я дважды нашла место для курения и успела прочесть лекцию».

Надеюсь, теперь вы понимаете, каким образом перепрограммировать свой мозг даже в случае очень больших неприятностей, а тем более мелких страхов. Главное — ценности. Что для тебя главное, ценное в жизни, какие впечатления? И в тот момент, когда вы начинаете придумывать проблемы или углубляться в них, попробуйте их заменить на то, что делает вас сильным и счастливым. И в этом состоянии вы решите все проблемы. И вам даже повезет — вы найдете свою террасу.