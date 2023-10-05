Вы злитесь — и это нормально! 5 советов по работе с агрессией и объяснение, почему ее нельзя подавлять

А — значит, агрессия

Что такое агрессия? Это деятельность или поведение, нацеленное на причинение вреда или нанесение ущерба другому человеку или объекту.

Существует три вида агрессии: активная, пассивная и аутоагрессия

Активная агрессия — это та, где человек проявляет активное намерение причинить вред или окружающим людям и/или объектам. Для этого он может применять физическую силу, словесные оскорбления и другое эмоциональное воздействие на жертву. Примером активной агрессии может быть прямое нападение на оппонента во время конфликта или использование оскорблений и угроз в разговоре.

Пассивная агрессия — это вид, который проявляется нежеланием открытой конфронтации. Агрессор в этом случае маскирует свои эмоции под намеки, подталкивания, игнорирование, злобные шутки. Например, сарказм или игнорирование запроса на помощь. Такое поведение создает неприятную атмосферу, вызывает дискомфорт и так же может причинить вред или задеть другого человека.

Фраза «Да-да, конечно, дорогой муж, конечно ты можешь сегодня встретиться с друзьями», в случае, если тональность этих слов манипулятивная и не выражает открытость, — яркий пример пассивной агрессии. К этому же виду относится и стереотипное «У меня все нормально», сопровождающееся «случайным» хлопаньем дверей. Пассивно-агрессивно можно вести себя не только в личном общении, но и в переписках. Например, когда человек пишет что-то негативное, а в конце ставит смайлики: «И зарплаты, конечно, сегодня снова не будет?)))»

При аутоагрессии человек проявляет агрессивное поведение в отношении самого себя. Он может физически истязать себя, наносить телесные повреждения, морально унижать и стыдить. Чаще всего это способ проявить свое внутреннее напряжение или страдания.

Помимо видов агрессии, существуют и ее формы.

Физическая агрессия — нападение на другого человека с целью нанести ему вред (удары, толчки, укусы).

Вербальная агрессия — использование оскорбительных слов или выражений для демонстрации недовольства или раздражения.

Сексуальная агрессия — применение силы или принуждение к сексуальному контакту без согласия партнера.

Психологическая агрессия — намеренное причинение вреда окружению путем обмана, манипуляций или создания конфликтных ситуаций.

Причины агрессивного поведения могут быть самые разные: финансовые проблемы, семейные конфликты, плохие новости, неудачи на работе, изменения в личной жизни (развод, смерть близкого человека) или проблемы со здоровьем.

Агрессия — это не всегда что-то негативное. Это скорее рефлекс, естественная реакция человека в ответ, например, на нарушение личных границ. Иногда агрессия позволяет защитить себя или другого. Важно лишь выбирать форму для её безопасного выражения.

Эмоциональные вспышки и какие еще они бывают

Эмоциональной вспышкой можно назвать внезапное раздражение или ярость. Она случается, когда эмоции долгое время подавляются и не находят выхода. Например, человек долго терпит, не говорит, что ему что-то не нравится, копит злость (порой, годами), а потом «взрывается» — происходит эмоциональная вспышка.

К таким проявлениям также склонны люди, которым «блокировали» эмоции в детстве. Взрослея с установкой «хорошие девочки / мальчики не злятся», человек неосознанно формирует внутренний запрет на выражение этого чувства. Загвоздка в том, что эти эмоции никуда не исчезают: они остаются в теле человека и готовятся рано или поздно проявить себя в виде болезни или эмоциональной вспышки.

Еще одна распространенная причина агрессии и эмоциональных вспышек — накопленная усталость.