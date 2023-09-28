Давай без негатива! Вот инструкция, как справиться с хейтом в соцсетях

Кто может столкнуться с негативом в соцсетях

Чаще всего объектом хейта становятся публичные личности. Их праздный образ жизни вызывает зависть и непонимание со стороны обычных пользователей медиа. Но в целом с негативом может столкнуться каждый человек: обычный пользователь социальной сети, который ведет личный блог, а также люди, которые ведут предпринимательскую деятельность в рабочих аккаунтах.

Есть несколько причин, которые могут сподвигнуть людей оставить негативный комментарий или сообщение:

Контент, который задевает за живое. «Я тоже хочу так жить, но не могу себе этого позволить», «У меня есть ряд установок, которым я верю, и я не готов воспринимать альтернативные варианты жизненного пути», «Я не достоин подобной жизни, не достаточно хорош для нее», «Я завидую этому человеку» и многие другие внутренние установки. Обезличенное общение, анонимность и размытые границы дают ощущение превосходства. То есть все оскорбления, высказывания и прочие негативные проявления остаются безнаказанными. Часто «хейтеры» в социальных сетях являются своеобразными перфекционистами. Они рассуждают категориями «Ты мог бы выглядеть лучше», «Можно было бы достигнуть лучшего результата». Борьба за власть. Если говорить про ведение бизнес-аккаунтов, важно упомянуть о конкурентах, целью которых является «зацепиться» за любую возможность высказать критику в вашу сторону. Жажда внимания. Неуверенные в себе люди зачастую пытаются быть услышанными и найти поддержку, прибегая к негативным комментариям в социальных сетях.

Чем опасен и полезен негатив

Наиболее опасен хейт для неуверенных в себе и чувствительных людей. Такие личности зачастую воспринимают все негативные комментарии на свой счет, начинают много думать о прочитанном, что в дальнейшем пагубно влияет на их психологическое состояние. Решить данную проблему иногда бывает сложно без помощи специалиста-психолога.

На самом деле, навык не пропускать сквозь себя поток деструктивной информации можно назвать профессиональным. Обычно такая способность (определенная «черствость») приходит к людям только по истечению определенного периода активной деятельности, которая и вызывает хейт. Поэтому не сдавайтесь, не прекращайте делать то, что делаете, и дайте себе время научиться работать с хейтом (и фильтровать его, и игнорировать, и высмеивать) — не ругайте себя, если чьи-то ремарки вас задевают. Люди не роботы!

Как реагировать на негатив в соцсетях

Вы ведете личный блог

Если это откровенные оскорбления, то одним из решений может быть блокировка хейтера, чтобы избежать столкновения с подобным негативом в дальнейшем. Если человек через хейт выражает альтернативную точку зрения, здесь важно напоминать себе о том, что все мы разные и имеем разный объем эмоциональной емкости.

Вообще можно все обернуть в свою пользу, ведь любой хейт — это дополнительная активность на странице в социальных сетях и хороший повод раскрыть и подчеркнуть свою личность и свои ценности.

Важно не ругаться с хейтерами и не реагировать на эмоциях. Так вы только покажете им, что они вас задели, а есть категория людей, которые именно этого и добиваются — и их смысл виртуальной жизни в том, чтобы критиковать других.

Вы ведете бизнес-аккаунт

В критике можно увидеть пользу. Даже за неприятными словами иногда скрывается ценное мнение, прислушавшись к которому, можно улучшить продукт или услугу. В бизнес-аккаунте важно не удалять сообщение-критику, а оперативно реагировать и вежливо отвечать. Это показатель того, что вы дорожите репутацией и готовы помочь клиенту решить его проблему. Постарайтесь поставить себя на место человека и понять, что спровоцировало желание оставить негативный отзыв. Рассматривайте это, как хорошую возможность прокачать такие важные качества, как гибкость и индивидуальный подход.