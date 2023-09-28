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Психология

Давай без негатива! Вот инструкция, как справиться с хейтом в соцсетях

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Параллельная реальность, давно ставшая осязаемой, — это мир виртуальной коммуникации. Там мы презентуем себя (и свой продукт), общаемся, обмениваемся эмоциями, в том числе не самыми приятными, получаем комментарии — иногда не самые лестные. Как трансформировать критику в силу и почему на хейт нужно отвечать? Объясняет практикующий психолог, коуч PCC ICF Евгения Хижняк.

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Кто может столкнуться с негативом в соцсетях

Чаще всего объектом хейта становятся публичные личности. Их праздный образ жизни вызывает зависть и непонимание со стороны обычных пользователей медиа. Но в целом с негативом может столкнуться каждый человек: обычный пользователь социальной сети, который ведет личный блог, а также люди, которые ведут предпринимательскую деятельность в рабочих аккаунтах. 

Есть несколько причин, которые могут сподвигнуть людей оставить негативный комментарий или сообщение:

  1. Контент, который задевает за живое. «Я тоже хочу так жить, но не могу себе этого позволить», «У меня есть ряд установок, которым я верю, и я не готов воспринимать альтернативные варианты жизненного пути», «Я не достоин подобной жизни, не достаточно хорош для нее», «Я завидую этому человеку» и многие другие внутренние установки.
  2. Обезличенное общение, анонимность и размытые границы дают ощущение превосходства. То есть все оскорбления, высказывания и прочие негативные проявления остаются безнаказанными.
  3. Часто «хейтеры» в социальных сетях являются своеобразными перфекционистами. Они рассуждают категориями «Ты мог бы выглядеть лучше», «Можно было бы достигнуть лучшего результата».
  4. Борьба за власть. Если говорить про ведение бизнес-аккаунтов, важно упомянуть о конкурентах, целью которых является «зацепиться» за любую возможность высказать критику в вашу сторону.
  5. Жажда внимания. Неуверенные в себе люди зачастую пытаются быть услышанными и найти поддержку, прибегая к негативным комментариям в социальных сетях.

Чем опасен и полезен негатив

Наиболее опасен хейт для неуверенных в себе и чувствительных людей. Такие личности зачастую воспринимают все негативные комментарии на свой счет, начинают много думать о прочитанном, что в дальнейшем пагубно влияет на их психологическое состояние. Решить данную проблему иногда бывает сложно без помощи специалиста-психолога.

На самом деле, навык не пропускать сквозь себя поток деструктивной информации можно назвать профессиональным. Обычно такая способность (определенная «черствость») приходит к людям только по истечению определенного периода активной деятельности, которая и вызывает хейт. Поэтому не сдавайтесь, не прекращайте делать то, что делаете, и дайте себе время научиться работать с хейтом (и фильтровать его, и игнорировать, и  высмеивать) — не ругайте себя, если чьи-то ремарки вас задевают. Люди не роботы!

Как реагировать на негатив в соцсетях

  • Вы ведете личный блог

Если это откровенные оскорбления, то одним из решений может быть блокировка хейтера, чтобы избежать столкновения с подобным негативом в дальнейшем. Если человек через хейт выражает альтернативную точку зрения, здесь важно напоминать себе о том, что все мы разные и имеем разный объем эмоциональной емкости.

Вообще можно все обернуть в свою пользу, ведь любой хейт — это дополнительная активность на странице в социальных сетях и хороший повод раскрыть и подчеркнуть свою личность и свои ценности.

Важно не ругаться с хейтерами и не реагировать на эмоциях. Так вы только покажете им, что они вас задели, а есть категория людей, которые именно этого и добиваются — и их смысл виртуальной жизни в том, чтобы критиковать других.

  • Вы ведете бизнес-аккаунт

В критике можно увидеть пользу. Даже за неприятными словами иногда скрывается ценное мнение, прислушавшись к которому, можно улучшить продукт или услугу. В бизнес-аккаунте важно не удалять сообщение-критику, а оперативно реагировать и вежливо отвечать. Это показатель того, что вы дорожите репутацией и готовы помочь клиенту решить его проблему. Постарайтесь поставить себя на место человека и понять, что спровоцировало желание оставить негативный отзыв. Рассматривайте это, как хорошую возможность прокачать такие важные качества, как гибкость и индивидуальный подход.

Master1305

Способы проработки негатива внутри своей головы

Важно понять, что любой хейт, обращенный в вашу сторону, —  вообще не про вас. Обычно это искаженные представления, убеждения и страхи человека, который его пишет. Человеку проще спроецировать на другого то, что он не принимает в себе, чем признать это частью себя.

Люди будут говорить. Всегда. Особенно когда ты начинаешь проявляться. В этот момент вы словно оказываетесь на сцене, на которую обращены десятки софитов. А остальные сидят в зале и смотрят. Что обычно происходит в этот момент? Люди обсуждают и осуждают, потому что просто не могут позволить такую же степень свободы.

Доверять себе и помнить про свой путь. Другим проще обесценить, чем принять факт того, что в своей жизни можно много, что поменять, если не бояться брать ответственность.

Помнить, что вы —  это не ваш продукт или услуга. У людей есть право выбора, и им может не нравиться то, что вы делаете. Но это обстоятельство, в свою очередь, не делает вас плохим экспертом или человеком.

Возвращать себе авторитет и помнить о своих ценностях. Это единственная твердая опора в жизни.

Напоминать себе, что позитивные эмоции обычно не такие сильные, как негативные, и у людей меньше потребности выражать их публично. В то время как негатив держать в себе сложно. А это значит, что человеку проще осудить, чем похвалить.

Техники самоуспокоения

  • Дыхание квадратом. Мы делаем вдох и считаем до 4, задерживаем дыхание на 4 секунды, делаем выдох и считаем до 4, снова задерживаем дыхание на 4 секунды. Так делаем несколько раз: пять или шесть. Это упражнение здорова помогает справиться с тревожностью и негативными мыслями.
  • Медитация. Закрываем глаза и пытаемся не гнаться за какими-то мыслями, которые есть в голове в этот момент. Важно дать мыслям волю (и право!) быть, а потом отпустить. То есть мысли в этот момент должны приходить и уходить из нашей головы. Если тяжело делать практику с закрытыми глазами, попробуйте медитировать, глядя на огонек свечи.
  • Физическая активность. Если в целом говорить о том, что поможет снизить тревожность, то это совершенно точно физическая активность. Важно выбрать занятие, которое связано с ходьбой или бегом, потому что в этом моменте человек чувствует, что стоит на ногах и ощущает опору под собой.
  • Расслабление. Здесь подойдут: горячая ванна, чаи, чтение любимой книги, сюжет которой поможет отвлечься от мыслей. У каждого человека индивидуальный подход к расслаблению.
  • Проветривание. Открыть окно, впустить свежий воздух, который также будет способствовать отвлечению от тревожных мыслей.
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