Инструкция по осознанности: как выйти из детской позиции и принять ответственность за свои поступки?

Заклятия детства

Ребенок развивается через подражание: мы учимся, наблюдая за окружающими, в первую очередь за родителями. К сожалению, иногда из этого складывается отрицательный паттерн поведения. Ведь то, как мы ведем себя в настоящем, часто диктуется событиями из прошлого. Если мы не видели удовлетворения потребностей и радости в родительском союзе, то и наши собственные отношения могут складываться далеко не лучшим образом. Нам сложно представить, что все может быть по-другому. Мы себе не доверяем, у нас нет опоры.

Ради свободы выбора нужно отбросить оковы прошлого. Для этого необходимы два условия: осознанность и присутствие в настоящем. Возможно, сейчас вам тяжело выйти из болезненных отношений, потому что старые убеждения влияют на вашу модель поведения. Используйте упражнение для осознания реальности взрослой жизни — и вы увидите настоящее с новой точки зрения, а заодно ощутите благодарность за наличие собственных внутренних ресурсов.

Импульс и осознанность

В стрессовых ситуациях мы неверно считываем и объясняем себе социальные сигналы. Например, в безразличном выражении лица видим злость, а в красоте — обещание счастья. Это проекции миндалевидного тела — части лимбической системы мозга, где хранятся воспоминания об опасности. В восприятии лимбической системы доминируют «я хочу» и «мне это надо». Подобные импульсы сбивают с правильного пути. Сильное влечение — это оппонент свободы.

Когда выбором руководит префронтальная кора, то мы лучше принимаем решения. Если вам удастся ее подключить, она предложит: «Эффективнее сделать так...» Между импульсом и действием образуется пауза, которая становится единственным шансом на свободу. Можно подчиниться изначальному импульсу, но уже осознавая, пойдет он нам на пользу или нет. Короткий промежуток меняет все.

Иногда лимбическая система бьет ложную тревогу в случае угрозы и страха. Так происходит, потому что у миндалевидного тела нет понятия времени. Любая угроза кажется ему существующей здесь и сейчас. Находясь в настоящем, мы реагируем на прошлое в соответствии с тем, какими были тогда, как будто с тех пор ничего не изменилось.

Бороться с этим поможет осознанность — активность префронтальной коры, которая может размышлять рационально и без спешки. Она активируется сознательным усилием. В таком случае мы сами выбираем — обдумывать мысль дальше или отпустить. Для успеха нужно регулярно тренироваться и присутствовать в настоящем, не задерживаясь надолго на одних и тех же мыслях и чувствах. Постепенно вы привыкнете, вам больше не придется усилием подключать осознанность.

Проработка отложенного горя

И плохое, и хорошее прошлое нормально оплакивать. Это сглаживает переход в новые обстоятельства и дает ощущение завершенности. Скорбь в данном случае — проработка перемен. При любых изменениях завершение вызывает горе, а начало — предвкушение.

Конечно, когда заканчивается что-то печальное, мы радуемся. Но можем и горевать, потому что не оправдались наши ожидания на счастливое развитие отношений, карьеры или чего-то другого. Мы оплакиваем невозможность прожить то чудесное, на что надеялись. Часто мы называем это чувство разочарованием или как-то иначе, но это было оно — горе. Тело испытывало стресс и тем самым подтверждало то, что отрицал разум: мы скорбим.

Вспомните все, что когда-то завершилось в вашей жизни, и смиритесь с тем, что концу неизбежно сопутствует горе. Здесь есть два варианта: прожить горе или убегать. Если мы не проживаем его, то становимся заложником этого ощущения на долгие годы. Оно может неожиданно пробудиться в похожих обстоятельствах. Тогда мы удивляемся — почему же так больно или обидно потерять что-то не очень ценное.

Любому завершению сопутствуют слезы. Выпустите их сейчас, это никогда не поздно сделать. Когда вы плачете, то позволяете выйти и прошлых слезам. Рыдая за просмотром сериала или фильма, возможно, вы не столько сопереживаете персонажам, сколько вспоминаете, как были на их месте и вам никто не посочувствовал.