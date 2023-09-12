Инструкция по осознанности: как выйти из детской позиции и принять ответственность за свои поступки?

Сложно принимать те решения, которые меняют жизнь. Сохранить отношения или закончить их? Поменять работу или развиваться в текущей компании? Общаться со старым окружением или выйти из него. В таком выборе ощущается граница между привычным и новым, стабильностью и переменами, но не всегда понятно — а что лучше? Доктор клинической психологии иавтор книги «Триггер к переменам» от издательства МИФ Дэвид Ричо — о том, какие ментальные ловушки мешают нам принять осознанное решение. Выбрали главные идеи, которые помогут переосмыслить ситуацию и, возможно, найти ответ.
Заклятия детства
Ребенок развивается через подражание: мы учимся, наблюдая за окружающими, в первую очередь за родителями. К сожалению, иногда из этого складывается отрицательный паттерн поведения. Ведь то, как мы ведем себя в настоящем, часто диктуется событиями из прошлого. Если мы не видели удовлетворения потребностей и радости в родительском союзе, то и наши собственные отношения могут складываться далеко не лучшим образом. Нам сложно представить, что все может быть по-другому. Мы себе не доверяем, у нас нет опоры.
Ради свободы выбора нужно отбросить оковы прошлого. Для этого необходимы два условия: осознанность и присутствие в настоящем. Возможно, сейчас вам тяжело выйти из болезненных отношений, потому что старые убеждения влияют на вашу модель поведения. Используйте упражнение для осознания реальности взрослой жизни — и вы увидите настоящее с новой точки зрения, а заодно ощутите благодарность за наличие собственных внутренних ресурсов.
Импульс и осознанность
В стрессовых ситуациях мы неверно считываем и объясняем себе социальные сигналы. Например, в безразличном выражении лица видим злость, а в красоте — обещание счастья. Это проекции миндалевидного тела — части лимбической системы мозга, где хранятся воспоминания об опасности. В восприятии лимбической системы доминируют «я хочу» и «мне это надо». Подобные импульсы сбивают с правильного пути. Сильное влечение — это оппонент свободы.
Когда выбором руководит префронтальная кора, то мы лучше принимаем решения. Если вам удастся ее подключить, она предложит: «Эффективнее сделать так...» Между импульсом и действием образуется пауза, которая становится единственным шансом на свободу. Можно подчиниться изначальному импульсу, но уже осознавая, пойдет он нам на пользу или нет. Короткий промежуток меняет все.
Иногда лимбическая система бьет ложную тревогу в случае угрозы и страха. Так происходит, потому что у миндалевидного тела нет понятия времени. Любая угроза кажется ему существующей здесь и сейчас. Находясь в настоящем, мы реагируем на прошлое в соответствии с тем, какими были тогда, как будто с тех пор ничего не изменилось.
Бороться с этим поможет осознанность — активность префронтальной коры, которая может размышлять рационально и без спешки. Она активируется сознательным усилием. В таком случае мы сами выбираем — обдумывать мысль дальше или отпустить. Для успеха нужно регулярно тренироваться и присутствовать в настоящем, не задерживаясь надолго на одних и тех же мыслях и чувствах. Постепенно вы привыкнете, вам больше не придется усилием подключать осознанность.
Проработка отложенного горя
И плохое, и хорошее прошлое нормально оплакивать. Это сглаживает переход в новые обстоятельства и дает ощущение завершенности. Скорбь в данном случае — проработка перемен. При любых изменениях завершение вызывает горе, а начало — предвкушение.
Конечно, когда заканчивается что-то печальное, мы радуемся. Но можем и горевать, потому что не оправдались наши ожидания на счастливое развитие отношений, карьеры или чего-то другого. Мы оплакиваем невозможность прожить то чудесное, на что надеялись. Часто мы называем это чувство разочарованием или как-то иначе, но это было оно — горе. Тело испытывало стресс и тем самым подтверждало то, что отрицал разум: мы скорбим.
Вспомните все, что когда-то завершилось в вашей жизни, и смиритесь с тем, что концу неизбежно сопутствует горе. Здесь есть два варианта: прожить горе или убегать. Если мы не проживаем его, то становимся заложником этого ощущения на долгие годы. Оно может неожиданно пробудиться в похожих обстоятельствах. Тогда мы удивляемся — почему же так больно или обидно потерять что-то не очень ценное.
Любому завершению сопутствуют слезы. Выпустите их сейчас, это никогда не поздно сделать. Когда вы плачете, то позволяете выйти и прошлых слезам. Рыдая за просмотром сериала или фильма, возможно, вы не столько сопереживаете персонажам, сколько вспоминаете, как были на их месте и вам никто не посочувствовал.
Непонимание и обязательства
Взрослые люди чередуют близость и дистанцию в отношениях дома и на работе. Так учитываются общие и индивидуальные потребности. Проблема обычно не в том, что нам необходимо немного личного времени, а в том, как мы выражаем это желание. Лучше сказать прямо: «Мне нужно побыть одному. Это не связано с тобой. Просто сейчас я чувствую такую потребность». Провокация, конфликт или ссора — это нездоровые способы добиться личного пространства. Многие изобретают их сотнями, тогда как оптимальный вариант — прямолинейная просьба.
Обязательства — это обещание верности кому-то или чему-то. Это значит, что надо улаживать конфликты, штопать, латать и восстанавливать нарушенную связь и не уходить, когда начнутся трудности. В этом случае отношения укрепляют нас в однажды принятом решении. Уходить есть смысл только тогда, когда ваши потребности систематически не удовлетворяются. Если же большую часть времени вам все нравится, разумнее остаться.
Автономные взрослые
Взрослые люди умеют сохранять автономию в отношениях. Автономия — это умение жить в соответствии со своими глубинными потребностями, ценностями и желаниями. Это выражается в том, что мы управляем собой и направляем себя. У нас есть ощущение свободы действий, мы выбираем, во что верить и как поступать. Можем смело выражать свои идеи и точки зрения, непринужденно общаться с людьми, нам комфортно в собственном теле. Мы верим в себя.
В любых отношениях — дома и на работе — всегда есть границы. Автономные взрослые их уважают. Мы действуем без превосходства, помним о чужой автономии, сохраняем свою и готовы в случае чего ее защищать. Без автономии нет близости. Надо самому кем-то стать, прежде чем быть кому-то партнером. Это парадокс и ключ к успеху в любых отношениях.
Великий манипулятор
Страх — главная причина, почему люди остаются в тупике. Любые его формы могут разуверить в вашей способности к самостоятельности и осуществлению перемен. Мы боимся близости и автономии одновременно. Страх держит в бесперспективных отношениях и толкает бежать из тех, что еще можно сохранить.
Чтобы унять страх, мы стараемся все контролировать. Но если принять реальность и попробовать к ней приспособиться, то мы обретем стабильность. Так открывается доступ к внутренним ресурсам и активируется способность выстоять при любом раскладе. Выстоять — это не стать жертвой страха, а совершить усилие, чтобы справиться с трудностями и вырасти над собой. Попробуйте не вмешиваться в обстоятельства, а использовать их с пользой для себя.
Именно страх заставляет оставаться или уходить. Освобождаясь от него, мы побеждаем агрессора, который не дает сделать выбор.
Подходящий момент
Нет смысла подталкивать или удерживать себя: все в жизни должно пройти проверку временем. А главное для выбора подходящего момента — это согласиться с назревшими переменами. Мы вольны выбирать, реагировать на него или нет. Нельзя торопиться, но и отказываться опасно. Сам момент не может заставить вас действовать. Это не волшебный мотиватор. Но если почувствовать его, то можно вовремя «проснуться».
Как понять, что мы готовы к переменам? Есть четыре признака:
- мы точно понимаем, что происходит;
- знаем, какие действия нужно предпринять;
- у нас есть все необходимое, чтобы действовать;
- мы тверды в своих намерениях.
Подходящий момент относится к готовности, как событие к катализатору. По сути, время до прихода подходящего момента посвящено подготовке к нему: «Судя по рентгену, лодыжка срослась (за достаточное для этого время), поэтому я готов к походу». Чтобы кости срослись, нужно время, за которое вызревает готовность ходить.
Осознанность помогает принять информацию, которая может шокировать, и подготавливает разум к восприятию происходящего. Чтобы это стало возможным, нужно избавиться от проекций, ожиданий конкретного результата и самообмана. Осознанность освобождает от страха узнать правду.
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