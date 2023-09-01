Как привить школьнику любовь к учебе (и понять мотивацию ребенка!): главные лайфхаки

Что такое мотивация и как она формируется

Мотивация — склонность, энергия и стремление людей учиться, эффективно работать и реализовывать свой потенциал. Она состоит из внутренних и внешних мотивов: постановки целей и планирования, упорства и настойчивости, стратегии реагирования на трудности и неудачи, когнитивно-мотивационной составляющей. Формироваться мотивация начинает уже с первых дней жизни: каждый здоровый ребенок рождается с познавательной потребностью. Когда он начинает видеть, крутить головой, осознавать что-то, тянуть ручки, он проявляет свою познавательную потребность. Со временем это порождает познавательную активность.

Вопрос в том, поддержат ли родители эту потребность. Иногда родители боятся, что ребенок сейчас что-то сломает, разольет, испачкает, и все ему запрещают. В результате его интерес к познанию гаснет. Если же ребенку разрешают делать то, что он хочет, дают свободу к самореализации — это развивает сенсорную вовлеченность. Он трогает предметы вокруг, смотрит, делает попытки сотворить что-то впервые — а значит, развивается, и у него сохраняется мотивация к получению новой информации о мире.

Позднее, в начальных и средних классах, родители иногда сталкиваются с проблемой: ребенка ничего не интересует. Они считают, что у него нет ни к чему мотивации, желания. Но порой дело в другом: ребенку неинтересно то, что нравится родителям. А то, чем он увлечен, родители считают ерундой. Они погашают его интерес своим непринятием, и у него пропадает мотивация к познанию.

Особенности детской психологии в разных возрастах

В первый класс почти все дети приходят с желанием общаться и учиться. Сохранят ли они мотивацию к обучению на протяжении всей младшей школы, во многом зависит от личности учителя. В жизни детей 6-9 лет педагог играет особую роль — это наставник, руководитель, человек с серьезным авторитетом. Если есть возможность, подбирайте педагога под ребенка. Учитель должен находить с ним общий язык, транслировать ценности, которые важны в вашей семье, и обучать им ребенка.

Если педагог и ученик не нашли общий язык, вполне возможно, что они просто друг другу не подходят. Это нормально и не значит, что с ребенком или с учителем что-то не так. Кому-то будет комфортно развиваться со строгим и опытным педагогом, а другим детям больше подойдет молодой учитель, который сможет объяснять материал на живых примерах, будет общаться с ребенком на одном языке.

В средней школе мотивация к учебе все еще связана с личностью педагога, но в сочетании с общением со сверстниками и интересом к новым предметам. Порой родители допускают ошибку — уже в начале средней школы определяют ребенка в конкретный профиль: математический, гуманитарный и так далее. Но ребенку нужно время чтобы сформировать интерес к новому предмету и определиться, что нравится именно ему. Если вы видите, что ребенку не «зашел» выбранный профиль, не бойтесь его менять, искать подходящий. Иначе мотивация к обучению быстро пропадет.

А в старшей школе главное — общение. Учитель отходит на второй план и из человека, который передает информацию, превращается в мудреца, старшего товарища, с которым можно что-то обсудить. Вспомните вашего любимого педагога в старшей школе. Наверняка это был человек, с которым вы могли поговорить на темы, которые больше не могли обсудить ни с кем, который мог предложить вам что-то за рамками изучения физики или химии по школьной программе. Учитель помогает подростку сформировать мышление взрослого думающего человека.

Во всех возрастах в первую очередь поддерживайте увлечения ребенка, его стремление к познанию. Кроме этого, важно показывать ребенку на собственном примере, как взрослые справляются с трудностями: объяснять, что бывают сложные ситуации, но мы встаем, пересиливаем себя. Это формирует характер ребенка, желание достигать результат, трудолюбие.

! Конечно, на одной мотивации учиться 11 лет в школе не получится. Уделяйте внимание дисциплине — из нее растет желание учиться. Выстраивайте распорядок дня: до 18:00 у ребенка должны быть сделаны уроки. При этом желательно, чтобы ребенок к четвертому классу делал их самостоятельно.