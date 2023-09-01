Как привить школьнику любовь к учебе (и понять мотивацию ребенка!): главные лайфхаки

С днем ностальгии по линейкам и первым урокам! Но не забывайте, что среди нас есть и те, для кого это не прошлое, а настоящее, причем не всегда радостное. Что делать, если ребенок (или подросток) не испытывает интерес к школе, всегда ли причина тому нехватка мотивации и как поменять отношение к обучению на 180º — рассказала Гульфия Касимова, практикующий психолог, эксперт российской интерактивной образовательной онлайн-платформы Учи.ру.
Что такое мотивация и как она формируется
Мотивация — склонность, энергия и стремление людей учиться, эффективно работать и реализовывать свой потенциал. Она состоит из внутренних и внешних мотивов: постановки целей и планирования, упорства и настойчивости, стратегии реагирования на трудности и неудачи, когнитивно-мотивационной составляющей. Формироваться мотивация начинает уже с первых дней жизни: каждый здоровый ребенок рождается с познавательной потребностью. Когда он начинает видеть, крутить головой, осознавать что-то, тянуть ручки, он проявляет свою познавательную потребность. Со временем это порождает познавательную активность.
Вопрос в том, поддержат ли родители эту потребность. Иногда родители боятся, что ребенок сейчас что-то сломает, разольет, испачкает, и все ему запрещают. В результате его интерес к познанию гаснет. Если же ребенку разрешают делать то, что он хочет, дают свободу к самореализации — это развивает сенсорную вовлеченность. Он трогает предметы вокруг, смотрит, делает попытки сотворить что-то впервые — а значит, развивается, и у него сохраняется мотивация к получению новой информации о мире.
Позднее, в начальных и средних классах, родители иногда сталкиваются с проблемой: ребенка ничего не интересует. Они считают, что у него нет ни к чему мотивации, желания. Но порой дело в другом: ребенку неинтересно то, что нравится родителям. А то, чем он увлечен, родители считают ерундой. Они погашают его интерес своим непринятием, и у него пропадает мотивация к познанию.
Особенности детской психологии в разных возрастах
В первый класс почти все дети приходят с желанием общаться и учиться. Сохранят ли они мотивацию к обучению на протяжении всей младшей школы, во многом зависит от личности учителя. В жизни детей 6-9 лет педагог играет особую роль — это наставник, руководитель, человек с серьезным авторитетом. Если есть возможность, подбирайте педагога под ребенка. Учитель должен находить с ним общий язык, транслировать ценности, которые важны в вашей семье, и обучать им ребенка.
В средней школе мотивация к учебе все еще связана с личностью педагога, но в сочетании с общением со сверстниками и интересом к новым предметам. Порой родители допускают ошибку — уже в начале средней школы определяют ребенка в конкретный профиль: математический, гуманитарный и так далее. Но ребенку нужно время чтобы сформировать интерес к новому предмету и определиться, что нравится именно ему. Если вы видите, что ребенку не «зашел» выбранный профиль, не бойтесь его менять, искать подходящий. Иначе мотивация к обучению быстро пропадет.
А в старшей школе главное — общение. Учитель отходит на второй план и из человека, который передает информацию, превращается в мудреца, старшего товарища, с которым можно что-то обсудить. Вспомните вашего любимого педагога в старшей школе. Наверняка это был человек, с которым вы могли поговорить на темы, которые больше не могли обсудить ни с кем, который мог предложить вам что-то за рамками изучения физики или химии по школьной программе. Учитель помогает подростку сформировать мышление взрослого думающего человека.
Во всех возрастах в первую очередь поддерживайте увлечения ребенка, его стремление к познанию. Кроме этого, важно показывать ребенку на собственном примере, как взрослые справляются с трудностями: объяснять, что бывают сложные ситуации, но мы встаем, пересиливаем себя. Это формирует характер ребенка, желание достигать результат, трудолюбие.
! Конечно, на одной мотивации учиться 11 лет в школе не получится. Уделяйте внимание дисциплине — из нее растет желание учиться. Выстраивайте распорядок дня: до 18:00 у ребенка должны быть сделаны уроки. При этом желательно, чтобы ребенок к четвертому классу делал их самостоятельно.
Мотивация к учебе и эмоции от школы
Считается, что эмоции влияют на поведение и в первую очередь воздействуют на потерю вовлеченности. Например, чувство скуки может привести к нежеланию посещать школу и прогулам уроков. В концепции эмоциональной вовлеченности есть 4 компонента: интерес (удовольствие от деятельности), ценность достижения (важность успешного выполнения задачи), ценность пользы (важность задачи для будущих целей) и затраченные усилия (сколько плохого или хорошего можно получить).
На эмоциональную вовлеченность воздействуют факторы разного уровня: взаимоотношения учителя и ученика, общение учеников между собой. Если отношение учителя доброжелательное, в классе комфортный климат, то ученики больше стремятся к изучению нового материала. Принятие со стороны одноклассников формирует чувство удовлетворения от школы: не включенные в общение с одноклассниками дети часто менее заинтересованы в учебе. Кроме того, структура класса и самих занятий (ясность предъявляемых требований, четкие задания) также имеет соответствующее влияние.
В целом школа должна создавать положительные эмоции у ребенка на обоих уровнях — тогда мотивация будет формироваться через радость. Поэтому важно следить за эмоциональным состоянием ребенка. Спрашивайте у него, что ему нравится, с кем он дружит. Если ребенок в какой-то момент с радостью ходил в школу, а сейчас — нет, у него стал чаще болеть живот, появились еще какие-то причины для пропуска занятий, это серьезный сигнал к тому, что в школе мог произойти конфликт.
Часто бывает, что возникло недопонимание с учителем или сверстниками, и ребенок не знает, как этот конфликт преодолеть. Или ребенок может просто не справляться с учебной нагрузкой, но не говорит о том, что он не может что-то сделать. Например, просто утверждает: «я не люблю математику». Однако когда мы начинаем разбираться в чем причина, он приносит свои контрольные задачи. Я понимаю, что возникли трудности в изучении школьной программы, и вместо того, чтобы признать: «не понимаю, как решать уравнения», ребенок сказал: «мне не нравится, я не хочу это делать».
Что могут сделать родители и педагоги
Чтобы учеба была связана с позитивными эмоциями, важно дарить школьнику переживание успеха. Если дети испытывают успех, они стараются его повторить, потому что им нравится ощущение того, что у них что-то получилось. Хвалите ребенка — но не за результат, а за процесс, за его достижения во время выполнения задачи. За сам труд, а не только за способности.
Сочетайте учебу в классе и на образовательных онлайн-платформах. Дети очень любят мобильные и компьютерные игры, потому что именно там могут получить эту ситуацию успеха, которой в жизни у них нет. В игре они — герои, получающие поощрение за старания в виде баллов, значков, медалей, поэтому образовательные игры эффективно повышают мотивацию к изучению как школьных предметов, так и внешкольных: например, программирования и финансовой грамотности.
В частности, можно пройти курс, обучающий шахматам, где ребенок освоит эту игру, научится решать стратегические задачи и получит навык логического мышления. Или курс русского языка (тоже в развлекательно-познавательном формате!), который поможет ребенку легко и с интересом освоить орфографию, грамматику, лексику и пунктуацию родной речи.
Подкрепляет мотивацию любое вознаграждение, но для младших школьников оно должно быть быстрым. Перспектива получения похвалы в конце четверти для маленького ребенка — слишком далека, она не работает. Лучше, например, в конце недели сходить с ребенком в кино, а не пообещать в конце четверти какой-то подарок.
Критика же допустима, но не переусердствуйте с ней. Она подходит только для тех детей, кто уже мотивирован. Если сейчас ребенок не заинтересован в учебе, в изучении какого-то предмета, критика все усугубит.
В некоторых случаях хорошо работает техника «21 день». В рамках этой техники на соответствующий срок заключается договор. Его можно распечатать на бумаге, скрепить подписью двух сторон: родителя и школьника. В документе нужно зафиксировать ряд вещей, которые ребенок обязуется делать ежедневно: чистить зубы, делать зарядку, выполнять домашнее задание до 18:00. Главное — составлять договор вместе, учитывать в нем интересы и желания обеих сторон.
За время действия договора родители могут напомнить ребенку о выполнении его дел всего 2 раза. Также ребенку дается право дважды забыть выполнить что-то из списка. По истечении контракта (в случае выполнения пунктов) ребенка ожидает желанный подарок: игрушка, велосипед, поездка в парк аттракционов. Эта техника здорово повышает мотивацию к учебе.
Предложите ребенку провести время за играми. Подойдут любые настольные и салонные игры, такие как «Монополия», Uno, «Крокодил», «Экивоки». Дело в том, что в игре дети проявляют себя так же, как и в обычной жизни. Понаблюдайте за поведением ребенка: возможно, он хочет выигрывать и очень расстраивается из-за проигрыша, начинает давить на товарищей по игре, хитрить. Играя с ребенком, вы можете корректировать негативное поведение. Разберитесь вместе с ним, почему он не преуспел в игре, какие ошибки он допустил, а также объяснить, что проигрыш — это нормально.
Не нужно поддаваться и создавать постоянную ситуацию успеха, но и не стоит давить, инициируя проигрыш, так как ребенку необходимо чувство победы, чтобы не терять мотивацию. Соблюдайте баланс — где-то нужно помочь ребенку, где-то поддаться, где-то — искренне восхититься его талантом. Кроме того, важно отслеживать, на каком моменте ребенку стало скучно играть, когда интерес пропал. Проявляйте настойчивость, так вы учите ребенка доводить дела до конца и не отвлекаться.
Читайте профильную литературу. Есть много психологов, которые пишут книги для родителей. Предлагаю обратить внимание на этих авторов, чьи книги легко читаются и наполнены иллюстративными примерами из практики.
- Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?». Книга, которая позволит наладить коммуникацию с ребенком.
- Людмила Петрановская «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка». Рассказывает о том, как поддержать ребенка, чтобы он вырос сильным и уверенным человеком.
- Марина Мелия «Отстаньте от ребенка! Простые правила мудрых родителей». Делится советами, как вдохновить школьника на учебу.
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