Как полюбить свою работу и почему сильные стороны — это не то, в чем вы хороши? Объясняет бизнес-тренер

Проклятие совершенства

Ваши сильные стороны — это не то, в чем вы хороши

С ранних лет вам говорят: «Ваши сильные стороны — это то, в чем вы хороши, слабые — то, в чем вы плохи». Звучит вполне логично, правда? Если вы получаете хорошие оценки по этому предмету, преуспеваете в определенном виде спорта или отлично играете на инструменте, — это сильная сторона. Она отличает вас от остальных, влияет на выбор специализации в вузе или карьеры.

А что, если у вас хорошо получается то, чего вы терпеть не можете? Или что-то скучное, то, что вас расстраивает или демотивирует? Как тогда это назвать?

Было бы странно назвать это сильной стороной и посоветовать строить жизнь на ее основе, если она высасывает из вас жизненные соки. Тем не менее подобное случается сплошь и рядом. Стоит нам в чем-то отличиться, как другие реагируют на это, называют сильной стороной и советуют на ней сосредоточиться. Таким образом, какими бы благими ни были их намерения, они заставляют нас прятаться от самих себя.

Настоящее имя этому — слабая сторона. Если быть точнее, слабая сторона — это любая деятельность, которая ослабляет вас, даже если дается легко.

Если, прежде чем приступить к чему-то, вы прокрастинируете, откладываете дело в долгий ящик и мечтаете, чтобы оно провалилось сквозь землю, это слабая сторона.

Если, когда вы занимаетесь чем-то, время замедляется и вам кажется, что прошло уже часа три, а на самом деле часы показывают всего 20 минут, это слабая сторона.

Если по завершении дела становится ясно, что вы мало чему научились да к тому же вымотались, это слабая сторона.

Любое дело без любви — это слабая сторона, даже если вы в нем преуспеваете.

Разумеется, точное определение сильной стороны — это любая деятельность, которая придает вам силы. Любое занятие, в котором вы различаете сигналы любви, — это сильная сторона: прежде чем приступить к делу, вы инстинктивно тянетесь к нему; время летит быстро — час пролетает за пять минут; по завершении вы осознаете, что совершили гигантский скачок и многому научились.

Даже если пока у вас получается не очень хорошо и вам нужно долго учиться, чтобы достичь совершенства, ваши сильные стороны — те занятия, где возникают сигналы любви. Ваши сильные стороны — ваши красные нити.

Это не значит, что в ваших сильных сторонах все время прослеживаются все характеристики красных нитей. Порой вы все равно прокрастинируете, но потом, начав дело, обнаруживаете, что время и впрямь пролетает быстро. Возможно, вы к чему-то интуитивно тянетесь, а потом оказывается, что для этого занятия недостаточно «быстрого обучения» — нужно больше осознанной практики.

Такие случаи лишь означают, что вам нужно быть начеку и внимательно следить за тремя сигналами любви. Бывает, что они взаимосвязаны, бывает — нет, но каждый из них помогает вам более бегло говорить на своем языке любви.

Если вы будете внимательны к себе и задумаетесь о том, в каких занятиях проявляются те самые красные нити, то обнаружите три замечательные вещи.

Первое: вы поймете, что, хотя практика и помогает стать лучше в любой деятельности, настоящий успех и удовлетворение в жизни приносит определение того, чем вам действительно хочется заниматься раз за разом. Эти красные нити — занятия, которые вам по душе, — притягивают к себе: вам даже не кажется, что нужно делать это через силу или принуждать себя. Более того, вы не можете перестать практиковаться. Практика — это не осознанная дисциплина, требующая серьезности и упорства. При взгляде сквозь призму любви практика — это увлечение.

Второе: вы обнаружите, что красные нити показывают ваше будущее. Ваша любовь к определенному делу влечет за собой повторение, которое, в свою очередь, ведет к улучшению. Уделяя внимание тому, что вы любите, вы гораздо яснее осознаете, в чем действительно можете проявить себя. Совершенство перестает быть тайной: природный ли это талант, удача или результат обучения? Оказывается, оно появляется, если вы начинаете всерьез воспринимать то, что любите. Увлечение ведет к практике, практика — к результату.

Третье: поскольку сильные стороны — это всего лишь занятия, которые нравятся и придают силы, лишь вам можно судить, в чем вы на самом деле хороши. Остальные — родители, учителя, наставники, начальники — оценивают лишь ваши результаты. Они могут решить, достойно ли это сочинение прочтения, правильно ли решена эта задача по математике, хорошо ли вы обслужили клиента. Но только вам известно, что вы любите, а что — ненавидите. Только вам на самом деле известно, где вы замечаете сигналы любви, а где — нет. Доверять вы можете только себе.

Если вы скажете, что безумно любите убеждать клиентов приобрести что-то, никто не сможет вам возразить. Конечно, могут сказать: «На мой взгляд, вы недостаточно детально описываете продукцию»; «Вы были бы более убедительны, если бы побольше слушали и поменьше говорили»; «Вы не соблюдаете стандартный порядок продажи в компании». Другие могут все это сказать вам, поскольку имеют полное право.

Но они не могут заявить: «Нет, вам не нравится убеждать людей». Потому что никто лучше вас не знает, что вы любите. Хотя долгие годы остальные пытались убедить вас в нереальности вашей любви или в ее неуместности, это никак не меняет того, что вы испытываете. Когда речь заходит о том, что вы любите, все ответы вам известны. Остальным — нет.

Когда речь заходит о том, что вы любите, только вам известно, о чем нужно говорить.