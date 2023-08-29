Как полюбить свою работу и почему сильные стороны — это не то, в чем вы хороши? Объясняет бизнес-тренер

В издательстве «Альпина Паблишер» в сентябре выйдет бестселлер по версии The Wall Street Journal — книга бизнес-тренера, социолога и участника консультативного Комитета по лидерству и управлению при госсекретаре США Маркуса Бакингема «Делаю, что хочу: Как понять, что ты любишь, и работать в удовольствие». Это написанный максимально доступным языком пошаговый практикум, как начать делать то, что на самом деле нравится. Публикуем отрывки из него — про слабые и сильные стороны, страхи и обратную связь.
Проклятие совершенства
Ваши сильные стороны — это не то, в чем вы хороши
С ранних лет вам говорят: «Ваши сильные стороны — это то, в чем вы хороши, слабые — то, в чем вы плохи». Звучит вполне логично, правда? Если вы получаете хорошие оценки по этому предмету, преуспеваете в определенном виде спорта или отлично играете на инструменте, — это сильная сторона. Она отличает вас от остальных, влияет на выбор специализации в вузе или карьеры.
А что, если у вас хорошо получается то, чего вы терпеть не можете? Или что-то скучное, то, что вас расстраивает или демотивирует? Как тогда это назвать?
Было бы странно назвать это сильной стороной и посоветовать строить жизнь на ее основе, если она высасывает из вас жизненные соки. Тем не менее подобное случается сплошь и рядом. Стоит нам в чем-то отличиться, как другие реагируют на это, называют сильной стороной и советуют на ней сосредоточиться. Таким образом, какими бы благими ни были их намерения, они заставляют нас прятаться от самих себя.
Настоящее имя этому — слабая сторона. Если быть точнее, слабая сторона — это любая деятельность, которая ослабляет вас, даже если дается легко.
Если, прежде чем приступить к чему-то, вы прокрастинируете, откладываете дело в долгий ящик и мечтаете, чтобы оно провалилось сквозь землю, это слабая сторона.
Если, когда вы занимаетесь чем-то, время замедляется и вам кажется, что прошло уже часа три, а на самом деле часы показывают всего 20 минут, это слабая сторона.
Если по завершении дела становится ясно, что вы мало чему научились да к тому же вымотались, это слабая сторона.
Любое дело без любви — это слабая сторона, даже если вы в нем преуспеваете.
Разумеется, точное определение сильной стороны — это любая деятельность, которая придает вам силы. Любое занятие, в котором вы различаете сигналы любви, — это сильная сторона: прежде чем приступить к делу, вы инстинктивно тянетесь к нему; время летит быстро — час пролетает за пять минут; по завершении вы осознаете, что совершили гигантский скачок и многому научились.
Даже если пока у вас получается не очень хорошо и вам нужно долго учиться, чтобы достичь совершенства, ваши сильные стороны — те занятия, где возникают сигналы любви. Ваши сильные стороны — ваши красные нити.
Это не значит, что в ваших сильных сторонах все время прослеживаются все характеристики красных нитей. Порой вы все равно прокрастинируете, но потом, начав дело, обнаруживаете, что время и впрямь пролетает быстро. Возможно, вы к чему-то интуитивно тянетесь, а потом оказывается, что для этого занятия недостаточно «быстрого обучения» — нужно больше осознанной практики.
Такие случаи лишь означают, что вам нужно быть начеку и внимательно следить за тремя сигналами любви. Бывает, что они взаимосвязаны, бывает — нет, но каждый из них помогает вам более бегло говорить на своем языке любви.
Если вы будете внимательны к себе и задумаетесь о том, в каких занятиях проявляются те самые красные нити, то обнаружите три замечательные вещи.
Первое: вы поймете, что, хотя практика и помогает стать лучше в любой деятельности, настоящий успех и удовлетворение в жизни приносит определение того, чем вам действительно хочется заниматься раз за разом. Эти красные нити — занятия, которые вам по душе, — притягивают к себе: вам даже не кажется, что нужно делать это через силу или принуждать себя. Более того, вы не можете перестать практиковаться. Практика — это не осознанная дисциплина, требующая серьезности и упорства. При взгляде сквозь призму любви практика — это увлечение.
Второе: вы обнаружите, что красные нити показывают ваше будущее. Ваша любовь к определенному делу влечет за собой повторение, которое, в свою очередь, ведет к улучшению. Уделяя внимание тому, что вы любите, вы гораздо яснее осознаете, в чем действительно можете проявить себя. Совершенство перестает быть тайной: природный ли это талант, удача или результат обучения? Оказывается, оно появляется, если вы начинаете всерьез воспринимать то, что любите. Увлечение ведет к практике, практика — к результату.
Третье: поскольку сильные стороны — это всего лишь занятия, которые нравятся и придают силы, лишь вам можно судить, в чем вы на самом деле хороши. Остальные — родители, учителя, наставники, начальники — оценивают лишь ваши результаты. Они могут решить, достойно ли это сочинение прочтения, правильно ли решена эта задача по математике, хорошо ли вы обслужили клиента. Но только вам известно, что вы любите, а что — ненавидите. Только вам на самом деле известно, где вы замечаете сигналы любви, а где — нет. Доверять вы можете только себе.
Если вы скажете, что безумно любите убеждать клиентов приобрести что-то, никто не сможет вам возразить. Конечно, могут сказать: «На мой взгляд, вы недостаточно детально описываете продукцию»; «Вы были бы более убедительны, если бы побольше слушали и поменьше говорили»; «Вы не соблюдаете стандартный порядок продажи в компании». Другие могут все это сказать вам, поскольку имеют полное право.
Но они не могут заявить: «Нет, вам не нравится убеждать людей». Потому что никто лучше вас не знает, что вы любите. Хотя долгие годы остальные пытались убедить вас в нереальности вашей любви или в ее неуместности, это никак не меняет того, что вы испытываете. Когда речь заходит о том, что вы любите, все ответы вам известны. Остальным — нет.
Когда речь заходит о том, что вы любите, только вам известно, о чем нужно говорить.
Обратная связь
Чужими советами вымощена дорога в ад
Я собой очень доволен. Мой хороший друг и соавтор предыдущей книги Эшли Гуделл (да, это мужское имя — ох уж эти британцы) позвонил мне и попросил совета, как записать аудиокнигу. Я с радостью поделился с ним своей мудростью.
Видите ли, наша книга «Это так не работает!» у меня девятая по счету, и я уже проходил через создание аудиоверсий.
— Это та еще задачка для ума, — предупреждаю я его. — Они посадят тебя в студию, разложат страницы на стойке, поставят этот жуткий микрофон прямо возле рта и предложат говорить максимально мягко и плавно. Прослушивание аудиокниги — глубоко личное событие, поэтому темп речи и тон должны хорошо восприниматься слушателем.
Я его успокаиваю.
— Не переживай, — говорю я. — Я своего рода профи в этом. Вот в чем фокус: подними глаза над стойкой, поймай через стекло взгляд продюсера и представь, что ты просто рассказываешь ему пару-тройку забавных фактов и историй за чашечкой кофе, — так ты будешь звучать дружелюбно и естественно. Если почувствуешь, что путаешься в тексте, мысленно снова представь этот разговор с продюсером, и дело в шляпе — у тебя все получится.
На следующий день я прихожу в студию, чтобы записать свою половину книги: мы меняемся через главу. Стоит мне использовать мой фокус с визуализацией, и время пролетает молниеносно. На мою запись закладывали три дня. Я справился за один.
Ничего удивительного, я же профи.
Я звоню Эшли еще разок, за день до его записи, и повторяю совет: представь, что просто пьешь кофе с продюсером. Установи зрительный контакт, представь, что у тебя в руке какой-нибудь напиток, и пусть идет как идет.
Я поздравляю себя. Я продумал это настолько, что могу не просто описать другу желаемый результат, но и познакомить с техникой его достижения. Ай да я. Супернаставник.
Вечером следующего дня Эшли звонит мне. Он справился. Это его первая в жизни аудиокнига, и вместо четырех дней он записал свою часть за один.
— Ого! — Я впечатлен. — Молодец! Отлично! Сработало? Ну, тот совет с визуализацией. — Сияя от гордости за нас обоих, я жду его подтверждения.
— Нет, не очень, — отвечает он. — Когда я зашел, все было так, как ты и говорил: стойка, книга, огромный микрофон. Но, сев, я понял, что не могу разглядеть продюсера через стекло — для этого мне пришлось бы постоянно вытягивать шею. А когда я все-таки попытался поймать его взгляд, он отвернулся и стал смотреть на пульт, поэтому все превратилось в совсем уж странную ерунду.
— Да ладно? И как ты выкрутился? Мне говорили, что в первый раз обычно получается после нескольких попыток в разные дни.
— Я каким-то образом придумал свой трюк. Я пианист и привык читать с листа. Когда читаешь с листа, привыкаешь забегать на четыре-пять строк вперед, чтобы понять, что будет дальше и как это должно звучать.
— М-м, — отзываюсь я.
— И вот я начинаю читать, все пытаюсь поймать взгляд продюсера, который на меня не смотрит, и все это жуть как неловко. И вдруг я чувствую нечто знакомое: читать книгу вслух — это как читать ноты с листа. Мне надо забегать на четыре-пять слов вперед, чтобы понять, как я это произнесу. Привыкнув к темпу, я смог пройти через это, как будто играл сонату Шопена. И у меня получилось. Я смог. Справился, в смысле.
— М-м, — повторяю я.
Не хочу показаться невежливым, но отчасти я был разочарован. Никакой я, как мне казалось раньше, не наставник. Эшли и сам со всем разобрался и придумал способ, который оказался куда более естественным и подходящим для него, чем моя хитрая техника. Из тысячи бесценных советов, которые я мог бы ему дать, совет про сонату Шопена был бы тысяча первым. А в списке Эшли он оказался номером один.
Мой совет не освободил, а задушил его.
Думаю, вы наверняка проходили через такое. Кто-нибудь — отец, учитель или руководитель команды — из самых лучших побуждений хотел помочь вам достичь результата и предлагал свой совет. Так вот, если не хотите предать себя, всеми силами сопротивляйтесь искушению сделать то, что вам говорят. Как бы мудро это ни звучало.
Золотое правило гласит: относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Правило чудесное, но оно предполагает, что все любят одно и то же и поэтому ждут одного и того же отношения. К счастью, это не так. Подход Эшли к действиям, мышлению, обучению, разговорам и выступлениям разительно отличается от моего, и любой совет, который я ему дам, с большой вероятностью не поможет ему.
В наши дни вы часто слышите, что нужно быть открытым для обратной связи и чужих советов. Однако большая часть комментариев и советов лишь сбивает вас с толку и искажает вашу истинную сущность и возможности.
Единственный момент, когда чужой совет или комментарий полезен, — это если вы в чем-то ошиблись или пропустили положенный шаг в четкой последовательности. Во всех остальных случаях комментарии и советы не просто бесполезны, а вредны. В какой бы форме они ни преподносились, их посыл такой: «У тебя получилось бы лучше, если бы ты делал так же, как я».
Так что вам полезно провести четкую грань между комментарием другого человека и его реакцией. Его комментарий (попробуй то, сделай это) перечеркивается тем, что он не вы и не знает, какое именно действие или прием поможет вам — не ему — справиться. Если кто-то говорит: «У меня для вас пара комментариев», вежливо поблагодарите и не слушайте. Вас собираются (пусть и из благих намерений) задушить.
В отличие от этого определенно стоит уделять внимание чужой реакции. Она — куда более честный подарок. Реакция не инструкция — она не говорит: «Вот это делай, вот это — нет». Это просто ответ на ваши действия, слова или текст. Так что, если вы отправляете электронное письмо, а в ответ приходит «Ваше письмо поставило меня в тупик», — это реакция, причем на 100% правдивая и принадлежащая конкретному человеку. Предполагаю, что вам захочется поспорить и сказать: «В письме не было ничего непонятного», но это просто глупо. Ваше письмо и правда поставило его в тупик — это факт. Его реакция реальна, и вам не убедить человека, что это не так.
Аналогично, если кто-то говорит: «Ваша презентация показалась мне очень скучной», вы не сможете сказать: «Да не было вам скучно!» Было. Он это чувствовал. И эти чувства принадлежат не вам, а ему.
Так что внимательно следите за чужой реакцией. Она отлично помогает понять, какой след вы оставляете в этом мире. Если чья-то реакция отличается от той, что вы ждали, проявите к ней уважение и подумайте, какие именно действия ее вызвали. Еще важнее, когда кто-то реагирует в точности как ожидалось, например, на ваш звонок, письмо, презентацию или пение. Не пожалейте времени и расспросите об этом поподробнее. Поинтересуйтесь его чувствами, тем, что понравилось и привлекло внимание. Это не желание услышать комплимент, а возможность лучше узнать себя и свои сильные стороны. Вы используете чужую реакцию, чтобы еще успешнее преобразовывать свою любовь во вклад.
Но, что бы вы ни делали, не слушайте чужие комментарии и советы. Ну хорошо, слушать можно, но следовать им не стоит. Вы максимально продуктивны и привлекательны только тогда, когда остаетесь в своей шкуре. Попытка влезть в чужую превращает вас в пугало.
Борьба со страхом
Полюбите свои страхи
Кстати, о страхах: чего вы боитесь?
Знаю, нам положено быть бесстрашными. «Что бы вы сделали, если бы не боялись?» — спрашивают нас мотивационные посты в социальных сетях. Можно подумать, наша главная задача — полностью искоренить страх из жизни.
Моя проблема заключается в том, что я постоянно чего-то боюсь. Сейчас, например, когда пишу эти строки, я боюсь недостаточно хорошо описать страх. Боюсь за сына и за его безопасность, когда он вернется в колледж. Боюсь, что мне снова позвонят и сообщат неутешительные новости о состоянии моего брата. Боюсь, что мама не выдержит и сломается под грузом забот о нем.
Так много страхов, некоторыми из которых я совсем не горжусь, и все они — буквально на поверхности. Нормально ли, что у меня столько страхов? Расписываюсь ли я в каком-то личном поражении, признавая, что все эти страхи постоянно сопровождают меня? Интернет — а с ним Макиавелли, Экхарт Толле и Марианн Уильямсон — говорит, что страх — антоним любви. Закрываюсь ли я от любви, живя в страхе? Должен ли я бросить вызов своим страхам и побороть их, чтобы прожить полную жизнь, где моя любовь используется во благо?
Мне кажется, что должен. В конце концов, любовь — эмоция, которая открывает передо мной множество возможностей, а страх сужает мышление и перспективы. И давайте признаемся: иногда это не так уж и плохо. Сужение фокуса — вот для чего нужен страх. Это инстинкт выживания, созданный, чтобы учащать сердцебиение, наполнять тело кортизолом и адреналином и заставлять мозг фокусироваться только на потенциальной угрозе — остаться на месте и принять бой или развернуться и бежать что есть мочи. Это спасет мне жизнь, если вдруг я наткнусь на медведя в лесу или из кустов выскочит бандит.
Но если я занимаюсь чем-то более креативным, например строю глубокие отношения, пишу компьютерную программу, решаю проблему клиента или рисую картину, этот страх куда менее полезен. Никто не может творить в страхе.
Тем не менее я понимаю, что не могу его искоренить. Это — часть жизни в нашем мире. Чувство страха для меня такое же естественное, как эмпатия, радость или гнев. Попытки отрицать это и жить без страха — притворство. Ни один человек так не сможет.
Так как же тогда быть с нашими страхами? Всю жизнь мы боремся с ними, отворачиваемся и убегаем от них, и все равно: когда мы просыпаемся по утрам, они просыпаются с нами.
Поскольку страх — наш спутник жизни, к нему стоит относиться соответственно: повернитесь к нему, взгляните на него, задайте ему уйму вопросов, полюбопытствуйте, сблизьтесь с ним и таким образом позвольте ему раскрыть вас. Во-первых, вы узнаете, что большинство страхов связаны с другими людьми, в частности с тем, что они о вас думают. Это не проблема. Так и должно быть. Если вам говорят, что не нужно обращать внимания на то, что о вас думают другие, и что их мнение вас не касается, не слушайте. В вас генетически заложено беспокойство о том, что думают другие. Это — часть того, что делает вас человеком. Единственные люди, которым и правда безразлично мнение других, — это социопаты.
Таким образом, беспокоиться о том, что о вас думают другие, — это умно и полезно. Их реакция на вас — индикатор реализации вашей любви во внешнем мире. К этому нужно относиться с вниманием, по крайней мере если вы и правда хотите претворить свою любовь в жизнь.
Если вы учитель и ваши ученики не демонстрируют прогресса в обучении, обратите на это внимание. Их реакция и ваши действия стоят того, чтобы задуматься над ними.
Если вы программист, чей код не хотят использовать, потому что его трудно читать, проявите уважение к этой реакции и постарайтесь посмотреть на результат своей работы со стороны.
Если вы работаете в службе продаж и ваша презентация не дает результатов, то можно, конечно, винить в этом покупателя или качество маркетинга, но задумайтесь: может, дело в вашем неумении продавать.
Однако в любом из этих сценариев важно помнить, что реакция человека принадлежит ему, и только ему. Будь то гнев, радость, боль или фрустрация в ответ на то, что вы сказали или сделали, — все исходит от него. Реакцию проявляете не вы, а он. Она интересна, важна, ценна и точно заслуживает внимания.
Но она не ваша. Она чужая.
Во-вторых, вы обнаружите, что не стоит бояться страха как такового. Корень ваших проблем не в страхе, а в том, во что он превращается, когда вы его избегаете.
Если вы боитесь, что партнер уйдет от вас, то страх превращается в собственничество, которое и душит отношения.
Если вы боитесь измены, страх мутирует в ревность и подозрительность и эти злые двойники перекрывают кислород вам обоим.
Если вы боитесь, что другие подумают не так о вашей работе, то страх трансформируется в шаблонные действия, не заставляющие выходить за рамки привычного.
Если вы боитесь согласиться на новую должность, то страх превращается в паралич, удерживающий вас в неподвижной зоне комфорта.
Страх, от которого убегают, превращается в разрушительные чувства.
И наоборот: изученный страх помогает понять, какой вы на самом деле. Когда вы преисполняетесь любопытства и впускаете страх в себя, то понимаете — это еще один сигнал любви. Мне страшно писать эту главу именно потому, что я очень люблю делиться полезными советами и отчаянно хочу вам помочь. Я боюсь, справится ли мама с уходом за моим братом, потому что чертовски люблю обоих. Мои страхи подсвечивают мою любовь.
В этом смысле страх подобен боли. Для тела боль — индикатор того, на что нужно обратить внимание. Анальгезия, то есть неспособность чувствовать боль, может привести к летальному исходу, если ничего с ней не делать. Страх — такая же боль, но для души. Прочувствуйте его и проследуйте за ним, и он приведет вас к тому, что вы любите, что вам дорого и глубоко небезразлично. В этом смысле страх — ваш самый мудрый и заботливый спутник. Он знает, кого и что вы любите, и подсознательно выделяет важное для вас с такой точностью и скоростью, что это становится неожиданностью.
Постарайтесь изменить свое отношение к страхам. Не искореняйте их. Не боритесь с ними. Не отворачивайтесь от них. Вместо этого попробуйте признавать их, то есть прислушиваться, исследовать, любить и принимать, как часть себя. Попробуйте — осторожно, мягко, не скупясь, — и они покажут, что вы на самом деле любите.
В жизни вам часто говорят, что нужно игнорировать страхи, справляться с ними и выходить из зоны комфорта. Все это — заблуждение. Это не выбор между комфортом и дискомфортом. Это определение, любите вы что-то или нет. Встреча с тем, что вы любите, вызывает страх. Это не просто нормально — это фундаментально важно, причем настолько, что отсутствие страха эквивалентно отсутствию любви.
Ступите на тропу страха, потому что эта тропа и есть тропа любви.
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