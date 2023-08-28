Гид по самопомощи: как утешить внутреннего ребенка и перестать себя обесценивать?

Суперспособности детей нарциссических родителей

Воспитание в семье нарциссических родителей может создать у вас впечатление, что вы в каком-то отношении ущербны и неполноценны. В конце концов, ваше детство не было нормальными счастливым. Вам пришлось испытать психологический терроризм на самых уязвимых этапах развития. Однако представление о некоей собственной второсортности вследствие перенесенных невзгод очень далеко от истины. Действительно, на нашем пути к исцелению и обретению целостности много препятствий, но мы также обладаем рядом суперспособностей, сформировавшихся в результате пережитого травматического опыта. Вы стали борцом, воином, выжившим. Всегда помните об этом. В результате неблагоприятного опыта вы приобрели чрезвычайно ценные навыки и достигли поистине беспримерной степени зрелости. Ниже приводятся только некоторые из сильных сторон и ценных качеств, которые вы могли развить на вашем жизненном пути.

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ 1

Способность адаптироваться и выживать практически в любых условиях

Я готова повторять снова и снова, что дети нарциссических родителей, как никто другой, наделены психологической устойчивостью и жизнестойкостью. Их способность «быстро оправляться» после ужасных эпизодов насилия, чего не пожелаешь испытать ни одному ребенку, может сослужить им и добрую службу. Эта способность выработалась у нас в ответ на действия хищников. Но что, если мы воспользуемся ею для того, чтобы задать жару какому-нибудь типу, отомстив за каждый день нашей жизни? Фигурально выражаясь, конечно. Мы можем использовать свою жизнестойкость для того, чтобы сохранять решимость, даже столкнувшись с препятствиями на своем пути, и продолжать развиваться как личность в профессиональном, образовательном, социальном плане, а также в межличностном общении. Мы можем использовать эту жизнестойкость для достижения наших самых амбициозных целей и воплощения в жизнь наших фантазий.

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ 2

Наша креативность, концентрация внимания и воображение

Если вы выжили, значит, вы научились преодолевать даже самые тяжелые периоды жизни и канализировали свои переживания в другое русло — в нечто более значительное. Когда я была подростком, окружающие часто обращали внимание на мою способность сосредоточивать внимание на учительнице, даже когда в классе царил хаос, — и неспроста. Из-за того, что я росла в атмосфере постоянных шумных стычек и выяснения отношений между родителями, у меня выработалась способность «отключаться» от шума и фокусироваться только на том, что нужно. Этот защитный механизм выживания, сформировавшийся в детстве, помогал мне и во взрослой жизни. Я могла выполнять проекты и добиваться целей в самых неблагоприятных условиях. Я могла творить в обстановке хаоса и крайней неопределенности, и несмотря на то, что я не пожелала бы никому из детей пережить такое же детство, как у меня, я не могу отрицать, что некоторыми моими сильными сторонами и способностью работать в условиях стресса я обязана своему детскому опыту. Часто жертвы детского насилия «уходят в себя». Они могут диссоциироваться и придумывать воображаемую жизнь, что-бы дать себе передышку от жестокой реальности. Когда мы используем эту способность негативным образом (например, находя спасение от реальности насилия в токсичных отношениях или полностью закрываясь от мира), мы неизбежно обрекаем себя на страдания. Однако, если мы используем эту суперспособность конструктивно, мы можем пустить в ход неиссякаемый источник воображения, внимания и креативности. Мы можем направить эту креативность на благое дело, занимаясь искусством, литературным творчеством, снимая фильмы, занимаясь проектами, связанными с фотографией, —дайте простор вашей фантазии, ведь возможности безграничны.

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ 3

Беспрецедентные амбиции, находчивость и внутренний импульс

Родительские требования добиваться перфекционизма во всем все-таки дали нам некоторые преимущества, в частности мотивировали нас на то, чтобы всегда «быть первыми». Но, помимо этого, у нас сформировались необходимые навыки и такое качество, как находчивость, которые позволяют проявлять инициативу ради того, чтобы стать лучшими. Дети родителей-нарциссов научились подстраиваться под постоянно меняющиеся правила игры и оправдывать ожидания родителей. Они также могут на-править свою амбициозность, находчивость и внутренний им-пульс на достижение собственных целей — тех целей, которые они на самом деле хотят реализовать. Может быть, вы мечтаете создать свой бизнес или вернуться в школу. Может быть, меч-таете когда-нибудь иметь любящую семью. Ваши устремления не должны пропасть втуне. Вы можете использовать их для выстраивания собственной самой лучшей и самой подлинной жизни — как профессиональной, так и личной. Весь фокус в том, чтобы направить вашу потребность «угождать» в другую сторону — на самих себя. Каким образом вы можете сделать себя счастливыми? Какими достижениями вы сами бы гордились?

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ 4

Способность к эмпатии и налаживанию крепких связей

Пройдя через все ужасы психологического и даже физического насилия в детстве, вы приобрели способность испытывать острую эмпатию к другим людям, которым также при-шлось нелегко. Ваше умение выстраивать долговременные, глубокие и конструктивные связи — это та суперспособность, которой лишены члены вашей токсичной семьи. Найдите креативные и безопасные способы реализовать свою эмпатию. Вы можете использовать ее, помогая товарищам по несчастью, налаживая дружеские отношения с отзывчивыми, заботливы-ми людьми и демонстрируя как образец для подражания тем, кто вам дорог (как, например, ваши дети, если они у вас есть).

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ 5

Способность выполнять огромный объем эмоционального труда

Ваша способность «угождать» родителю-нарциссу способствовала развитию чуткости и внимательности и умения понимать потребности и желания других людей. Используйте эту способность на общее благо, отдавая себя работе в местной общине и среди людей, способных к проявлению эмпатии и эмоциональному взаимодействию. Делитесь своей эмоциональной щедростью с теми, кто больше всего нуждается в вашем сочувствии и ответит вам взаимностью и уважением, а не насилием.

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ 6

Наблюдательность, умение замечать изменения в окружении и распознавать угрозы

Это то, что я называю навыком «частного детектива». Выбыли детективом, полицейским, психологом и агентом ЦРУ задолго до того, как вам исполнилось восемь лет. Не забывайте: дети, которые росли в непредсказуемой и пропитанной насилием атмосфере, с раннего возраста учатся распознавать угрозы и изменения в своей среде обитания ради самосохранения. Они умеют считывать невербальный язык тела, замечать малейшие изменения в выражении лица окружающих и улавливать изменения в тоне голоса еще прежде, чем кто-то успеет сказать «привет». Вы можете использовать эту суперспособность для того, чтобы распознавать токсичных людей и отстраняться от них, прежде чем вы ввяжетесь в отношения с ними.

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ 7

Обостренная интуиция

Ваше детство было беспокойным и напряженным, вас постоянно подвергали эмоциональному обесцениванию и газлайтингу. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему вами так часто манипулировали с помощью газлайтинга? Скорее всего, из-за вашей невероятной интуиции, которая позволяла выводить на чистую воду токсичного обидчика. Скрываемая под искусственно раздутой неуверенностью в себе, обостренная интуиция помогала проникать в суть поведения людей и ситуаций, неприглядность которых ваши токсичные родители старались преуменьшить и заглушить. Вы догадывались о чем-то раньше, чем узнавали об этом, что делало вас сильными и опасными для любого обидчика, пытавшегося вами манипулировать. Научитесь уважать вашу интуицию и прислушиваться к ней, и вы начнете строить жизнь, о которой всегда мечтали. Вы сможете выявлять токсичных людей и обрывать с ними всякие связи, прежде чем вложите в них свои чувства и силы. Вы сможете воспользоваться благоприятными возможностями, будто специально предназначенными для вас. Вы сможете сказать «да» своему внутреннему голосу. Вы обнаружите, что не только пере-жили свое трудное детство, но и можете преуспевать, несмотря ни на что.

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