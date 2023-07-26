Любопытство — не порок (даже наоборот)! Оказывается, оно снимает тревогу — и вот доказательство

Два вкуса любопытства

В 2006 году психологи Джордан Литман и Пол Сильвиа описали два основных «вкуса» любопытства, которые они назвали И-любопытство и Д-любопытство. И в термине И-любопытство значит «интерес», приятный аспект тяги к знаниям. Д в Д-любопытстве расшифровывается как «депривация», что означает, что, если у нас есть нехватка какой-либо информации, мы переходим в беспокойное и неприятное состояние, когда нам просто необходимо узнать эту конкретную вещь. Другими словами, любопытство — наша тяга к информации — может либо вызывать приятное состояние, либо наоборот.

Любопытство депривации: закрытое, беспокойное состояние, неутолимый зуд

Любопытство депривации подпитывается нехваткой информации, иногда конкретной. Например, если вы видите фотографию кинозвезды или другого известного человека, но не можете вспомнить, как его зовут, вы можете начать мучить свой мозг в попытках все-таки вспомнить его или ее имя («Блин, она же была в той романтической комедии... ну той, где она... как же ее зовут?»). Пытаясь вспомнить это, вы можете даже в какой-то степени закрыться, словно стараетесь выжать этот ответ из собственного мозга. Если выжать ответ не удается, вы гуглите фильм, в котором видели эту актрису, чтобы узнать ее имя. Узнав его наконец, вы чувствуете облегчение, потому что депривации информации больше нет.

Это же касается и переписок и социальных сетей. Если вы на встрече или вышли пообедать и вы слышите или чувствуете, что на ваш телефон пришло сообщение, может быть, после этого вам будет трудно сосредоточиться на собеседнике, потому что вы не сможете успокоиться, пока не посмотрите, что в этом сообщении. Словно ваш телефон прожигает дыру в вашей сумке или кармане. Этот огонь неопределенности можно потушить, проверив телефон, чтобы узнать, кто вам написал или что было в новом сообщении.

Вот еще один пример. Вспомните, как вы себя чувствуете, когда застряли в пробке и при этом не знаете, как долго она продлится. Как только вы откроете Google-карты или навигатор, чтобы посмотреть, насколько вы задерживаетесь, вы почувствуете себя намного лучше. Количество времени, которое вы простоите в пробке, не изменилось, но ваша тревожность немного спала только потому, что вы понимаете, сколько продлится пробка. Вы заполнили этот пробел в знаниях и снизили уровень неопределенности.

Снижение стресса незнания — это одна из причин, по которым в Нью-Йорке установили новые табло в метро, чтобы люди точно знали, когда прибудет следующий поезд. Пассажирам приятнее знать, что следующий поезд прибудет через пятнадцать минут, чем не знать, что он будет всего через две. Облегчение этого негативного состояния, словно утоление зуда, вознаграждение само по себе. Именно поэтому в сериалах есть клиффхэнгеры — крючки, чтобы воздействовать на ваше Д-любопытство. Мы хотим узнать, что произойдет дальше, поэтому смотрим сезоны запоем!

Любопытство интереса: чистая, поразительная радость открытия

Любопытство интереса включается, когда нам хочется узнать больше про какое-то явление или объект. Как правило, это не конкретная деталь (например, имя кинозвезды), а более широкая категория. Например, знали ли вы, что есть животные, которые растут и становятся все больше и больше, пока не умрут? Это явление называется неопределенный рост, и оно наблюдается у разных животных, например у акул, лобстеров и даже кенгуру. На самом деле однажды был обнаружен гигантский лобстер весом в де- вять килограммов, и, судя по его весу, ему 140 лет. Огромный старый лобстер! Разве не увлекательно? Любопытство интереса возникает, когда вы ищете что-то в интернете и спустя несколько часов понимаете, сколько нового вы узнали, а ваша жажда знаний на время утолена. Приятно узнавать что-то новое. Это отличается от заполнения какого-то дефицита, потому что у вас изначально не было нехватки в информации (то есть вы не знали, что ничего не знали о больших лобстеpax, но узнать об их существовании вам было интересно и приятно).

В отличие от Д-любопытства, которое, как правило, касается цели, И-любопытство — это сам путь.

Почему же у нас вообще есть любознательность? Оказывается, что она основана на (сюрприз!) обучении с подкреплением. Помните, что подобный тип обучения опирается на позитивное и негативное подкрепление. Вы хотите больше приятных вещей и меньше неприятных. В пещерные дни это было крайне важно, чтобы наши предки могли искать еду и избегать опасностей. Возможно, это же связано и с любопытством. Идея, что любознательность связана с обучением с подкреплением, опирается на все растущее количество исследований. Одно исследование Маттиаса Грубера и его коллег из Калифорнийского университета в Дейвисе проводилось следующим образом: студентам выдали список вопросов викторины и попросили оценить, насколько им любопытно узнать ответ. При максимальном уровне любознательности дофаминовые медиаторы (использующие дофамин как сигнальную молекулу — Прим. науч. ред.) в мозгу активизировались сильнее, кроме того, исследователи обнаружили связь между центром вознаграждения в мозге и гиппокампом (участком мозга, отвечающим за память). Активное любопытство помогало студентам запомнить больше информации, а не просто ответы на вопросы теста.

Томми Бланшар и его коллеги из Рочестерского университета и Колумбийского университета провели другое исследование, посвященное тому, как любопытство, связанное с получением новой информации, закодировано в орбитофронтальной коре. Помните, что ОФК связана с ценностью подкрепления и приписывает ценности различным вещам (брокколи vs торт). Команда Бланшара обнаружила, что приматы готовы отказаться от поощрения (например, от стакана воды) в обмен на информацию.

Оба эти исследования показывают, что выражение «Жажда знаний» не просто метафора. При получении информации работают те же базовые поведенческие шаблоны, что и при обучении с подкреплением, и у этого есть своя ценность вознаграждения в мозгу. Мы можем добавить информацию к еде и воде, когда речь идет о выживании. Старый мозг (искать еду, избегать опасностей) работает вместе с новым мозгом (найти информацию, чтобы планировать и предсказывать будущее), чтобы мы могли преуспевать и в настоящем. Но когда речь идет о любопытстве, может ли быть слишком много информации? Разные вкусы, разное вознаграждение, разные результаты Любопытство бывает разное на вкус. Эти вкусы по-разному ощущаются в нашем теле: депривация — более закрытое ощущение, а интерес — открытое. А что насчет структур вознаграждения, которые подкрепляют это по- ведение? В случае любопытства депривации вознаграждение — это найденный ответ, в то время как в случае любопытства интереса приятен сам процесс.

Это важно по двум причинам. Во-первых, в случае И-любопытства вам не нужен внешний стимул, чтобы получить вознаграждение. Любопытство само по себе награда. Во-вторых, оно естественно, поэтому не заканчивается.

Помимо того что любознательность — это бесконечный ресурс, он еще и приятен (несет большее вознаграждение) по сравнению с невыносимым зудом депривации.

Как же использовать эти знания для оптимизации обучения с любопытством? Во-первых, давайте обозначим график любопытства и знания кривой в виде перевернутой U. Любопытство — это вертикальная ось, а знание — горизонтальная. Если вы ничего не знаете об объекте, ваше любопытство находится очень низко. Вместе с тем, как вы что-то узнаете, ваше любопытство все растет и растет, пока не выходит на плато. И затем, когда вы узнаете больше, ваше любопытство начинает снижаться, так как вы заполнили пробелы в информации. Другими словами, любопытство следует правилу золотой середины (относительно информации). Если нет неопределенности, то и любопытства не возникнет (если речь идет о депривации), а если неопределенности будет слишком много, то вместе с ней придет тревога. Для того чтобы сохранять нужное количество любопытства, надо оставаться посреди этой кривой так, чтобы у вас было правильное количество информации, которое будет и дальше подпитывать ваше любопытство.