8 важных вещей, которые нужно знать о синдроме дефицита внимания и гиперактивности или СДВГ (Спойлер: это не детская проблема!)

Неусидчивый и не питающий добрых чувств к летнему списку литературы подросток — это одно, а вот ребенок с установленной врачом гиперактивностью и дефицитом внимания — совершенно иное. Что такое СДВГ, как он развивается и выявляется, можно ли предотвратить болезнь и почему на ее развитие влияет курение мамы во время беременности — объяснили эксперты Фонда помощи людям с нарушениями в развитии «Обнажённые сердца» и спикеры подкаста «Инклюзия и жизнь» клинический психолог Татьяна Морозова и детский невролог Святослав Довбня.
Что такое СДВГ
Синдром гиперактивности и дефицита внимания или СДВГ — это нарушение неврологического развития, описанное в МКБ-11 (Прим. ред. — Международной классификации болезней 11 пересмотра). Согласно исследованиям, в среднем у 10% детей (по разным данным — от 3 до 15%) в современном мире диагностирован этот синдром. Проявления СДВГ часто можно заметить уже в раннем возрасте, и в основном они успешно поддаются терапии, но само это состояние сопровождает человека в той или иной форме на протяжении всей жизни.
Обнаруживать себя СДВГ может целым комплексом симптомов, связанных с трудностями удержания внимания, концентрации на учебных и рабочих задачах, импульсивностью, гипермобильностью и так далее. При этом симптомы у разных людей отличаются: у кого-то более выражен дефицит внимания, у кого-то — гиперактивность.
Специалисты выделяют три подтипа патологии:
- Первый связан с проблемами внимания;
- Второй связан с гиперактивностью и импульсивностью;
- Третий сочетает то и другое.
Впервые симптомы СДВГ были описаны в 1775 году немецким врачом Мельхиором Адамом Вейкардом. Он называл это состояние расстройством «недостатка внимания», но описанная им симптоматика практически на 100% совпадает с тем, что мы сегодня понимаем под СДВГ. То есть это нарушение было замечено медиками еще в XVIII веке и позже также многократно описывалось в медицинской литературе. В 1980-х годах специалисты использовали термин «гиперкинетический синдром», именно он фигурировал в МКБ-10. Только в МКБ-11 появился термин СДВГ.
Из-за чего синдром возникает
Обычно заболевание вызвано комбинированным воздействием разных (редко — одним!) генетических факторов и факторов риска окружающей среды. В частности, доказано, что употребление высоких доз парацетамола во время беременности влияет на частоту встречаемости синдрома дефицита внимания у детей. Есть данные о том, что противосудорожные препараты, такие как вальпроаты, назначаемые при эпилепсии, могут привести к развитию СДВГ у будущего ребенка. Также специалисты фиксируют корреляцию между развитием у ребенка СДВГ и фактом потери матерью близких родственников во время беременности — переживанием смерти, утраты. Правонарушения, совершенные отцом, психическое расстройство матери, отсутствие образования у родителей, тяжелые разногласия в семье также связаны с возникновением этого нарушения. Еще один фактор, повышающий риск СДВГ— пережитое ребенком насилие.
На первом месте среди факторов окружающей среды, повышающих риск развития СДВГ, стоит хроническое отравление свинцом. Также есть данные о том, что на встречаемость СДВГ влияют фталаты (соли и эфиры фталиевой кислоты), платификаторы. Среди них эластичный поливинилхлорид, который придает мягкость, гибкость и эластичность различным продуктам. Эти вещества также содержатся в кредитных картах, в пластиковых бутылках, в ковровых покрытиях, в водопроводных трубах, в обоях, в обивке автомобилей, в изоляции проводов, в оконных рамах.
Кто чаще подвержен болезни
СДВГ диагностируется как у мальчиков, так и у девочек (хотя у первых 3 раза чаще!), но с возрастом этот разрыв уменьшается. Возможно, это связано с тем, что у девочек чаще, чем у мальчиков, встречается менее заметная окружающим форма этого нарушения — СДВ (синдром дефицита внимания) без гиперактивности, хотя и это приводит к существенным трудностям в обучении и социальной адаптации.
Самые частые проявления СДВГ
Клинические проявления диагноза в дошкольном возрасте:
- Двигательное беспокойство, неусидчивость;
- Нарушение устойчивости внимания, забывчивость (ребенку с СДВГ трудно на чем-то сконцентрироваться даже в течение 5 минут, его может быть сложно успокоить и уложить спать, у него могут быть проблемы с дневным сном);
- Нетерпеливость (трудно ждать своей очереди);
- Отсутствие страха перед потенциальными опасностями;
- Импульсивность;
- Энергичная и нередко деструктивная игра;
- Требовательность, упрямство, иногда склонность к спорам и вызывающему поведению;
- Задержка в различных областях развития (двигательной, речевой);
- Избыточные приступы гнева, истерики;
- Трудности с освоением навыков самообслуживания, требующих адаптивности и внимательности (завязывание шнурков, застегивание пуговиц etc.);
- Трудности с адаптацией к новым людям и среде (привыкание к няне идет медленно и трудно, ребенок переходит из одного детского сада в другой, так как воспитатели не могут с ним справиться).
Клинические проявления во взрослом возрасте:
- Неорганизованность, проблемы с планированием, распорядком дня, неумение распоряжаться своим временем;
- Забывчивость (человек с СДВГ может часто терять вещи: кредитные карточки, документы etc.);
- Трудности с инициированием и завершением проектов и задач;
- Трудности с регуляцией эмоций (часто выходит из равновесия, устраивает скандалы, меняет работу, увольняется, импульсивно тратит деньги).
Как определить СДВГ
Патологию не следует путать с избалованностью, ленью, распущенностью или капризностью — это врожденное нарушение развития и медицинский диагноз. Синдром подразумевает трудности, которые возникают у человека в раннем возрасте вне зависимости от его мотивации, поведения, воспитательных методов родителей или от того, достаточно ли они уделяют ребенку внимания.
В отличие от детей, не имеющих нарушений развития, но проявляющих нежелательное поведение, у детей с СДВГ наблюдается серьезное отставание в какой-либо из сфер развития: академической (достаточно провести оценку языка, речи, базовых математических навыков), физической (недостаточно разработаны крупная и мелкая моторика) и социальной. Возможен вариант, когда результаты учебного тестирования будут близки к тем, которые показывают сверстники, но функционирование в социуме окажется серьезно нарушено: например, выяснится, ребенок не может удержаться ни в одной в школе или не способен поддерживать длительные отношения.
Что делать при подозрении на СДВГ
Если вы предполагаете, что у ребенка наблюдается гиперактивность или дефицит внимания, обратитесь к опытному специалисту — это может быть, например, психолог, который проведет наблюдение и интервью с родителями и ребенком, сделает серию тестов и, если необходимо, направит на консультацию к медицинским специалистам — психиатрам и неврологам. Перед визитом к психологу стоит проконсультироваться с педагогами в детском саду / школе, чтобы собрать информацию об особенностях поведения ребенка на занятиях и возможных трудностях в обучении.
Какое может быть назначено лечение
Медикаментозная терапия при СДВГ назначается далеко не всегда. До 6 лет, как правило, рекомендуются только поведенческие стратегии вмешательства. Чтобы помощь была успешной, необходимо привлекать разных специалистов: психологов, педагогов, неврологов, психиатров. Методы помощи выбираются в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и его специфических трудностей. Хорошие результаты показывает комплексный подход, сочетающий когнитивно-поведенческую терапию, обучающие программы для родителей и визуальную поддержку, все это можно использовать сразу после постановки диагноза у самых маленьких детей.
Меры по профилактике
Будущие родители могут снизить риски возникновения у ребенка СДВГ. Для этого, в первую очередь, надо вести здоровый образ жизни во время беременности, исключить курение (в том числе пассивное!) и алкоголь, больше времени проводить на свежем воздухе, а не в загазованном мегаполисе, следить за питанием, избегать пищевых красителей и продуктов, содержащих фталаты, тщательно мыть фрукты и овощи, постараться минимизировать стресс. Исследования также показывают, что повышенный риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности связан с низким содержанием Омега-3 в организме будущей матери. То есть нужно есть рыбу, морепродукты — не случайно бабушки и дедушки раньше нам давали рыбий жир!
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