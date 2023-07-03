8 важных вещей, которые нужно знать о синдроме дефицита внимания и гиперактивности или СДВГ (Спойлер: это не детская проблема!)

Что такое СДВГ

Синдром гиперактивности и дефицита внимания или СДВГ — это нарушение неврологического развития, описанное в МКБ-11 (Прим. ред. — Международной классификации болезней 11 пересмотра). Согласно исследованиям, в среднем у 10% детей (по разным данным — от 3 до 15%) в современном мире диагностирован этот синдром. Проявления СДВГ часто можно заметить уже в раннем возрасте, и в основном они успешно поддаются терапии, но само это состояние сопровождает человека в той или иной форме на протяжении всей жизни.

Обнаруживать себя СДВГ может целым комплексом симптомов, связанных с трудностями удержания внимания, концентрации на учебных и рабочих задачах, импульсивностью, гипермобильностью и так далее. При этом симптомы у разных людей отличаются: у кого-то более выражен дефицит внимания, у кого-то — гиперактивность.

Специалисты выделяют три подтипа патологии:

Первый связан с проблемами внимания;

Второй связан с гиперактивностью и импульсивностью;

Третий сочетает то и другое.

Диагноз СДВГ может поставить только врач — невролог или психиатр.

Впервые симптомы СДВГ были описаны в 1775 году немецким врачом Мельхиором Адамом Вейкардом. Он называл это состояние расстройством «недостатка внимания», но описанная им симптоматика практически на 100% совпадает с тем, что мы сегодня понимаем под СДВГ. То есть это нарушение было замечено медиками еще в XVIII веке и позже также многократно описывалось в медицинской литературе. В 1980-х годах специалисты использовали термин «гиперкинетический синдром», именно он фигурировал в МКБ-10. Только в МКБ-11 появился термин СДВГ.

Из-за чего синдром возникает

Обычно заболевание вызвано комбинированным воздействием разных (редко — одним!) генетических факторов и факторов риска окружающей среды. В частности, доказано, что употребление высоких доз парацетамола во время беременности влияет на частоту встречаемости синдрома дефицита внимания у детей. Есть данные о том, что противосудорожные препараты, такие как вальпроаты, назначаемые при эпилепсии, могут привести к развитию СДВГ у будущего ребенка. Также специалисты фиксируют корреляцию между развитием у ребенка СДВГ и фактом потери матерью близких родственников во время беременности — переживанием смерти, утраты. Правонарушения, совершенные отцом, психическое расстройство матери, отсутствие образования у родителей, тяжелые разногласия в семье также связаны с возникновением этого нарушения. Еще один фактор, повышающий риск СДВГ— пережитое ребенком насилие.

На первом месте среди факторов окружающей среды, повышающих риск развития СДВГ, стоит хроническое отравление свинцом. Также есть данные о том, что на встречаемость СДВГ влияют фталаты (соли и эфиры фталиевой кислоты), платификаторы. Среди них эластичный поливинилхлорид, который придает мягкость, гибкость и эластичность различным продуктам. Эти вещества также содержатся в кредитных картах, в пластиковых бутылках, в ковровых покрытиях, в водопроводных трубах, в обоях, в обивке автомобилей, в изоляции проводов, в оконных рамах.

Кто чаще подвержен болезни

СДВГ диагностируется как у мальчиков, так и у девочек (хотя у первых 3 раза чаще!), но с возрастом этот разрыв уменьшается. Возможно, это связано с тем, что у девочек чаще, чем у мальчиков, встречается менее заметная окружающим форма этого нарушения — СДВ (синдром дефицита внимания) без гиперактивности, хотя и это приводит к существенным трудностям в обучении и социальной адаптации.