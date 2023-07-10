Бег — это терапия, зависимость или творчество? 10 инсайтов марафонца

Бег как творчество

В то первое беговое лето 2013 года мне казалось, что я нашла себя. На каждой пробежке я ловила чувство полета. Мне нравилось, как меняется мое тело. Движение вдохновляло меня: постоянно хотелось писать, говорить о беге. Я с нетерпением ждала каждого нового утра. Со временем мое увлечение становилось все серьезнее. Тренер, план тренировок и соревнований. Победы. Трейлраннинг. Очень много бега, много гор. Дерзкие амбиции. Марафон за марафоном. У меня постоянно горели глаза.

Спортивная одежда и кроссовки перестали умещаться в шкафу. Я стала другой. Более открытой, смелой. Вместе с лишними килограммами ушли и лишние комплексы. Раньше я боялась, что меня, бегущую, увидят посторонние люди, а теперь запросто могла отправиться на пробежку в час пик по самой запруженной людьми улице, и мне было абсолютно все равно, что обо мне думают и думают ли вообще. Я бегала поздним вечером на Стрипе в Лас-Вегасе, лавируя между посетителями казино и ресторанов. Бегала по дорогам в Азии, еле успевая уворачиваться от мопедов. Однажды я даже бегала во время митинга на Тверской.

Бег стал творчеством, а постоянным источником вдохновения для него была обратная связь, которую я получала от людей, иногда совершенно мне незнакомых. Меня часто благодарили за мотивацию и пример. И я понимала, что моя история, не сопоставимая, конечно, с историями профессиональных достижений, для такого же офисного работника, как и я, может быть значимой.

Зависимость: когда результат важнее удовольствия

Одновременно с этим я становилась все более зависима от бега. Он стал моим главным достоинством и моим самым большим недостатком. Спустя несколько лет жизни спортсмена-любителя результат на марафоне стал для меня важнее того, получу ли я от него удовольствие.

Когда меня спрашивают, люблю ли я бегать, я не всегда нахожу однозначный ответ на этот вопрос. В самом начале очень любила. Тренируясь из позиции «надо», когда тренировка стала главным событием дня и приоритетом, ради которого откладывается и отменяется вся прочая жизнь, — перестала. Любовь иногда возвращалась. Когда получалось то, что раньше никогда не получалось. Когда выходила на пробежку в ясный солнечный день, хорошенько выспавшись. Когда бегать было не нужно, но я все равно бегала, например на следующий день после марафона. Особенно я любила бег в те месяцы, когда была травмирована и бегать было нельзя.

Раньше мне казалось, что с каждым марафоном я становлюсь сильнее и оказываюсь ближе к своему идеалу. Сейчас я знаю только то, что могу пробежать сорок два и больше километров, но это не делает меня лучше. Это вообще не плохо и не хорошо.

Как выглядит выгорание в спорте

Представьте: вы точно знаете, что сможете пробежать 10 км за 45 минут, в какой бы форме ни находились. Это ваша база. Однако в один не слишком прекрасный день вы выходите на дорожку и бежите десятку только за 47 минут, тогда как, собираясь на стадион, планировали «выбежать» из сорока.

Вы допускаете, что недостаточно отдохнули. Идете к массажисту, даете себе пару-тройку дней отдыха. Надеваете свою самую скоростную пару кроссовок, снова стартуете, бежите изо всех возможных сил и… прибегаете за 50 минут. Через неделю вы повторяете все итерации снова, выжимаете из себя все соки, буквально размазываетесь об упругую тартановую дорожку, но в конце концов на часах видите 52 минуты.

Вот это ровным счетом то, что происходило со мной весь апрель 2021 года. На каждой тренировке я показывала цифры, которые уже, как мне казалось, давно перебегала. Я заваливала одну работу за другой, не понимая, что происходит. Мое отчаяние и неверие в собственные силы стремительно достигали размеров галактики.

Мы хотим быть героями

Марафоны требуют жертв. И чем выше результат, тем выше цена. Вы платите своим временем, другими хобби, работой, семейными выходными и… здоровьем.

Когда вы слышите, что бегать полезно, скорее всего, речь идет о часовой трусце утром перед работой. Когда дело касается профессионального и серьезного любительского спорта, на сцену выходят другие нагрузки, которые для среднестатистического организма представляют собой экстремальный стресс. Но, говоря откровенно, мы не хотим быть обычными. Мы бегаем марафоны, потому что в повседневности так мало ситуаций, когда мы можем побыть героями, что нам приходится создавать их самим.