Онлайн-знакомства, капитализм и нарциссы! Вот, что мешает (и помогает!) строить серьёзные отношения в XXI веке

Почему так сложно найти серьёзные отношения в современном мире?

Главный вопрос в построении отношений: «Когда мне будет плохо или я буду уязвим, в беде, могу ли надеяться, что мой партнер будет рядом?». Сейчас дать ответ становится все труднее, потому что мы стали менее сильными. Нам очень тяжело транслировать чувство безопасности другому человеку, поскольку сами его не испытываем. Мир меняется очень жестко, стремительно и непредсказуемо. Людям нужно к этому адаптироваться, но не у многих получается.

Все больше людей сосредотачиваются в первую очередь на личном росте, карьерных целях или других приоритетах. Отношения требуют не только времени и усилий, но и доверия, и уважения. Вы, как партнеры, движетесь и развиваетесь вместе, но при этом сохраняете свою уникальную личность. Серьёзные отношения — это большая работа.

Большинство сейчас волнует собственное «я», и у многих проявляется нарциссизм?

Когда у человека в приоритете только он сам, то на других просто нет сил и желания. Важно отметить, что нарциссическое расстройство личности — это диагностированное состояние психического расстройства. У остальных же присутствуют только нарциссические черты, которые не являются диагнозом. Люди с такими качествами часто имеют завышенное представление о собственных способностях и достижениях. Они могут постоянно искать признания и восхищения со стороны других, считать себя особенными и имеющими право на особое обращение. При этом они часто имеют хрупкую самооценку. Но не всякая уверенность свидетельствует о нарциссизме. Здоровая самооценка и забота о себе важны, поэтому нормально иметь некоторую степень эгоизма. Однако когда подобная концентрация на себе становится чрезмерной, токсичной для отношений, то это может стать поводом для беспокойства.

Для современной среды характерен «защитный» нарциссизм: человек испытывает постоянную тревогу и в некоем иллюзорном превосходстве находит утешение и успокоение.

Правда ли, что сейчас в обществе потребительское отношение проявляется к другим людям, партнерам?

Потребительское отношение всегда было и будет. Мы действительно нужны друг другу. Существует платоническая любовь, когда человек любит и не требует таких же чувств в ответ, но всё-таки это редко бывает. В отношениях мы используем друг друга для решения каких-то своих проблем. Прежде всего не материальных, а эмоциональных (прорабатываем чувства стыда, вины, слабости). Это нормально, потому что ради этого люди отношения и строят.

Каждый человек вкладывает в понятие любви что-то свое, но есть четыре общих аспекта — нежность, доверие, половое влечение и чувство безопасности. Если хотя бы одного пункта нет, то это уже не любовь, а желание, зависимость, привычка, дружба. Тогда это может перерасти в потребительское отношение. Однако не стоит всех приписывать к такому «использованию». Многие отдают приоритет искренним чувствам, эмоциональной привязанности.

Почему нам быстро становится скучно с партнерами, и мы начинаем искать другие отношения?

Не всем же становится скучно. Психотерапевт бы задал вопрос, что не так с этими отношениями. Потому что если человека связывало, например, только половое влечение, то он, удовлетворив его один, два, десять раз, действительно потеряет какое-то ощущение новизны, а значит, захочет другого. Матушка-природа заботится о генетическом разнообразии. Есть несколько интересных медицинских фактов. У женщины вероятность забеременеть от нового партнера выше, чем от предыдущего и постоянного. У мужчины рефрактерный период после оргазма с новой партнёршей короче, чем со старой. Всё это проявление генетической потребности. Поэтому задумайтесь, из чего ваши отношения вообще состояли. Если вам скучно, то, скорее всего, в них не было чего-то исключительно важного и незаменимого для вас.