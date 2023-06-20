Онлайн-знакомства, капитализм и нарциссы! Вот, что мешает (и помогает!) строить серьёзные отношения в XXI веке

Каждый, кто еще не стал постироничным циником, мечтает об истории любви с хэппи-эндом. Но в реальности люди даже после множества знакомств не могут найти настоящие (и здоровые!) чувства. Как изменилась система ценностей в современном обществе, виноваты ли во всем интернет и скучные партнеры — обсудили с психотерапевтом, специалистом по семейной терапии, врачом CBT Clinic Михаилом Сергеевичем Валуйским.
Почему так сложно найти серьёзные отношения в современном мире?
Главный вопрос в построении отношений: «Когда мне будет плохо или я буду уязвим, в беде, могу ли надеяться, что мой партнер будет рядом?». Сейчас дать ответ становится все труднее, потому что мы стали менее сильными. Нам очень тяжело транслировать чувство безопасности другому человеку, поскольку сами его не испытываем. Мир меняется очень жестко, стремительно и непредсказуемо. Людям нужно к этому адаптироваться, но не у многих получается.
Все больше людей сосредотачиваются в первую очередь на личном росте, карьерных целях или других приоритетах. Отношения требуют не только времени и усилий, но и доверия, и уважения. Вы, как партнеры, движетесь и развиваетесь вместе, но при этом сохраняете свою уникальную личность. Серьёзные отношения — это большая работа.
Большинство сейчас волнует собственное «я», и у многих проявляется нарциссизм?
Когда у человека в приоритете только он сам, то на других просто нет сил и желания. Важно отметить, что нарциссическое расстройство личности — это диагностированное состояние психического расстройства. У остальных же присутствуют только нарциссические черты, которые не являются диагнозом. Люди с такими качествами часто имеют завышенное представление о собственных способностях и достижениях. Они могут постоянно искать признания и восхищения со стороны других, считать себя особенными и имеющими право на особое обращение. При этом они часто имеют хрупкую самооценку. Но не всякая уверенность свидетельствует о нарциссизме. Здоровая самооценка и забота о себе важны, поэтому нормально иметь некоторую степень эгоизма. Однако когда подобная концентрация на себе становится чрезмерной, токсичной для отношений, то это может стать поводом для беспокойства.
Правда ли, что сейчас в обществе потребительское отношение проявляется к другим людям, партнерам?
Потребительское отношение всегда было и будет. Мы действительно нужны друг другу. Существует платоническая любовь, когда человек любит и не требует таких же чувств в ответ, но всё-таки это редко бывает. В отношениях мы используем друг друга для решения каких-то своих проблем. Прежде всего не материальных, а эмоциональных (прорабатываем чувства стыда, вины, слабости). Это нормально, потому что ради этого люди отношения и строят.
Каждый человек вкладывает в понятие любви что-то свое, но есть четыре общих аспекта — нежность, доверие, половое влечение и чувство безопасности. Если хотя бы одного пункта нет, то это уже не любовь, а желание, зависимость, привычка, дружба. Тогда это может перерасти в потребительское отношение. Однако не стоит всех приписывать к такому «использованию». Многие отдают приоритет искренним чувствам, эмоциональной привязанности.
Почему нам быстро становится скучно с партнерами, и мы начинаем искать другие отношения?
Не всем же становится скучно. Психотерапевт бы задал вопрос, что не так с этими отношениями. Потому что если человека связывало, например, только половое влечение, то он, удовлетворив его один, два, десять раз, действительно потеряет какое-то ощущение новизны, а значит, захочет другого. Матушка-природа заботится о генетическом разнообразии. Есть несколько интересных медицинских фактов. У женщины вероятность забеременеть от нового партнера выше, чем от предыдущего и постоянного. У мужчины рефрактерный период после оргазма с новой партнёршей короче, чем со старой. Всё это проявление генетической потребности. Поэтому задумайтесь, из чего ваши отношения вообще состояли. Если вам скучно, то, скорее всего, в них не было чего-то исключительно важного и незаменимого для вас.
Почему люди предпочитают короткие интрижки, курортные романы, знакомства на одну ночь?
Это связано как раз с тревогой. Одно из самых сильных желаний человека — иметь с кем-то надежные отношения. Соответственно, один из самых сильных страхов — прекращение этих отношений. Люди начинают искать разные варианты, где этой угрозы не чувствуют. Курортные романы, короткие интрижки служат для удовлетворения каких-либо потребностей без обязательств. Но в этом нет ничего нового для человеческого мира.
Выбор каждого человека определяется его опытом, обстоятельствами — все индивидуально. Здесь важно уважать и понимать различные точки зрения. Краткосрочные встречи часто приносят острые ощущения от спонтанной связи, что обеспечивает временное избавление от рутины. Также такие отношения часто рассматриваются как менее требовательные и менее сложные. Минимум эмоциональных вложений без давления. Отсюда возникает тенденция избегать долгосрочных отношений, лишь бы не получить болезненный опыт.
Проявляется ли система ценностей отношений из детства или это современное общество так влияет?
Всё идёт из детства. Согласно теории привязанности Джона Боулби (английский психиатр и психоаналитик — Прим.ред.) существует 4 типа привязанности:
- надёжный;
- тревожно-амбивалентный;
- избегающий;
- дискоординированный.
Человек с тревожно-амбивалентным типом привязанности в ситуации стресса, спора предпочитает атакующую стратегию, то есть пытается постоянно докричаться до партнера, выяснить, что происходит. В обиходе это называется «пилить мозг». Но на самом деле это глубоко сидящая потребность человека знать, что его не бросят, поэтому тревога выражается в таких поведенческих актах.
Избегающий тип привязанности использует стратегию отстранения, то есть отшучивается, отмалчивается, предлагает успокоиться и обсудить все, когда стихнут эмоции. Таким людям очень тяжело переносить сам стресс, у них нет умения справляться с этим. Чем сильнее на них нападает атакующий партнер, тем сильнее они закрываются, а это как раз служит триггером для нападающего (причиной его страха отдаления). Поэтому между людьми возникает такой самоподдерживающийся, негативный цикл взаимодействия, когда защитные стратегии каждого являются источником страха для другого.
Дискоординированный тип привязанности — самый тяжелый. Человек совершенно не справляется со своими эмоциями и чувствами. Всё это из разряда «качелей»: иди сюда/иди отсюда, я тебя поцелую/я тебя ударю, ненавижу тебя/не бросай меня. Очень болезненная тема, часто присутствующая при пограничном расстройстве личности. Она означает очень сложную переносимость стресса расставания для человека.
Важно то, что семейная среда играет важную роль в формировании взаимоотношений. Ценности и убеждения, смоделированные родителями, а также их общение между собой влияет на то, как дети будут воспринимать и подходить к серьезным отношениям в более позднем возрасте.
Зависит ли выбор серьёзных отношений от типа привязанности?
Невозможно иметь бесстрессовые, бесконфликтные отношения. Так не бывает. Джон Готтман (американский психолог, профессор Вашингтонского университета — Прим.ред.) проводил эксперимент «Лаборатория любви». Суть — сажали пару, надевали на них датчики пульса и давления, то есть измеряли уровень стресса, и проводили с ними стандартное семейное интервью об удовлетворенности их жизни. Если партнеры заявляли, что у них все хорошо, они не ссорятся, — но при этом у них были высокие показатели пульса и давления, значит они испытывали сильный стресс, находясь рядом друг с другом. Такие пары чаще всего распадались (наблюдение за ними велось 2 года!). В другом случае, если люди были даже недовольны, ругались, но могли служить источником успокоения и утешения друг для друга, то такие отношения долго сохранялись. Неважно какой был тип привязанности, важно насколько партнеры могут справляться со стрессом, говорить о своих чувствах, принимать и не отвергать друг друга.
Почему раньше наши родители, бабушки, дедушки находили себе одну любовь на всю жизнь, а сейчас с этим возникают сложности? Правда ли, что в то время не было такого большого выбора партнеров?
Тысячелетиями мужей и жён выбирали родители, то есть они решали какие семьи объединятся. Развод был очень редким явлением, потому что он сопровождался серьёзным ударом по семье. Здесь нужно упомянуть пирамиду Маслоу (Абрахам Маслоу — американский психолог, основатель гуманистической психологии — Прим.ред.), где удовлетворение нужд человека происходит последовательно. От наиболее простых потребностей в безопасности, еде, крыше над головой до более высоких — в самореализации, творчестве, обучении. То есть пока нижележащие потребности не удовлетворены, вышележащие вообще не возникнут. Наши бабушки и дедушки жили в очень сложном мире: голод, разруха, маленькие зарплаты, отсутствие свободы перемещения. В основном их жизнь происходила на первом уровне пирамиды Маслоу. Они пытались удовлетворить свои самые базовые человеческие нужды.
По мере того, как общество становится более прогрессивным, люди имеют больше свободы выбирать собственный путь, в том числе, когда и с кем быть. Отсутствие типичных романтических отношений между партнерами становится все более распространенным и социально приемлемым. Благодаря интернету можно знакомиться с людьми далеко за пределами обычного круга общения, а количество отношений на протяжении жизни не ограничивается. Мы все реже выбираем себе пару интуитивно или исходя из инстинкта самосохранения.
Знакомства в Сети испортили систему ценностей отношений?
Нет, не испортили. Интернет — это всего лишь средство. Например, раньше рану зашивали хирургической иглой и ниткой, а теперь используют одноразовые степлеры. Просто сменился инструмент, но функция осталась прежней. Также и с отношениями. Тогда были знакомства по объявлению в газете, профессиональные свахи, сейчас всё делается онлайн, к тому же быстрее и доступнее. Интернет-знакомства дают возможность увидеть фотографии, завязать разговор, а потом встретиться. Остальное зависит от двух людей и их живого общения.
Мари Бергстрём
шведский социолог-исследователь в интервью The Guardian
«На платформах онлайн-знакомств вы видите, как люди встречают множество сексуальных партнеров. Легче иметь краткосрочные отношения не только потому, что легче взаимодействовать с партнерами, но и потому, что легче разорвать отношения».
Онлайн-знакомства, безусловно, повлияли на то, как люди знакомятся и строят отношения. Но нельзя всё делить только на чёрное и белое, потому что у всего есть положительное и отрицательное влияние. Сейчас существует множество как счастливых примеров поисков любви, так и неудачных, когда с людьми обращаются как с товаром, который легко заменить. И на таком опыте у человека происходит обесценивание отношений. Также изобилие вариантов и способов онлайн-знакомств приводит к постоянному поиску «идеальной» пары, но такого не бывает! Страх упустить «лучшего» или «лучшую» приводит к постоянным скачкам в отношениях.
Изменения в отношениях — норма в наше время?
В современном обществе больше внимания уделяется самореализации, индивидуальности, повышению гибкости реагирования на быстрые изменения в окружающем мире. Но это является нормой, думаю, что и хуже не станет. Люди и их потребность в отношениях, привязанности остались прежними. Чем быстрее мы научимся в этом мире чувствовать себя спокойно, тем меньше у нас будет потребности в нарциссизме, защитных механизмах от тревоги — мы больше сможем утешать своего партнера, а наши отношения будут крепче. Опять же, если мир будет становиться еще более непредсказуемым, тогда строить отношения станет сложнее.
Как самостоятельно серьезно разобраться в теме построения надежных отношений?
Нужно начинать с книг Джона Боулби и его теории привязанности. Если говорить про более простой уровень — то это Сью Джонсон (клинический психолог, семейный терапевт — Прим.ред.). «Обними меня крепче» — первая книга, которую надо прочесть.
Интервью и текст: Сабина Мирина
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для целей самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской услуге и необходимости ее получения.
Комментарии (0)