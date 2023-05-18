Ежедневные фото кишечника, жизнь в одиночестве и отказ от мяса: как IT-миллиардеры пытаются замедлить старость (и что из этого реально работает?)

Между покорением бизнес-вершин и самочувствием сложная и двунаправленная связь. Карьера отнимает много времени, физических и эмоциональных сил, поэтому ресурсы организма нужно постоянно и качественно восполнять. Как удержать в фокусе жизнь, проекты, заботу о себе и не сойти с ума — обсудили с Евгенией Хижняк, психологом и сертифицированным коучем PCC ICF. Вместе с экспертом мы сравнили ЗОЖ-правила Павла Дурова (в представлении не нуждается!) и, пожалуй, главного биохакера планеты, который уже омолодил организм изнутри минимум на 5 лет, Брайана Джонсона
Как связаны успех и забота о здоровье?
Здоровье — это основа нашего состояния. Какие отношения мы строим, как функционирует наш бизнес, насколько мы умеем чувствовать удовольствие наслаждаться жизнью — все это результат нашего эмоционального и физического благополучия. Здоровый (физически и психически) человек может адекватно оценивать свои силы и ресурсы, получать удовольствие от каждого дня, создавать себе то качество жизни, в котором ему хочется быть. Эффективность и уровень любого нашего действия зависит от того состояния, в котором мы будем его осуществлять.
Hi-tech здоровье Брайана Джонсона
Брайан — IT-предприниматель из Великобритании, чье состояние оценивается в полмиллиарда долларов. Каждый год он тратит около 2 миллионов долларов на свое здоровье: нанял команду из 30 человек, которая постоянно отслеживает все физические показатели, анализирует изменения состояний тела, составляет ему индивидуальные диеты и много другое.
Цель такого тщательного контроля — омолодить каждый орган, используя разные методы лечения и профилактики. «Это действительно страстный подход к достижению 18-летнего возраста везде», — говорит Брайан. У такой системы имеется и название — Blueprint. Она включает в себя строгие рекомендации по диете (1977 веганских калорий в день), физическим упражнениям (тренировки высокой интенсивности час в день, три раза в неделю) и сну (в одно и то же время каждую ночь). Ежемесячно Джонсон переносит десятки медицинских процедур, затем результаты оцениваются с помощью дополнительных анализов крови, МРТ, УЗИ, колоноскопии. Ежедневно он измеряет свой вес, индекс массы тела и жировые отложения, а также контролирует уровень глюкозы, колебания частоты сердечных сокращений и уровень кислорода во время сна. Например, на его счету уже 33537 снимков кишечника. Утром Брайан встает в 5 часов и принимает по два десятка добавок и лекарств. Также не забывает и про уход за лицом: наносит по 7 кремов в течение дня, каждую неделю делает кислотный пилинг и лазерную терапию. Медицинские тесты показывают, что общий биологический возраст уменьшился как минимум на пять лет. «В мире нет человека, которому 45 лет в хронологическом порядке, но по 35 в каждом органе», — говорит главный врач команды Джонсона.
Гиперфиксация или «ключ» к успеху?
К описанию ситуации Брайана идеально подойдет выражение «все хорошо в меру». Чрезмерный контроль за своим организмом, как в случае с Джонсоном, выглядит крайне не гибким. Организм — это огромное количество сложных биологических процессов и механизмов, каждый из которых имеет свою определенную функцию, и вероятность учесть абсолютно все особенности его состояния в определенный момент крайне мала (хотя и не исключена!).
Вообще, любой неограниченный контроль создает постоянное напряжение в теле и невозможность расслабиться. Он может привести к обсессивно-компульсивному расстройству или паническим атакам, а в этом случае без помощи специалиста уже точно не обойтись. Постоянное напряжение в результате контроля негативно влияет на общее состояние человека и ведет к тревожности и стрессу, что отрицательно действует как на принятие управленческих решений и ведение бизнеса, так и на все остальные сферы жизни.
Mens sana in corpore sano Павла Дурова
Павел — российский IT-предприниматель, создатель крупных социальных сетей, таких как VK и Telegram. Свои советы сохранения молодости он публиковал в телеграм-канале. Среди них:
- жить в одиночестве (отдельно от родителей, партнера, друзей etc.);
- много спать;
- не есть красное мясо;
- не забывать о физической нагрузке;
- не переедать;
- не пить алкоголь;
- ограничить стресс.
«В отношении здоровья это дало хорошие результаты: за последние 15 лет я болел всего один раз», — отметил Павел. Он следует этим правилам более 10 лет. А самое сложное для него — много спать, так как работа может этого не позволять. Ещё один совет — жить рядом с природой. Дуров плавает в ледяной воде каждую зиму в Финляндии или Швейцарии для улучшения силы воли. Также он говорил (и проверял на практике!), что пост является отличным способом очистить и перезагрузить пищеварительную систему, поскольку нулевое потребление пищи улучшает ясность мышления.
Расставленные приоритеты
Подход Павла Дурова представляется более рациональным и с психологической, и с физиологической точек зрения. В его основе лежат не тотальные ограничения как у Джонсона, а исключение из жизни тех факторов, которые негативно сказываются на состоянии человека, а значит и на его работоспособности. Такая система заботы о здоровье не разрушает, а дает возможность направить фокус внимания на то, что является действительно важным конкретно для Павла. Он много времени (но без фанатизма!) уделяет спорту и активному образу жизни.
Физическая активность является двигателем на пути к успеху по нескольким причинам:
- Формирует новые нейронные связи, поэтому приводит к развитию мозга и делает его более восприимчивым к обучению и росту;
- Укрепляет дисциплину и мотивацию;
- Помогает в борьбе со стрессом, способствует здоровому сну и улучшает состояние в целом (а именно состояние влияет на скорость и успех нашего роста);
- Улучшает память и повышает концентрацию внимания, что позволяет быстрее решать задачи и принимать решения, особенно в бизнесе.
Чей подход лучше?
Сравнивая ЗОЖ-правила Дурова и Джонсона, можно сказать, что Павел следует более разумным принципам, по крайней мере, потому что не пытается идти против законов природы и придерживается менее радикальных способов поддержания своего физического состояния. Если говорить про эмоциональное состояние, то у Дурова оно также кажется более стабильным. В случае Джонсона очень смущает отсутствие меры: зациклившись на своей цели, он свел всю жизнь к одной лишь теме здоровья, все строится вокруг диет, ограничений, запретов, контроля и запланированных действий — он практически лишил себя естественных спонтанных радостей. Это может привести к серьезному стрессу особенно в случае, если его «система» в какой-то момент даст сбой.
Конечно, у такого подхода есть плюсы — дисциплина, порядок, управление. Но все же настоящая эмоциональная и здоровая жизнь — она про разные впечатления и умение расслабляться. Нет смысла строить жизнь и развивать бизнес, если это приносит только постоянное напряжение.
Безусловно, успех обоих героев — это результат осознанного подхода к работе с состоянием и поддержания фокуса. Но, на мой взгляд, мало просто добиться успеха. В первую очередь, важно чувствовать себя целостным, уметь получать удовольствие от жизни.
- Джек Дорси — сооснователь и бывший генеральный директор Твиттера. Уделяет медитации по два часа в день: час утром и час перед сном. По его словам, они положительно влияет на его психическое здоровье. Также он следит за режимом сна, ходит на работу пешком для увеличения физической активности. Интересный факт: Дорси начинает своё утро с холодной ванны со льдом, чтобы взбодриться. Пользуется интервальным голоданием, от чего чувствует себя продуктивнее.
- Тим Кук — генеральный директор компании Apple. Он просыпается в 3:45 утра и проверяет электронные письма (их 700-800 штук каждый день). Кук признается, что ему нравится в первый час после пробуждения просматривать сообщения от пользователей, так как это важно для работы, и помогает сконцентрироваться на предстоящих задачах. Далее он отправляется на тренировку в спортзал для снижения уровня стресса. После утренних рутин начинается его рабочий день в офисе в 8 утра.
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