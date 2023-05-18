Ежедневные фото кишечника, жизнь в одиночестве и отказ от мяса: как IT-миллиардеры пытаются замедлить старость (и что из этого реально работает?)

Как связаны успех и забота о здоровье?

Здоровье — это основа нашего состояния. Какие отношения мы строим, как функционирует наш бизнес, насколько мы умеем чувствовать удовольствие наслаждаться жизнью — все это результат нашего эмоционального и физического благополучия. Здоровый (физически и психически) человек может адекватно оценивать свои силы и ресурсы, получать удовольствие от каждого дня, создавать себе то качество жизни, в котором ему хочется быть. Эффективность и уровень любого нашего действия зависит от того состояния, в котором мы будем его осуществлять.

Hi-tech здоровье Брайана Джонсона

Брайан — IT-предприниматель из Великобритании, чье состояние оценивается в полмиллиарда долларов. Каждый год он тратит около 2 миллионов долларов на свое здоровье: нанял команду из 30 человек, которая постоянно отслеживает все физические показатели, анализирует изменения состояний тела, составляет ему индивидуальные диеты и много другое.

Цель такого тщательного контроля — омолодить каждый орган, используя разные методы лечения и профилактики. «Это действительно страстный подход к достижению 18-летнего возраста везде», — говорит Брайан. У такой системы имеется и название — Blueprint. Она включает в себя строгие рекомендации по диете (1977 веганских калорий в день), физическим упражнениям (тренировки высокой интенсивности час в день, три раза в неделю) и сну (в одно и то же время каждую ночь). Ежемесячно Джонсон переносит десятки медицинских процедур, затем результаты оцениваются с помощью дополнительных анализов крови, МРТ, УЗИ, колоноскопии. Ежедневно он измеряет свой вес, индекс массы тела и жировые отложения, а также контролирует уровень глюкозы, колебания частоты сердечных сокращений и уровень кислорода во время сна. Например, на его счету уже 33537 снимков кишечника. Утром Брайан встает в 5 часов и принимает по два десятка добавок и лекарств. Также не забывает и про уход за лицом: наносит по 7 кремов в течение дня, каждую неделю делает кислотный пилинг и лазерную терапию. Медицинские тесты показывают, что общий биологический возраст уменьшился как минимум на пять лет. «В мире нет человека, которому 45 лет в хронологическом порядке, но по 35 в каждом органе», — говорит главный врач команды Джонсона.

Гиперфиксация или «ключ» к успеху?

К описанию ситуации Брайана идеально подойдет выражение «все хорошо в меру». Чрезмерный контроль за своим организмом, как в случае с Джонсоном, выглядит крайне не гибким. Организм — это огромное количество сложных биологических процессов и механизмов, каждый из которых имеет свою определенную функцию, и вероятность учесть абсолютно все особенности его состояния в определенный момент крайне мала (хотя и не исключена!).

Одержимость Брайана напоминает отношение к телу как к «проекту».

Вообще, любой неограниченный контроль создает постоянное напряжение в теле и невозможность расслабиться. Он может привести к обсессивно-компульсивному расстройству или паническим атакам, а в этом случае без помощи специалиста уже точно не обойтись. Постоянное напряжение в результате контроля негативно влияет на общее состояние человека и ведет к тревожности и стрессу, что отрицательно действует как на принятие управленческих решений и ведение бизнеса, так и на все остальные сферы жизни.