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Психология

Я не вывожу! Все, что нужно знать о самопомощи в кризисной ситуации

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Бурные реакции, быстрые изменения и сложносочиненные перипетии в жизни знакомы всем — и иногда они сбивают внутренний баланс, потому что разум и чувства не успевают приспособиться к новым условиям. Мы обсудили с нейропсихологом-реабилитологом Натальей Жуковой, когда психологический кризис является нормой (и является ли он ей!), а когда пора выплеснуть стресс и потанцевать.

Что такое кризис?

Кризис — это нарушение стабильного психического равновесия в следствие сильного эмоционального потрясения. Он меняет наши мысли и поведение, что может ухудшить ментальное здоровье или, напротив, позволить человеку «выйти из зоны комфорта», осмыслить перенесенный опыт и включить его в свою «базу данных», что позволит ему развиваться. Обычно кризис наступает в тот момент, когда человек не может быстро адаптироваться или осмыслить происходящие перемены, и вынужден искать новый способ, как справиться с ситуацией.

Кризисы бывают разной степени интенсивности, об этом мы поговорим чуть ниже. Например, если вы зашли в магазин и увидели там жирафа в балетной пачке — это тоже будет кризис. Просто потому, что в нашей ментальной картотеке пережитых событий нет карточки с воспоминаниями о встрече с жирафом в балетной пачке. Вы сильно удивитесь, испугаетесь, но пережитый опыт будет вписан в карточку и бережно убран в ящик с названием: «я встретил жирафа в магазине». Это — пережитый кризис.

Более серьезные вещи, с которыми мы можем столкнуться, переживаются гораздо интенсивнее и длительнее. Если говорить простыми словами, то кризисное состояние — это такой период, при котором разрушены старые жизненные основы, а новые еще не найдены. Именно поэтому очень важно оказать человеку, переживающему кризис, квалифицированную помощь. Кризис приносит ощущение потерянной почвы под ногами, и если кризисное состояние провоцирует травма, утрата, потеря старых основ — практически невозможно разобраться с этим в одиночку.

В зависимости от события, которое мы переживаем, существует по меньшей мере три типа кризисного состояния:

  1. Рутинный кризис. Смена работы, новые интересы — с таким кризисом человек может справляться самостоятельно или при помощи дружеской поддержки.
  2. Личностный (значительный) кризис. Он выражается в утрате былых ценностей и ориентиров. Например, после сложного развода и многолетнего брака, бывает непросто отнести себя к жизни без этого брака с конкретным человеком.
  3. Острый кризис. Может проявляться после утраты, после ситуаций, угрожающих жизни и нашей безопасности. С острым кризисным состоянием человек не может справляться сам и это предполагает незамедлительную помощь психотерапевта.
Mary Long

Как справиться с кризисом?

Следует сказать, что негативные переживания, тревоги — в период стресса это нормальные реакции организма. Они могут и должны проявляться, чтобы стресс переносился и не уходил в отложенную форму, которая в свою очередь может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства  (ПТСР).

В кризисе нормально, если вы:

  • Эмоционально возбуждены, ваши мысли хаотичны, будто мелькают с одной на другую;
  • Паникуете, испытываете страх, тревогу, вам хочется убежать и спрятаться;
  • Или наоборот, проявляете агрессию, раздражение;
  • Появляются негативные переживания, как зависть, ревность, гнев и обида;
  • Ощущаете тремор конечностей;
  • Часто плачете или испытываете желание заплакать.

Все приведенные выше реакции — совершенно естественны в период кризиса. Так ваша психика справляется с чрезмерной нагрузкой. Реакции могут быть разные для разных людей, кто-то в кризисной ситуации думает яснее, а острые переживания переходят в безразличие и апатию. Кто-то бурно реагирует, чувствует себя «на взводе» и с трудом успокаивается.

Однако, интенсивные переживания кризиса и острого стресса так или иначе наносят вред нашему ментальному здоровью. Это важно понимать и не действовать безрассудно. Если вы ощущаете, что кризис слишком велик, чтобы справляться с ним самостоятельно — это не тот случай, где будет полезно играть в героя. Помощь себе — самый правильный шаг, а грамотно подобранный специалист поможет пройти кризисную ситуацию без непоправимого вреда для ментального здоровья. 

Представьте ситуацию: вы бежите через полосу препятствий в доспехах на скорость. В это время идет сильный ливень, сверкают молнии. Вы подворачиваете ногу, в доспехах невозможно бежать, и тут вам нужно проползти через колючую проволоку в грязи и при сильном ливне. Перед вами бьют молнии, но вам необходимо дойти до финиша. Смотрели когда-нибудь фильм «Солдат Джейн»? Вот там очень хорошо показано кризисное состояние новобранца.

Доспехи — это ваша психика, которая старается вас уберечь, но при кризисной «пробежке» все ее части гремят и скрипят. Даже если ваша цель стоит того, чтобы до нее добраться через такую полосу, вам нужен тот, кто подаст руку и проследит, чтобы вы целым добрались до финиша.

Себе можно помочь через следующие упражнения (но не забывайте, что они не универсальны, и только специалист поможет подобрать именно то, что необходимо вам):

  1. Попробуйте представить ваш кризис в виде метафоры. Каким животным он бы был? Маленьким или большим? Нарисуйте! Арт-терапия хорошо помогает справляться с хаотичными мыслями в стрессовый период. С перенесением страха, тревоги и кризиса на бумагу, вам будет гораздо легче визуализировать ваше состояние. А еще можно развлечь себя, изобразив кризис в виде лягушки, паука, бегающего клопа или любого другого существа, которое не причиняет страданий.
  2. Не держите эмоции в себе. В период кризиса эмоций много, и все они разные. Не запрещайте себе переживать, злиться, просто попробуйте делать это не разрушительно для себя. Если хочется плакать, плачьте. Можно кричать, пропевать свои мысли, чтобы выпустить их наружу.
  3. Устройте вечеринку! Движение полезно в кризисное время, наше тело готовится к бегству и накапливает энергию, напрягая мышцы в теле. Включите любимую музыку и танцуйте, так энергия будет выходить и вы почувствуете, как тело становится более расслабленным, а мысли спокойнее.

Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает реальное представление о медицинской услуге и необходимости ее получения.

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