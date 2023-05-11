Я не вывожу! Все, что нужно знать о самопомощи в кризисной ситуации

Что такое кризис?

Кризис — это нарушение стабильного психического равновесия в следствие сильного эмоционального потрясения. Он меняет наши мысли и поведение, что может ухудшить ментальное здоровье или, напротив, позволить человеку «выйти из зоны комфорта», осмыслить перенесенный опыт и включить его в свою «базу данных», что позволит ему развиваться. Обычно кризис наступает в тот момент, когда человек не может быстро адаптироваться или осмыслить происходящие перемены, и вынужден искать новый способ, как справиться с ситуацией.

Кризисы бывают разной степени интенсивности, об этом мы поговорим чуть ниже. Например, если вы зашли в магазин и увидели там жирафа в балетной пачке — это тоже будет кризис. Просто потому, что в нашей ментальной картотеке пережитых событий нет карточки с воспоминаниями о встрече с жирафом в балетной пачке. Вы сильно удивитесь, испугаетесь, но пережитый опыт будет вписан в карточку и бережно убран в ящик с названием: «я встретил жирафа в магазине». Это — пережитый кризис.

Более серьезные вещи, с которыми мы можем столкнуться, переживаются гораздо интенсивнее и длительнее. Если говорить простыми словами, то кризисное состояние — это такой период, при котором разрушены старые жизненные основы, а новые еще не найдены. Именно поэтому очень важно оказать человеку, переживающему кризис, квалифицированную помощь. Кризис приносит ощущение потерянной почвы под ногами, и если кризисное состояние провоцирует травма, утрата, потеря старых основ — практически невозможно разобраться с этим в одиночку.

В зависимости от события, которое мы переживаем, существует по меньшей мере три типа кризисного состояния: