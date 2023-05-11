Я не вывожу! Все, что нужно знать о самопомощи в кризисной ситуации

Бурные реакции, быстрые изменения и сложносочиненные перипетии в жизни знакомы всем — и иногда они сбивают внутренний баланс, потому что разум и чувства не успевают приспособиться к новым условиям. Мы обсудили с нейропсихологом-реабилитологом Натальей Жуковой, когда психологический кризис является нормой (и является ли он ей!), а когда пора выплеснуть стресс и потанцевать.
Что такое кризис?
Кризис — это нарушение стабильного психического равновесия в следствие сильного эмоционального потрясения. Он меняет наши мысли и поведение, что может ухудшить ментальное здоровье или, напротив, позволить человеку «выйти из зоны комфорта», осмыслить перенесенный опыт и включить его в свою «базу данных», что позволит ему развиваться. Обычно кризис наступает в тот момент, когда человек не может быстро адаптироваться или осмыслить происходящие перемены, и вынужден искать новый способ, как справиться с ситуацией.
Кризисы бывают разной степени интенсивности, об этом мы поговорим чуть ниже. Например, если вы зашли в магазин и увидели там жирафа в балетной пачке — это тоже будет кризис. Просто потому, что в нашей ментальной картотеке пережитых событий нет карточки с воспоминаниями о встрече с жирафом в балетной пачке. Вы сильно удивитесь, испугаетесь, но пережитый опыт будет вписан в карточку и бережно убран в ящик с названием: «я встретил жирафа в магазине». Это — пережитый кризис.
Более серьезные вещи, с которыми мы можем столкнуться, переживаются гораздо интенсивнее и длительнее. Если говорить простыми словами, то кризисное состояние — это такой период, при котором разрушены старые жизненные основы, а новые еще не найдены. Именно поэтому очень важно оказать человеку, переживающему кризис, квалифицированную помощь. Кризис приносит ощущение потерянной почвы под ногами, и если кризисное состояние провоцирует травма, утрата, потеря старых основ — практически невозможно разобраться с этим в одиночку.
В зависимости от события, которое мы переживаем, существует по меньшей мере три типа кризисного состояния:
- Рутинный кризис. Смена работы, новые интересы — с таким кризисом человек может справляться самостоятельно или при помощи дружеской поддержки.
- Личностный (значительный) кризис. Он выражается в утрате былых ценностей и ориентиров. Например, после сложного развода и многолетнего брака, бывает непросто отнести себя к жизни без этого брака с конкретным человеком.
- Острый кризис. Может проявляться после утраты, после ситуаций, угрожающих жизни и нашей безопасности. С острым кризисным состоянием человек не может справляться сам и это предполагает незамедлительную помощь психотерапевта.
Как справиться с кризисом?
Следует сказать, что негативные переживания, тревоги — в период стресса это нормальные реакции организма. Они могут и должны проявляться, чтобы стресс переносился и не уходил в отложенную форму, которая в свою очередь может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
В кризисе нормально, если вы:
- Эмоционально возбуждены, ваши мысли хаотичны, будто мелькают с одной на другую;
- Паникуете, испытываете страх, тревогу, вам хочется убежать и спрятаться;
- Или наоборот, проявляете агрессию, раздражение;
- Появляются негативные переживания, как зависть, ревность, гнев и обида;
- Ощущаете тремор конечностей;
- Часто плачете или испытываете желание заплакать.
Все приведенные выше реакции — совершенно естественны в период кризиса. Так ваша психика справляется с чрезмерной нагрузкой. Реакции могут быть разные для разных людей, кто-то в кризисной ситуации думает яснее, а острые переживания переходят в безразличие и апатию. Кто-то бурно реагирует, чувствует себя «на взводе» и с трудом успокаивается.
Однако, интенсивные переживания кризиса и острого стресса так или иначе наносят вред нашему ментальному здоровью. Это важно понимать и не действовать безрассудно. Если вы ощущаете, что кризис слишком велик, чтобы справляться с ним самостоятельно — это не тот случай, где будет полезно играть в героя. Помощь себе — самый правильный шаг, а грамотно подобранный специалист поможет пройти кризисную ситуацию без непоправимого вреда для ментального здоровья.
Представьте ситуацию: вы бежите через полосу препятствий в доспехах на скорость. В это время идет сильный ливень, сверкают молнии. Вы подворачиваете ногу, в доспехах невозможно бежать, и тут вам нужно проползти через колючую проволоку в грязи и при сильном ливне. Перед вами бьют молнии, но вам необходимо дойти до финиша. Смотрели когда-нибудь фильм «Солдат Джейн»? Вот там очень хорошо показано кризисное состояние новобранца.
Себе можно помочь через следующие упражнения (но не забывайте, что они не универсальны, и только специалист поможет подобрать именно то, что необходимо вам):
- Попробуйте представить ваш кризис в виде метафоры. Каким животным он бы был? Маленьким или большим? Нарисуйте! Арт-терапия хорошо помогает справляться с хаотичными мыслями в стрессовый период. С перенесением страха, тревоги и кризиса на бумагу, вам будет гораздо легче визуализировать ваше состояние. А еще можно развлечь себя, изобразив кризис в виде лягушки, паука, бегающего клопа или любого другого существа, которое не причиняет страданий.
- Не держите эмоции в себе. В период кризиса эмоций много, и все они разные. Не запрещайте себе переживать, злиться, просто попробуйте делать это не разрушительно для себя. Если хочется плакать, плачьте. Можно кричать, пропевать свои мысли, чтобы выпустить их наружу.
- Устройте вечеринку! Движение полезно в кризисное время, наше тело готовится к бегству и накапливает энергию, напрягая мышцы в теле. Включите любимую музыку и танцуйте, так энергия будет выходить и вы почувствуете, как тело становится более расслабленным, а мысли спокойнее.
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