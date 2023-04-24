На приеме у (нейро)психолога — 5 вопросов о тревожности и способах борьбы с ней

От тревоги до смятения — не реки и горы, а всего лишь рукой подать, спасибо стрессам, которые выглядывают из-за каждого угла. Как понять, что постоянное беспокойство становится проблемой и поймать дзен с помощью раскрашивания мандалы или прыжков на месте, нам рассказала Наталья Жукова, нейропсихолог-реабилитолог, основательница Университета Современной Психологии.
Помните волнение, когда вас вызывали к доске в школе? Нервы, когда сдавали экзамены и поступали? Тревогу могут провоцировать любые внешние факторы: от новостей в соцсетях до быстрого темпа жизни.
Тревога – это здоровая реакция нашего организма на стресс из-за внешних факторов. Однако, если вы стали замечать, что повышенная тревожность, страх, навязчивые мысли (которые точно также вызывают тревогу) стали сопровождать вас все чаще и отнимают много сил – это знак, что тревожность набирает обороты.
Когда тревога становится проблемой?
Во-первых, это проблема, когда тревожное состояние становится слишком частым или даже постоянным. Когда мы тратим на него много личного времени, ощущаем себя измотанными и загнанными в угол. Во-вторых, тревога должна насторожить, когда она возникает все чаще и интенсивнее, чем того требует ситуация. Например, дискомфорт причиняет поход до магазина или обычные рабочие дела. В третьих, внимание требует чувство, которое причиняет значительные страдания и потихоньку вытесняет вашу жизнь на второй план. Первое место уделяется тревоге.
Беспокойство – та же тревога?
Беспокойство и тревожность – разные вещи. Тревожность ощущается еще и в теле – это выражается тремором, учащенным сердцебиение, повышенным потоотделением и другими признаками. Беспокойство бывает полезно, если вы находитесь в чрезвычайной ситуации и вам необходимо из нее выбраться целым и невредимым. Но если оно перерастает в тревогу, наполняет тело и отравляет жизнь – пора с ним работать. В этом случае помогает йога, как работа с ощущением себя в пространстве. Она помогает лучше узнать свое тело, снизить напряжение в мышцах и быть в контакте с собой, переключив мысли и сосредоточившись на своих ощущениях в конкретном моменте.
Хотеть стабильности – нормально?
В мире нет стабильности. Стабильность – вредная иллюзия, можно всю жизнь искать ее и так и не добраться. Вы – самая главная своя опора и стабильность. Чем больше будет уверенности в себе и своих силах, тем меньше вы будете испытывать тревожность и беспокойство. Для помощи себе можно прибегать к ведению дневника, заполнению терапевтических тетрадей или легким упражнения арт-терапии. В дневник можно выписать все, что беспокоит вас в течение дня, чтобы перенести тревожные мысли из головы в текст. Терапевтическая тетрадь даст еще и полезные упражнения, которые можно выполнять в течение месяца или какого-то промежутка, отслеживать изменения в мышлении и поможет в работе над собой. Арт-терапией могут служить обыкновенные раскраски – например, вы можете попробовать раскрасить мандалу в разные цвета. Это переключит внимание с потока мыслей на мелкую моторику, а мандала станет красивым украшением комнаты или рабочего пространства.
Но ведь неопределенность хуже?
Да, неопределенность нас пугает. Но, как говорится, сидя на диване жизнь не изменишь. Ни одна самая крутая вещь не произошла бы, если бы в какой-то момент мы не поддались этой неопределенности. Стресс и страх влияют на нас. Весь организм готов к бегству, вы можете ощущать напряжение в разных точках своего тела. Если страх происходит от неопределенности, помогают легкие упражнения, плавание, йога, массаж. А перед выступлением или важным мероприятием, чтобы снизить напряжение и расслабиться, может быть полезно попрыгать на одном месте.
Что делать, если я не справляюсь с тревогой?
Если тревога занимает большое место в вашей жизни, и справляться с ней самостоятельно не получается – намного эффективнее будет работа со специалистом. Он определит ваше точное состояние и даст свои рекомендации по лечению, возможно, назначив поддерживающую фармакотерапию. Бояться последнего не нужно! Современные антидепрессанты и противотревожные средства хорошо переносимы организмом, но их самостоятельный прием без врачебного контроля категорически исключен.
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