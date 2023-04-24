На приеме у (нейро)психолога — 5 вопросов о тревожности и способах борьбы с ней

Помните волнение, когда вас вызывали к доске в школе? Нервы, когда сдавали экзамены и поступали? Тревогу могут провоцировать любые внешние факторы: от новостей в соцсетях до быстрого темпа жизни.

Тревога – это здоровая реакция нашего организма на стресс из-за внешних факторов. Однако, если вы стали замечать, что повышенная тревожность, страх, навязчивые мысли (которые точно также вызывают тревогу) стали сопровождать вас все чаще и отнимают много сил – это знак, что тревожность набирает обороты.

Когда тревога становится проблемой?

Во-первых, это проблема, когда тревожное состояние становится слишком частым или даже постоянным. Когда мы тратим на него много личного времени, ощущаем себя измотанными и загнанными в угол. Во-вторых, тревога должна насторожить, когда она возникает все чаще и интенсивнее, чем того требует ситуация. Например, дискомфорт причиняет поход до магазина или обычные рабочие дела. В третьих, внимание требует чувство, которое причиняет значительные страдания и потихоньку вытесняет вашу жизнь на второй план. Первое место уделяется тревоге.

Беспокойство – та же тревога?

Беспокойство и тревожность – разные вещи. Тревожность ощущается еще и в теле – это выражается тремором, учащенным сердцебиение, повышенным потоотделением и другими признаками. Беспокойство бывает полезно, если вы находитесь в чрезвычайной ситуации и вам необходимо из нее выбраться целым и невредимым. Но если оно перерастает в тревогу, наполняет тело и отравляет жизнь – пора с ним работать. В этом случае помогает йога, как работа с ощущением себя в пространстве. Она помогает лучше узнать свое тело, снизить напряжение в мышцах и быть в контакте с собой, переключив мысли и сосредоточившись на своих ощущениях в конкретном моменте.