Панические атаки — современный тренд или психическое заболевание? Как с ними справляться и чем помочь человеку в таком состоянии?

Что появилось раньше: паническая атака или ее образ?

Выйдя из чернильной темноты домика на свет, немолодой мужчина прислоняется к деревянной ограде и вдруг берётся за сердце. Время замирает. Страх накрывает с головой, сердце колотится, потеют руки. Слова юной спутницы доносятся до героя словно через толщу воды: — Джоэл? Ты в порядке? Ты умираешь, что ли? Так паническую атаку показали в сериале «The Last of Us».

Сейчас панические атаки стали всеобщей зоной интереса и в психиатрии, и в массовой культуре. В сериале «Тед Лассо» герой прячет за позитивным фасадом мрачную семейную тайну, из-за которой время от времени ловит приступы паники. Даже в детском мультфильме «Кот в сапогах 2: Последнее желание» всплыла эта тема. Кстати, режиссёр на удивление адекватно показал, как помочь человеку — ну или коту — с панической атакой (спойлер: просто быть рядом, показывая, что всё в порядке).

Что же это — какой-то новый тренд? Ведь модно же было в XIX веке падать в обморок! И да, и нет.

Паническая атака — эпизод неконтролируемого интенсивного страха или дискомфорта, возникающий внезапно, без видимых причин. Это состояние может застигнуть врасплох в любой момент: в общественном транспорте, на работе, перед важным свиданием и даже в собственной постели.

Ещё 30 лет назад эта болезнь встречалась крайне редко. Сегодня же паническое расстройство диагностируется всё чаще, особенно в крупных городах. Логично, что о ней и говорить стали чаще. Панические атаки даже называют «болезнью мегаполисов». В большом городе люди много работают и учатся — и при этом мало отдыхают. Нарушая баланс между работой и личной жизнью, мы доводим себя до сильного напряжения и постоянно стрессуем. Что в итоге и приводит нас к паническим атакам.