Панические атаки — современный тренд или психическое заболевание? Как с ними справляться и чем помочь человеку в таком состоянии?

Все говорят о панических атаках, но не все знают, что это такое. Нет, это не рядовое беспокойство или просто чувство сильного страха, все намного сложнее! Почему не нужно относиться к этому расстройству легкомысленно и как действовать в случае приступа нам рассказала Наталья Жукова — нейропсихолог-реабилитолог, основатель и ректор Университета Современной психологии.
Что появилось раньше: паническая атака или ее образ?
Выйдя из чернильной темноты домика на свет, немолодой мужчина прислоняется к деревянной ограде и вдруг берётся за сердце. Время замирает. Страх накрывает с головой, сердце колотится, потеют руки. Слова юной спутницы доносятся до героя словно через толщу воды: — Джоэл? Ты в порядке? Ты умираешь, что ли?
Так паническую атаку показали в сериале «The Last of Us».
Сейчас панические атаки стали всеобщей зоной интереса и в психиатрии, и в массовой культуре. В сериале «Тед Лассо» герой прячет за позитивным фасадом мрачную семейную тайну, из-за которой время от времени ловит приступы паники. Даже в детском мультфильме «Кот в сапогах 2: Последнее желание» всплыла эта тема. Кстати, режиссёр на удивление адекватно показал, как помочь человеку — ну или коту — с панической атакой (спойлер: просто быть рядом, показывая, что всё в порядке).
Что же это — какой-то новый тренд? Ведь модно же было в XIX веке падать в обморок! И да, и нет.
Паническая атака — эпизод неконтролируемого интенсивного страха или дискомфорта, возникающий внезапно, без видимых причин. Это состояние может застигнуть врасплох в любой момент: в общественном транспорте, на работе, перед важным свиданием и даже в собственной постели.
Ещё 30 лет назад эта болезнь встречалась крайне редко. Сегодня же паническое расстройство диагностируется всё чаще, особенно в крупных городах. Логично, что о ней и говорить стали чаще. Панические атаки даже называют «болезнью мегаполисов». В большом городе люди много работают и учатся — и при этом мало отдыхают. Нарушая баланс между работой и личной жизнью, мы доводим себя до сильного напряжения и постоянно стрессуем. Что в итоге и приводит нас к паническим атакам.
Почему паника атакует?
Паническое расстройство — одно из самых хорошо изученных. Исследования показывают, что склонность к паническим атакам развивается при следующих условиях:
- У родителей или дедушек с бабушками были тревожные расстройства;
- Родные слишком опекали и не давали развиваться самостоятельно;
- В детстве ребёнка критиковали или проявляли к нему мало эмоций;
- Человек пережил физическое или сексуальное насилие либо травмирующие события, такие как смерть близкого человека, развод или потеря работы.
Появление атак могут спровоцировать даже радостные события, например, рождение ребенка. Или курение. Или такая «безобидная» привычка, как чрезмерное употребление кофе.
В состоянии панической атаки человек ощущает следующие физические симптомы:
- Учащается сердцебиение;
- Затрудняется дыхание, появляется одышка;
- Чувствуется боль или тяжесть в груди;
- Усиливается потоотделение, ладони становятся мокрыми;
- Тело дрожит;
- «Приливами» ощущаются жара или холод;
- Возникает покалывание или онемение в руках и ногах;
- Присутствует тошнота, дискомфорт в животе;
- Наступает дереализация — ощущение нереальности происходящего.
Что делать, если у человека рядом со мной паническая атака?
Ваша главная задача — показать, что всё нормально, вы рядом, а это состояние скоро закончится. Если есть возможность, выведите человека «проветриться»; если это уместно, обнимите или возьмите за руку; дайте попить. Вместе дышите в замедленном ритме.
А если паническая атака у меня?
Заранее отработайте дыхательные техники. При панических атаках часто советуют метод «бумажного пакета» — дышать в пакет, либо в ладони, прижатые к носу и рту «чашечкой». Но ограничение кислорода может только ухудшить ситуацию.
Лучше попробуйте дыхание по методу квадрата:
- Сделайте вдох, считая про себя: «тысяча один, тысяча два, тысяча три».
- Задержите воздух в себе, считая про себя: «тысяча один, тысяча два, тысяча три».
- Сделайте выдох, считая про себя: «тысяча один, тысяча два, тысяча три».
- Задержите дыхание, считая про себя: «тысяча один, тысяча два, тысяча три».
Еще можно сделать так: представьте, что вдыхаете воздух любимого цвета, а выдыхаете радугу. Важно, чтобы выдох был длиннее вдоха. Этот метод хорошо отвлекает от негативных мыслей.
Найдите «якорь», который вернёт вас в реальность. Выберите объект, который находится достаточно близко, и сфокусируйтесь на нём. Это может быть что угодно: стрелки часов, ваши собственные руки, лица людей рядом, фасад здания, витрины. Мысленно проговаривайте, какой он формы, размера, цвета.
С паническим расстройством эффективно борется когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Идея в том, что изменив модель поведения, человек берёт контроль над своей жизнью. Психологические методы воздействия отлично работают в сочетании с фармакотерапией: антидепрессантами, нормотимиками, транквилизаторами. Но это серьёзные препараты — их назначают только врачи и только после личной консультации, и купить эти лекарства можно только по рецепту.
Если панические атаки случаются у вас регулярно, и вы понимаете, что это мешает вам спокойно жить, обязательно обращайтесь к специалисту и ни в коем случае не занимайтесь самолечением.
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о медицинской услуге и необходимости ее получения.
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