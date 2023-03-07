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Психология

«Никому ничего не должна»: психологи объясняют, как справиться с гендерными стереотипами, бодишеймингом и эмоциональным насилием

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В ООН обеспокоены, что права женщин (не опять, а снова) под угрозой: виной тому – токсичные социальные установки, стереотипы и предубеждения. Мы попросили специалисток Клиники когнитивной психотерапии рассказать, как женщинам противостоять этим вызовам, и поговорили с ними о личных границах, правилах выстраивания коммуникации, необходимости обращаться за помощью, принятии себя и своего тела.

Mary Long

Врачи-эксперты:

  • Дарья Виноградова, психолог
  • Вероника Мамаева-Найлз, психолог
  • Анжела Макарова, клинический психолог
  • Марианна Коротина, психолог

Эмоциональное насилие и принудительный контроль

Наверное все слышали рекомендацию — бежать как можно дальше от человека, который творит насилие. Но парадокс в том, что чаще всего просто уйти — трудновыполнимо. Отсутствие сбережений, общие дети, состояние депрессии и тревожности могут стать барьерами, ровно как и чувства к партнеру, желание изменить происходящее. Но начать делать простые шаги, чтобы дистанцироваться от насилия и найти в себе силы двигаться дальше — возможно. Для начала кратко рассмотрим распространенные виды эмоционального насилия и принудительного контроля.

Сталкинг. Преследование человека против его воли. Это слово пришло к нам из терминологии охотников — оно означает «скрыто преследовать, подкрадываться». Может начаться, если кто-то в отношениях захотел их прервать, или не хочет в них вступать. Регулярное ожидание человека после работы, слежка за ним, навязчивые телефонные звонки и сообщения. Но сталкинг может быть и в стабильных взаимоотношениях: контроль того, где находится человек путем камер видеонаблюдения в доме, мониторинга его звонков и банковских операций. Еще он может выражаться в юридическом преследовании по ложному обвинению, жалобах, например на то, что человек не справляется с обязанностями родителя или с ментальным расстройством. По статистике, каждая 18 женщина из 100 и каждый 9 мужчина из 100 хотя бы раз в жизни подвергались сталкингу. И 60% женщин преследовали их партнеры.

Экономическое насилие. Контроль человека через распоряжение финансами. Экономическое насилие выражается в требовании отчетности за покупки, запрете на работу. Может проявляться в шантаже, и даже выглядеть как традиции или обоснованные требования : «Если ты не поступишь на нужный факультет, мы не будем оплачивать учебу и пропитание»; «Ты должна выбирать семью рожая ребенка, и я не дам денег на няню, чтобы ты работала». Но как бы не маскировалось экономическое насилие, если Вы чувствуете финансовую зависимость от другого человека и он контролирует ваше поведение с помощью этого — стоит задуматься.

Угрозы и шантаж. Угрозы нацелены на то, чтобы вызвать страх и не дать повториться определенному поведению. «Если ты уйдешь, я сделаю что-то с собой», «Если ты снова это сделаешь, я выкину твою кошку на улицу». Шантаж путем демонстрации последствий нежелательного поведения склоняет вас к выбору: «Прекрати общение с этим человеком, или я тоже заставлю тебя ревновать». Угрозы могут быть и не словесными, например демонстративное и небезопасное поведение в ответ тоже могут заставить вас передумать что-то делать. Это и небезопасное вождение, и причинение вреда имуществу и тем, кто для вас важен, например домашним животным.

Контроль общения и деятельности. Если ваш партнер просит показывать историю в браузере, звонить каждый раз, как вы вышли с работы, не общаться с теми, кого он не знает или кто ему не нравится — это может быть проявлениями принудительного контроля и видом психологического насилия. Иногда это происходит без угроз и шантажа, а «по обоюдному согласию» — в ход идет апелляция доверием, отсутствием секретов, открытостью: «У меня же нет от тебя тайн, можешь тоже залезть в мой телефон или позвонить в любое время». Но хотите ли вы действительно показывать свой телефон?

Сексуальное принуждение. Если по каким-то причинам вы чувствуете обязанность заниматься сексом, возможно это признак психологического насилия. Тут могут быть и чувство вины за то, что у партнера испортилось настроение или ему недостаточно секса в отношениях. И транслироваться долженствования о супружеском долге и взаимовыручке. Также может предлагаться награда за секс или эмоциональное отстранение за его отсутствие. Основной маркер — это ваш собственный выбор. Если вы отказываетесь от своего выбора заниматься сексом или нет, задумайтесь, почему?

Оскорбления и унижения. Это не всегда это грубые слова, сказанные на повышенных тонах. Оскорблениями могут быть регулярные шутки о ваших особенностях поведения и жизни. Это может быть критика действий и внешнего вида якобы потому, что кроме оскорбляющего вам никто не скажет правду. Унижения могут выражаться в действиях, в которых есть пренебрежение вами. Прилюдные обсуждения того, что для вас неприятно, случайные толкания, закрывания перед носом двери. Человек может случайно забыть о вас и не забрать, как договаривались, или рассказать вашему коллеге, как вчера вы сделали что-то неловкое. Если это происходит регулярно и даже после подробного объяснения, что вам неприятно и больно — повод задуматься.

Изоляция. В какой-то момент, ваши друзья стали делиться на плохих и хороших и с плохими вы постепенно прекратили общение, потому что партнер объяснил вам, насколько это важно и правильно. Вы ушли с работы, потому что партнер позаботился о вас и вам не нужно больше зарабатывать, чтобы себя прокормить. И даже если в планах такого не было, аргументы партнера заставили вас передумать. Ваши хобби и увлечения были объявлены глупыми и несерьезными, а так как собственных денег после ухода с работы не осталось, партнер отказался выделять на них свои. Так примерно может выглядеть путь к социальной изоляции рядом с тем, кто применяет к вам насилие.

Чем опасна каждодневная битва, которую невозможно выиграть?

Исследования подтверждают, что контроль и эмоциональное насилие может способствовать развитию посттравматического расстройства и депрессии. Эмоциональное насилие и контроль могут сопровождаться физическим или быть его предвестниками. Они влияют на самооценку, способствуют социальной изоляции. За счет своей неочевидности в отличие от прямого применения силы могут присутствовать в отношениях долгие годы и быть оправданными окружением.

Самосострадание и валидация своих чувств: то с чего можно начать, если страшно и не видно рационального выхода из ситуации. Если вы чувствуете, что что-то идет не так, отношение и действия партнера влияют на ваше эмоциональное состояние, значит важно подумать об этом, как минимум.

  1. Попробуйте проанализировать ситуации, которые вызывают деструктивные эмоции. Из-за какого поведения партнера вы чувствуете бессилие, чувство вины, стыд, страх? Как часто это происходит? Похожи ли это поведение на те виды эмоционального насилия, которые описаны выше?
  2. Признайте свое право на жизнь без этих ситуаций и эмоций, даже если вам говорят о том, что это справедливо или вы это заслужили.
  3. Найдите поддержку. Попробуйте поговорить с кем-то близким о том, что происходит в ваших отношениях, попросите помощи рационально взглянуть на ситуацию. Расскажите о том, как это влияет на ваше эмоциональное состояние.
  4. Обратитесь в сообщества. Существуют организации, помогающие людям пережить домашнее насилие: они могут дать консультацию по юридическим вопросам, оказать психологическую поддержку. Очень важно, что в сообществах вы можете познакомиться с теми, кто прошел через похожие ситуации и может дать валидацию вашим чувствам.
  5. Обратитесь за квалифицированной психологической помощью, особенно если часто чувствуете тревогу, подавленность и растерянность.
  6. Попробуйте составить план дальнейших действий, ориентируясь на то, что важно для вас. Это могут быть: безопасность (эмоциональная, физическая и даже цифровая), свобода действий, мужество признать свои чувства, поиск поддержки.

Помните, что дом, куда вы возвращаетесь каждый день — это то место, которое может окружать заботой, любовью и теплом, а не разрушать. И вы заслуживаете эти заботу, любовь, тепло и жизнь без эмоционального насилия.

Mary Long

Репродуктивное давление и патриархальные установки

Несмотря на стремление современного общества к равноправию и постепенному уходу от гендерной стереотипизации, трудно найти женщину, которую хотя бы раз не столкнулась с репродуктивным давлением, патриархальными установками и мизогинией на рабочем месте, на улице и даже в семейном кругу. Поэтому важно понимать, что такое ригидные долженствования, как распознать их и какие стратегии самопомощи применить, столкнувшись с такой когнитивной конструкцией.

Одним из ключевых компонентов РЭПТ (рационально-эмотивно поведенческой терапии) являются ригидные (жесткие) долженствования и требования. Каждый из нас имеет свой уникальный набор подобных требований и долженствований. Несмотря на то, что эти когнитивные структуры напрямую связаны с нашими ценностями, из-за их жесткости, они часто выступают причиной таких эмоциональных состояний как гнев, глубокая грусть, зависть и отчаяние.

На то, чтобы выявить уникальные для человека жестокие долженствования в терапии требуется достаточно долгое время (а еще больше времени уходит на то, чтобы сделать их более гибкими).

Вот несколько характеристик ригидных требований и установок:

  • Человек полностью уверен в правоте своего убеждения.
  • Жизнь и поведение других людей должны соответствовать этому требованию.
  • Когда данное убеждение пытаются оспорить, или, когда человек видит поведение, противоположное его жесткому убеждению или требованию, он начинает злиться, раздражаться, а, возможно, пытаться переубедить другого человека с целью доказать правоту своего убеждения.
  • Часто, подобные требования можно узнать по употреблению говорящим слов со значением долженствования и обязанности: женщина должна быть слабой/ранимой/женственной, должна выйти замуж, чтобы быть счастливой, должна рожать, последнее слово всегда за мужчиной, женщина обязана уметь готовить и должна «хранить очаг» (что бы это ни значило) и так далее.

К сожалению, некоторые типы ригидных долженствований воспринимаются как истина большими группами людей, по тем или иным причинам. Ими может выступать в силу гендерных стереотипов, культурная специфика, социальные и демографические характеристики, личностные особенности и другое.

Что можно сделать, оказавшись в ситуации, где вам пытаются навязать одну из этих установок?

  1. Заметьте это. Мысленно отметьте, что вы имеете дело с жестким долженствованием или убеждением собеседника. Это может звучать так: «Кажется, у моего коллеги / друга / члена семьи / другого человека есть жестокое требование к тому, как женщине стоит вести себя».
  2. Не пытайтесь переубедить собеседника. Ригидные установки ослабляются долго и болезненно для их носителя. Прямая конфронтация может привести к спорам, агрессии и разрушению отношений.
  3. Если вы хотите высказаться по поводу установки другого человека, будьте уважительны. Укажите на то, что вы понимаете (это не значит, что соглашаетесь) его позицию, но ваше мнение отличается. И это не повод для спора или конфликта.
  4. Если вы замечаете, что подобные комментарии сильно влияют на вас и выбивают из равновесия, это может послужить поводом для того, чтобы обратиться к своим ценностям: «Когда я слышу о том, что женщины не должны занимать руководящие должности, я сильно злюсь. Это может говорить о том, что для меня очень важно равноправие на рабочем месте. Является ли это актуальной проблемой там, где я работаю? Что я могу с этим сделать?».
  5. Исследуйте свои жесткие требования и долженствования. Как они звучат? Продуктивно ли такое мышление?
  6. Позаботьтесь о своей безопасности и психическом здоровье. Если подобные высказывания продолжаются, несмотря на то, что вы выразили свое несогласие, это может послужить сигналом о том, что общение или продолжение отношений с носителем этих установок больше не является приемлемым для вас.
Mary Long

Бодишейминг

Попробуйте представить, как выглядит красивая девушка? Что первое пришло вам в голову? Если вам представилась стройная, спортивная, подтянутая девушка с гладкой кожей, ухоженными волосами и аккуратным маникюром, это неудивительно. Ведь даже этикетки шампуней и реклама в лифте выступают в роли абьюзера по отношению к внешности, намекая на недостатки, которые можно и нужно исправить. Как часто в вашей голове возникают мысли: «Что-то она поправилась», «С таким весом нужно носить только закрытый купальник!», «С такой фигурой обтягивающее нельзя», «Пора к косметологу», «Какой еще десерт?!», «Похудеть бы на пару килограмм», а потом становится стыдно, стыдно, стыдно…

На самом деле специалисты уже более 40 лет исследуют, как эти «невинные» слова оказывают значительное негативное влияние на психоэмоциональное состояние человека: повышают тревожность, снижают самооценку, усиливают перфекционизм, могут становиться триггерами для расстройств пищевого поведения, усиливают депрессивную симптоматику.

Подобное явление в психологии называют «бодишейминг» — критика себя или других в отношении любых параметров внешности, обычно вызывающая чувство стыда и вины.

Бодишейминг неприятен для всех, но особенно ранит тех, кто уже по ряду причин находится в группе риска. Такие люди обычно:

  • «зацикливаются» на своей внешности;
  • чрезмерно беспокоятся о весе;
  • имеют искаженное представление о том, как они выглядят (катастрофизируют / преувеличивают свои недостатки);
  • часто хотят что-то изменить в своей внешности;
  • сравнивают себя с другими и хотят выглядеть, как эти люди;
  • винят своё тело в неуспехах / связывают успех / неуспех с параметрами своего тела и внешности;
  • верят, что проблемы исчезнут, если что-то изменить во внешности.

С другой стороны, известно, что снижение критики в отношении себя и других повышает психологическую устойчивость, положительное отношение к себе, эмоциональное удовлетворение.

Как снизить критику в отношении себя?

  1. Замечайте, когда вы становитесь участником разговоров или критики о своей внешности и внешности других людей. Как только вы это заметили, останавливайте разговор: переводите тему, выходите из помещения, ссылайтесь на занятость.
  2. Четко говорите, о том, что вам неприятно это слышать, неинтересно, это не то, что можно с вами или при вас обсуждать. Если человек продолжает игнорировать ваши словесные просьбы, тогда физически прервите контакт (кладите трубку, выходите из комнаты etc.).
  3. Помните, что наше тело — это просто тело. У нас есть разные качества, компетенции, особенности, успехи, которые никак не связаны с внешностью.
  4. Не оценивайте. Когда вы слышите триггерные фразы, мозг автоматически может их интерпретировать, как послания: «Я толстая», «Со мной что-то не так» , «Я некрасивая», «Я плохая». В этом случае, эти интерпретации становятся оценками. Оценка — неотъемлемая часть бодишейминга. Оценивать — это считать кого-то или что-то хорошим/плохим, правильным/неправильным, имеющим ценность или нет. Эти оценки далеко не всегда являются правдивыми и полезными для нас. Поэтому так важно научиться не навешивать ярлыки на себя и других.
  5. Не критикуйте. Критика своего тела не позволяет нам замечать, что наше тело является источником удовольствия и приятных ощущений. Чаще обращайте внимание, что именно благодаря телу вы получаете множество положительных моментов: ощущение тепла от солнца, прикосновение воды во время принятия ванны, вкус любимой еды, запах волос маленького ребёнка, удовольствие от секса и так далее.
  6. Не сравнивайте. С одной стороны это естественная работа мозга, сравнивать себя с другими. С другой стороны, это бесполезно, болезненно и неэффективно.

Когда мы сравниваем себя с другими:

  • мы чувствуем себя хуже;
  • мы осуждаем других и тем самым чувствуем себя лучше (до тех пор пока снова не станем чувствовать себя плохо, так как сравнили не в свою пользу).

Сравнение — это один из эволюционных механизмов, который позволил человеку выжить, помогая удерживаться в племени. Но в современном мире этот механизм перестал выполнять прежнюю функцию, так как всегда найдётся кто-то успешнее, стройнее, моложе, богаче, здоровее, но ваш мозг автоматически и бесконечно продолжает сравнивать. Сами особенности внешности других людей никак не влияют на нашу внешность. То что, действительно, оказывает воздействие — это наши интерпретации и оценки этих различий. Вспомните те качества, которыми вы обладаете, но они не имеют ничего общего с тем, как вы выглядите. Что вы любите делать? Играть с друзьями в настольные игры, кататься на велосипеде, ходить в горы? Какие социальные роли у вас есть? Дочь, мать, подруга, руководитель?

! Самое главное: помните о своих замечательных качествах

Как вас обычно характеризуют знакомые или близкие люди? Ответственная, заботливая, внимательная, весёлая и так далее. В моменты, когда в результате бодишейминга вас охватывают неприятные эмоции, очень полезно напоминать себе об этих вещах.

Принимая решение тратить кучу сил на удержание этого «стандарта счастья», мы платим цену: игнорируем свои желания, забываем о своих ценностях, не замечаем возможности, жертвуем мечтами, а иногда и целой жизнью. Навряд ли вы будете ощущать себя в безопасности, пока участвуете в марафоне, где нет ни финиша, ни победителя. Иногда «сойти с дистанции» означает забрать главный приз — наполненную любимыми делами и людьми собственную жизнь.

Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для целей самодиагностики, только консультация специалиста может дать вам реальное представление о состоянии здоровья, медицинских услугах и необходимости их прохождения.

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