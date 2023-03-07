«Никому ничего не должна»: психологи объясняют, как справиться с гендерными стереотипами, бодишеймингом и эмоциональным насилием

Эмоциональное насилие и принудительный контроль

Наверное все слышали рекомендацию — бежать как можно дальше от человека, который творит насилие. Но парадокс в том, что чаще всего просто уйти — трудновыполнимо. Отсутствие сбережений, общие дети, состояние депрессии и тревожности могут стать барьерами, ровно как и чувства к партнеру, желание изменить происходящее. Но начать делать простые шаги, чтобы дистанцироваться от насилия и найти в себе силы двигаться дальше — возможно. Для начала кратко рассмотрим распространенные виды эмоционального насилия и принудительного контроля.

Сталкинг. Преследование человека против его воли. Это слово пришло к нам из терминологии охотников — оно означает «скрыто преследовать, подкрадываться». Может начаться, если кто-то в отношениях захотел их прервать, или не хочет в них вступать. Регулярное ожидание человека после работы, слежка за ним, навязчивые телефонные звонки и сообщения. Но сталкинг может быть и в стабильных взаимоотношениях: контроль того, где находится человек путем камер видеонаблюдения в доме, мониторинга его звонков и банковских операций. Еще он может выражаться в юридическом преследовании по ложному обвинению, жалобах, например на то, что человек не справляется с обязанностями родителя или с ментальным расстройством. По статистике, каждая 18 женщина из 100 и каждый 9 мужчина из 100 хотя бы раз в жизни подвергались сталкингу. И 60% женщин преследовали их партнеры.

Экономическое насилие. Контроль человека через распоряжение финансами. Экономическое насилие выражается в требовании отчетности за покупки, запрете на работу. Может проявляться в шантаже, и даже выглядеть как традиции или обоснованные требования : «Если ты не поступишь на нужный факультет, мы не будем оплачивать учебу и пропитание»; «Ты должна выбирать семью рожая ребенка, и я не дам денег на няню, чтобы ты работала». Но как бы не маскировалось экономическое насилие, если Вы чувствуете финансовую зависимость от другого человека и он контролирует ваше поведение с помощью этого — стоит задуматься.

Угрозы и шантаж. Угрозы нацелены на то, чтобы вызвать страх и не дать повториться определенному поведению. «Если ты уйдешь, я сделаю что-то с собой», «Если ты снова это сделаешь, я выкину твою кошку на улицу». Шантаж путем демонстрации последствий нежелательного поведения склоняет вас к выбору: «Прекрати общение с этим человеком, или я тоже заставлю тебя ревновать». Угрозы могут быть и не словесными, например демонстративное и небезопасное поведение в ответ тоже могут заставить вас передумать что-то делать. Это и небезопасное вождение, и причинение вреда имуществу и тем, кто для вас важен, например домашним животным.

Контроль общения и деятельности. Если ваш партнер просит показывать историю в браузере, звонить каждый раз, как вы вышли с работы, не общаться с теми, кого он не знает или кто ему не нравится — это может быть проявлениями принудительного контроля и видом психологического насилия. Иногда это происходит без угроз и шантажа, а «по обоюдному согласию» — в ход идет апелляция доверием, отсутствием секретов, открытостью: «У меня же нет от тебя тайн, можешь тоже залезть в мой телефон или позвонить в любое время». Но хотите ли вы действительно показывать свой телефон?

Сексуальное принуждение. Если по каким-то причинам вы чувствуете обязанность заниматься сексом, возможно это признак психологического насилия. Тут могут быть и чувство вины за то, что у партнера испортилось настроение или ему недостаточно секса в отношениях. И транслироваться долженствования о супружеском долге и взаимовыручке. Также может предлагаться награда за секс или эмоциональное отстранение за его отсутствие. Основной маркер — это ваш собственный выбор. Если вы отказываетесь от своего выбора заниматься сексом или нет, задумайтесь, почему?

Оскорбления и унижения. Это не всегда это грубые слова, сказанные на повышенных тонах. Оскорблениями могут быть регулярные шутки о ваших особенностях поведения и жизни. Это может быть критика действий и внешнего вида якобы потому, что кроме оскорбляющего вам никто не скажет правду. Унижения могут выражаться в действиях, в которых есть пренебрежение вами. Прилюдные обсуждения того, что для вас неприятно, случайные толкания, закрывания перед носом двери. Человек может случайно забыть о вас и не забрать, как договаривались, или рассказать вашему коллеге, как вчера вы сделали что-то неловкое. Если это происходит регулярно и даже после подробного объяснения, что вам неприятно и больно — повод задуматься.

Изоляция. В какой-то момент, ваши друзья стали делиться на плохих и хороших и с плохими вы постепенно прекратили общение, потому что партнер объяснил вам, насколько это важно и правильно. Вы ушли с работы, потому что партнер позаботился о вас и вам не нужно больше зарабатывать, чтобы себя прокормить. И даже если в планах такого не было, аргументы партнера заставили вас передумать. Ваши хобби и увлечения были объявлены глупыми и несерьезными, а так как собственных денег после ухода с работы не осталось, партнер отказался выделять на них свои. Так примерно может выглядеть путь к социальной изоляции рядом с тем, кто применяет к вам насилие.

Чем опасна каждодневная битва, которую невозможно выиграть?

Исследования подтверждают, что контроль и эмоциональное насилие может способствовать развитию посттравматического расстройства и депрессии. Эмоциональное насилие и контроль могут сопровождаться физическим или быть его предвестниками. Они влияют на самооценку, способствуют социальной изоляции. За счет своей неочевидности в отличие от прямого применения силы могут присутствовать в отношениях долгие годы и быть оправданными окружением.

Самосострадание и валидация своих чувств: то с чего можно начать, если страшно и не видно рационального выхода из ситуации. Если вы чувствуете, что что-то идет не так, отношение и действия партнера влияют на ваше эмоциональное состояние, значит важно подумать об этом, как минимум.

Попробуйте проанализировать ситуации, которые вызывают деструктивные эмоции. Из-за какого поведения партнера вы чувствуете бессилие, чувство вины, стыд, страх? Как часто это происходит? Похожи ли это поведение на те виды эмоционального насилия, которые описаны выше? Признайте свое право на жизнь без этих ситуаций и эмоций, даже если вам говорят о том, что это справедливо или вы это заслужили. Найдите поддержку. Попробуйте поговорить с кем-то близким о том, что происходит в ваших отношениях, попросите помощи рационально взглянуть на ситуацию. Расскажите о том, как это влияет на ваше эмоциональное состояние. Обратитесь в сообщества. Существуют организации, помогающие людям пережить домашнее насилие: они могут дать консультацию по юридическим вопросам, оказать психологическую поддержку. Очень важно, что в сообществах вы можете познакомиться с теми, кто прошел через похожие ситуации и может дать валидацию вашим чувствам. Обратитесь за квалифицированной психологической помощью, особенно если часто чувствуете тревогу, подавленность и растерянность. Попробуйте составить план дальнейших действий, ориентируясь на то, что важно для вас. Это могут быть: безопасность (эмоциональная, физическая и даже цифровая), свобода действий, мужество признать свои чувства, поиск поддержки.

Помните, что дом, куда вы возвращаетесь каждый день — это то место, которое может окружать заботой, любовью и теплом, а не разрушать. И вы заслуживаете эти заботу, любовь, тепло и жизнь без эмоционального насилия.