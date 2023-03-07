«Никому ничего не должна»: психологи объясняют, как справиться с гендерными стереотипами, бодишеймингом и эмоциональным насилием

В ООН обеспокоены, что права женщин (не опять, а снова) под угрозой: виной тому – токсичные социальные установки, стереотипы и предубеждения. Мы попросили специалисток Клиники когнитивной психотерапии рассказать, как женщинам противостоять этим вызовам, и поговорили с ними о личных границах, правилах выстраивания коммуникации, необходимости обращаться за помощью, принятии себя и своего тела.
Врачи-эксперты:
- Дарья Виноградова, психолог
- Вероника Мамаева-Найлз, психолог
- Анжела Макарова, клинический психолог
- Марианна Коротина, психолог
Эмоциональное насилие и принудительный контроль
Наверное все слышали рекомендацию — бежать как можно дальше от человека, который творит насилие. Но парадокс в том, что чаще всего просто уйти — трудновыполнимо. Отсутствие сбережений, общие дети, состояние депрессии и тревожности могут стать барьерами, ровно как и чувства к партнеру, желание изменить происходящее. Но начать делать простые шаги, чтобы дистанцироваться от насилия и найти в себе силы двигаться дальше — возможно. Для начала кратко рассмотрим распространенные виды эмоционального насилия и принудительного контроля.
Сталкинг. Преследование человека против его воли. Это слово пришло к нам из терминологии охотников — оно означает «скрыто преследовать, подкрадываться». Может начаться, если кто-то в отношениях захотел их прервать, или не хочет в них вступать. Регулярное ожидание человека после работы, слежка за ним, навязчивые телефонные звонки и сообщения. Но сталкинг может быть и в стабильных взаимоотношениях: контроль того, где находится человек путем камер видеонаблюдения в доме, мониторинга его звонков и банковских операций. Еще он может выражаться в юридическом преследовании по ложному обвинению, жалобах, например на то, что человек не справляется с обязанностями родителя или с ментальным расстройством. По статистике, каждая 18 женщина из 100 и каждый 9 мужчина из 100 хотя бы раз в жизни подвергались сталкингу. И 60% женщин преследовали их партнеры.
Экономическое насилие. Контроль человека через распоряжение финансами. Экономическое насилие выражается в требовании отчетности за покупки, запрете на работу. Может проявляться в шантаже, и даже выглядеть как традиции или обоснованные требования : «Если ты не поступишь на нужный факультет, мы не будем оплачивать учебу и пропитание»; «Ты должна выбирать семью рожая ребенка, и я не дам денег на няню, чтобы ты работала». Но как бы не маскировалось экономическое насилие, если Вы чувствуете финансовую зависимость от другого человека и он контролирует ваше поведение с помощью этого — стоит задуматься.
Угрозы и шантаж. Угрозы нацелены на то, чтобы вызвать страх и не дать повториться определенному поведению. «Если ты уйдешь, я сделаю что-то с собой», «Если ты снова это сделаешь, я выкину твою кошку на улицу». Шантаж путем демонстрации последствий нежелательного поведения склоняет вас к выбору: «Прекрати общение с этим человеком, или я тоже заставлю тебя ревновать». Угрозы могут быть и не словесными, например демонстративное и небезопасное поведение в ответ тоже могут заставить вас передумать что-то делать. Это и небезопасное вождение, и причинение вреда имуществу и тем, кто для вас важен, например домашним животным.
Контроль общения и деятельности. Если ваш партнер просит показывать историю в браузере, звонить каждый раз, как вы вышли с работы, не общаться с теми, кого он не знает или кто ему не нравится — это может быть проявлениями принудительного контроля и видом психологического насилия. Иногда это происходит без угроз и шантажа, а «по обоюдному согласию» — в ход идет апелляция доверием, отсутствием секретов, открытостью: «У меня же нет от тебя тайн, можешь тоже залезть в мой телефон или позвонить в любое время». Но хотите ли вы действительно показывать свой телефон?
Сексуальное принуждение. Если по каким-то причинам вы чувствуете обязанность заниматься сексом, возможно это признак психологического насилия. Тут могут быть и чувство вины за то, что у партнера испортилось настроение или ему недостаточно секса в отношениях. И транслироваться долженствования о супружеском долге и взаимовыручке. Также может предлагаться награда за секс или эмоциональное отстранение за его отсутствие. Основной маркер — это ваш собственный выбор. Если вы отказываетесь от своего выбора заниматься сексом или нет, задумайтесь, почему?
Оскорбления и унижения. Это не всегда это грубые слова, сказанные на повышенных тонах. Оскорблениями могут быть регулярные шутки о ваших особенностях поведения и жизни. Это может быть критика действий и внешнего вида якобы потому, что кроме оскорбляющего вам никто не скажет правду. Унижения могут выражаться в действиях, в которых есть пренебрежение вами. Прилюдные обсуждения того, что для вас неприятно, случайные толкания, закрывания перед носом двери. Человек может случайно забыть о вас и не забрать, как договаривались, или рассказать вашему коллеге, как вчера вы сделали что-то неловкое. Если это происходит регулярно и даже после подробного объяснения, что вам неприятно и больно — повод задуматься.
Изоляция. В какой-то момент, ваши друзья стали делиться на плохих и хороших и с плохими вы постепенно прекратили общение, потому что партнер объяснил вам, насколько это важно и правильно. Вы ушли с работы, потому что партнер позаботился о вас и вам не нужно больше зарабатывать, чтобы себя прокормить. И даже если в планах такого не было, аргументы партнера заставили вас передумать. Ваши хобби и увлечения были объявлены глупыми и несерьезными, а так как собственных денег после ухода с работы не осталось, партнер отказался выделять на них свои. Так примерно может выглядеть путь к социальной изоляции рядом с тем, кто применяет к вам насилие.
Чем опасна каждодневная битва, которую невозможно выиграть?
Исследования подтверждают, что контроль и эмоциональное насилие может способствовать развитию посттравматического расстройства и депрессии. Эмоциональное насилие и контроль могут сопровождаться физическим или быть его предвестниками. Они влияют на самооценку, способствуют социальной изоляции. За счет своей неочевидности в отличие от прямого применения силы могут присутствовать в отношениях долгие годы и быть оправданными окружением.
Самосострадание и валидация своих чувств: то с чего можно начать, если страшно и не видно рационального выхода из ситуации. Если вы чувствуете, что что-то идет не так, отношение и действия партнера влияют на ваше эмоциональное состояние, значит важно подумать об этом, как минимум.
- Попробуйте проанализировать ситуации, которые вызывают деструктивные эмоции. Из-за какого поведения партнера вы чувствуете бессилие, чувство вины, стыд, страх? Как часто это происходит? Похожи ли это поведение на те виды эмоционального насилия, которые описаны выше?
- Признайте свое право на жизнь без этих ситуаций и эмоций, даже если вам говорят о том, что это справедливо или вы это заслужили.
- Найдите поддержку. Попробуйте поговорить с кем-то близким о том, что происходит в ваших отношениях, попросите помощи рационально взглянуть на ситуацию. Расскажите о том, как это влияет на ваше эмоциональное состояние.
- Обратитесь в сообщества. Существуют организации, помогающие людям пережить домашнее насилие: они могут дать консультацию по юридическим вопросам, оказать психологическую поддержку. Очень важно, что в сообществах вы можете познакомиться с теми, кто прошел через похожие ситуации и может дать валидацию вашим чувствам.
- Обратитесь за квалифицированной психологической помощью, особенно если часто чувствуете тревогу, подавленность и растерянность.
- Попробуйте составить план дальнейших действий, ориентируясь на то, что важно для вас. Это могут быть: безопасность (эмоциональная, физическая и даже цифровая), свобода действий, мужество признать свои чувства, поиск поддержки.
Помните, что дом, куда вы возвращаетесь каждый день — это то место, которое может окружать заботой, любовью и теплом, а не разрушать. И вы заслуживаете эти заботу, любовь, тепло и жизнь без эмоционального насилия.
Репродуктивное давление и патриархальные установки
Несмотря на стремление современного общества к равноправию и постепенному уходу от гендерной стереотипизации, трудно найти женщину, которую хотя бы раз не столкнулась с репродуктивным давлением, патриархальными установками и мизогинией на рабочем месте, на улице и даже в семейном кругу. Поэтому важно понимать, что такое ригидные долженствования, как распознать их и какие стратегии самопомощи применить, столкнувшись с такой когнитивной конструкцией.
Одним из ключевых компонентов РЭПТ (рационально-эмотивно поведенческой терапии) являются ригидные (жесткие) долженствования и требования. Каждый из нас имеет свой уникальный набор подобных требований и долженствований. Несмотря на то, что эти когнитивные структуры напрямую связаны с нашими ценностями, из-за их жесткости, они часто выступают причиной таких эмоциональных состояний как гнев, глубокая грусть, зависть и отчаяние.
На то, чтобы выявить уникальные для человека жестокие долженствования в терапии требуется достаточно долгое время (а еще больше времени уходит на то, чтобы сделать их более гибкими).
Вот несколько характеристик ригидных требований и установок:
- Человек полностью уверен в правоте своего убеждения.
- Жизнь и поведение других людей должны соответствовать этому требованию.
- Когда данное убеждение пытаются оспорить, или, когда человек видит поведение, противоположное его жесткому убеждению или требованию, он начинает злиться, раздражаться, а, возможно, пытаться переубедить другого человека с целью доказать правоту своего убеждения.
- Часто, подобные требования можно узнать по употреблению говорящим слов со значением долженствования и обязанности: женщина должна быть слабой/ранимой/женственной, должна выйти замуж, чтобы быть счастливой, должна рожать, последнее слово всегда за мужчиной, женщина обязана уметь готовить и должна «хранить очаг» (что бы это ни значило) и так далее.
К сожалению, некоторые типы ригидных долженствований воспринимаются как истина большими группами людей, по тем или иным причинам. Ими может выступать в силу гендерных стереотипов, культурная специфика, социальные и демографические характеристики, личностные особенности и другое.
Что можно сделать, оказавшись в ситуации, где вам пытаются навязать одну из этих установок?
- Заметьте это. Мысленно отметьте, что вы имеете дело с жестким долженствованием или убеждением собеседника. Это может звучать так: «Кажется, у моего коллеги / друга / члена семьи / другого человека есть жестокое требование к тому, как женщине стоит вести себя».
- Не пытайтесь переубедить собеседника. Ригидные установки ослабляются долго и болезненно для их носителя. Прямая конфронтация может привести к спорам, агрессии и разрушению отношений.
- Если вы хотите высказаться по поводу установки другого человека, будьте уважительны. Укажите на то, что вы понимаете (это не значит, что соглашаетесь) его позицию, но ваше мнение отличается. И это не повод для спора или конфликта.
- Если вы замечаете, что подобные комментарии сильно влияют на вас и выбивают из равновесия, это может послужить поводом для того, чтобы обратиться к своим ценностям: «Когда я слышу о том, что женщины не должны занимать руководящие должности, я сильно злюсь. Это может говорить о том, что для меня очень важно равноправие на рабочем месте. Является ли это актуальной проблемой там, где я работаю? Что я могу с этим сделать?».
- Исследуйте свои жесткие требования и долженствования. Как они звучат? Продуктивно ли такое мышление?
- Позаботьтесь о своей безопасности и психическом здоровье. Если подобные высказывания продолжаются, несмотря на то, что вы выразили свое несогласие, это может послужить сигналом о том, что общение или продолжение отношений с носителем этих установок больше не является приемлемым для вас.
Бодишейминг
Попробуйте представить, как выглядит красивая девушка? Что первое пришло вам в голову? Если вам представилась стройная, спортивная, подтянутая девушка с гладкой кожей, ухоженными волосами и аккуратным маникюром, это неудивительно. Ведь даже этикетки шампуней и реклама в лифте выступают в роли абьюзера по отношению к внешности, намекая на недостатки, которые можно и нужно исправить. Как часто в вашей голове возникают мысли: «Что-то она поправилась», «С таким весом нужно носить только закрытый купальник!», «С такой фигурой обтягивающее нельзя», «Пора к косметологу», «Какой еще десерт?!», «Похудеть бы на пару килограмм», а потом становится стыдно, стыдно, стыдно…
На самом деле специалисты уже более 40 лет исследуют, как эти «невинные» слова оказывают значительное негативное влияние на психоэмоциональное состояние человека: повышают тревожность, снижают самооценку, усиливают перфекционизм, могут становиться триггерами для расстройств пищевого поведения, усиливают депрессивную симптоматику.
Подобное явление в психологии называют «бодишейминг» — критика себя или других в отношении любых параметров внешности, обычно вызывающая чувство стыда и вины.
Бодишейминг неприятен для всех, но особенно ранит тех, кто уже по ряду причин находится в группе риска. Такие люди обычно:
- «зацикливаются» на своей внешности;
- чрезмерно беспокоятся о весе;
- имеют искаженное представление о том, как они выглядят (катастрофизируют / преувеличивают свои недостатки);
- часто хотят что-то изменить в своей внешности;
- сравнивают себя с другими и хотят выглядеть, как эти люди;
- винят своё тело в неуспехах / связывают успех / неуспех с параметрами своего тела и внешности;
- верят, что проблемы исчезнут, если что-то изменить во внешности.
С другой стороны, известно, что снижение критики в отношении себя и других повышает психологическую устойчивость, положительное отношение к себе, эмоциональное удовлетворение.
Как снизить критику в отношении себя?
- Замечайте, когда вы становитесь участником разговоров или критики о своей внешности и внешности других людей. Как только вы это заметили, останавливайте разговор: переводите тему, выходите из помещения, ссылайтесь на занятость.
- Четко говорите, о том, что вам неприятно это слышать, неинтересно, это не то, что можно с вами или при вас обсуждать. Если человек продолжает игнорировать ваши словесные просьбы, тогда физически прервите контакт (кладите трубку, выходите из комнаты etc.).
- Помните, что наше тело — это просто тело. У нас есть разные качества, компетенции, особенности, успехи, которые никак не связаны с внешностью.
- Не оценивайте. Когда вы слышите триггерные фразы, мозг автоматически может их интерпретировать, как послания: «Я толстая», «Со мной что-то не так» , «Я некрасивая», «Я плохая». В этом случае, эти интерпретации становятся оценками. Оценка — неотъемлемая часть бодишейминга. Оценивать — это считать кого-то или что-то хорошим/плохим, правильным/неправильным, имеющим ценность или нет. Эти оценки далеко не всегда являются правдивыми и полезными для нас. Поэтому так важно научиться не навешивать ярлыки на себя и других.
- Не критикуйте. Критика своего тела не позволяет нам замечать, что наше тело является источником удовольствия и приятных ощущений. Чаще обращайте внимание, что именно благодаря телу вы получаете множество положительных моментов: ощущение тепла от солнца, прикосновение воды во время принятия ванны, вкус любимой еды, запах волос маленького ребёнка, удовольствие от секса и так далее.
- Не сравнивайте. С одной стороны это естественная работа мозга, сравнивать себя с другими. С другой стороны, это бесполезно, болезненно и неэффективно.
Когда мы сравниваем себя с другими:
- мы чувствуем себя хуже;
- мы осуждаем других и тем самым чувствуем себя лучше (до тех пор пока снова не станем чувствовать себя плохо, так как сравнили не в свою пользу).
Сравнение — это один из эволюционных механизмов, который позволил человеку выжить, помогая удерживаться в племени. Но в современном мире этот механизм перестал выполнять прежнюю функцию, так как всегда найдётся кто-то успешнее, стройнее, моложе, богаче, здоровее, но ваш мозг автоматически и бесконечно продолжает сравнивать. Сами особенности внешности других людей никак не влияют на нашу внешность. То что, действительно, оказывает воздействие — это наши интерпретации и оценки этих различий. Вспомните те качества, которыми вы обладаете, но они не имеют ничего общего с тем, как вы выглядите. Что вы любите делать? Играть с друзьями в настольные игры, кататься на велосипеде, ходить в горы? Какие социальные роли у вас есть? Дочь, мать, подруга, руководитель?
! Самое главное: помните о своих замечательных качествах
Как вас обычно характеризуют знакомые или близкие люди? Ответственная, заботливая, внимательная, весёлая и так далее. В моменты, когда в результате бодишейминга вас охватывают неприятные эмоции, очень полезно напоминать себе об этих вещах.
Принимая решение тратить кучу сил на удержание этого «стандарта счастья», мы платим цену: игнорируем свои желания, забываем о своих ценностях, не замечаем возможности, жертвуем мечтами, а иногда и целой жизнью. Навряд ли вы будете ощущать себя в безопасности, пока участвуете в марафоне, где нет ни финиша, ни победителя. Иногда «сойти с дистанции» означает забрать главный приз — наполненную любимыми делами и людьми собственную жизнь.
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для целей самодиагностики, только консультация специалиста может дать вам реальное представление о состоянии здоровья, медицинских услугах и необходимости их прохождения.
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