Секс, финансы, дети, жизнь! Это не аффирмация, а метод борьбы с синдромом «пустого гнезда»

Если супруги сосредоточатся только на детях и ролях отца и матери, то перестанут быть мужем и женой, друзьями, любовниками и самостоятельными личностями, а потом совершенно потеряют интерес к жизни, не связанной со своим потомством. Как предотвратить синдром «пустого гнезда» или победить его рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт, сексолог, руководитель Института психосоматики и клиники «Нео Вита» Артем Толоконин в путеводителе «Зоопарк в твоей голове. 25 психологических синдромов, которые мешают нам жить» от издательства «БОМБОРА».
Что за синдром такой?
Синдром пустого гнезда грозит многолетним парам, которые на протяжении долгого времени своей самой главной ролью видели родительство. Вкладывались в детей, переживали о них, не спали ночами, искали по возможности лучшие сады-школы-университеты. Но теперь дети выросли, живут самостоятельно, и постоянная опека им не нужна. Добавьте к этому выход на пенсию или потерю работы, возможные проблемы со здоровьем, когда жизнь одного из супругов начинает вращаться вокруг приема таблеток и походов к врачу. Возрастные изменения, из-за которых люди могут даже чувствовать отвращение к себе или партнеру. Плюс отсутствие каких-либо общих хобби, хотя бы совместных поездок на дачу и одного на двоих огорода, — и получается, что тем для разговора действительно нет.
Например, у него — футбол, алкоголь, телевизор. У нее — сериалы, родственники, кухня. Спят в разных комнатах или на разных этажах, если живут в доме. И никаких точек пересечения.
Примерно в это же время женщины переживают менопаузу, что тоже обычно сказывается на психологическом состоянии. В опустевшей квартире они чувствуют себя абсолютно потерянными, никому не нужными — слишком старыми, уставшими и завязшими в быте, чтобы вызывать у кого-то интерес. Зачастую этот кризис усугубляется тем, что мужу становится некомфортно дома, и он старается появляться там как можно реже. Иногда находит себе любовницу «помоложе». Неудивительно, что все эти факторы в совокупности приводят женщину к депрессивному состоянию.
Тем не менее эта ситуация мучительна для обоих партнеров. На одного из супругов происходящее действительно может влиять сильнее, но на самом деле совершенно не обязательно, что это будет женщина. Ставший чужим человек в доме раздражает, копятся обиды, ссоры возникают буквально на пустом месте или наоборот — люди полностью игнорируют друг друга, не общаются месяцами. Просто обитают в одном пространстве, сталкиваясь то на кухне, то в коридоре. В любом случае от «назойливой мухи» хочется избавиться. Кажется, что отношения только тянут вниз, в трясину, а яркие эмоции и впечатления можно найти лишь за пределами семьи. Появляются мысли о разводе. Иногда люди действительно разводятся, иногда терпят друг друга годами, чуть ли не до самой смерти, но так и остаются друг другу чужими.
Когда ко мне приходят люди с синдромом пустого гнезда (чаще за помощью обращаются женщины), я всегда говорю им, что развод, на самом деле, не решение проблемы. Это не значит, что разводиться ни в коем случае нельзя. Это значит, что с разводом проблема никуда не уходит. В данном случае ее сердцевина — уверенность в том, что смысл жизни — только в детях, и неумение ценить себя и отпущенное тебе время. А еще в том, что после 50–60 лет жизни нет — есть только доживание.
Дела семейные
У большинства «советских людей», как раз тех, кому сейчас 50–60, представление о том, что все в семье должно делаться только для детей, засело в голове очень крепко. Ставить на первое место себя и свое состояние в советской культуре казалось непростительным эгоизмом. Более того, попытки взрослых людей расширить свой круг интересов, сфокусировать внимание на чем-то за пределами семьи и работы часто встречали отчаянное сопротивление.
- Как тебе не стыдно заниматься такими глупостями, «ты ж мать»!
- Ты же «примерный семьянин», зачем тебе новый костюм? Лучше купи ребенку ботинки на вырост.
- В отпуск вдвоем? Вы с ума сошли, на море надо детям — для здоровья.
Этот семейно-родовой сценарий передавался из рук в руки от старших к младшим поколениями. В результате люди настолько привыкали к этой формуле жизни, что к пенсионному возрасту у мужа и жены часто оставались только два варианта — либо «нянчить внуков», либо, если внуков не было, уныло доживать, потеряв интерес и к самим себе, и друг к другу. Людям «старой закалки» родительство кажется последней и самой высокой вершиной в жизни. Когда дети вырастают и роль родителя отходит на второй план, они чувствуют себя так, будто покорили гору, воткнули флажок, и теперь впереди их ждет только бессмысленный одинокий спуск. Казалось бы, у сегодняшних молодых пар в будущем такой проблемы возникнуть не должно. Советское наследие для них — что-то из учебника истории...На самом деле избавиться от семейного сценария очень непросто. Даже если условия жизни разительно отличаются от обстоятельств, в которых жили наши бабушки и дедушки, мы все равно находимся в их власти и часто неосознанно повторяем их путь.
Детские наблюдения за поведением родственников сильно влияют на наши морально-этические ориентиры и представления. А они, в свою очередь, достаточно жестко регламентируют наши отношения с собой, окружающими и жизнью, хотим мы того или нет. И сегодня вокруг нас огромное количество молодых родителей, которые откладывают жизнь на мифическое «потом», которое никогда не наступит. К примеру, молодые мамы отказываются от своих увлечений и хобби: бросают танцы, обещают, что выучат французский, «когда будут посвободнее», перестают общаться с друзьями, потому что не могут заставить себя оставить ребенка даже на пару часов. Они подчинены чувству вины, страху за ребенка и боязни осуждения со стороны матери, соседа, людей на улице или продавца в магазине. Такие тревожные мамочки уверенно движутся в сторону синдрома пустого гнезда. Во многих случаях это поведение так или иначе связано с семейной историей и опытом общения с родственниками. В любом роду есть очень много положительного, но есть и балласт, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Его обязательно нужно замечать, анализировать и делать из этого анализа выводы.
Нужно осознанно выбирать, какой опыт наших родителей мы заберем себе и присвоим, а от какого, признавая его значимость, откажемся, чтобы улучшить свое качество жизни и качество жизни своей семьи. Если нам не удастся это осознать, жизнь пройдет как в тумане, практически под гипнозом. В таком случае наше поведение и самочувствие будет всегда в той или иной степени определяться чувствами, успехами и неудачами, нереализованными желаниями и амбициями наших родителей, бабушек и дедушек, и это не даст нам реализовать себя в тех ролях, в которых когда-то не видели себя они.
Это лечится?
Итак, вспомним, из каких составляющих складывается синдром пустого гнезда:
- супружеские пары со взрослыми детьми;
- супругам от пятидесяти лет;
- установка «лучшее — детям»;
- холодность и отстраненность в отношениях с партнером;
- частые ссоры по мелочам;
- отсутствие тем для разговора;
- ощущение «заката жизни».
Можно ли со всем этим справиться?
Плохая — это будет непросто. Основная проблема в том, что люди за пятьдесят редко обращаются за помощью к специалисту или даже осознают, что у них есть проблема. Чаще всего они не понимают, что именно разрушает их брак, и не видят связи между взрослением детей и охлаждением в их собственных отношениях. Думают, просто — разлюбили. А плохо мне, потому что я старый, и ничего с этим не поделаешь.
Зато со стороны проблема отлично видна. Например, тем же повзрослевшим детям. В таком случае попытаться помочь, поговорить всерьез и на равных с одним или обоими родителями действительно имеет смысл. Правда, никаких гарантий, что эти попытки приведут к хорошему результату, нет — все-таки «яйца курицу не учат». Чем старше супруги, тем меньше вероятность, что они выйдут из кризиса самостоятельно, ведь с возрастом меняться становится только сложнее. Тем более что советская культура не предполагала возможность значительных изменений и работы над собой для взрослого, полностью сформировавшегося человека. Идеальный вариант — если семья все-таки готова обратиться к специалисту.
Как победить синдром?
В случае «пустого гнезда» лучше всего поможет семейная психотерапия, в которую будет включена работа с каждым супругом персонально. Для того чтобы восстановить отношения в семье, необходимо будет проработать проблемы каждого из супругов, вернуть их к полноценной счастливой жизни. Одной из задач психотерапевта будет создание для мужа и жены новых сценариев, способных вырвать их из лап семейно-родового опыта.
Ключом к нормализации отношений, скорее всего, окажется вывод супруги из депрессивного состояния и работа с ее заниженной самооценкой. Полюбить себя и начать заботиться о себе никогда не поздно. Психотерапевт поможет ей осознать, что сейчас — самое время начать делать то, чего она всегда хотела, а не то, что якобы должна делать «ради детей». Если мы, каждый день глядя в зеркало, думаем, что никому не нужны, мы рискуем убедить в этом не только самих себя, но и окружающих людей, даже самых близких. Напротив, счастливому и довольному собой человеку обязательно будет чем поделиться с партнером.
Разрешение внутрисемейного кризиса всегда сопряжено с формированием адекватного образа себя как женщины или как мужчины и получением удовольствия от реализации этой роли. Жена должна вновь начать смотреть на себя как на женщину, а муж — как на мужчину. Если они смогут стать интересными самим себе, наполнив свою жизнь событиями, увлечениями и радостью, они наверняка смогут стать интересными и друг другу. Для того чтобы выйти из кризиса пустого гнезда, оба супруга должны снова научиться быть счастливыми. На самом деле никогда не поздно заново влюбиться в человека, которого ты уже когда-то полюбил. Этот опыт уже есть внутри тебя, нужно только напомнить себе о нем.
Точно так же никогда не поздно вновь влюбиться в свою жизнь. Если вы чувствовали себя счастливыми хотя бы раз, и неважно, насколько коротким был этот момент, вы всегда можете внутренне вернуться к нему. Выпускной, рождение ребенка, получение новой должности, отпуск или покупка машины — не имеет значения, что именно вызвало когда-то прилив радости. Напоминайте себе об этом моменте каждый день. Ваш опыт может стать вашей главной поддержкой даже в самые тяжелые времена.
Профилактика. Как предотвратить кризис?
Для того чтобы не допустить развития синдрома пустого гнезда и вовремя заметить любые другие проблемы, нужно проанализировать свою семейную жизнь (подробнее о базовых ценностях каждой семьи я написал в книге «Секреты успешных семей»). Подумайте, что происходит в четырех основных сферах вашего с партнером взаимодействия:
- сексе;
- финансах;
- отношениях с детьми;
- образе жизни.
Первое — стоит задуматься, комфортны ли ваши сексуальные отношения. Вам в них интересно, они доставляют удовольствие обоим? Обычно ответить на эти вопросы достаточно просто: либо твои потребности, желания и фантазии реализуются, либо нет. В любом случае вы наверняка сможете что-то предпринять, чтобы улучшить ситуацию. Поговорить с супругом о своем дискомфорте или попробовать разнообразить секс, позволить себе то, на что раньше не решались. В ситуации «пустого гнезда» муж или жена, а иногда и оба, часто подвержены комплексам, причем чаще от этого страдают женщины. Они долгие годы жили с ощущением, что недостаточно красивы, смелы или опытны, чтобы делать то, чего действительно хотят. От этой установки можно и нужно избавиться.
Вторая очень важная сфера — это сфера финансов. В гармоничной семье деньги всегда общие. Неважно, кто зарабатывает: он, она или они вместе. Не важен и размер бюджета. Хоть 15 тысяч рублей, хоть 150 миллионов долларов — разницы никакой. Деньги — это мера доверия. Если вы вместе решаете, на что вам тратить семейный бюджет, это значит, что вы доверяете друг другу.
Третья сфера — это как раз родительство. Спросите себя: все ли у нас в порядке с детьми? Насколько мы реализовались как родители? Нас устраивает количество детей, то, как мы их воспитали или воспитываем, то, что мы смогли им дать? Узнайте, что об этом думает ваш муж или ваша жена. Воспитание детей — командный спорт, и вы должны играть в одной команде.
Четвертая сфера — образ жизни. Надо понять, насколько гармонично нам живется друг с другом. Насколько прозрачны наши договоренности: как мы проводим выходные, как проходят будни? Какие у нас планы на будущее? Совпадают ли они? Мы достаточно разговариваем? Много времени проводим вместе? Ситуация, в которой, к примеру, муж, как только у него появляется свободное время, отправляется к друзьям или куда-то уезжает, а жена не знает, где он и с кем, однозначно не гармонична и требует работы от обоих супругов. Кроме того, я точно знаю, что всегда полезно проанализировать то, как строили семейные отношения родственники. Подумайте, какие отношения были у ваших родителей, бабушек и дедушек и так далее. Все мы живем в коридоре предков. Если мы отдаем им дань уважения и благодарности и понимаем, какими были их жизни, все знаем об истории нашего рода, тогда с большей долей вероятности она не будет негативно на нас влиять.
Если вы чувствуете, что в одной из сфер вашей семейной жизни что-то пошло не так, или если подозреваете у себя синдром пустого гнезда, и вам кажется, что справиться с этим самостоятельно вы не сможете, — пожалуйста, обращайтесь к специалисту. Очень вероятно, что время, когда вы выйдете из этого кризиса, станет самым счастливым временем в вашей жизни и новым этапом вашей большой любви к себе и своему партнеру.
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