Секс, финансы, дети, жизнь! Это не аффирмация, а метод борьбы с синдромом «пустого гнезда»

Что за синдром такой?

Синдром пустого гнезда грозит многолетним парам, которые на протяжении долгого времени своей самой главной ролью видели родительство. Вкладывались в детей, переживали о них, не спали ночами, искали по возможности лучшие сады-школы-университеты. Но теперь дети выросли, живут самостоятельно, и постоянная опека им не нужна. Добавьте к этому выход на пенсию или потерю работы, возможные проблемы со здоровьем, когда жизнь одного из супругов начинает вращаться вокруг приема таблеток и походов к врачу. Возрастные изменения, из-за которых люди могут даже чувствовать отвращение к себе или партнеру. Плюс отсутствие каких-либо общих хобби, хотя бы совместных поездок на дачу и одного на двоих огорода, — и получается, что тем для разговора действительно нет.

Внезапно оказывается, что супругов больше ничего не связывает, что они стали друг другу чужими людьми и живут в параллельных реальностях.

Например, у него — футбол, алкоголь, телевизор. У нее — сериалы, родственники, кухня. Спят в разных комнатах или на разных этажах, если живут в доме. И никаких точек пересечения.

Примерно в это же время женщины переживают менопаузу, что тоже обычно сказывается на психологическом состоянии. В опустевшей квартире они чувствуют себя абсолютно потерянными, никому не нужными — слишком старыми, уставшими и завязшими в быте, чтобы вызывать у кого-то интерес. Зачастую этот кризис усугубляется тем, что мужу становится некомфортно дома, и он старается появляться там как можно реже. Иногда находит себе любовницу «помоложе». Неудивительно, что все эти факторы в совокупности приводят женщину к депрессивному состоянию.

Тем не менее эта ситуация мучительна для обоих партнеров. На одного из супругов происходящее действительно может влиять сильнее, но на самом деле совершенно не обязательно, что это будет женщина. Ставший чужим человек в доме раздражает, копятся обиды, ссоры возникают буквально на пустом месте или наоборот — люди полностью игнорируют друг друга, не общаются месяцами. Просто обитают в одном пространстве, сталкиваясь то на кухне, то в коридоре. В любом случае от «назойливой мухи» хочется избавиться. Кажется, что отношения только тянут вниз, в трясину, а яркие эмоции и впечатления можно найти лишь за пределами семьи. Появляются мысли о разводе. Иногда люди действительно разводятся, иногда терпят друг друга годами, чуть ли не до самой смерти, но так и остаются друг другу чужими.

Когда ко мне приходят люди с синдромом пустого гнезда (чаще за помощью обращаются женщины), я всегда говорю им, что развод, на самом деле, не решение проблемы. Это не значит, что разводиться ни в коем случае нельзя. Это значит, что с разводом проблема никуда не уходит. В данном случае ее сердцевина — уверенность в том, что смысл жизни — только в детях, и неумение ценить себя и отпущенное тебе время. А еще в том, что после 50–60 лет жизни нет — есть только доживание.