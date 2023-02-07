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Психология

Вы жертва, спаситель или преследователь? Что такое круг страданий и как из него выйти?

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Отношения многих людей между собой строятся на базе треугольника страданий: жертва — преследователь — спаситель. В чём заключается роль каждого участника, как из него выйти или какую позицию лучше занять? Рассказывает психолог Альберт Сафин в книге «Игры с разумом. Принципы оптимального мышления для бизнеса, карьеры и личной жизни», которая вышла в издательстве «Бомбора».

GoodStudio

Роли в треугольнике

Жертва — страдает, жалуется; её излюбленные эмоции — печаль, страх, обида. В этом треугольнике жертва находит возможность обратить на себя внимание через свои проблемы, притянуть к себе энергию других участников.

Преследователь — соответственно, преследует и пугает жертву; его излюбленные эмоции — гнев, раздражение. Он постоянно создаёт ситуации, в которых у него была бы возможность испытать эти эмоции.

Спаситель — спасает, защищает, прячет жертву; главные эмоции — жалость, жалостливость. В действительности он ищет возможность создать себе имидж благородного рыцаря. При этом толку от него нет, чаще всего он только усугубляет проблемы жертвы.

Несмотря на весь негатив, отношения в этом треугольнике держатся весьма прочно. Догадались почему? Да, конечно, — потому что каждый участник так утоляет свой сенсорный голод. При этом они ещё периодически меняются ролями.

Вот пример: жена приходит с работы и начинает жаловаться мужу:
— Начальник совсем озверел, сам не знает, что ему нужно, наваливает горы бессмысленной работы, как я от этого устала... (здесь она в роли жертвы).

Муж:
— Да не переживай, всё будет хорошо (спаситель).

Жена:
— Ничего не будет хорошо! Тебе вообще плевать, что у меня на работе происходит! Я рассказываю, а ты никогда выслушать не можешь! (преследователь).

Муж:
— Ну что ты кричишь? Я, между прочим, тоже устал, и у меня тоже неприятности, а ты только о себе думаешь...(жертва).

Понятно, что отношения в треугольнике страданий деструктивные. Фокус внимания — на проблемах, при этом проблемы не решаются, они являются как бы топливом для поддержания отношений. Участники ходят по кругу, повторяя однотипные сценарии, утоляя свой сенсорный голод.

Между прочим, знаете ли вы, что сожаление об ошибках порождает повторение тех же ошибок?

Кстати, большинство мыльных опер и душещипательных сериалов построено именно на базе этого треугольника.

Как мы уже знаем, треугольник является следствием. А причина всех этих страданий — в голове. Обратите внимание: не обязательно должно быть три человека в этой схеме. Иногда это двое, как в примере. А бывает, что все три роли выполняет один человек, выстраивая такой треугольник в своём подсознании и запирая себя в замкнутом пространстве: «Ужас, как я плохо выступил с докладом! Запинался, важные вещи забыл сказать, кошмар, всё пропало! — Ну, я придурок, не мог как следует выучить текст или взять шпаргалку? — Ох, ну ладно, если что, скажу, что плохо себя чувствовал».

И ходит бедняга постоянно по кругу, играя роли по очереди, теряя энергию и растрачивая время на сожаления о том, что он не так и не то сделал, не тому сказал, не с тем связался.

Тем не менее, осознав бесперспективность подобных переживаний и взяв на себя ответственность за свою жизнь, можно выйти из этого треугольника. Но сначала давайте посмотрим, куда можно выйти.

GoodStudio

Треугольник героя

Здесь также три участника, три состояния сознания: герой — философ — мотиватор.

Герой — приносит пользу, преобразует мир; главные эмоции — интерес, уверенность, радость.

Философ — поддерживает героя, если у него случаются промахи и неудачи (никто не застрахован от них!), не даёт ему опустить руки; главные эмоции — вдохновение, принятие. По сути, он выполняет функции звезды Милтона Эриксона.

Мотиватор — задаёт направление, побуждает к действиям.

Главная эмоция — жажда (движения, познания, роста, достижения и прочее).

Фокус внимания в этом треугольнике всегда на решениях. И внутренний диалог героя с позиций участников треугольника будет совершенно другим:

«Я неплохо выступил с докладом, хотя и забыл парочку аргументов. — Это нормально, в любом случае, я молодец, доклад подготовил основательно и свою мысль донёс до слушателей. — Теперь могу отправить тезисы доклада в оргкомитет следующей конференции и сделать его ещё лучше!»

Чувствуете разницу? Очень надеюсь на то, что большинство моих читателей уже построили или начали строить свой треугольник героя (его можно также назвать треугольником неизбежного роста). Возможно, у многих есть дополнительные мотиваторы — а может быть, дополнительные философы — в лице близких друзей и членов семьи. Становитесь на позицию героя и не покидайте её, пока не достигнете своих целей!

GoodStudio

Выход из треугольника страданий

Выход из треугольника страданий начинается с вопроса: «Какая в этом выгода для меня?». Вы ведь понимаете, что речь идёт не о деньгах, да? Выгода может быть в новых знаниях и навыках, знакомствах и отношениях, идеях и перспективах. Это ещё один угол зрения на постановку целей: задав себе этот вопрос, вы более чётко формулируете, для чего вы совершаете то или иное действие, — а это уже прямая связь с целями. К тому же, ответив на этот вопрос честно, вы с большей вероятностью примете правильное решение.

Если взять приведённый выше пример с докладом, то в чём выгода героя? Возможно, в том, что он просто попал в списки выступающих. Или в том, что доклад будет опубликован и станет доступен многим читателям. Или выступление оплачивается спонсором. Или что-нибудь другое.

Я записал серию видеоуроков, которые абсолютно бесплатны для всех, кто захочет их просмотреть. В чём моя выгода? Во-первых, в том, что я так систематизирую и выношу на суд зрителей материал, который накапливал годами. Во-вторых, кто-то из зрителей непременно придёт ко мне на очный курс обучения. Кроме того, мои видеоуроки полезны для других людей, а мне это важно.

Когда вы держите фокус внимания на собственной выгоде, вы оказываете большую услугу и себе, и окружающим вас людям. Каким образом? Давайте подумаем.

  1. Во-первых, вы честны с самим собой и с другими — сразу показываете свой интерес, не водите никого за нос.
  2. Во-вторых, не тратите своё и чужое время и силы на ненужные вещи.
  3. В-третьих, учитесь видеть последствия и соотносить их с вашими целями.
  4. В-четвёртых, из всего извлекаете уроки, которые позволяют вам расти.

Вы сами решаете, в каком состоянии пребывать. Думайте не о причинах попадания в яму, а о том, какие шаги вы сделаете, чтобы выбраться из неё.

Выгода бывает двух категорий: по времени наступления — текущая и / или будущая, по длительности действия — короткая или длинная. Важно фокусироваться на длинной: чтобы всё, что вы делаете, давало не сиюминутную, а пролонгированную выгоду.

Но вернёмся к треугольникам. Если вы до сих пор замечали только проблемы и вам сложно сразу перестроиться, потренируйтесь на окружающих — со стороны многое видится проще и правильнее.

Вот друг вам жалуется, что у него на работе всё плохо: зарплату задерживают, повышения не дают, новые резвые сотрудники его обгоняют и так далее. Не нужно говорить: «Да... Не везёт тебе... Сочувствую». Лучше спросите: «Ну, и какой выход ты видишь?» Поговорите, обсудите со страдальцем его ситуацию, подумайте, какие решения он может принять и какие шаги сделать. А если он не готов ни к решениям, ни к шагам, значит, эта ситуация в действительности его устраивает. Этот разговор пригодится и вам, в следующий раз вы так же спросите самого себя и разберёте свой случай.

У человека всегда есть выбор — быть героем или жертвой. Между ними огромная дистанция, я уверен, вы её видите и понимаете. Вы сами решаете, в каком состоянии пребывать. Думайте не о причинах попадания в яму, а о том, какие шаги вы сделаете, чтобы выбраться из неё.

И о том, почему вам важно быть не в яме, а там, где вы выбираете быть. Ведь, скорее всего, хотите быть героем — иначе вы не стали бы читать весь предыдущий материал и никогда не дошли бы до этой главы. Что ж, это вам вполне по силам! Всё в ваших руках и в вашей голове. Сделайте своим девизом: «Без надежды, без жалости, без гнева». Это три эмоции из треугольника страданий. Отбросьте их. Не нужно жить пустыми надеждами — нужно действовать; не нужно сожалеть — лучше делать выводы и отвечать за свою жизнь; не стоит гневаться — как правило, гневаться бывает уже поздно; правильнее — продумывать и действовать на опережение.

Помните о звезде Милтона Эриксона: пять позитивных убеждений.

  1. Я молодец, и все люди тоже.
  2. Я делаю наилучший выбор из доступных мне, и все люди
  3. тоже.
  4. Все мы исходим из позитивных намерений.Изменения к лучшему не только возможны, но и неизбежны.
  5. У меня, как и у других, есть все необходимые ресурсы для этих изменений.

Примите эти убеждения как свои собственные, добавьте свой желаемый образ жизни и работу над целями. Так вы создадите другой треугольник — треугольник героя.

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