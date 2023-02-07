Вы жертва, спаситель или преследователь? Что такое круг страданий и как из него выйти?

Роли в треугольнике

Жертва — страдает, жалуется; её излюбленные эмоции — печаль, страх, обида. В этом треугольнике жертва находит возможность обратить на себя внимание через свои проблемы, притянуть к себе энергию других участников.

Преследователь — соответственно, преследует и пугает жертву; его излюбленные эмоции — гнев, раздражение. Он постоянно создаёт ситуации, в которых у него была бы возможность испытать эти эмоции.

Спаситель — спасает, защищает, прячет жертву; главные эмоции — жалость, жалостливость. В действительности он ищет возможность создать себе имидж благородного рыцаря. При этом толку от него нет, чаще всего он только усугубляет проблемы жертвы.

Несмотря на весь негатив, отношения в этом треугольнике держатся весьма прочно. Догадались почему? Да, конечно, — потому что каждый участник так утоляет свой сенсорный голод. При этом они ещё периодически меняются ролями.

Вот пример: жена приходит с работы и начинает жаловаться мужу:

— Начальник совсем озверел, сам не знает, что ему нужно, наваливает горы бессмысленной работы, как я от этого устала... (здесь она в роли жертвы).

Муж:

— Да не переживай, всё будет хорошо (спаситель).

Жена:

— Ничего не будет хорошо! Тебе вообще плевать, что у меня на работе происходит! Я рассказываю, а ты никогда выслушать не можешь! (преследователь).

Муж:

— Ну что ты кричишь? Я, между прочим, тоже устал, и у меня тоже неприятности, а ты только о себе думаешь...(жертва).