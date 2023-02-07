Вы жертва, спаситель или преследователь? Что такое круг страданий и как из него выйти?

Отношения многих людей между собой строятся на базе треугольника страданий: жертва — преследователь — спаситель. В чём заключается роль каждого участника, как из него выйти или какую позицию лучше занять? Рассказывает психолог Альберт Сафин в книге «Игры с разумом. Принципы оптимального мышления для бизнеса, карьеры и личной жизни», которая вышла в издательстве «Бомбора».
Роли в треугольнике
Жертва — страдает, жалуется; её излюбленные эмоции — печаль, страх, обида. В этом треугольнике жертва находит возможность обратить на себя внимание через свои проблемы, притянуть к себе энергию других участников.
Преследователь — соответственно, преследует и пугает жертву; его излюбленные эмоции — гнев, раздражение. Он постоянно создаёт ситуации, в которых у него была бы возможность испытать эти эмоции.
Спаситель — спасает, защищает, прячет жертву; главные эмоции — жалость, жалостливость. В действительности он ищет возможность создать себе имидж благородного рыцаря. При этом толку от него нет, чаще всего он только усугубляет проблемы жертвы.
Несмотря на весь негатив, отношения в этом треугольнике держатся весьма прочно. Догадались почему? Да, конечно, — потому что каждый участник так утоляет свой сенсорный голод. При этом они ещё периодически меняются ролями.
Вот пример: жена приходит с работы и начинает жаловаться мужу:
— Начальник совсем озверел, сам не знает, что ему нужно, наваливает горы бессмысленной работы, как я от этого устала... (здесь она в роли жертвы).
Муж:
— Да не переживай, всё будет хорошо (спаситель).
Жена:
— Ничего не будет хорошо! Тебе вообще плевать, что у меня на работе происходит! Я рассказываю, а ты никогда выслушать не можешь! (преследователь).
Муж:
— Ну что ты кричишь? Я, между прочим, тоже устал, и у меня тоже неприятности, а ты только о себе думаешь...(жертва).
Понятно, что отношения в треугольнике страданий деструктивные. Фокус внимания — на проблемах, при этом проблемы не решаются, они являются как бы топливом для поддержания отношений. Участники ходят по кругу, повторяя однотипные сценарии, утоляя свой сенсорный голод.
Кстати, большинство мыльных опер и душещипательных сериалов построено именно на базе этого треугольника.
Как мы уже знаем, треугольник является следствием. А причина всех этих страданий — в голове. Обратите внимание: не обязательно должно быть три человека в этой схеме. Иногда это двое, как в примере. А бывает, что все три роли выполняет один человек, выстраивая такой треугольник в своём подсознании и запирая себя в замкнутом пространстве: «Ужас, как я плохо выступил с докладом! Запинался, важные вещи забыл сказать, кошмар, всё пропало! — Ну, я придурок, не мог как следует выучить текст или взять шпаргалку? — Ох, ну ладно, если что, скажу, что плохо себя чувствовал».
И ходит бедняга постоянно по кругу, играя роли по очереди, теряя энергию и растрачивая время на сожаления о том, что он не так и не то сделал, не тому сказал, не с тем связался.
Тем не менее, осознав бесперспективность подобных переживаний и взяв на себя ответственность за свою жизнь, можно выйти из этого треугольника. Но сначала давайте посмотрим, куда можно выйти.
Треугольник героя
Здесь также три участника, три состояния сознания: герой — философ — мотиватор.
Герой — приносит пользу, преобразует мир; главные эмоции — интерес, уверенность, радость.
Философ — поддерживает героя, если у него случаются промахи и неудачи (никто не застрахован от них!), не даёт ему опустить руки; главные эмоции — вдохновение, принятие. По сути, он выполняет функции звезды Милтона Эриксона.
Мотиватор — задаёт направление, побуждает к действиям.
Главная эмоция — жажда (движения, познания, роста, достижения и прочее).
Фокус внимания в этом треугольнике всегда на решениях. И внутренний диалог героя с позиций участников треугольника будет совершенно другим:
«Я неплохо выступил с докладом, хотя и забыл парочку аргументов. — Это нормально, в любом случае, я молодец, доклад подготовил основательно и свою мысль донёс до слушателей. — Теперь могу отправить тезисы доклада в оргкомитет следующей конференции и сделать его ещё лучше!»
Чувствуете разницу? Очень надеюсь на то, что большинство моих читателей уже построили или начали строить свой треугольник героя (его можно также назвать треугольником неизбежного роста). Возможно, у многих есть дополнительные мотиваторы — а может быть, дополнительные философы — в лице близких друзей и членов семьи. Становитесь на позицию героя и не покидайте её, пока не достигнете своих целей!
Выход из треугольника страданий
Выход из треугольника страданий начинается с вопроса: «Какая в этом выгода для меня?». Вы ведь понимаете, что речь идёт не о деньгах, да? Выгода может быть в новых знаниях и навыках, знакомствах и отношениях, идеях и перспективах. Это ещё один угол зрения на постановку целей: задав себе этот вопрос, вы более чётко формулируете, для чего вы совершаете то или иное действие, — а это уже прямая связь с целями. К тому же, ответив на этот вопрос честно, вы с большей вероятностью примете правильное решение.
Если взять приведённый выше пример с докладом, то в чём выгода героя? Возможно, в том, что он просто попал в списки выступающих. Или в том, что доклад будет опубликован и станет доступен многим читателям. Или выступление оплачивается спонсором. Или что-нибудь другое.
Я записал серию видеоуроков, которые абсолютно бесплатны для всех, кто захочет их просмотреть. В чём моя выгода? Во-первых, в том, что я так систематизирую и выношу на суд зрителей материал, который накапливал годами. Во-вторых, кто-то из зрителей непременно придёт ко мне на очный курс обучения. Кроме того, мои видеоуроки полезны для других людей, а мне это важно.
Когда вы держите фокус внимания на собственной выгоде, вы оказываете большую услугу и себе, и окружающим вас людям. Каким образом? Давайте подумаем.
- Во-первых, вы честны с самим собой и с другими — сразу показываете свой интерес, не водите никого за нос.
- Во-вторых, не тратите своё и чужое время и силы на ненужные вещи.
- В-третьих, учитесь видеть последствия и соотносить их с вашими целями.
- В-четвёртых, из всего извлекаете уроки, которые позволяют вам расти.
Вы сами решаете, в каком состоянии пребывать. Думайте не о причинах попадания в яму, а о том, какие шаги вы сделаете, чтобы выбраться из неё.
Выгода бывает двух категорий: по времени наступления — текущая и / или будущая, по длительности действия — короткая или длинная. Важно фокусироваться на длинной: чтобы всё, что вы делаете, давало не сиюминутную, а пролонгированную выгоду.
Но вернёмся к треугольникам. Если вы до сих пор замечали только проблемы и вам сложно сразу перестроиться, потренируйтесь на окружающих — со стороны многое видится проще и правильнее.
Вот друг вам жалуется, что у него на работе всё плохо: зарплату задерживают, повышения не дают, новые резвые сотрудники его обгоняют и так далее. Не нужно говорить: «Да... Не везёт тебе... Сочувствую». Лучше спросите: «Ну, и какой выход ты видишь?» Поговорите, обсудите со страдальцем его ситуацию, подумайте, какие решения он может принять и какие шаги сделать. А если он не готов ни к решениям, ни к шагам, значит, эта ситуация в действительности его устраивает. Этот разговор пригодится и вам, в следующий раз вы так же спросите самого себя и разберёте свой случай.
У человека всегда есть выбор — быть героем или жертвой. Между ними огромная дистанция, я уверен, вы её видите и понимаете. Вы сами решаете, в каком состоянии пребывать. Думайте не о причинах попадания в яму, а о том, какие шаги вы сделаете, чтобы выбраться из неё.
И о том, почему вам важно быть не в яме, а там, где вы выбираете быть. Ведь, скорее всего, хотите быть героем — иначе вы не стали бы читать весь предыдущий материал и никогда не дошли бы до этой главы. Что ж, это вам вполне по силам! Всё в ваших руках и в вашей голове. Сделайте своим девизом: «Без надежды, без жалости, без гнева». Это три эмоции из треугольника страданий. Отбросьте их. Не нужно жить пустыми надеждами — нужно действовать; не нужно сожалеть — лучше делать выводы и отвечать за свою жизнь; не стоит гневаться — как правило, гневаться бывает уже поздно; правильнее — продумывать и действовать на опережение.
Помните о звезде Милтона Эриксона: пять позитивных убеждений.
- Я молодец, и все люди тоже.
- Я делаю наилучший выбор из доступных мне, и все люди
- тоже.
- Все мы исходим из позитивных намерений.Изменения к лучшему не только возможны, но и неизбежны.
- У меня, как и у других, есть все необходимые ресурсы для этих изменений.
Примите эти убеждения как свои собственные, добавьте свой желаемый образ жизни и работу над целями. Так вы создадите другой треугольник — треугольник героя.
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