Как лечить рак в условиях дефицита ресурсов? Рассказывают руководители фондов AdVita Елена Грачева и «Подари жизнь» Екатерина Шергова

У ваших фондов большая история. Когда-то вы начинали с покупки лекарств отдельным пациентам, а сегодня в ваших портфолио – образовательные программы для врачей-онкологов, оснащение и даже строительство медицинских центров, а также системная поддержка клиник! Во многом именно благодаря работе благотворительных организаций диагноз «рак» в нашей стране перестал звучать как приговор. А как сегодня обстоят дела с лечением онкогематологических заболеваний?

Екатерина: Если бы наш разговор происходил до февраля этого года, я бы сказала: все очень оптимистично. В «Подари жизнь» мы уже давно не пользуемся аргументом «рак излечим», настолько это стало очевидной будничной практикой. Нам удалось объяснить обществу, что рак – это серьезно, лечение требует ресурсов, но это не страшно.

Однако врачи говорят, что события 2022 года очень сильно отбросили нас назад: прервано научное сотрудничество между странами, мы потеряли доступ к новым технологиям. Поэтому, например, при пересадке костного мозга пришлось отказаться от определенного способа очистки трансплантата, который позволял значительно сократить количество очень опасных осложнений. Врачи перешли на другие препараты, но пока прошло недостаточно времени, чтобы понять, насколько эффективна эта замена. Однако уже понятно, что лечение теперь требует больше времени, ребенок дольше находится в стационаре, а это значит, что другому пациенту приходится дольше ждать своей очереди.

Елена: За последние годы, действительно, российские онкологи и гематологи сделали невероятно много. Есть качественные клинические рекомендации, продуманы все уровни терапии, мы верифицируем все диагнозы и можем пациентов из любой точки страны вести по самым эффективным протоколам, как в лучших клиниках мира. Но кроме клинических рекомендаций существуют еще и стандарты оказания медицинской помощи, и это очень разные вещи. В клинических рекомендациях написано, как нужно лечить пациента, а вот в стандартах оказания медицинской помощи – то, что государство гарантирует. И это не одно и то же.