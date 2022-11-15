Как найти мотивацию, когда кончились силы? Вот советы психотерапевта

«Почему мне ничего не хочется?»

В первую очередь, мотивация может отсутствовать из-за определенных физических или ментальных состояний. Показателем можно считать ситуацию, когда до этого момента у человека все было отлично с мотивацией, а потом вдруг она пропала.

В таком случае я бы посоветовал в первую очередь пройти обследование и исключить железодефицитную анемию, гипотиреоз, дефицит витамина В12. Если есть проблемы с лишним весом, то еще и сахарный диабет II типа.

Физическое состояние очень влияет на уровень мотивации, поэтому, в зависимости от диагноза, нужно начать лечение.