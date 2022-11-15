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Психология

Как найти мотивацию, когда кончились силы? Вот советы психотерапевта

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«Ты сам(а) — твоя лучшая мотивация», «ты сильнее, чем думаешь», «просто действуй» — все это отлично звучит, но не всегда работает. Как повысить мотивацию, специально для «Собака.ru» рассказал психотерапевт Кирилл Сычев, основатель неформатной клиники психотерапии и автор книги «Так себе. Эффективная самотерапия для тех, кто устал от депрессии, тревоги и непонимания».

HappyAprilBoy

«Почему мне ничего не хочется?»

В первую очередь, мотивация может отсутствовать из-за определенных физических или ментальных состояний. Показателем можно считать ситуацию, когда до этого момента у человека все было отлично с мотивацией, а потом вдруг она пропала.

В таком случае я бы посоветовал в первую очередь пройти обследование и исключить железодефицитную анемию, гипотиреоз, дефицит витамина В12. Если есть проблемы с лишним весом, то еще и сахарный диабет II типа.

Физическое состояние очень влияет на уровень мотивации, поэтому, в зависимости от диагноза, нужно начать лечение.

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Если вышеперечисленных проблем нет, то чаще всего потеря сил связана с депрессивными состояниями или некоторыми тревожными расстройствами — например, генерализованным тревожным.

Поэтому следующий шаг — обратиться к психиатру и, если диагностировано одно из расстройств, также приступить к лечению — как правило, антидепрессантами. В процессе может оказаться, что это не депрессивное расстройство, а менее распространенное — например, биполярное, и тогда схема лечения будет уже другой.

aanbetta

«А если я здоров(а)?»

Вторая частая причина отсутствия мотивации — эмоциональное выгорание, на фоне которого человек становится менее мотивированным на определенную деятельность: как правило, ту, которая связана с его основным видом работы. Часто бывает так, что человек чувствует себя демотивированным, не только выполняя рабочие задачи, но и просто думая о них.

Основных стратегий в таком случае две — психотерапия или отдых. Многие сейчас работают без выходных и отпусков, что само по себе — прямая дорога к выгоранию и отсутствию мотивации.

«Что еще может быть причиной?»

Третья распространенная причина недостатка мотивации — незаинтересованность человека в том, что он делает. Если, живя свою жизнь, человек вдруг обнаруживает, что ничего не приносит радости, значит, он занимается тем, что ему не подходит. Так часто бывает с людьми, чья работа и другая деятельность не связаны с их интересами: нравится одно, а делают другое.

И здесь мы снова приходим к выгоранию и к двум советам выше: дать себе отдых и/или пойти в психотерапию, чтобы разобраться в себе и понять, какой ты хочешь видеть свою жизнь и что для этого в силах сделать.

HappyAprilBoy

«И все-таки: что делать, чтобы повысить мотивацию?»

Зависит от причины: у десяти разных людей будет десять стратегий работы над мотивацией.

Если речь о физиологических причинах, потребуется медикаментозное лечение. Если мы говорим о ментальных расстройствах, необходима психотерапия. В иных случаях человеку нужно просто подобрать такую деятельность и времяпрепровождение, которые «зажигают» его.

И еще важное

Мотивация может быть негативной — когда нам что-то угрожает, главным двигателем становится страх. Например, человек давно хотел эмигрировать, но боялся связанных с этим трудностей. Когда тревога от того, чтобы остаться в стране, стала сильнее тревоги от переезда, у человека появилась мотивация выехать.

И, наоборот, есть положительная мотивация — когда нами движет не страх, а удовольствие. Как представители животного мира, мы легко мотивируемся тем, что может дать нам определенный уровень удовлетворения. Если мы ожидаем, что получим от чего-то удовольствие, то будем делать это. Вот в этом и стоит искать мотивацию.

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