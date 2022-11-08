Как обнаружить у себя нездоровый трудоголизм и поддержать work-life баланс? Вот несколько способов

Тренд на достигаторство и «успешный успех» возвел трудоголизм в культ. Правда, далеко не все трудоголики стали миллионерами, многие просто скатились в хроническую усталость и депрессию. Специально для «Собака.ru» психолог и автор книги «Тревога не то, чем кажется» Елена Садова рассказала, как с этим можно бороться.
Я — трудоголик!
Люди вкладывают разный смысл в слово «трудоголизм». Одни с гордостью говорят: «Я трудоголик!», а потом с горящими глазами рассказывают о своих профессиональных достижениях, растущих доходах, бизнес-победах. Другие, произнося «я трудоголик», выглядят так изможденно, что кажется, будто они сейчас потеряют сознание. А что на самом деле является трудоголизмом?
Трудоголизм здоровым быть не может
Ученые окончательно не договорились об определении. Но все сходятся во мнении, что это болезненная зависимость, относящаяся к группе поведенческих аддикций наравне с азартными играми, компьютерной, интернет и даже любовной зависимостями. Они выражаются в неспособности самостоятельно остановиться. При трудоголизме работа занимает все время и мысли, постепенно вытесняя: семью, друзей, хобби и даже лишая полноценного сна. В итоге подрывается не только психическое, но и физическое здоровье.
К чему это приводит?
Ученые утверждают, что трудоголизм по своим последствиям для здоровья опасен не менее, чем химические зависимости: алкоголизм и наркомания. По данным Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, представленным в 2021 году, при работе более 35-40 часов в неделю возрастают риски инсульта примерно на 35% и риск смерти от ишемической болезни сердца на 17%.
Директор департамента ВОЗ Мария Нейра говорит: «Пришло время, чтобы мы все — правительства, работодатели и работники осознали тот факт, что долгий рабочий день может привести к преждевременной смерти».
Но проблема не только в переработке по времени, а в общем дисбалансе жизни. Трудоголизм приводит к профессиональному: психическому и эмоциональному выгоранию, медленно, но верно истощая организм. Согласитесь: серьезный повод завязать с трудоголизмом. Еще лучше даже не начинать путь в его сторону. Но как это сделать?
Work-life balance — эффективное «противоядие» от трудоголизма
Начинать путь к балансу надо с самого главного: ежедневного здорового сна, после которого вы чувствуете себя отдохнувшими. Банальные слова, которые обычно пропускают мимо ушей. Но если организм не отдохнул, то остальные действия желаемого эффекта не дадут. Не получается ежедневно? Добирайте часы сна по мере возможности: в течение недели, в выходные. После этого приступайте к поиску своего баланса. У каждого человека он индивидуален. Потому только вы знаете, чего в жизни не хватает, а с чем перебор.
Попробуйте поработать с таблицей «Важно для меня». В психологии существует множество дорог к балансу, путешествие по которым делает жизнь богаче, а краски ярче. Одна из самых простых — это работа с такой таблицей.
Таблица «Важно для меня».
- Составьте и заполните таблицу. Дополните ее важными для себя пунктами. Уточните и расширьте пример или вычеркните, если что-то покажется лишним. Поймайте свой баланс, как канатоходец.
- Проставьте в каждом пункте знаки: «+» (полный порядок), «+-» (нужны улучшения) или «-» (полная неудовлетворенность).
- Как вы можете догадаться, пунктами с плюсами можно сразу начинать наслаждаться, а пункты с «+-» или «-» с этого момента становятся отправными точками для изменений к лучшему. Вашими точками роста. Помните, что всё не может быть идеально. Мы стремимся не ко всем плюсам в таблице, а к внутреннему ощущению гармонии. Это не задача на отработку навыков перфекционизма. Это один из способов напомнить себе, что жизнь богаче и не ограничивается только лишь одной работой.
- Не забывайте заглядывать в таблицу периодически, по мере желания. А иногда просто в целях профилактики. Можно прикрепить ее магнитом на холодильник. Дополняйте ее. Расширяйте. Сокращайте. Делайте так, как хотите. Главное, чтобы ваш путь к балансу вам нравился.
- Следите за ощущениями. Трудоголизм – это зависимость. А зависимости не приходят из ниоткуда. У них есть причины. Потому, работая с таблицей, будьте внимательны. Возможно, вы откроете для себя причины зависимости. Это может быть отсутствие партнера, проблемы в отношениях, нежелание идти домой или выполнять какие-либо обязанности, прячась за работой, и другие. Поймав проблему за хвост, не отпускайте ее, а решайте по мере сил и возможностей.
|Важно в работе
|«+» / «+-» / «-»
Важно в личной жизни
«+» / «+-» / «-»
|Карьера
Режим сна
|Зарплата
|Здоровье
|Достижения
|Любовь
|Удаленная работа
|Секс
|Уважение коллег
|Время с семьей
|Рабочий график
|Близкие отношения
|Возможность обучения
|Дети
|Друзья
|Родители
|Домашние животные
|Мечты
|Планы на будущее
|Ценности
Трудоголизм может быть полезен?
Когда в жизни человека происходят неприятные, пугающие события, он проживает боль утраты, то трудоголизм может стать спасением. Фокусирование на работе – не самая плохая альтернатива депрессии, психологическим страданиям, тревоге. Но и тут важно себе напоминать, что надолго сбегать в работу не стоит. Месяц, два, три. А потом все же составляйте табличку и отправляйтесь в путь к work-life балансу. И пусть печальная концовка стиха вас никогда не постигнет.
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