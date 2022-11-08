Как обнаружить у себя нездоровый трудоголизм и поддержать work-life баланс? Вот несколько способов

К чему это приводит?

Ученые утверждают, что трудоголизм по своим последствиям для здоровья опасен не менее, чем химические зависимости: алкоголизм и наркомания. По данным Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, представленным в 2021 году, при работе более 35-40 часов в неделю возрастают риски инсульта примерно на 35% и риск смерти от ишемической болезни сердца на 17%.

Директор департамента ВОЗ Мария Нейра говорит: «Пришло время, чтобы мы все — правительства, работодатели и работники осознали тот факт, что долгий рабочий день может привести к преждевременной смерти».

Но проблема не только в переработке по времени, а в общем дисбалансе жизни. Трудоголизм приводит к профессиональному: психическому и эмоциональному выгоранию, медленно, но верно истощая организм. Согласитесь: серьезный повод завязать с трудоголизмом. Еще лучше даже не начинать путь в его сторону. Но как это сделать?