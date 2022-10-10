Нет времени на психолога? Вот подборка книг, курсов и подкастов о ментальном здоровье

Иногда помощь и поддержка нужны прямо сейчас, но сил, времени и других ресурсов на психолога нет. Собрали книги, подкасты и бесплатные курсы, которые помогут пережить непростые времена. В них есть конкретные инструменты, практики и необходимые слова поддержки.
Подкасты
- Базаров порезал палец. Доцент МГУ Борис Прокудин и психолог, арт-терапевт и клоун Филипп Жевлаков разбирают психологические проблемы, обращаясь к примерам из русской классики. Многие слушатели отмечают теплую, душевную и остроумную атмосферу подкаста.
- Психология с Александрой Яковлевой. 18+ Александра Яковлева, психолог и журналист, приглашает в гости популярных психологов и педагогов. Темы ее подкастов самые разные — от страхов и зависимостей до выгорания и семейных конфликтов. Подкаст Александры — один из самых популярных подкастов по психологии на сегодня.
- Тело, в котором ты живешь. Интегративный психолог, специалист по функциональной нормализации веса и пищевого поведения и основатель центра физического и ментального здоровья Дарина помогает людям принять свое тело. В ее подкасте вы найдете пути, которые помогут наладить отношения с собой, своим телом и едой.
- Одно расстройство. Алина Белят зовет в гости людей с ментальными особенностями, они делятся своими историями. Из первых уст слушатели узнают, что такое истерическое расстройство и синдром Туретта, мизофония и ДАР. Как жить с дислексией, паническими атаками, РПП и СДВГ.
- Эмоциональный интеллигент. Практикующий психолог Аня Проворная ведет подкаст, который, как говорит сама Аня, «о том, как жить свою жизнь в соответствии с собой, чтобы однажды не возникло желание в книге жалоб и предложений мироздания потребовать возврат лет, потраченных на ожидания других людей о тебе».
- Не учи меня жить. В этом подкасте Алёна Борьессон, лайф-коуч в России и США, рассказывает о техниках проработки мышления и эмоций, помогает справляться со сложными ситуациями и дает поддержку слушателям.
- Спасибо, я в порядке. Онлайн-сервис психологической помощи YouTalk и студии подкастов «Шторм» создали проект о психотерапии. Недавно открылся новый сезон. Юлия Варшавская, главред Forbes Woman и Forbes Life, и гости подкаста помогают слушателям пережить то, что происходит вокруг, дают поддержку и учат без страха смотреть в будущее.
Книги
Книга призвана помочь найти силы и снова начать жить, даже когда ничего не хочется. Это незабываемая история выживания и исцеления от душевных травм. Юная балерина Эдит Ева Эгер была еще подростком, когда в 1944 году ее вместе с семьей отправили в концлагерь Аушвиц. Но ужасы не сломили Эдит, а внутренний мир помог ей спастись и помогать другим. Долгие годы она работала психотерапевтом. В этой книге вы найдете историю автора и трогательные строки о тех, кто у нее лечился. Она изменит вашу жизнь и подарит поддержку.
«Тело помнит все: какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают»
Наша психика помнит все. Доктор Бессел Ван дер Колк рассказывает, как прошлые травмы меняют нашу сегодняшнюю жизнь. Он дает инструменты, которые, несмотря на пережитое, смогут вернуть вам радость и счастье. На примере своих пациентов он показывает, как справиться с последствиями травмы, объясняет ее природу и дает конкретные пути исцеления.
Книга-путеводитель по десяти оттенкам чувств. Вы научитесь понимать ярость, радость, страх — свои и чужие, черпать в эмоциях силу, получать больше удовольствия от жизни. Автор Леон Виндшайд — PhD, немецкий психолог и исследователь. Он собрал итоги новейших экспериментов и результаты открытий ведущих исследователей. Вы станете лучше понимать себя и ощутите, как высвобождаются силы, о которых вы не подозревали.
«Грустить — это нормально. Как найти опору, когда в жизни все идет не так»
Хелен Рассел — автор этой книги и других международных бестселлеров. Она рассказывает, почему грустить — нормально и как проживать печаль. Почему не стоит стесняться своих чувств и как «грустить по-хорошему». Внутри ее книги исследования и душевные советы, чтобы пережить непростые времена.
Любые события, вызывающие у нас тревогу, болезненные воспоминания или эмоциональный дискомфорт, можно назвать травматическими. Они мешают жить настоящим и чувствовать себя счастливыми. Психотерапевт Кэти Мортон объясняет, откуда берутся травмы и почему для этого не обязательно быть участником тяжелых событий: иногда мы наследуем травмы от близких, иногда получаем их от окружения. В книге инструменты и техники, которые помогут преодолеть любые травмы.
«Все будет хорошо», «У других еще хуже», «Не грусти, и все пройдет» — мы слышим эти фразы постоянно. Нам предлагают «искать светлую сторону», «улыбаться», «быть благодарными» и не загружать окружающих своими проблемами. А если не получается — сами виноваты. Эта книга-противоядие от токсичного позитива. Вы перестанете притворяться, что все прекрасно, когда реальность далека от идеала. Вернете себе право чувствовать — и радость, и грусть. И сможете поддержать других людей, когда в их жизни что-то идет не по плану.
Глубокое и разноплановое исследование депрессии от человека, который сам с ней столкнулся и сумел вернуться к счастливой жизни. Анастасия Максимова объяснит, как пережить депрессию, как помочь близким, которые ее сейчас переживают. Вы узнаете, когда необходимо обратиться к специалисту, зачем общаться с людьми и почему фразы «просто не грусти» не работают.
Курсы и вебинары
Курс «Люби. Мини-курс, который покажет: жизнь — это подарок».
В этом бесплатном курсе есть 12 писем с практиками-пятиминутками, которые научат заботиться о себе и поддержат, когда трудно. Прежде чем отдать что-то другому, нужно наполниться самому. Этот курс поможет дарить любовь себе на протяжении 12 дней.
Курс «Сверхнормальные. Как развить психологическую устойчивость и сохранить себя в трудные времена»
7 бесплатных писем-уроков, которые подарят поддержку всем, кто преодолевает себя и трудности каждый день. Вы узнаете, где взять силы, когда вы устали, почему так важно делиться проблемами с близкими, как создать для себя убежище и обрести поддержку.
Вебинар «Как отношения с мамой влияют на нашу взрослую жизнь»
Почему все, что мы переживаем в детстве, так или иначе влияет на наше будущее? Правда ли, что детские травмы будут с нами всю жизнь? Как увидеть в своей жизни отголоски прошлого? Психолог Ирина Парфенова на бесплатном вебинаре поможет разобраться, как наши отношения с матерью влияют на жизнь. На встрече разберем примеры душевных ран, которые мама может нанести ребенку, и предложим техники для исцеления. Вебинар пройдет 11 октября в 18.00 (мск) и позднее будет доступен в записи.
Вебинар «Внутренняя цитадель. Практики стоиков для трудных времен»
В этом вебинаре мудрость стоицизма, которая поможет пережить трудные времена. Эксперт по стоицизму Сергей Сухов подскажет, как выстоять, когда штормит, как не поддаваться панике и где брать ресурсы. На вебинаре научимся создавать «Манифест трудных времен» для себя и своей команды.
Вебинар «От бессилия к контролю: как жить и работать в новом мире»
Бесплатный вебинар с бизнес-тренером Филиппом Гузенюком. Прослушав его, вы с помощью практик научитесь справляться с тревогой, перейдете из зоны беспокойства в зону контроля, справитесь со стрессом и сможете работать даже тогда, когда все меняется.
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