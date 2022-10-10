Нет времени на психолога? Вот подборка книг, курсов и подкастов о ментальном здоровье

Книги

«Выбор»

Книга призвана помочь найти силы и снова начать жить, даже когда ничего не хочется. Это незабываемая история выживания и исцеления от душевных травм. Юная балерина Эдит Ева Эгер была еще подростком, когда в 1944 году ее вместе с семьей отправили в концлагерь Аушвиц. Но ужасы не сломили Эдит, а внутренний мир помог ей спастись и помогать другим. Долгие годы она работала психотерапевтом. В этой книге вы найдете историю автора и трогательные строки о тех, кто у нее лечился. Она изменит вашу жизнь и подарит поддержку.

«Тело помнит все: какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают»

Наша психика помнит все. Доктор Бессел Ван дер Колк рассказывает, как прошлые травмы меняют нашу сегодняшнюю жизнь. Он дает инструменты, которые, несмотря на пережитое, смогут вернуть вам радость и счастье. На примере своих пациентов он показывает, как справиться с последствиями травмы, объясняет ее природу и дает конкретные пути исцеления.

«Что делает нас людьми»

Книга-путеводитель по десяти оттенкам чувств. Вы научитесь понимать ярость, радость, страх — свои и чужие, черпать в эмоциях силу, получать больше удовольствия от жизни. Автор Леон Виндшайд — PhD, немецкий психолог и исследователь. Он собрал итоги новейших экспериментов и результаты открытий ведущих исследователей. Вы станете лучше понимать себя и ощутите, как высвобождаются силы, о которых вы не подозревали.