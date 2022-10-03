Как сейчас поддерживать нервную систему и бороться со стрессом? Вот 8 советов психолога

Не гоните тревогу прочь, а дайте возможность высказаться

Проясните ситуацию. Вместо многократного повторения в своей голове дестабилизирующих (раскачивающих) психику утверждений: «я не справлюсь!», «все плохо закончится!», «нас всех убьют!», «они все сволочи!» и поиска ответов на абстрактные вопросы, ответы на которые не имеют практической пользы: «за что нам все это?», «какое они имеют право так поступать?», «да что вообще происходит?», «что будет дальше?» используйте прием диссоциации со своей тревогой на время. Это значит, мысленно отделите ее от себя, а потом задайте ей вопросы при помощи внутреннего диалога: «Чего именно мы боимся? О чем тревожимся?».

Зафиксируйте ответы. Это будет большим шагом вперед от паники. Потому что даст ясность, что мы боимся не всего подряд, а чего-то конкретного. Таким образом мы структурируем хаос в своей голове. Беспорядочный поток тревожных мыслей станет более четким и понятным. Появится возможность решать конкретные проблемы, а не изматывать себя бесполезными мыслями.